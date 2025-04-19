Ингулец - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2025

Встреча команд с трехматчевой безвыигрышной серией, последний раз бравших верх над соперником в УПЛ 16 марта. Соответственно, предстоящий поединок подопечные Кобина и Григорчука могут рассматривать как хорошую возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.

"Ингулец" - ЛНЗ 15:30

VBET Лига. 25-й тур

20 апреля. Александрия. "Ника"

Арбитр: Александр Соловьян (Киевская обл.)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Ингулец": последние новости

"Ингулец" продолжает отчаянно бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе Украины. Коллектив Кобина хорошо начал весеннюю часть сезона, но два поражения от "Карпат" и "Оболони" и ничья с "Вересом" за последний месяц значительно уменьшили их шансы избежать прямого вылета.

Примечательно, что до конца чемпионата "Ингульцу" предстоит сыграть со всей топ-3 в виде "Динамо", "Шахтера" и "Александрии", а также против прямых конкурентов в виде "Ворсклы" и "Левого Берега".

Определенные надежды петровцам дает тот факт, что сезон они доиграют в родной Кировоградской области, на александрийской "Нике".

"В команде молодые игроки, которые только начали свой путь во взрослом футболе. На это все нужно время, но, к сожалению, его у нас нет. Надо давать результат. Однако ребята делают все возможное и пытаются выходить из этой ситуации. Когда команда играет номинально дома и мы не тратим свои силы на переезды, то она выглядит совсем иначе", - сказал Кобин после игры с "Карпатами".

Из-за перебора желтых карточек следующий поединок пропустит Пушкарев.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Дубилей, Дыхтярюк, Малыш, Катрич - Волохатый, Лосенко, Пятов, Могильный, Фарасеенко - Сад

ЛНЗ: последние новости

На зимний перерыв ЛНЗ уходил в качестве одного из претендентов на попадание в топ-5, но пока что назначение Григорчука вместо Карраско явно не приносит ожидаемых плодов, и сейчас черкасская команда уже находится лишь в трех очках от опасного 13-го места.

Начиная с 28 февраля ЛНЗ потерпел пять поражений, одержав при этом одну победу в игре с тогда еще кризисным "Колосом".

По-видимому, в текущем сезоне перед Григорчуком будет стоять задача не допустить попадания "фиолетовых" в зону стыковых матчей, а уже со следующей кампании, после летнего трансферного окна, от специалиста будет совершенно другой спрос.

В строю у ЛНЗ на данный момент находятся все игроки.

Ориентировочный состав: Кучеренко - Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев - Тиль, Пасич, Эйнел, Яшари, Танковский, Моло - Моммо

"Ингулец" - ЛНЗ. Последние матчи

"Ингулец":

14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)

04.04. Ингулец - Оболонь 0:1 (УПЛ)

28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)

16.03. Ингулец - Черноморец 1:0 (УПЛ)

08.03. Ингулец - Рух 0:1 (УПЛ)

ЛНЗ:

11.04. ЛНЗ - Шахтер 1:4 (УПЛ)

05.04. Черноморец - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

28.03. ЛНЗ - Полесье 0:1 (УПЛ)

22.03. ЛНЗ - Левый Берег 2:0 (спарринг)

16.03. ЛНЗ - Колос 2:0 (УПЛ)

Личные встречи

20.10.24. ЛНЗ - Ингулец 2:0 (УПЛ)

14.06.23. ЛНЗ - Ингулец 2:1 (УПЛ)

10.06.23. Ингулец - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

22.09.21. ЛНЗ - Ингулец 2:1 (Кубок Украины)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтер 24 16 5 3 57-18 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35 7 Верес 24 8 8 8 29-32 32 8 Заря 23 10 2 11 28-31 32 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Колос 24 5 9 10 18-20 24 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 24 6 5 13 13-27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

Ставки и коэффициенты

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"Ингулец" - ЛНЗ. Прогноз от UA-Футбол

Букмекеры в предматчевых раскладах отдают достаточно большое преимущество гостям, но категоричными здесь быть нельзя, так как петровцы наверняка приложат все усилия, чтобы улучшить свои позиции.

Наш прогноз - "Ингулец" не проиграет (X1) с коэффициентом 2,04.