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Ингулец - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2025
Ингулец - ЛНЗ. Прогноз и анонс матча ⋉ 20.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ЛНЗ
Встреча команд с трехматчевой безвыигрышной серией, последний раз бравших верх над соперником в УПЛ 16 марта. Соответственно, предстоящий поединок подопечные Кобина и Григорчука могут рассматривать как хорошую возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.
"Ингулец" - ЛНЗ 15:30
VBET Лига. 25-й тур
20 апреля. Александрия. "Ника"
Арбитр: Александр Соловьян (Киевская обл.)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Ингулец": последние новости
"Ингулец" продолжает отчаянно бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе Украины. Коллектив Кобина хорошо начал весеннюю часть сезона, но два поражения от "Карпат" и "Оболони" и ничья с "Вересом" за последний месяц значительно уменьшили их шансы избежать прямого вылета.
Примечательно, что до конца чемпионата "Ингульцу" предстоит сыграть со всей топ-3 в виде "Динамо", "Шахтера" и "Александрии", а также против прямых конкурентов в виде "Ворсклы" и "Левого Берега".
Определенные надежды петровцам дает тот факт, что сезон они доиграют в родной Кировоградской области, на александрийской "Нике".
"В команде молодые игроки, которые только начали свой путь во взрослом футболе. На это все нужно время, но, к сожалению, его у нас нет. Надо давать результат. Однако ребята делают все возможное и пытаются выходить из этой ситуации. Когда команда играет номинально дома и мы не тратим свои силы на переезды, то она выглядит совсем иначе", - сказал Кобин после игры с "Карпатами".
Из-за перебора желтых карточек следующий поединок пропустит Пушкарев.
Ориентировочный состав: Паламарчук - Дубилей, Дыхтярюк, Малыш, Катрич - Волохатый, Лосенко, Пятов, Могильный, Фарасеенко - Сад
ЛНЗ: последние новости
На зимний перерыв ЛНЗ уходил в качестве одного из претендентов на попадание в топ-5, но пока что назначение Григорчука вместо Карраско явно не приносит ожидаемых плодов, и сейчас черкасская команда уже находится лишь в трех очках от опасного 13-го места.
Начиная с 28 февраля ЛНЗ потерпел пять поражений, одержав при этом одну победу в игре с тогда еще кризисным "Колосом".
По-видимому, в текущем сезоне перед Григорчуком будет стоять задача не допустить попадания "фиолетовых" в зону стыковых матчей, а уже со следующей кампании, после летнего трансферного окна, от специалиста будет совершенно другой спрос.
В строю у ЛНЗ на данный момент находятся все игроки.
Ориентировочный состав: Кучеренко - Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев - Тиль, Пасич, Эйнел, Яшари, Танковский, Моло - Моммо
"Ингулец" - ЛНЗ. Последние матчи
"Ингулец":
- 14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)
- 04.04. Ингулец - Оболонь 0:1 (УПЛ)
- 28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)
- 16.03. Ингулец - Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 08.03. Ингулец - Рух 0:1 (УПЛ)
ЛНЗ:
- 11.04. ЛНЗ - Шахтер 1:4 (УПЛ)
- 05.04. Черноморец - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 28.03. ЛНЗ - Полесье 0:1 (УПЛ)
- 22.03. ЛНЗ - Левый Берег 2:0 (спарринг)
- 16.03. ЛНЗ - Колос 2:0 (УПЛ)
Личные встречи
- 20.10.24. ЛНЗ - Ингулец 2:0 (УПЛ)
- 14.06.23. ЛНЗ - Ингулец 2:1 (УПЛ)
- 10.06.23. Ингулец - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)
- 22.09.21. ЛНЗ - Ингулец 2:1 (Кубок Украины)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|25
|17
|6
|2
|39-18
|57
|3
|24
|16
|5
|3
|57-18
|53
|4
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|25
|11
|6
|8
|33-26
|39
|6
|23
|10
|5
|8
|25-24
|35
|7
|24
|8
|8
|8
|29-32
|32
|8
|23
|10
|2
|11
|28-31
|32
|9
|25
|7
|9
|9
|25-24
|30
|10
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|11
|24
|5
|9
|10
|18-20
|24
|12
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|24
|6
|5
|13
|13-27
|23
|14
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|23
|3
|7
|13
|16-36
|16
Ставки и коэффициенты
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"Ингулец" - ЛНЗ. Прогноз от UA-Футбол
Букмекеры в предматчевых раскладах отдают достаточно большое преимущество гостям, но категоричными здесь быть нельзя, так как петровцы наверняка приложат все усилия, чтобы улучшить свои позиции.
Наш прогноз - "Ингулец" не проиграет (X1) с коэффициентом 2,04.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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