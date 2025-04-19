Кривбасс – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2025

Юрий Вернидуб сыграет против команды, в которой он добился первых успехов и сделал себе имя уже как главный тренер. "Кривбасс" тоже не чужая команда для главного тренера "Зари" Бартуловича, ведь именно в Кривом Роге хорват провел большую часть своей карьеры в Украине. У обеих команд еще есть шансы попасть в еврокубки, но у луганского клуба они только теоретические.

УПЛ. 5-й тур

16 апреля. Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" 13:00 "Заря"

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

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Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" переживает непростой период в чемпионате - команда проиграла три матча подряд и постепенно удаляется от еврокубковой зоны. В среду подопечные Юрия Вернидуба наконец-то доиграли матч 5-го тура, который начался еще 1 сентября, ано был остановлен из-за воздушной тревоги. Доигрывание началось со счетом 0:1 и в результате команды обменялись голами. До этого были поражения от "Динамо" 0:2 и "Александрии" 0:1, что лишь подчеркивает глубину кризиса.

Положительным моментом в этой серии стал выезд в Полтаву, где "Кривбасс" минимально одолел "Ворсклу" 1:0. Хорошим результатом можно считать ничью с "Шахтером" в марте 1:1, которая показала способность команды бороться на равных с грандами.

Несмотря на спад результатов, Кривбасс продолжает демонстрировать бойцовский характер и организованную игру, однако не хватает реализации моментов и стабильности. Не очень хорошо на игроков оказывает влияние близость линии фронта и постоянные атаки шахедами. Именно поэтому команду самовольно покинуло Аморозо и Мендоса. Последний уже вроде бы вернулся, но моральное состояние легионеров желает быть лучше.

Новости "Зари"

"Заря" подходит к матчу с "Кривбассом" с нестабильными результатами в последних матчах. В прошлом туре команда неожиданно уступила дома "Вереску" 1:2.

До этого луганчане приятно удивили, одолев на выезде "Ворсклу" 2:1, продемонстрировав характер и эффективность в атаке. В то же время тяжело переживала разгромное поражение от "Колоса" 0:3, что вызвало много вопросов к обороне и дисциплине команды.

В марте "Заря" дважды удачно сыграла против киевских команд: ничья из "Динамо" 2:2 и победа над "Оболонью" 2:1.

Матч против "Кривбасса" станет очередным испытанием для подопечных Бартуловича. Соперник также не в лучшей форме, так что у команды будет шанс на победу.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Кривбассу" не поможет давно травмированный Якимец. Восстановился от травмы Вакулко и уже сыграл против "Динамо" и "Шахтера"

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Бандейра, Конате, Романчук, Дибанго – Илич, Икенна, Твердохлеб – Кузык, Соса, Микитишин.

У "Заря" большая потеря на этот матч: не сыграет основной форвард и капитан команды Будковский, который получил четвертую желтую карточку в сезоне. Скорее всего, его в основе заменит Горбач, ведь Супряга получил повреждение. Удаление в игре с "Вересом" получил молодой защитник Василец, он также не сыграет. После дисквалификаций вернутся Джордан и Башич.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Вантух, Джордан, Башич, Тронтель – Попара, Мичин, Яцик – Слесарь, Горбач, Антюх.

"Кривбасс" - "Заря": статистика личных встреч

20.10.24. Заря – Кривбасс 0:1 (УПЛ)

09.12.23. Кривбасс – Заря 2:2 (УПЛ)

06.08.23. Заря – Кривбасс 1:3 (УПЛ)

08.04.23. Кривбасс – Заря 1:0 (УПЛ)

02.10.22. Заря – Кривбасс 2:2 (УПЛ)

В последних 5-ти встречах команд зафиксировано 3 победы "Кривбасса" и 2 ничьи. Матч первого круга в октябре завершился минимальной победой команды Вернидуба.

Последние матчи "Кривбасса"

16.04. Кривбасс – Шахтер 1:2 (УПЛ)

12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)

06.04. Александрия – Кривбасс 1:0 (УПЛ)

30.03. Ворскла – Кривбасс 0:1 (УПЛ)

06.03. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)



Последние матчи "Зари"

13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)

05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)

30.04. Заря - Колосс 0:3 (УПЛ)

11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)

07.03. Заря - Оболонь 2:1 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтер 25 16 5 4 59-22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35 7 Верес 24 8 8 8 29-32 32 8 Заря 23 10 2 11 28-31 32 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 Колос 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 24 6 5 13 13-27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

"Кривбасс" - "Заря": ставки и коэффициенты

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"Кривбасс" - "Заря": прогноз от UA-Футбол

Кривбасс является фаворитом по версии букмекеров. Команда Вернидуба неплохо играла против лидеров, но проиграла эти матчи. Полагаем, что криворожцы должны обыграть своих оппонентов и предлагаем поставить на это коэффициент 1,95.