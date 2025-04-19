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Кривбасс – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Кривбасс" - "Заря" в рамках 25-го тура УПЛ
Кривбас
Юрий Вернидуб сыграет против команды, в которой он добился первых успехов и сделал себе имя уже как главный тренер. "Кривбасс" тоже не чужая команда для главного тренера "Зари" Бартуловича, ведь именно в Кривом Роге хорват провел большую часть своей карьеры в Украине. У обеих команд еще есть шансы попасть в еврокубки, но у луганского клуба они только теоретические.
УПЛ. 5-й тур
16 апреля. Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" 13:00 "Заря"
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" переживает непростой период в чемпионате - команда проиграла три матча подряд и постепенно удаляется от еврокубковой зоны. В среду подопечные Юрия Вернидуба наконец-то доиграли матч 5-го тура, который начался еще 1 сентября, ано был остановлен из-за воздушной тревоги. Доигрывание началось со счетом 0:1 и в результате команды обменялись голами. До этого были поражения от "Динамо" 0:2 и "Александрии" 0:1, что лишь подчеркивает глубину кризиса.
Положительным моментом в этой серии стал выезд в Полтаву, где "Кривбасс" минимально одолел "Ворсклу" 1:0. Хорошим результатом можно считать ничью с "Шахтером" в марте 1:1, которая показала способность команды бороться на равных с грандами.
Несмотря на спад результатов, Кривбасс продолжает демонстрировать бойцовский характер и организованную игру, однако не хватает реализации моментов и стабильности. Не очень хорошо на игроков оказывает влияние близость линии фронта и постоянные атаки шахедами. Именно поэтому команду самовольно покинуло Аморозо и Мендоса. Последний уже вроде бы вернулся, но моральное состояние легионеров желает быть лучше.
Новости "Зари"
"Заря" подходит к матчу с "Кривбассом" с нестабильными результатами в последних матчах. В прошлом туре команда неожиданно уступила дома "Вереску" 1:2.
До этого луганчане приятно удивили, одолев на выезде "Ворсклу" 2:1, продемонстрировав характер и эффективность в атаке. В то же время тяжело переживала разгромное поражение от "Колоса" 0:3, что вызвало много вопросов к обороне и дисциплине команды.
В марте "Заря" дважды удачно сыграла против киевских команд: ничья из "Динамо" 2:2 и победа над "Оболонью" 2:1.
Матч против "Кривбасса" станет очередным испытанием для подопечных Бартуловича. Соперник также не в лучшей форме, так что у команды будет шанс на победу.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Кривбассу" не поможет давно травмированный Якимец. Восстановился от травмы Вакулко и уже сыграл против "Динамо" и "Шахтера"
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Бандейра, Конате, Романчук, Дибанго – Илич, Икенна, Твердохлеб – Кузык, Соса, Микитишин.
У "Заря" большая потеря на этот матч: не сыграет основной форвард и капитан команды Будковский, который получил четвертую желтую карточку в сезоне. Скорее всего, его в основе заменит Горбач, ведь Супряга получил повреждение. Удаление в игре с "Вересом" получил молодой защитник Василец, он также не сыграет. После дисквалификаций вернутся Джордан и Башич.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Вантух, Джордан, Башич, Тронтель – Попара, Мичин, Яцик – Слесарь, Горбач, Антюх.
"Кривбасс" - "Заря": статистика личных встреч
- 20.10.24. Заря – Кривбасс 0:1 (УПЛ)
- 09.12.23. Кривбасс – Заря 2:2 (УПЛ)
- 06.08.23. Заря – Кривбасс 1:3 (УПЛ)
- 08.04.23. Кривбасс – Заря 1:0 (УПЛ)
- 02.10.22. Заря – Кривбасс 2:2 (УПЛ)
В последних 5-ти встречах команд зафиксировано 3 победы "Кривбасса" и 2 ничьи. Матч первого круга в октябре завершился минимальной победой команды Вернидуба.
Последние матчи "Кривбасса"
- 16.04. Кривбасс – Шахтер 1:2 (УПЛ)
- 12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)
- 06.04. Александрия – Кривбасс 1:0 (УПЛ)
- 30.03. Ворскла – Кривбасс 0:1 (УПЛ)
- 06.03. Шахтер – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
Последние матчи "Зари"
- 13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)
- 05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)
- 30.04. Заря - Колосс 0:3 (УПЛ)
- 11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)
- 07.03. Заря - Оболонь 2:1 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|ФК Александрия
|25
|17
|6
|2
|39-18
|57
|3
|Шахтер
|25
|16
|5
|4
|59-22
|53
|4
|Полесье
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|Карпаты
|25
|11
|6
|8
|33-26
|39
|6
|Кривбасс
|23
|10
|5
|8
|25-24
|35
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29-32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28-31
|32
|9
|Рух
|25
|7
|9
|9
|25-24
|30
|10
|Колос
|25
|6
|9
|10
|22-22
|27
|11
|ЛНЗ
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|Левый Берег
|24
|6
|5
|13
|13-27
|23
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|Ингулец
|23
|3
|7
|13
|16-36
|16
"Кривбасс" - "Заря": ставки и коэффициенты
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"Кривбасс" - "Заря": прогноз от UA-Футбол
Кривбасс является фаворитом по версии букмекеров. Команда Вернидуба неплохо играла против лидеров, но проиграла эти матчи. Полагаем, что криворожцы должны обыграть своих оппонентов и предлагаем поставить на это коэффициент 1,95.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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