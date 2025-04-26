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Кудровка - Эпицентр. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 27.04.2025
Кудровка - Эпицентр: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.04.2025 ⋊ Первая лига на UA-Футбол
Фото: ФК Епіцентр
В Буче на стадионе "Юбилейный" сыграют центральный матч четвертого тура чемпионской группы. "Кудривка" будет принимать "Эпицентр". Команда Сергея Нагорняка уверенно лидирует, а "Кудровка" перед туром занимала второе место. Обращаем внимание, что соперников в таблице отделяло сразу девять очков.
Первая лига. Четвертый тур. Группа "Чемпионская"
27.04.2025. 13:30. "Юбилейный". Буча
"Кудровка" - "Эпицентр"
Трансляция - Divisport
"Кудривка": последние новости
Подопечные Василия Баранова неделю назад впервые в 2025 году победили. "Кудровка" на выезде переиграла "Агробизнес" - 2:0. Таким образом, за три тура коллектив из Черниговской области набрал четыре очка. Перед этим туром "Кудровка" занимала второе место и даже претендовала на прямое повышение в классе. Команда Василия Баранова прежде всего пытается играть с позиции силы, но ощущаются проблемы против соперников, которые закрываются и качественно обороняются. Среди сильных сторон "Кудровки" стоит отметить игру во время стандартов.
Стоит отметить, что начать решающую часть сезона этой команде пришлось с существенными кадровыми потерями. Ряд лидеров не могут сейчас помочь "Кудровке". Среди травмированных - чемпион Европы 2009 года среди юношей, полузащитник Коркишко, опытный вратарь Яшков, центрхав Сторчоус, а также форварды Литовченко и Зубков. Однако, даже с такими потерями команда не проваливается и в этом прежде всего заслуга тренерского штаба. Безусловно, противостоять лидеру с таким ограниченным кадровым потенциалом будет непросто, но "Кудровка" может удивить всех.
"Эпицентр": последние новости
В этом сезоне остановить команду Сергея Нагорняка никто не может. Победная клубная рекордная серия "Эпицентра" в Первой лиге длится 7 игр. Перед четвертым туром лидер оторвался от своих ближайших преследователей сразу на девять очков. Сейчас сложно даже представить, что может помешать "Эпицентру" выиграть Первую лигу и повыситься в классе. Весной команда Сергея Нагорняка выглядит очень солидно как в атаке, так и в защите. В прошлом туре команда Нагорняка в важнейшем матче победила "Металлист 1925" - 2:1. Прежде всего стоит отметить голкипера Олега Билыка, который при счете 0:1 отразил пенальти. После этого хозяева начали играть раскованнее, существенно прибавили в агрессии. Также стоит отметить игру на "втором этаже" в защите. Именно с этим были проблемы в предыдущем матче против "Полтавы". За счет командной игры удалось победить грозного соперника.
- Только не спрашивайте сколько еще подолянам надо набрать очков, чтобы досрочно повыситься в классе. Мы стараемся постепенно приближаться к своей цели, для нас каждый следующий матч, как финальный", - сказал Нагорняк после игры.
Последние три матча команд
"Кудровка"
- "Агробизнес" - "Кудровка" 0:2
- "Кудровка" - "Металлист" 1:1
- "Буковина" - "Кудровка" 1:0
"Эпицентр"
- "Эпицентр" - "Металлист 1925" 2:1
- "Полтава" - "Эпицентр" 2: 3
- "Эпицентр" - ЮКСА 4:3
Личные встречи
Команды между собой встречались трижды: победа "Эпицентра", победа "Кудровки" и ничья. Интересно, кто сможет выйти вперед в этом противостоянии уже в воскресенье?
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры считают фаворитами этого противостояния гостей. Безусловно, с этим можно согласиться, ведь "Эпицентр" сейчас в бешеной форме. Тем не менее, не стоит недооценивать команду Баранова. "Кудровка" в этом сезоне неоднократно доказывала, что может качественно играть против фаворитов. Рассчитывать на победу хозяевам будет непросто, а вот отобрать очки у лидера они могут. Прогноз - обе команды забьют (1.85).
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