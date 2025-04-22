Полесье - Шахтер. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Украины на 23.04.2025

Очевидно, что житомиряне и дончане не планировали подходить к этому поединку после неутешительных результатов в чемпионате - тем более, в матчах с представителями нижней части турнирной таблицы. Прежде всего, в этом контексте речь идет о "горняках" - они разгромно проиграли ковалевцам и по сути выбыли из гонки за золотые медали. А ссылки на подготовку к полуфиналу Кубка выглядят лишь как банальные отмазки.

Тем не менее, в среду украинских болельщиков ожидает яркая и статусная вывеска - противостояние "Полесья" и "Шахтера". Обеим командами есть что доказывать. И обоим наставникам - также. Для обеих сторон это в определенном роде шанс сгладить текущий сезон - от нереализованных амбиций. К тому же, при различных сценариях от результата этого поединка между подопечными Имада Ашура и Марино Пушича будет зависеть не только будущий обладатель Кубка, но и судьба еврокубковых мест от Украины на следующий сезон.

Перчинки противостоянию также добавляет тот факт, что "Шахтеру" еще ни разу не удавалось победить "Полесье" в официальных поединках. Более того, в этой кампании УПЛ "горняки" уже дважды уступили для житомирских "волков".

Полуфинал Кубка Украины сезона 2024/25

Среда, 23-е апреля

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Панчишин Дмитрий

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: клубный Youtube-канал ФК "Полесье"

"Полесье": последние новости

Если кто-то скажет, что ничья с "Левым Берегом" так и задумывалась - слукавит. Так наставник "волков" Имад Ашур провел определенную ротацию состава, в частности оставив на скамейке запасных лидеров Гуцуляка и Назаренко. Впрочем, итоговая ничья с представителем зоны стыков и львовские "Карпаты", которые уже наступают на пятки... Тем более, житомирянам по ходу той встречи пришлось даже отыгрываться. Ну такое. Однако, все же, акцент на предстоящем кубковом противостоянии с "горняками" был сделан. И "Полесье" всем своим видом показало это.

"Всегда есть определенная стратегия, особенно, когда доходим до этого периода сезона. Нам надо было определенные решения принимать, и ни один выбор не был бы оптимальным. Даже по ходу игры нам пришлось делать определенные изменения в планах. Вопрос восстановления будем просматривать оперативно. У нас следующие матчи достаточно сложные. Так же был сложный матч против "Левого Берега", но была, учитывая кубковое событие, возможность проявить себя тем, кто меньше играет. Хотелось бы, чтобы не пришлось делать срочные неплановые замены. Хотелось бы, чтобы победили, но если говорить, что этим матчем где-то пожертвовали - нет, но приближенно к этому", - поделился мыслями Ашур после ничьей с "аистами".

Другое дело, что не все сложилось так, как хотелось. "Шахтер" потерпел "феерическое" со знаком минус поражение от ковалевского "Колоса" в предыдущем туре и однозначно выйдет на этот поединок злым и голодным. Такие удары по самолюбию не проходят бесследно.

Здесь уже как раз вопрос к самой команде Ашура, и его подопечным. А "Полесье" на самом деле в последнее время, даже в присутствии тех же вышеупомянутых лидеров на поле, не особо впечатляет. Нервные и минимальные победы над черкасским ЛНЗ и ровенским "Вересом" (по 1:0 в обоих случаях). Ничья с "Карпатами" и "Левым Берегом". И более-менее уверенный триумф в игре с полтавской "Ворсклой" (2:0). Это все приличные результаты, но мягко говоря не что-то экстраординарное. Даже когда против тебя такой статусный, но в то же время обескровленный соперник.

С другой стороны - тот же "Колос" Руслана Костышина наглядно показал, что проблем у этой версии "горняков" хоть отбавляй Как со структурой игры, так с ее организацией и микроклиматом внутри команды. Так что, в любом случае, шансы у футболистов житомирского клуба точно будут. Другое дело - как они сумеют ими распорядиться и при этом обеспечить надежность у собственных ворот.

Ориентировочный состав "Полесья": Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Андриевский, Бабенко, Крушинский, Гуцуляк, Батиста, Назаренко.

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"Шахтер": последние новости

И что это было?! Мы тоже задаемся этим же вопросом. Как только казалось, что действующий чемпион набрал неплохой ход (как-никак 5 побед подряд на внутренней арене) и вклинился до последнего в борьбу за золотые медали в этом сезоне. Так тут же "горняки" получили мощную пощечину от команды из нижней части турнирной таблицы. "Пижоны лежат" - по-другому итог игры с ковалевским "Колосом" и не описать.

Безусловно, подопечные Руслана Костышина выдали оверперформанс и показали по-настоящему невероятную самовыступление, и игру. Однако, все-таки не меняем свое мнение, "Шахтер" проиграл ту игру прежде всего сам себе.

"Чувствуется большое разочарование. Можем много говорить о футболе, но решения, принятые арбитрами, имели значительное влияние на игру и результат. Я не такой человек, который будет много об этом думать, но это очевидно. Однако жизнь продолжается, и нам надо справиться с разочарованием и двигаться к следующей игре, которая является более важной, чем уже прошедший матч. Мы не можем ничего изменить", - так боснийский наставник прокомментировал то результативное поражение от "Колоса".

С судьбой чемпионства в этой кампании в принципе все ясно. "Украинское Классическое" в следующем туре будет больше формальностью. Поскольку надеяться, что киевское "Динамо" за 5 туров до конца растранжирит гандикап в размере 10 зачетных баллов - будет очень наивным решением.

Теперь же интересно посмотреть сколько достоинства осталось у футболистов донецкой команды. Матч с "Полесьем" будет носить максимально имиджевый характер для "горняков". Как было упомянуто выше "Шахтер" имеет просто ужасную (катастрофическую!) статистику очных противостояний с "Полесьем", а нестабильность выступлений в этом сезоне (конечно, по меркам планки самого "Шахтера") в определенном смысле зашкаливает и разочаровывает. Поэтому, главной интригой этой пары остается то, смогут ли подопечные Марино Пушича прежде всего перебороть сами себя и доказать свой уровень не словом, а делом.

По сути, проход в финал национального Кубка и последующий выигрыш этого трофея - единственный шанс для "Шахтера" даже не исправить этот сезон, а хотя бы "сгладить" его "сухой" остаток.

Ориентировочный состав "Шахтера": Фесюн, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Кевин, Эгиналду.

"Полесье" - "Шахтер" . Личные встречи

4 поединка под эгидой УПЛ, одна товарищеская игра и еще один матч в "бородатые" времена - в рамках Кубка СССР в 1969-м году... Но что интереснее, что за все встречи "горнякам" удалось победить "волков" лишь однажды! И то, в контрольном спарринге - еще в 2020-м году, когда "Полесье" только подбиралось к элитному украинскому дивизиону.

Статистическая катастрофа для "Шахтера", иначе не скажешь. Последний раз (!) дончане отбирали очки у житомирян еще в сезоне 2023/24 - тогда команды расписали нулевую ничью.

Статистика очных поединков:

Победы: 4:1

4:1 Забитые мячи: 6:4

6:4 В среднем голов за матч: 1.00 - 0.67

1.00 - 0.67 Самая большая победа: 2:0 - 1:4

"Полесье" - "Шахтер" . Останні офіційні матчі

"Полесье":

"Шахтер":

Кубковый путь

Обе наши команды начали свой кубковый путь со стадии 1/8 финала. Таким образом, сначала "Шахтер" минимально обыграл луганскую "Зарю" (1:0), а в четвертьфинале также минимально - одолел "Александрию" (аналогичные 1:0).

В свою очередь, "Полесье" в 1/8 оформило волевой и победный камбэк в игре с криворожским "Кривбассом" (1:0), а в 1/4 - житомиряне с преимуществом в один мяч прошли ровенский "Верес" (1:0).

"Полесье" - "Шахтер" . Ставка и коэффициенты

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"Полесье" - "Шахтер" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "горняков" в овертаймах. Букмекеры абсолютно ожидаемо считают фаворитом этого противостояния именно "горняков". Впрочем, как было описано выше - ситуация гораздо сложнее. Оба коллектива не впечатляют в последнее время, а очная статистика поединков полностью на стороне житомирян. Впрочем, все же, поставим на то, что гордость и уважение дончан к самим себе возьмет верх и в итоге судьбу путевки в финал решит индивидуальное мастерство исполнителей "Шахтера". Хотя, чрезвычайно непросто будет и подопечным Ашура, и футболистам Пушича.