Буковина - Динамо. Анонс и прогноз полуфинального матча Кубка Украины на 23.04.2025

Это исторический матч для "Буковины", ведь этот клуб ранее никогда не играл на такой стадии. Полуфинал - это уже большое достижение, но представитель ПФЛ стремится навязать борьбу именитому сопернику. Получится ли это у них? Ответ на этот вопрос узнаем в среду.

Кубок Украины. Полуфинал

"Буковина" - "Динамо"

23.04.2025. 16:00. "Украина". Львов

Трансляция - DIVISPORT

Текстовая трансляция - UA-Футбол

"Буковина": последние новости

Подопечные Григория Чурилова в 2025 году уже успели сыграть четыре матча: две победы, ничья и поражение. В прошлом туре Первой лиги "Буковина" не смогла переиграть "Полтаву" дома - 1:1. Коллектив из Черновцов немало ошибся в защите, но соперник смог использовать только один свой момент. На такой игре в защите сказалось отсутствие Безуглого, который пропускал матч из-за болезни. Прокопчук появился с первых минут, но он сыграл не слишком уверенно.

Сильной стороной этой команды является игра во время стандартов. "Буковина" в весенней части сезона продемонстрировала, что против этого коллектива на "втором этаже" будет непросто всем. Также подопечные Чурилова довольно неплохо выходят из защиты в атаку, а вот с позиционным футболом ощущаются проблемы. Первым номером далеко не всегда у "Буковины" удается создавать моменты. Из-за дисквалификации номинальным хозяевам не сможет помочь Дмитрий Шинкаренко.

- "Мы стремимся выдерживать структуру игры и не менять свои принципы и алгоритмы. Но, конечно, некоторые корректировки мы внесем. Нужно учитывать индивидуальный уровень игроков, потому что "Динамо" обладает практически двумя равноценными составами. Нам нужно сыграть максимально компактно при обороне, применять принципы страхования, играть более плотно, быть максимально сконцентрированными. В целом мы свои принципы не меняем, но детали учитываем под каждого соперника. - сказал Чурилов перед полуфиналом".

"Динамо": последние новости

"Динамо" подходит к полуфиналу в хорошей форме - команда Александра Шовковского уверенно держится на вершине турнирной таблицы УПЛ. Кажется, что уже только чудо может помешать киевлянам выиграть нынешний чемпионат. В прошлом туре "бело-синие" разгромили "Оболонь" - 3:0. Тем не менее, в первой половине встречи у "Динамо" было немало проблем. Соперник как минимум трижды мог открывать счет, но подвела реализация. А вот подопечные Шовковского в конце тайма забили почти из ничего. Шикарным ударом после розыгрыша штрафного отметился Ярмоленко. Класс есть класс... Андрей забил свой 113-й мяч в УПЛ за "Динамо" и повторил клубный рекорд, который принадлежал Сергею Реброву. После этого во втором тайме "Динамо" играло уверенно и забило еще дважды. Результаты киевлян впечатляющие, но к игре есть вопросы. В позиционном футболе далеко не все получается у команды. К тому же, в прошлом матче пара Михавко - Биловар в центре защиты немало ошибалась.

Беспроигрышная серия "Динамо" продолжается в чемпионате 27 матчей: 21 победа и 6 ничьих. В прошлом туре киевляне сыграли свой 510-й "сухой" матч в УПЛ.

Последние три матча команд

"Буковина"

"Буковина" - "Полтава" 1:1

"Металлист 1925" - "Буковина" 2:1

"Буковина" - "Кудровка" 1:0

"Динамо"

"Динамо" - "Оболонь" 3:0 (УПЛ)

"Кривбасс" - "Динамо" 0:2 (УПЛ)

"Динамо" - "Левый Берег" 2:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой еще не встречались. Таким образом, игра на стадионе "Украина" во Львове будет дебютной для них соперников.

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, "Динамо" - очевидный фаворит этого противостояния. Уровень игроков невозможно сравнивать. К тому же, у представителя Первой лиги нет опыта игры на таких стадиях соревнований. Однако, не стоит недооценивать "Буковину". Этой команде нечего терять и она попытается навязать борьбу именитому сопернику. Вряд ли "Буковина" выйдет в финал, но забить может. "Динамо" не слишком уверенно играет в защите, а черновицкий коллектив может этим воспользоваться. Особенно это касается стандартных положений. Прогноз - обе команды забьют (2.45).