ЮКСА - Буковина. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 27.04.2025

Стратегически важный матч для обеих команд с турнирной точки зрения. Перед четвертым туром ЮКСА занимала шестое место, а "Буковина" вообще - последнее. Тем не менее, соперников отделяло всего два очка.

Первая лига. Четвертый тур. Группа "Чемпионская"

27.04.2025. 16:00. НТК "им. Банникова". Киев

ЮКСА - "Буковина"

Трансляция - Divisport

ЮКСА: последние новости

ЮКСА в прошлом туре впервые в 2025 году победила. Команда на выезде переиграла харьковский "Металлист" - 2:0. Эта игра точно не была легкой прогулкой, но результат на табло. Три очка принесли голы Сытникова и Селина после розыгрыша угловых. В защите "крестоносцы" сыграли очень не уверенно, но это можно объяснить кадровыми проблемами. Также обращаем внимание, травмированного Федотова заменил Чеботарев. И 29-летний голкипер сыграл очень надежно и помог команде победить. В лазарете также центрбеки Мельник и Лукьянчук, вингеры Харченко (воспитанник харьковского футбола) и Габриэль.

Пока что легионеры ЮКСА никак не могу найти себя в весенней части сезона. На фоне легионеров выделяется разве что 22-летний бразильский хавбек Педро Акасиу. А вот от Венди и Рамона ожидали большего. В прошлом туре команда Чирикала доказала статус "выездной команды", ведь большинство очков она набрала именно в гостях.

На этой неделе стало известно, что руководство клуба приняло решение об увольнении Чирикала. Причина увольнения - отказ Чирикала ставить в состав бразильцев, которых ему навязывал агент Пабло Буэно. Старшим тренером назначили 38-летнего Ивана Остапова.

"Буковина": последние новости

Подопечные Григория Чурилова в среду играли полуфинал Кубка Украины против "Динамо". "Буковина" первый тайм выиграла, но во втором пропустила сразу четыре гола - 1:4. Первая половина встречи в исполнении черновицкого коллектива была идеальной. Команда качественно сыграла в защите и смело в атаке. Гол Бойчука стал вполне заслуженным. После перерыва Шовковский начал выпускать ряд лидеров и они сделали свое дело. Сил и кадрового ресурса у "Буковины" не хватило. Тем не менее, эта команда точно не залаживает на критику. Никто не ожидал, что против фаворита "Буковина" так сыграет в первом тайме.

В чемпионате у "Буковины" пока все складывается не лучшим образом - последнее место. Если команда хочет побороться за плей-офф, то должна набирать три очка в воскресенье. Ожидаем ротацию в составе, ведь лидеры отдали очень много сил в среду.

Последние три матча команд

ЮКСА

"Металлист" - ЮКСА 0:2

ЮКСА - "Агробизнес" 0:0

"Эпицентр" - ЮКСА 4:3

"Буковина"

"Буковина" - "Динамо"

"Буковина" - "Полтава" 1:1

"Металлист 1925" - "Буковина" 2:1

Личные встречи

Команды между собой еще не встречались. Таким образом, в Киеве будет дебютное очное противостояние, которое многое решит в перспективах соперников на сезон.

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Учитывая последние новости, сложно спрогнозировать в каком состоянии подойдет к этому противостоянию ЮКСА. Безусловно, вряд ли это пойдет в пользу "крестоносцев". Таким образом, у "Буковины" есть хорошие шансы в этом матче, но не стоит забывать о кубковой игре. Ожидаем ротацию в составе гостей, ведь лидеры команды отдали очень много сил. Больше шансов на победу все же у подопечных Чурилова. Прогноз - победа "Буковины" (3.00).