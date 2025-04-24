Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.04.2025
Ингулец - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
"Ингулец" лишь номинальный хозяин в этой игре, ведь ее сыграют на стадионе "Ника" в Александрии. Фаворит в противостоянии очевиден, но в конце сезона произойти может все. Без боя подопечные Кобина точно не будут сдаваться.
"Ингулец" - ФК "Александрия"
VBET Лига. 26-й тур
25 апреля, Александрия, стадион "Ника", 15:30
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
"Ингулец": последние новости
В прошлом туре подопечные Кобина прервали серию из двух подряд поражений. "Ингулец" сыграл вничью с ЛНЗ - 0:0. В том матче петровцы играли вторым номером и такая тактика им помогла не проиграть. С созданием моментов в последнее время существенные проблемы у "Ингульца". Заметно, что все же не хватает индивидуального мастерства. Также стоит учитывать кадровый потенциал команды Кобина. "Ингулец" пока так и остается на последнем месте и до зоны переходных матчей четыре очка. С турнирной точки зрения для этой команды сейчас каждый зачетный пункт на вес золота. Последний раз в чемпионате "Ингулец" побеждал еще в середине марта. В команде молодые игроки, которые только начали свой путь во взрослом футболе. На это все нужно время, но его нет. Нужно добиваться результата здесь и сейчас.
Для Василия Кобина и его команды станут ключевыми матчи против конкурентов "Ворсклы" и "Левого Берега". Тем не менее, и против "Александрии" они будут пытаться навязать борьбу. Дисквалифицированных на этот тур нет и это уже большой плюс.
Ориентировочный состав: Паламарчук - Свистун, Жовтенко, Дихтярук, Катрич - Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный - Сад
"Александрия": последние новости
После досадной ничьей с "Рухом" команда Ротаня неделю назад на выезде разобралась с "Ворсклой" - 3:1. Вместо дисквалифицированного Кампоса место в центре обороны рядом с Шабановым занял Копина. Зато вернулся на свое законное место Калюжный. Копина сыграл неплохо, но ожидаем уже завтра возвращения в стартовый состав Кампоса. Тренерский штаб "Александрии" все еще не может рассчитывать на Безерру и Филиппова.
Команда Руслана Ротаня в Полтаве сыграла солидно. "Александрия" доказала, что у нее достаточно класса набирать очки там где нужно. Футбол был не слишком ярким, но результат на табло. Для Ротаня сверхважно, чтобы как можно скорее вернулись лидеры, ведь без них в атаке очень непросто против соперников, которые организованно обороняются большими силами. Филиппов должен вернуться уже в пятницу, а вот Беззера концовку сезона пропустит. Против "Ингульца" придется в течение большей части матча играть первым номером, а в позиционном футболе не всегда все получается. Как раз для таких поединков необходимы игроки, которые своим одним ударом могут решить судьбу противостояния.
Ориентировочный состав: Ермаков - Кравченко, Шабанов, Цара, Кампос, Калюжный, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Козак, Филиппов
Последние матчи команд
"Ингулец"
- 20.04. Ингулец - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
- 14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)
- 04.04. Ингулец - Оболонь 0:1 (УПЛ)
- 28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)
- 16. 03. 03. Ингулец - Черноморец 1:0 (УПЛ)
"Александрия"
- 18.04. Ворскла - Александрия 1:3 (УПЛ)
- 12.04. Рух - Александрия 1:1 (УПЛ)
- 02.04. Александрия - Шахтер 0:1 (Кубок)
- 29.03. Левый Берег - Александрия 0:1 (УПЛ)
- 11.03. Александрия - Оболонь 4:0 (УПЛ)
Личные встречи
Команды между собой сыграли десять матчей: семь побед "Александрии", одна победа "Ингульца" и две ничьи. В первом круге "Александрия" победила - 2:1.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|ФК Александрия
|25
|17
|6
|2
|39-18
|57
|3
|Шахтер
|25
|16
|5
|4
|59-22
|53
|4
|Полесье
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|Карпаты
|25
|11
|6
|8
|33-26
|39
|6
|Кривбасс
|24
|11
|5
|8
|28-24
|38
|7
|Верес
|25
|9
|8
|8
|31-33
|35
|8
|Заря
|24
|10
|2
|12
|28-34
|32
|9
|Рух
|25
|7
|9
|9
|25-24
|30
|10
|Колос
|25
|6
|9
|10
|22-22
|27
|11
|ЛНЗ
|25
|7
|5
|13
|23-35
|26
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|Левый Берег
|24
|6
|5
|13
|13-27
|23
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|Черноморец
|25
|5
|3
|17
|16-38
|18
|16
|Ингулец
|24
|3
|8
|13
|16-36
|17
Факты и цифры
- "Александрия" в УПЛ последний раз проигрывала в начале марта (0:3 от "Шахтера");
- "Ингулец" в прошлом туре 30-й раз сыграл вничью в УПЛ;
- "Ингулец" сыграл 20-й домашний безголевой матч в чемпионате;
- Беспроигрышная серия "Александрии" продолжается в чемпионате шесть матчей: пять побед и ничья.
"Ингулец" – "Александрия": ставки и коэффициенты
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Прогноз на матч "Ингулец" - "Александрия" от UA-Футбол
Безусловно, гости должны набирать три очка, если они хотят остаться в борьбе за чемпионство. Однако, не ожидаем легкой прогулки для команды Ротаня. "Ингулец" в конце сезона особенно опасен, ведь для этой команды сейчас каждый зачетный пункт жизненно важен. Кадровые потенциалы команды сложно сравнивать и это может сыграть решающую роль. Особенно касается второй половины встречи. Не ожидаем ряда голов в этом матче. Прогноз - тотал меньше 2.5 (1.91).
Популярное сейчас
- Зеленский оригинальным образом отреагировал на критику Трампа
- Камбек Динамо, экстра-таймы Шахтера и сюрприз в миланском дерби. Главные новости за 23 апреля
- Легендарная Серена Уильямс заговорила о проблемах со здоровьем
- Буковина - Динамо. Анонс и прогноз полуфинального матча Кубка Украины на 23.04.2025
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира