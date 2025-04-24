Ингулец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.04.2025

"Ингулец" лишь номинальный хозяин в этой игре, ведь ее сыграют на стадионе "Ника" в Александрии. Фаворит в противостоянии очевиден, но в конце сезона произойти может все. Без боя подопечные Кобина точно не будут сдаваться.

"Ингулец" - ФК "Александрия"

VBET Лига. 26-й тур

25 апреля, Александрия, стадион "Ника", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Ингулец": последние новости

В прошлом туре подопечные Кобина прервали серию из двух подряд поражений. "Ингулец" сыграл вничью с ЛНЗ - 0:0. В том матче петровцы играли вторым номером и такая тактика им помогла не проиграть. С созданием моментов в последнее время существенные проблемы у "Ингульца". Заметно, что все же не хватает индивидуального мастерства. Также стоит учитывать кадровый потенциал команды Кобина. "Ингулец" пока так и остается на последнем месте и до зоны переходных матчей четыре очка. С турнирной точки зрения для этой команды сейчас каждый зачетный пункт на вес золота. Последний раз в чемпионате "Ингулец" побеждал еще в середине марта. В команде молодые игроки, которые только начали свой путь во взрослом футболе. На это все нужно время, но его нет. Нужно добиваться результата здесь и сейчас.

Для Василия Кобина и его команды станут ключевыми матчи против конкурентов "Ворсклы" и "Левого Берега". Тем не менее, и против "Александрии" они будут пытаться навязать борьбу. Дисквалифицированных на этот тур нет и это уже большой плюс.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Свистун, Жовтенко, Дихтярук, Катрич - Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный - Сад

"Александрия": последние новости

После досадной ничьей с "Рухом" команда Ротаня неделю назад на выезде разобралась с "Ворсклой" - 3:1. Вместо дисквалифицированного Кампоса место в центре обороны рядом с Шабановым занял Копина. Зато вернулся на свое законное место Калюжный. Копина сыграл неплохо, но ожидаем уже завтра возвращения в стартовый состав Кампоса. Тренерский штаб "Александрии" все еще не может рассчитывать на Безерру и Филиппова.

Команда Руслана Ротаня в Полтаве сыграла солидно. "Александрия" доказала, что у нее достаточно класса набирать очки там где нужно. Футбол был не слишком ярким, но результат на табло. Для Ротаня сверхважно, чтобы как можно скорее вернулись лидеры, ведь без них в атаке очень непросто против соперников, которые организованно обороняются большими силами. Филиппов должен вернуться уже в пятницу, а вот Беззера концовку сезона пропустит. Против "Ингульца" придется в течение большей части матча играть первым номером, а в позиционном футболе не всегда все получается. Как раз для таких поединков необходимы игроки, которые своим одним ударом могут решить судьбу противостояния.

Ориентировочный состав: Ермаков - Кравченко, Шабанов, Цара, Кампос, Калюжный, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Козак, Филиппов

Последние матчи команд

"Ингулец"

20.04. Ингулец - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)

04.04. Ингулец - Оболонь 0:1 (УПЛ)

28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)

16. 03. 03. Ингулец - Черноморец 1:0 (УПЛ)

"Александрия"

18.04. Ворскла - Александрия 1:3 (УПЛ)

12.04. Рух - Александрия 1:1 (УПЛ)

02.04. Александрия - Шахтер 0:1 (Кубок)

29.03. Левый Берег - Александрия 0:1 (УПЛ)

11.03. Александрия - Оболонь 4:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли десять матчей: семь побед "Александрии", одна победа "Ингульца" и две ничьи. В первом круге "Александрия" победила - 2:1.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтер 25 16 5 4 59-22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 24 11 5 8 28-24 38 7 Верес 25 9 8 8 31-33 35 8 Заря 24 10 2 12 28-34 32 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 Колос 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 25 7 5 13 23-35 26 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 24 6 5 13 13-27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 25 5 3 17 16-38 18 16 Ингулец 24 3 8 13 16-36 17

Факты и цифры

"Александрия" в УПЛ последний раз проигрывала в начале марта (0:3 от "Шахтера");

"Ингулец" в прошлом туре 30-й раз сыграл вничью в УПЛ;

"Ингулец" сыграл 20-й домашний безголевой матч в чемпионате;

Беспроигрышная серия "Александрии" продолжается в чемпионате шесть матчей: пять побед и ничья.

"Ингулец" – "Александрия": ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Ингулец" - "Александрия" от UA-Футбол

Безусловно, гости должны набирать три очка, если они хотят остаться в борьбе за чемпионство. Однако, не ожидаем легкой прогулки для команды Ротаня. "Ингулец" в конце сезона особенно опасен, ведь для этой команды сейчас каждый зачетный пункт жизненно важен. Кадровые потенциалы команды сложно сравнивать и это может сыграть решающую роль. Особенно касается второй половины встречи. Не ожидаем ряда голов в этом матче. Прогноз - тотал меньше 2.5 (1.91).