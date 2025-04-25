Черноморец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.04.2025

Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием откроют одесская и львовская команда. Противостояние середняка и аутсайдера. Первая встреча "Черноморца" и "Руха" в текущей кампании завершилась ничьей - 1:1.

И если с командой Виталия Пономарева более-менее в целом все понятно - "желто-черные" в концовке этого сезона будут бороться разве что за место в верхней части турнирной таблицы. То для "моряков" "голодные игры", а именно битва за выживание в элите украинского футбола только начинается.

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26-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 26-е апреля

Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Цыбулько Евгений

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"Черноморец": последние новости

Тучи над футбольной Одессой сгущаются. До конца сезона текущего украинского первенства осталось всего-навсего 5 туров, а "моряки" в прямом смысле болтаются в зоне прямого вылета и понижения в классе. Более того, даже победа в ближайшем матче существенно картину не изменит - так как даже при потенциальном проигрыше полтавской "Ворсклы", одесситы будут иметь с командой Юрия Максимова паритет по зачетным баллам. А календарь у "Черноморца", мягко говоря, ух...

Кроме вышеупомянутой "Ворсклы" и "Руха" одесскому коллективу предстоит сыграть с тройкой наших мастодонтов: киевским "Динамо", "Александрией" и донецким "Шахтером". И учитывая амбиции команд Шовковского, Ротаня и Пушича, будем откровенны - ловить там представителю Одессы банально нечего. Огромный разрыв в классе между этими клубами на данном этапе их развития.

Поэтому, в сухом остатке "Черноморец" в этой кампании может добыть очки только и как раз в матчах против подопечных Виталия Пономарева и футболистов Юрия Максимова. It's all.

А проблем сейчас у одесситов хоть отбавляй. Как бы это иронично не звучало самым ярким исполнителем в составе "моряков" является по футбольным меркам пенсионер и ветеран УПЛ Ярослав Ракицкий. Все мы видели, как в буквальном смысле рассыпался "Черноморец" после ухода опытного центрбека с поля в игре с ровенским "Вересом" (1:2). В ту же минуту в рядах одесситов исчезла хоть какая-то организованность и структура - и они пропустили. Это как раз и напрямую подтвердил автор первого гола в том матче - вингер "Черноморца" Янаков.

"Только он покинул поле, мы сразу пропустили. Два мяча пропустили. Когда человек был на поле, то сзади было все спокойно, надежно. Он ушел, это повлияло на нас", - сказал после того матча Денис.

К счастью для одесситов, подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра у 35-летнего защитника не подтвердилось и есть хорошие шансы, что Ярослав все-таки сыграет против львовской команды.

Также есть "нюансы" с вратарской линией. Нигериец Аниагбосо второй матч подряд откровенно привез пропущенный мяч в собственные ворота. Сначала, против "Оболони" Чижиоке в первом тайме оформил курьезный автогол. А позже, в противостоянии с ровенскими "волками" - пустил за шиворот от Дахновского. Этот пропущенный гол стал юбилейным для "черно-синих" в УПЛ, а именно 1000-м. Юбилей, как-никак, хех.

"Не знаю, это надо с вратарями разбираться, потому что то мы себе забрасываем, то мы за шиворот такие получаем. Ненужные голы были, скажем так", - в таком ключе коуч „Черноморца“ Александр Кучер прокомментировал игру африканского легионера.

Впереди ощутимая нехватка какого-либо креатива, а сзади - хаос. Вот на самом деле краткое резюме нынешнего "Черноморца". Как бы ни хотелось одесским болельщикам, но, к сожалению, все идет к вылету их любимой команды. Потому что свет сквозь эту тьму пока не пробивается... От слова совсем.

Ориентировочный состав "Черноморца": Вечный, Райан, Ракицкий, Скиба, Бутко, Лацабидзе, Янаков, Габелок, Белошевский, Попов, Хобленко.

"Рух": последние новости

"Рух" подходит к этой встрече в довольно контраверсионном моральном положении. С одной стороны долгожданная выездная победа в игре с ковалевским "Колосом" Руслана Костышина (1:0) и ничья с одним из лидеров нашего первенства - "Александрией" под руководством Руслана Ротаня (1:1). С другой, поражение во львовском дерби в последнем туре - от "Карпат" Владислава Лупашко (1:3), конечно. Второе фиаско в дерби Львова в этом розыгрыше УПЛ, кстати.

"Не могу сказать, что совсем игра не задалась. Во всех 3 голах, которые мы пропустили, мы не доиграли эпизоды, а в любом матче, особенно дерби, надо такие моменты доигрывать. Мы настраивали команду, чтобы она играла агрессивно, в тот футбол, в который мы всегда играем. 1-й тайм действительно мы сыграли пассивно, еще и допустили две грубые ошибки в обороне. Это психологический момент, но будем работать над этим", - остался недоволен действиями своих подопечных Виталий Пономарев после львовского дерби.

Однако, в любом случае, даже несмотря на гостевой статус поединка и достаточно нестабильный результат (даже как для середняка), банда Виталия Пономарева является очевидным фаворитом противостояния с львовским "Рухом".

Все очень банально - данная версия львовского коллектива имеет просто-напросто меньшее количество (значительно меньшее) проблем, чем их будущие визави из Одессы. У "Руха" прежде всего о себе все дает знать, и будет давать знать до конца этого сезона, кадровое ослабление в минувшее зимнее трансферное окно. Дефицит креатива в атакующей стадии львовской команды дает о себе знать каждый тур. Или хромает реализация, или даже до этой стадии иногда и не доходит ...

"У нас зимой ушло 5 человек - также молодых футболистов. Это игроки молодежной сборной, а Леша Сыч - национальной. Но на их место должны прийти новые футболисты, и это сложный процесс, чтобы команда всегда достигала результата. Будут разные моменты, очень сложно молодыми футболистами постоянно достигать результата. Поэтому они должны сами анализировать свои матчи, чтобы расти", - так кадровую ситуацию в клубе прокомментировал коуч львовян.

Однако, в общем, в игре с "моряками" Кучера все в руках, то есть ногах футболистов "Руха". Выходит и забирай свое. Если уж такой "Черноморец" не побеждать, тогда уже не знаем кого...

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Эдсон, Пидгурский, Пастух, Карабин, Климчук, Рунич.

"Черноморец" - "Рух" . Личные встречи

Одесситы и львовяне пересекались на футбольном поле 8 раз. Все эти матчи были официальными. В частности, 6 поединков наши команды провели в рамках элитного украинского дивизиона, и еще две игры в Первой лиге Украины. Очная статистика с ощутимым преимуществом на стороне именно "Руха" - четыре победы против одной.

Статистика очных поединков:

Победы: 1:4

1:4 Забитые мячи: 12:18

12:18 В среднем голов за матч: 1.50 - 2.25

1.50 - 2.25 Самая большая победа: 4:3 - 1:3

"Черноморец" - "Рух" . Последние официальные матчи

"Черноморец":

"Рух":

Турнирное положение команд

Крепкий середняк и один из аутсайдеров. Что тут еще комментировать. Разница между коллективами в турнирной таблице УПЛ составляет 12 зачетных баллов.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтер 25 16 5 4 59-22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 24 11 5 8 28-24 38 7 Верес 25 9 8 8 31-33 35 8 Заря 24 10 2 12 28-34 32 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 Колос 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 25 7 5 13 23-35 26 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 24 6 5 13 13-27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 25 5 3 17 16-38 18 16 Ингулец 24 3 8 13 16-36 17

"Черноморец" - "Рух" . Ставка и коэффициенты

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"Черноморец" - "Рух" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа львовян - 1:2. Вообще не сказать, что "Рух" как-то впечатляет в последнее время. Точнее - как раз наоборот. Тем не менее, у "моряков" все настолько блекло и безыдейно, что кроме фактора домашнего стадиона, какие-то условные "козыри" в рукаве команды Александра Кучера невероятно сложно найти. Их просто нет. Ожидаем, что забитым мячом одесситы смогут порадовать домашнюю публику, однако итоговые три очка во Львов повезут подопечные Виталия Пономарева.