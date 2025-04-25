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Черноморец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.04.2025
Черноморец - Рух. Прогноз и анонс матча ⋉ 26.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Чорноморець/Автор - невідомий
Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием откроют одесская и львовская команда. Противостояние середняка и аутсайдера. Первая встреча "Черноморца" и "Руха" в текущей кампании завершилась ничьей - 1:1.
И если с командой Виталия Пономарева более-менее в целом все понятно - "желто-черные" в концовке этого сезона будут бороться разве что за место в верхней части турнирной таблицы. То для "моряков" "голодные игры", а именно битва за выживание в элите украинского футбола только начинается.
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26-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 26-е апреля
Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: Цыбулько Евгений
"Черноморец" 13:00 "Рух"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
"Черноморец": последние новости
Тучи над футбольной Одессой сгущаются. До конца сезона текущего украинского первенства осталось всего-навсего 5 туров, а "моряки" в прямом смысле болтаются в зоне прямого вылета и понижения в классе. Более того, даже победа в ближайшем матче существенно картину не изменит - так как даже при потенциальном проигрыше полтавской "Ворсклы", одесситы будут иметь с командой Юрия Максимова паритет по зачетным баллам. А календарь у "Черноморца", мягко говоря, ух...
Кроме вышеупомянутой "Ворсклы" и "Руха" одесскому коллективу предстоит сыграть с тройкой наших мастодонтов: киевским "Динамо", "Александрией" и донецким "Шахтером". И учитывая амбиции команд Шовковского, Ротаня и Пушича, будем откровенны - ловить там представителю Одессы банально нечего. Огромный разрыв в классе между этими клубами на данном этапе их развития.
Поэтому, в сухом остатке "Черноморец" в этой кампании может добыть очки только и как раз в матчах против подопечных Виталия Пономарева и футболистов Юрия Максимова. It's all.
А проблем сейчас у одесситов хоть отбавляй. Как бы это иронично не звучало самым ярким исполнителем в составе "моряков" является по футбольным меркам пенсионер и ветеран УПЛ Ярослав Ракицкий. Все мы видели, как в буквальном смысле рассыпался "Черноморец" после ухода опытного центрбека с поля в игре с ровенским "Вересом" (1:2). В ту же минуту в рядах одесситов исчезла хоть какая-то организованность и структура - и они пропустили. Это как раз и напрямую подтвердил автор первого гола в том матче - вингер "Черноморца" Янаков.
"Только он покинул поле, мы сразу пропустили. Два мяча пропустили. Когда человек был на поле, то сзади было все спокойно, надежно. Он ушел, это повлияло на нас", - сказал после того матча Денис.
К счастью для одесситов, подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра у 35-летнего защитника не подтвердилось и есть хорошие шансы, что Ярослав все-таки сыграет против львовской команды.
Также есть "нюансы" с вратарской линией. Нигериец Аниагбосо второй матч подряд откровенно привез пропущенный мяч в собственные ворота. Сначала, против "Оболони" Чижиоке в первом тайме оформил курьезный автогол. А позже, в противостоянии с ровенскими "волками" - пустил за шиворот от Дахновского. Этот пропущенный гол стал юбилейным для "черно-синих" в УПЛ, а именно 1000-м. Юбилей, как-никак, хех.
"Не знаю, это надо с вратарями разбираться, потому что то мы себе забрасываем, то мы за шиворот такие получаем. Ненужные голы были, скажем так", - в таком ключе коуч „Черноморца“ Александр Кучер прокомментировал игру африканского легионера.
Впереди ощутимая нехватка какого-либо креатива, а сзади - хаос. Вот на самом деле краткое резюме нынешнего "Черноморца". Как бы ни хотелось одесским болельщикам, но, к сожалению, все идет к вылету их любимой команды. Потому что свет сквозь эту тьму пока не пробивается... От слова совсем.
Ориентировочный состав "Черноморца": Вечный, Райан, Ракицкий, Скиба, Бутко, Лацабидзе, Янаков, Габелок, Белошевский, Попов, Хобленко.
"Рух": последние новости
"Рух" подходит к этой встрече в довольно контраверсионном моральном положении. С одной стороны долгожданная выездная победа в игре с ковалевским "Колосом" Руслана Костышина (1:0) и ничья с одним из лидеров нашего первенства - "Александрией" под руководством Руслана Ротаня (1:1). С другой, поражение во львовском дерби в последнем туре - от "Карпат" Владислава Лупашко (1:3), конечно. Второе фиаско в дерби Львова в этом розыгрыше УПЛ, кстати.
"Не могу сказать, что совсем игра не задалась. Во всех 3 голах, которые мы пропустили, мы не доиграли эпизоды, а в любом матче, особенно дерби, надо такие моменты доигрывать. Мы настраивали команду, чтобы она играла агрессивно, в тот футбол, в который мы всегда играем. 1-й тайм действительно мы сыграли пассивно, еще и допустили две грубые ошибки в обороне. Это психологический момент, но будем работать над этим", - остался недоволен действиями своих подопечных Виталий Пономарев после львовского дерби.
Однако, в любом случае, даже несмотря на гостевой статус поединка и достаточно нестабильный результат (даже как для середняка), банда Виталия Пономарева является очевидным фаворитом противостояния с львовским "Рухом".
Все очень банально - данная версия львовского коллектива имеет просто-напросто меньшее количество (значительно меньшее) проблем, чем их будущие визави из Одессы. У "Руха" прежде всего о себе все дает знать, и будет давать знать до конца этого сезона, кадровое ослабление в минувшее зимнее трансферное окно. Дефицит креатива в атакующей стадии львовской команды дает о себе знать каждый тур. Или хромает реализация, или даже до этой стадии иногда и не доходит ...
"У нас зимой ушло 5 человек - также молодых футболистов. Это игроки молодежной сборной, а Леша Сыч - национальной. Но на их место должны прийти новые футболисты, и это сложный процесс, чтобы команда всегда достигала результата.
Будут разные моменты, очень сложно молодыми футболистами постоянно достигать результата. Поэтому они должны сами анализировать свои матчи, чтобы расти", - так кадровую ситуацию в клубе прокомментировал коуч львовян.
Однако, в общем, в игре с "моряками" Кучера все в руках, то есть ногах футболистов "Руха". Выходит и забирай свое. Если уж такой "Черноморец" не побеждать, тогда уже не знаем кого...
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Эдсон, Пидгурский, Пастух, Карабин, Климчук, Рунич.
"Черноморец" - "Рух" . Личные встречи
Одесситы и львовяне пересекались на футбольном поле 8 раз. Все эти матчи были официальными. В частности, 6 поединков наши команды провели в рамках элитного украинского дивизиона, и еще две игры в Первой лиге Украины. Очная статистика с ощутимым преимуществом на стороне именно "Руха" - четыре победы против одной.
Статистика очных поединков:
- Победы: 1:4
- Забитые мячи: 12:18
- В среднем голов за матч: 1.50 - 2.25
- Самая большая победа: 4:3 - 1:3
"Черноморец" - "Рух" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Крепкий середняк и один из аутсайдеров. Что тут еще комментировать. Разница между коллективами в турнирной таблице УПЛ составляет 12 зачетных баллов.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|ФК Александрия
|25
|17
|6
|2
|39-18
|57
|3
|Шахтер
|25
|16
|5
|4
|59-22
|53
|4
|Полесье
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|Карпаты
|25
|11
|6
|8
|33-26
|39
|6
|Кривбасс
|24
|11
|5
|8
|28-24
|38
|7
|Верес
|25
|9
|8
|8
|31-33
|35
|8
|Заря
|24
|10
|2
|12
|28-34
|32
|9
|Рух
|25
|7
|9
|9
|25-24
|30
|10
|Колос
|25
|6
|9
|10
|22-22
|27
|11
|ЛНЗ
|25
|7
|5
|13
|23-35
|26
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|Левый Берег
|24
|6
|5
|13
|13-27
|23
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|Черноморец
|25
|5
|3
|17
|16-38
|18
|16
|Ингулец
|24
|3
|8
|13
|16-36
|17
"Черноморец" - "Рух" . Ставка и коэффициенты
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"Черноморец" - "Рух" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа львовян - 1:2. Вообще не сказать, что "Рух" как-то впечатляет в последнее время. Точнее - как раз наоборот. Тем не менее, у "моряков" все настолько блекло и безыдейно, что кроме фактора домашнего стадиона, какие-то условные "козыри" в рукаве команды Александра Кучера невероятно сложно найти. Их просто нет. Ожидаем, что забитым мячом одесситы смогут порадовать домашнюю публику, однако итоговые три очка во Львов повезут подопечные Виталия Пономарева.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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