Заря – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.04.2025

"Заря", которая фактически уже играет без турнирных задач, будет принимать "Левый Берег", который после удачного старта весенней части сезона не побеждает в 4-х матчах подряд и снова опустился в зону переходных матчей.

УПЛ. 26-й тур

25 апреля. Киев. "Динамо им. Лобановского"

"Заря" 18:00 "Левый Берег"

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

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Новости "Зари"

"Заря" подходит к матчу с "Левым Берегом" после серии неудачных матчей. Команда потерпела три поражения подряд, что свидетельствует о серьезных проблемах в организации игры. В предыдущем. туре подопечные Бартуловича уступили "Кривбассу" 0:3, который откровенно плохо выступает весной. Безусловно, на результат матча повлияло удаление Башича, но уже до того "Заря" проигрывала.

Перед этим луганчане уступили "Вересу" 1:2, а еще раньше проиграли дома "Колосу" с разгромным счетом 0:3. Единственной победой в апреле стала победа над "Ворсклой" в Полтаве 2:1, однако она пока остается исключением среди неудачных результатов.



Тренерский штаб "Зари", похоже, ищет новые варианты построения игры, однако проблемы с реализацией моментов и нестабильность в защите остаются ключевыми препятствиями. Хотя турнирной мотивации у "Зари" нет, в ближайшем матче у команды есть шанс доказать, что не потеряла боевой дух и способна бороться до конца сезона.

Новости "Левого Берега"

Несмотря на статус новичка УПЛ, "Левый Берег" постепенно учится играть на высшем уровне. В предыдущем туре команда из Киева сумела отобрать очки у одного из лидеров чемпионата - "Полесье", сыграв вничью 1:1. Этот результат стал своеобразным глотком свежего воздуха после трех поражений подряд.



Перед этим "Левый Берег" уступил "Колосу" 0:2, "Динамо" 0:2 и "Александрии" 0:1, однако ни в одном из матчей не выглядел беспомощно. Команда все еще испытывает большие трудности с реализацией моментов, но оборона работает достаточно слаженно.



Самым ярким результатом последнего времени остается победа над "Вересом" 2:0 в марте. Этот матч показал, что у "Левого Берега" есть потенциал создавать сенсации.



Матч против "Зари" - еще одна возможность завоевать важные очки в борьбе за сохранение прописки в УПЛ. Луганчане переживают кризис и серию неудач, так что киевляне могут использовать нестабильность соперника, чтобы навязать свою игру и зацепиться за результат.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Заря" усиливается на этот матч: после дисквалификации вернутся основной форвард и капитан команды Будковский и молодой защитник Василец. Не помогут луганскому клубу травмированный Супряга и дисквалифицированный Башич, получивший удаление в матче с "Кривбассом".

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Жуниньо, Джордан, Василец, Тронтель – Попара, Мичин, Яцик – Вантух, Будковский, Антюх.

Лазарет "Левого Берега" пуст, прошлый матч из-за повреждения пропустил Сидней, возможно, он не сыграет и в этот раз

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив – Шаповал, Банада, Семенов, Соколов – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал.

"Заря" - "Левый Берег": статистика личных встреч

27.10.24. Левый Берег – Заря 0:2 (УПЛ)

Команды встречались только однажды в истории. Это был матч первого круга в октябре, завершившийся минимальной победой "Зари" со счетом 2:0. Голами отличились Будковский и Яцык.

Последние матчи "Зари"

20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)

13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)

05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)

30.04. Заря - Колосс 0:3 (УПЛ)

11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)

Последние матчи "Левого Берега"

19.04. Левый Берег – Полесье 1:1 (УПЛ)

13.04. Левый Берег - Колосс 0:2 (УПЛ)

06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)

29.03. Левый Берег – Александрия 0:1 (УПЛ)

07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтер 25 16 5 4 59-22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 24 11 5 8 28-24 38 7 Верес 25 9 8 8 31-33 35 8 Заря 24 10 2 12 28-34 32 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 Колос 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 25 7 5 13 23-35 26 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 24 6 5 13 13-27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 25 5 3 17 16-38 18 16 Ингулец 24 3 8 13 16-36 17

"Заря" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты

1.84 3.50 4.75 Узнать больше

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"Заря" - "Левый берег": прогноз от UA-Футбол

Обе команды выступают неудачно в последнее время, но фаворитом противостояния является "Заря". Класс игроков луганской команды выше, они победили в матче первого круга. Считаем, что "Заря" победит и предлагаем поставить на это за коэффициент 1,84.