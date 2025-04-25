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Заря – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Заря" - "Левый Берег" в рамках 26-го тура УПЛ
УПЛ
"Заря", которая фактически уже играет без турнирных задач, будет принимать "Левый Берег", который после удачного старта весенней части сезона не побеждает в 4-х матчах подряд и снова опустился в зону переходных матчей.
- Новости "Зари"
- Новости "Левого Берега"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Заря" - "Левый Берег": статистика личных встреч
- Последние матчи "Зари"
- Последние матчи "Левого Берега"
- Турнирное положение команд
- "Заря" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты
- "Заря" - "Левый берег": прогноз от UA-Футбол
УПЛ. 26-й тур
25 апреля. Киев. "Динамо им. Лобановского"
"Заря" 18:00 "Левый Берег"
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Зари"
"Заря" подходит к матчу с "Левым Берегом" после серии неудачных матчей. Команда потерпела три поражения подряд, что свидетельствует о серьезных проблемах в организации игры. В предыдущем. туре подопечные Бартуловича уступили "Кривбассу" 0:3, который откровенно плохо выступает весной. Безусловно, на результат матча повлияло удаление Башича, но уже до того "Заря" проигрывала.
Перед этим луганчане уступили "Вересу" 1:2, а еще раньше проиграли дома "Колосу" с разгромным счетом 0:3. Единственной победой в апреле стала победа над "Ворсклой" в Полтаве 2:1, однако она пока остается исключением среди неудачных результатов.
Тренерский штаб "Зари", похоже, ищет новые варианты построения игры, однако проблемы с реализацией моментов и нестабильность в защите остаются ключевыми препятствиями. Хотя турнирной мотивации у "Зари" нет, в ближайшем матче у команды есть шанс доказать, что не потеряла боевой дух и способна бороться до конца сезона.
Новости "Левого Берега"
Несмотря на статус новичка УПЛ, "Левый Берег" постепенно учится играть на высшем уровне. В предыдущем туре команда из Киева сумела отобрать очки у одного из лидеров чемпионата - "Полесье", сыграв вничью 1:1. Этот результат стал своеобразным глотком свежего воздуха после трех поражений подряд.
Перед этим "Левый Берег" уступил "Колосу" 0:2, "Динамо" 0:2 и "Александрии" 0:1, однако ни в одном из матчей не выглядел беспомощно. Команда все еще испытывает большие трудности с реализацией моментов, но оборона работает достаточно слаженно.
Самым ярким результатом последнего времени остается победа над "Вересом" 2:0 в марте. Этот матч показал, что у "Левого Берега" есть потенциал создавать сенсации.
Матч против "Зари" - еще одна возможность завоевать важные очки в борьбе за сохранение прописки в УПЛ. Луганчане переживают кризис и серию неудач, так что киевляне могут использовать нестабильность соперника, чтобы навязать свою игру и зацепиться за результат.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Заря" усиливается на этот матч: после дисквалификации вернутся основной форвард и капитан команды Будковский и молодой защитник Василец. Не помогут луганскому клубу травмированный Супряга и дисквалифицированный Башич, получивший удаление в матче с "Кривбассом".
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Жуниньо, Джордан, Василец, Тронтель – Попара, Мичин, Яцик – Вантух, Будковский, Антюх.
Лазарет "Левого Берега" пуст, прошлый матч из-за повреждения пропустил Сидней, возможно, он не сыграет и в этот раз
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив – Шаповал, Банада, Семенов, Соколов – Дедух, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал.
"Заря" - "Левый Берег": статистика личных встреч
- 27.10.24. Левый Берег – Заря 0:2 (УПЛ)
Команды встречались только однажды в истории. Это был матч первого круга в октябре, завершившийся минимальной победой "Зари" со счетом 2:0. Голами отличились Будковский и Яцык.
Последние матчи "Зари"
- 20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)
- 13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)
- 05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)
- 30.04. Заря - Колосс 0:3 (УПЛ)
- 11.03. Динамо - Заря 2:2 (УПЛ)
Последние матчи "Левого Берега"
- 19.04. Левый Берег – Полесье 1:1 (УПЛ)
- 13.04. Левый Берег - Колосс 0:2 (УПЛ)
- 06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)
- 29.03. Левый Берег – Александрия 0:1 (УПЛ)
- 07.03. Левый Берег - Верес 2:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|ФК Александрия
|25
|17
|6
|2
|39-18
|57
|3
|Шахтер
|25
|16
|5
|4
|59-22
|53
|4
|Полесье
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|Карпаты
|25
|11
|6
|8
|33-26
|39
|6
|Кривбасс
|24
|11
|5
|8
|28-24
|38
|7
|Верес
|25
|9
|8
|8
|31-33
|35
|8
|Заря
|24
|10
|2
|12
|28-34
|32
|9
|Рух
|25
|7
|9
|9
|25-24
|30
|10
|Колос
|25
|6
|9
|10
|22-22
|27
|11
|ЛНЗ
|25
|7
|5
|13
|23-35
|26
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|Левый Берег
|24
|6
|5
|13
|13-27
|23
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|Черноморец
|25
|5
|3
|17
|16-38
|18
|16
|Ингулец
|24
|3
|8
|13
|16-36
|17
"Заря" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты
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"Заря" - "Левый берег": прогноз от UA-Футбол
Обе команды выступают неудачно в последнее время, но фаворитом противостояния является "Заря". Класс игроков луганской команды выше, они победили в матче первого круга. Считаем, что "Заря" победит и предлагаем поставить на это за коэффициент 1,84.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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