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ЛНЗ - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.04.2025
Григорчук против Вернидуба
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
В рамках 26-го тура УПЛ ЛНЗ в Черкассах будет принимать "Кривбасс". Обе команды весной выглядят не лучшим образом. Кризис ЛНЗ затянулся и даже приход зимой Романа Григорчука не дает ожидаемого эффекта.
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"Кривбасс" также весной очень нестабилен, и поэтому приставка борца за еврокубковые места с каждым туром отдаляется от команды. У клуба куча своих внутренних проблем, которые не дают команде думать исключительно о футболе.
Что ж, будем разбираться, с чем команды подходят к очному матчу.
ЛНЗ (Черкассы) – "Кривбасс" (Кривой Рог)
VBET Лига. 26-й тур
26 апреля, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена", 15:30
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
ЛНЗ, последние новости:
ЛНЗ в прошлом туре не смог обыграть "Ингулец" (0:0), продлив свою безвыигрышную серию до четырех матчей. И это стало последней каплей, после которой в клубе начались кадровые перестановки.
Своих должностей лишились спортивный директор Евгений Тарасенко и генеральный директор Андрей Колесник, а чуть позже ушел и директор клуба Василий Гречаный.
Новым гендиром с приставкой исполняющий обязанности стал Василий Каюк, который ранее занимал должность спортивного директора академии.
О перестановках в топ-менеджменте клуба СМИ писали и ранее, но официально все случилось уже после матча с "Ингульцом".
И это, пожалуй, логично. При нынешних результатах предпринимать что-то нужно, но увольнять Григорчука, который только зимой пришел, как-то не комильфо. При этом, после перестановок в менеджменте в клубе заявили, что продолжают полностью доверять Роману Иофифовичу и верят в его перспективу в Черкассах.
Также, по данным СМИ, после матча с "Ингульцом" в раздевалку черкасской команды лично наведался президент клуба Виктор Кравченко, от которого игроки услышали о себе много нелицеприятной информации. Мотивация в действии, которая должна была привести в чувство игроков ЛНЗ.
Ну и возвращаясь к игровой составляющей, нужно отметить, что входя в весеннюю часть сезона в качестве устойчивого середняка и даже декларируя намеку на борьбу за зону еврокубков, ЛНЗ сейчас идет на 11-й позиции и от зоны переходных матчей команду отделяют всего три очка. Так можно доиграться и до очень неприятных вещей, и сезон может из провального перерасти в катастрофический.
Но впереди – матч с "Кривбассом". По потенциалу соперники примерно равны, кадровых проблем у черкащан нет, да еще и после моральной накрутки после серии неудач, нет сомнений, что ЛНЗ будет играть на победу, да еще и перед собственными зрителями.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаев, Дайко, Муравский, Путря, Кушниренко, Эйнел, Яшари, Таковский, Молло, Момо
"Кривбасс", последние новости:
У "Кривбасса" в весенней части сезона свои проблемы, которые не всегда связаны с футболом. Осенью команда Вернидуба прогнозировалась как один из претендентов на борьбу за зону еврокубков, но весенняя нестабильность почти обнулила эти надежды. Разгромная победа над "Зарей" (3:0) в прошлом туре несколько подбодрила болельщиков, но если откровенно, то достать "Полесье", которое удерживает 4-е еврокубковое место, будет очень сложно.
Ну а говоря о проблемах криворожцев – то тут много всего. Слухи о некоторых долгах по зарплате, неопределенность Вернидуба, контракт которого заканчивается летом, демарш легионеров после прилета российских ракет по городу. Все это явно не добавляет позитива во внутренней кухне команды.
К этому всему добавился еще и пожар на тренировочной базе клуба, который произошел на неделе, и из-за которого команда даже прервала тренировку. Еще и капитан команды Хомченовский получил травму на тренировке, перенес операцию и точно выбыл до конца сезона.
Впрочем, после разгрома "Зари" в команде бодрятся и все еще говорят о еврокубках:
"Все рады и двигаемся вперед, нам есть за что соревноваться, еще ничего не потеряно. Поэтому смотрим только вперед и прогрессируем", - говорил после игры с "Зарей" хавбек "Кривбасса" Артур Микитишин.
Ну, посмотрим, как оно будет на деле. Календарь в концовке сезона у криворожцев действительно неплохой – все соперники из второй половины турнирной таблицы. Но для решения турнирных задача нужна стабильность. И начинать проявлять эту стабильность нужно уже в матче с ЛНЗ, который по функционалу и подбору игроков точно не хуже "Кривбасса".
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Дибанго, Романчук, Конате, Понедельник, Илич, Вакулко, Твердохлеб, Кузык, Задерака, Соса
Турнирная таблица
Обе команды в осенней части сезона декларировали задачи попадания в еврокубки, но весной все пошло не так. ЛНЗ и вовсе скатился в нижнюю часть турнирной таблицы и сейчас команде Григорчука нужно думать уже о том, как бы не опуститься в зону переходных матчей, до которой осталось всего три очка. Сезон для черкащан откровенно провален, и сейчас нужно его просто внятно доиграть. 11-е место – явно не та позиция, которая рисовалась в перспективе еще осенью.
У "Кривбасса" дела идут лучше, но тоже не идеально. Команда нестабильна, что и отображается в таблице. Формально криворожцы еще могут побороться с "Полесьем" за 4-ю еврокубковую строчку, отставание в четыре очка не выглядит непреодолимым, но снова ж таки – стабильность, стабильность. Посмотрим, как оно будет на деле.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|ФК Александрия
|25
|17
|6
|2
|39-18
|57
|3
|Шахтер
|25
|16
|5
|4
|59-22
|53
|4
|Полесье
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|Карпаты
|25
|11
|6
|8
|33-26
|39
|6
|Кривбасс
|24
|11
|5
|8
|28-24
|38
|7
|Верес
|25
|9
|8
|8
|31-33
|35
|8
|Заря
|24
|10
|2
|12
|28-34
|32
|9
|Рух
|25
|7
|9
|9
|25-24
|30
|10
|Колос
|25
|6
|9
|10
|22-22
|27
|11
|ЛНЗ
|25
|7
|5
|13
|23-35
|26
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|Левый Берег
|24
|6
|5
|13
|13-27
|23
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|Черноморец
|25
|5
|3
|17
|16-38
|18
|16
|Ингулец
|24
|3
|8
|13
|16-36
|17
Последние матчи
В шести последних матчах у ЛНЗ 1 победа, 1 ничья и 4 поражения с разницей мячей 4:8.
- ЛНЗ – "Динамо" 1:2
- ЛНЗ – "Колос" 2:0
- ЛНЗ – "Полесье" 0:1
- "Черноморец" – ЛНЗ 1:0
- ЛНЗ – "Шахтер" 1:4
- "Ингулец" – ЛНЗ 0:0
"Кривбасс" в последних шести матчах одержал 2 победы, 1 матч сыграл вничью и 3 поединка проиграл с разницей мячей 6:6.
- "Шахтер" – "Кривбасс" 1:1
- "Ворскла" – "Кривбасс" 0:1
- "Александрия" – "Кривбасс" 1:0
- "Кривбасс" – "Динамо" 0:2
- "Кривбасс" – "Шахтер" 1:2
- "Кривбасс" – "Заря" 3:0
В матче первого круга в Кривом Роге команда Вернидуба обыграла ЛНЗ 3:1.
ЛНЗ – "Кривбасс": ставки и коэффициенты
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Прогноз на матч ЛНЗ – "Кривбасс" от UA-Футбол
Букмекеры видят некоторым фаворитом матча "Кривбасс", но фаворитом не явным. Коэффициенты высоки на все три исхода.
В принципе, играть будут две равные команды, просто "Кривбасс" находится в чуть лучшей форме.
Еще нужно отметить неумение и нежелание команд играть первым номером. И тем и тем проще, удобнее и веселее играть в быстрых атаках с широкими зонами. Так что многое будет зависеть от тактики. Ну и вряд ли мы увидим в субботу много голов и большой разрыв в счете.
Прогноз UA-Футбол: 1Х – ЛНЗ не проиграет за 1.62.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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