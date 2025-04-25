ЛНЗ - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.04.2025

В рамках 26-го тура УПЛ ЛНЗ в Черкассах будет принимать "Кривбасс". Обе команды весной выглядят не лучшим образом. Кризис ЛНЗ затянулся и даже приход зимой Романа Григорчука не дает ожидаемого эффекта.

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"Кривбасс" также весной очень нестабилен, и поэтому приставка борца за еврокубковые места с каждым туром отдаляется от команды. У клуба куча своих внутренних проблем, которые не дают команде думать исключительно о футболе.

Что ж, будем разбираться, с чем команды подходят к очному матчу.

ЛНЗ (Черкассы) – "Кривбасс" (Кривой Рог)

VBET Лига. 26-й тур

26 апреля, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена", 15:30

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ЛНЗ - Кривбас Смотреть трансляцию

ЛНЗ, последние новости:

ЛНЗ в прошлом туре не смог обыграть "Ингулец" (0:0), продлив свою безвыигрышную серию до четырех матчей. И это стало последней каплей, после которой в клубе начались кадровые перестановки.

Своих должностей лишились спортивный директор Евгений Тарасенко и генеральный директор Андрей Колесник, а чуть позже ушел и директор клуба Василий Гречаный.

Новым гендиром с приставкой исполняющий обязанности стал Василий Каюк, который ранее занимал должность спортивного директора академии.

О перестановках в топ-менеджменте клуба СМИ писали и ранее, но официально все случилось уже после матча с "Ингульцом".

И это, пожалуй, логично. При нынешних результатах предпринимать что-то нужно, но увольнять Григорчука, который только зимой пришел, как-то не комильфо. При этом, после перестановок в менеджменте в клубе заявили, что продолжают полностью доверять Роману Иофифовичу и верят в его перспективу в Черкассах.

Также, по данным СМИ, после матча с "Ингульцом" в раздевалку черкасской команды лично наведался президент клуба Виктор Кравченко, от которого игроки услышали о себе много нелицеприятной информации. Мотивация в действии, которая должна была привести в чувство игроков ЛНЗ.

Ну и возвращаясь к игровой составляющей, нужно отметить, что входя в весеннюю часть сезона в качестве устойчивого середняка и даже декларируя намеку на борьбу за зону еврокубков, ЛНЗ сейчас идет на 11-й позиции и от зоны переходных матчей команду отделяют всего три очка. Так можно доиграться и до очень неприятных вещей, и сезон может из провального перерасти в катастрофический.

Но впереди – матч с "Кривбассом". По потенциалу соперники примерно равны, кадровых проблем у черкащан нет, да еще и после моральной накрутки после серии неудач, нет сомнений, что ЛНЗ будет играть на победу, да еще и перед собственными зрителями.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаев, Дайко, Муравский, Путря, Кушниренко, Эйнел, Яшари, Таковский, Молло, Момо

"Кривбасс", последние новости:

У "Кривбасса" в весенней части сезона свои проблемы, которые не всегда связаны с футболом. Осенью команда Вернидуба прогнозировалась как один из претендентов на борьбу за зону еврокубков, но весенняя нестабильность почти обнулила эти надежды. Разгромная победа над "Зарей" (3:0) в прошлом туре несколько подбодрила болельщиков, но если откровенно, то достать "Полесье", которое удерживает 4-е еврокубковое место, будет очень сложно.

Ну а говоря о проблемах криворожцев – то тут много всего. Слухи о некоторых долгах по зарплате, неопределенность Вернидуба, контракт которого заканчивается летом, демарш легионеров после прилета российских ракет по городу. Все это явно не добавляет позитива во внутренней кухне команды.

К этому всему добавился еще и пожар на тренировочной базе клуба, который произошел на неделе, и из-за которого команда даже прервала тренировку. Еще и капитан команды Хомченовский получил травму на тренировке, перенес операцию и точно выбыл до конца сезона.

Впрочем, после разгрома "Зари" в команде бодрятся и все еще говорят о еврокубках:

"Все рады и двигаемся вперед, нам есть за что соревноваться, еще ничего не потеряно. Поэтому смотрим только вперед и прогрессируем", - говорил после игры с "Зарей" хавбек "Кривбасса" Артур Микитишин.

Ну, посмотрим, как оно будет на деле. Календарь в концовке сезона у криворожцев действительно неплохой – все соперники из второй половины турнирной таблицы. Но для решения турнирных задача нужна стабильность. И начинать проявлять эту стабильность нужно уже в матче с ЛНЗ, который по функционалу и подбору игроков точно не хуже "Кривбасса".

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Дибанго, Романчук, Конате, Понедельник, Илич, Вакулко, Твердохлеб, Кузык, Задерака, Соса

Турнирная таблица

Обе команды в осенней части сезона декларировали задачи попадания в еврокубки, но весной все пошло не так. ЛНЗ и вовсе скатился в нижнюю часть турнирной таблицы и сейчас команде Григорчука нужно думать уже о том, как бы не опуститься в зону переходных матчей, до которой осталось всего три очка. Сезон для черкащан откровенно провален, и сейчас нужно его просто внятно доиграть. 11-е место – явно не та позиция, которая рисовалась в перспективе еще осенью.

У "Кривбасса" дела идут лучше, но тоже не идеально. Команда нестабильна, что и отображается в таблице. Формально криворожцы еще могут побороться с "Полесьем" за 4-ю еврокубковую строчку, отставание в четыре очка не выглядит непреодолимым, но снова ж таки – стабильность, стабильность. Посмотрим, как оно будет на деле.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтер 25 16 5 4 59-22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 24 11 5 8 28-24 38 7 Верес 25 9 8 8 31-33 35 8 Заря 24 10 2 12 28-34 32 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 Колос 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 25 7 5 13 23-35 26 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 24 6 5 13 13-27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 25 5 3 17 16-38 18 16 Ингулец 24 3 8 13 16-36 17

Последние матчи

В шести последних матчах у ЛНЗ 1 победа, 1 ничья и 4 поражения с разницей мячей 4:8.

ЛНЗ – "Динамо" 1:2

ЛНЗ – "Колос" 2:0

ЛНЗ – "Полесье" 0:1

"Черноморец" – ЛНЗ 1:0

ЛНЗ – "Шахтер" 1:4

"Ингулец" – ЛНЗ 0:0

"Кривбасс" в последних шести матчах одержал 2 победы, 1 матч сыграл вничью и 3 поединка проиграл с разницей мячей 6:6.

"Шахтер" – "Кривбасс" 1:1

"Ворскла" – "Кривбасс" 0:1

"Александрия" – "Кривбасс" 1:0

"Кривбасс" – "Динамо" 0:2

"Кривбасс" – "Шахтер" 1:2

"Кривбасс" – "Заря" 3:0

В матче первого круга в Кривом Роге команда Вернидуба обыграла ЛНЗ 3:1.

ЛНЗ – "Кривбасс": ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч ЛНЗ – "Кривбасс" от UA-Футбол

Букмекеры видят некоторым фаворитом матча "Кривбасс", но фаворитом не явным. Коэффициенты высоки на все три исхода.

В принципе, играть будут две равные команды, просто "Кривбасс" находится в чуть лучшей форме.

Еще нужно отметить неумение и нежелание команд играть первым номером. И тем и тем проще, удобнее и веселее играть в быстрых атаках с широкими зонами. Так что многое будет зависеть от тактики. Ну и вряд ли мы увидим в субботу много голов и большой разрыв в счете.

Прогноз UA-Футбол: 1Х – ЛНЗ не проиграет за 1.62.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.