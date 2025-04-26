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Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025
Колос - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Полісся
И "Колос", и "Полесье" находятся последний месяц в отличной форме и близки к решению своих турнирных задач. Какая из команд по итогам тура станет еще ближе к своей цели?
"Колос" - "Полесье" 15:30
VBET Лига. 26-й тур
27 апреля. Ковалевка. "Колос"
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Колос": последние новости
Находясь близко к зоне вылета к моменту увольнения Поздеева в начале марта, "Колос" успел значительно с того момента улучшить свое турнирное положение. За пять туров до конца чемпионата "хлеборобы" на четыре очка опережают зону стыковых матчей, и могут в скором времени досрочно обеспечить себе сохранение прописки в высшем дивизионе.
После возвращения Костышина на тренерский мостик "Колос" заиграл в гораздо более атакующем стиле, и за пять игр успел отправить соперникам почти столько же голов, сколько сделал это за предыдущие 20 (9 против 13).
Особенно на этом фоне выделяется разгром "Зари" (3:0) и победа над действующим чемпионом "Шахтером" (4:2). В последний раз ковалевцы забивали столько еще в марте 2021-го года - было это под руководством все того же Костышина в поединке с "Мариуполем" (4:1).
Из-за перебора желтых карточек пропустит встречу с "Полесьем" Боливар.
Ориентировочный состав: Пахолюк - Сухарь, Бондаренко, Бурда, Цуриков - Ррапай, Гагно, Красничи, Велетень, Третьяков, Сидоров.
"Полесье": последние новости
Как и у "Колоса", предыдущим соперником для "Полесья" был "Шахтер". Правда, в рамках другого турнира - кубка Украины. Сильнее "волков" (впервые за четыре очных матча) на полуфинальной стадии оказались "горняки" - 1:0.
"Проиграли сильнейшей на данный момент команды страны. Была борьба, очень ожесточенная, игра до одного момента. Жаль, что своих шансов не использовали, хотя моменты у нас были", - сказал Ашур после фиаско.
В УПЛ весеннюю часть сезона "Полесье" проводит хорошо. Не считая разгрома от "Вереса" на выезде (1:5), житомирский клуб стабильно чередует победы и ничьи.
В турнирной таблице "Полесье" пока опережает "Карпаты" и "Кривбасс" в борьбе за еврокубковое место, но сохранить его будет не так-то просто. До конца чемпионата коллективу Ашура предстоит после игры в Ковалевке встретится с "Александрией", "Динамо", "Зарей" и "Кривбассом".
Ориентировочный состав: Кудрик - Тейлор, Чоботенко, Виалле, Михайличенко - Сарапий, Бабенко, Крушинский - Гуцуляк, Назаренко, Батиста
"Колос" - "Полесье". Последние матчи
"Колос":
- 19.04. Шахтер - Колос 2:4 (УПЛ)
- 13.04. Левый Берег - Колос 0:2 (УПЛ)
- 07.04. Колос - Рух 0:1 (УПЛ)
- 30.03. Заря - Колос 0:3 (УПЛ)
- 23.03. Колос - Металлист 1925 0:0 (спарринг)
"Полесье":
- 23.04. Полесье - Шахтер 0:1 (кубок Украины)
- 19.04. Левый Берег - Полесье 1:1 (УПЛ)
- 13.04. Ворскла - Полесье 0:2 (УПЛ)
- 07.04. Полесье - Карпаты 1:1 (УПЛ)
- 02.04. Верес - Полесье 0:1 (кубок Украины)
Личные встречи
- 25.10.24. Полесье - Колос 1:1 (УПЛ)
- 14.04.24. Полесье - Колос 1:0 (УПЛ)
- 01.10.23. Колос - Полесье 0:0 (УПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|25
|16
|5
|4
|59-22
|53
|4
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|25
|11
|6
|8
|33-26
|39
|6
|25
|11
|6
|8
|28-24
|39
|7
|25
|9
|8
|8
|31-33
|35
|8
|25
|11
|2
|12
|30-35
|35
|9
|26
|8
|9
|9
|27-25
|33
|10
|26
|7
|6
|13
|23-35
|27
|11
|25
|6
|9
|10
|22-22
|27
|12
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|25
|6
|5
|14
|14-29
|23
|14
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|26
|5
|3
|18
|17-40
|18
|16
|25
|3
|8
|14
|16-37
|17
Ставки и коэффициенты
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"Колос" - "Полесье". Прогноз от UA-Футбол
Подопечные Костышина поймали хороший ритм, и вслед за "Шахтером" вполне могут лишить очков и измотанный после кубковых овертаймов "Полесье".
Наш прогноз - "Колос" не проиграет и тотал матча больше (1,5) с общим коэффициентом 2,34.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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