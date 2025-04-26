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Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025

Украина

Колос - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025

Полісся

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

И "Колос", и "Полесье" находятся последний месяц в отличной форме и близки к решению своих турнирных задач. Какая из команд по итогам тура станет еще ближе к своей цели?

"Колос" - "Полесье" 15:30

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27 апреля. Ковалевка. "Колос"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Трансляция матча
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Трансляція матчу Колос - Полісся
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Содержание

"Колос": последние новости

Находясь близко к зоне вылета к моменту увольнения Поздеева в начале марта, "Колос" успел значительно с того момента улучшить свое турнирное положение. За пять туров до конца чемпионата "хлеборобы" на четыре очка опережают зону стыковых матчей, и могут в скором времени досрочно обеспечить себе сохранение прописки в высшем дивизионе.

После возвращения Костышина на тренерский мостик "Колос" заиграл в гораздо более атакующем стиле, и за пять игр успел отправить соперникам почти столько же голов, сколько сделал это за предыдущие 20 (9 против 13).

Особенно на этом фоне выделяется разгром "Зари" (3:0) и победа над действующим чемпионом "Шахтером" (4:2). В последний раз ковалевцы забивали столько еще в марте 2021-го года - было это под руководством все того же Костышина в поединке с "Мариуполем" (4:1).

Из-за перебора желтых карточек пропустит встречу с "Полесьем" Боливар.

Ориентировочный состав: Пахолюк - Сухарь, Бондаренко, Бурда, Цуриков - Ррапай, Гагно, Красничи, Велетень, Третьяков, Сидоров.

"Полесье": последние новости

Как и у "Колоса", предыдущим соперником для "Полесья" был "Шахтер". Правда, в рамках другого турнира - кубка Украины. Сильнее "волков" (впервые за четыре очных матча) на полуфинальной стадии оказались "горняки" - 1:0.

"Проиграли сильнейшей на данный момент команды страны. Была борьба, очень ожесточенная, игра до одного момента. Жаль, что своих шансов не использовали, хотя моменты у нас были", - сказал Ашур после фиаско.

В УПЛ весеннюю часть сезона "Полесье" проводит хорошо. Не считая разгрома от "Вереса" на выезде (1:5), житомирский клуб стабильно чередует победы и ничьи.

В турнирной таблице "Полесье" пока опережает "Карпаты" и "Кривбасс" в борьбе за еврокубковое место, но сохранить его будет не так-то просто. До конца чемпионата коллективу Ашура предстоит после игры в Ковалевке встретится с "Александрией", "Динамо", "Зарей" и "Кривбассом".

Ориентировочный состав: Кудрик - Тейлор, Чоботенко, Виалле, Михайличенко - Сарапий, Бабенко, Крушинский - Гуцуляк, Назаренко, Батиста

"Колос" - "Полесье". Последние матчи

"Колос":

  • 19.04. Шахтер - Колос 2:4 (УПЛ)
  • 13.04. Левый Берег - Колос 0:2 (УПЛ)
  • 07.04. Колос - Рух 0:1 (УПЛ)
  • 30.03. Заря - Колос 0:3 (УПЛ)
  • 23.03. Колос - Металлист 1925 0:0 (спарринг)

"Полесье":

  • 23.04. Полесье - Шахтер 0:1 (кубок Украины)
  • 19.04. Левый Берег - Полесье 1:1 (УПЛ)
  • 13.04. Ворскла - Полесье 0:2 (УПЛ)
  • 07.04. Полесье - Карпаты 1:1 (УПЛ)
  • 02.04. Верес - Полесье 0:1 (кубок Украины)

Личные встречи

  • 25.10.24. Полесье - Колос 1:1 (УПЛ)
  • 14.04.24. Полесье - Колос 1:0 (УПЛ)
  • 01.10.23. Колос - Полесье 0:0 (УПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 4Динамо

 25 19 6 0 53-15 63
2

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 5ФК Александрия

 26 18 6 2 40-18 60
3

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 6Шахтер

 25 16 5 4 59-22 53
4

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 7Полесье

 25 11 9 5 34-24 42
5

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 8Карпаты

 25 11 6 8 33-26 39
6

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 9Кривбасс

 25 11 6 8 28-24 39
7

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 10Верес

 25 9 8 8 31-33 35
8

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 11Заря

 25 11 2 12 30-35 35
9

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 12Рух

 26 8 9 9 27-25 33
10

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 13ЛНЗ

 26 7 6 13 23-35 27
11

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 14Колос

 25 6 9 10 22-22 27
12

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 15Оболонь

 25 6 6 13 14-40 24
13

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 16Левый Берег

 25 6 5 14 14-29 23
14

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 17Ворскла

 25 5 6 14 19-35 21
15

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 18Черноморец

 26 5 3 18 17-40 18
16

Колос - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025 - изображение 19Ингулец

 25 3 8 14 16-37 17

Ставки и коэффициенты

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3.05
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"Колос" - "Полесье". Прогноз от UA-Футбол

Подопечные Костышина поймали хороший ритм, и вслед за "Шахтером" вполне могут лишить очков и измотанный после кубковых овертаймов "Полесье".

Наш прогноз - "Колос" не проиграет и тотал матча больше (1,5) с общим коэффициентом 2,34.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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