Оболонь – Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.04.2025

"Оболонь" борется за выживание и каждый матч для киевлян на вес золота. "Карпаты" за счет удачных матчей в последнее время поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы и потенциально могут претендовать на еврокубки.

УПЛ. 24-й тур

26 апреля. Киев. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 18:00 "Карпаты"

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород)

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Новости "Оболони"

После поражения 0:3 от "Динамо" в прошлом туре, киевская "Оболонь" пытается перезагрузиться в преддверии важного домашнего матча против "Карпат". "Пивовары" продолжают выступать нестабильно в последних турах и встреча с львовянами может стать шансом для команды набрать очки и подняться в турнирной таблице.

После фиаско в матче с "Александрией" 0:4 и "Шахтером" 0:2, "Оболонь" одолела "Ингулец" на выезде 1:0 и "Черноморец" дома с тем же счетом. Эти успехи подняли команду на 12-й позиции. Однако очередное киевское дерби завершилось разгромом от "Динамо" со счетом 3:0, хотя по игре это не выглядело так безнадежно.

Матч против "Карпат" имеет важное значение в борьбе за выживание - "Оболонь" нуждается в очках, чтобы сохранить прописку в элите украинского футбола.

Новости "Карпат"

"Карпаты" демонстрируют лучший отрезок в сезоне в преддверии матча с "Оболонью" в рамках УПЛ. Подопечные Лупашко за последние пять туров одержали три победы и две ничьи, что позволило существенно укрепить позиции в турнирной таблице.

Самый свежий успех – убедительная победа во львовском дерби против "Руха" со счетом 3:1. Ранее "Карпаты" показали характер в выездных матчах против "Ингульца" 2:1 и "Полесья" 1:1, а также разгромили "Черноморец" дома 4:0. Беспроигрышная серия "зелено-белых" насчитывает уже 7 матчей.

Благодаря стабильной игре в обороне и хорошей реализации голевых моментов, "Карпаты" выглядят одним из сильнейших коллективов весенней части чемпионата. Львовяне попытаются сразиться за еврокубки и для этого обязательно нужно побеждать мотивированную "Оболонь".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Оболони" все ключевые игроки готовы выйти на поле. Против "Динамо" Сергей Шищенко сыграл с тремя центрбеками. Эксперимент получился не слишком удачным, поэтому ожидается возвращение к более классической схеме с двумя центрбеками.

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Грисьо – Курко, Груша, Черненко – Ильин, Устименко, Бычек.

У "Карпат" из-за травм не сыграют фланговые защитники Булеза и Сыч. В основе выйдет наконец забивший в прошлом туре Игорь Невес, после дисквалификации возвращается Костенко.

Ориентировочный состав "Карпат": Кинарейкин - Мирошниченко, Бабогло, Стецьков, Полегенько - Чачуа, Альварес, Бруниньо - Очеретько, Невес, Костенко.

"Оболонь" - "Карпаты": статистика личных встреч

26.10.24. Карпаты – Оболонь 1:0 (УПЛ)

27.05.23. Карпаты – Оболонь 1:1 (Первая лига)

29.04.23. Оболонь – Карпаты 1:2 (Первая лига)

В новейшей истории команды сыграли 3 поединка, 2 из которых в Первой лиге. "Карпаты" одержали в этих матчах 2 победы, а еще 1 матч завершился вничью. В матче первого круга львовяне обыграли оппонентов со счетом 1:0 благодаря голу Бруниньо.

Последние матчи "Оболони"

18.04. Динамо – Оболонь 3:0 (УПЛ)

12.04. Оболонь – Черноморец 1:0 (УПЛ)

04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)

29.03. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)

11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)

Последние матчи "Карпат"

19.04. Карпаты – Рух 3:1 (УПЛ)

14.04. Ингулец – Карпаты 1:2 (УПЛ)

07.04. Полесье – Карпаты 1:1 (УПЛ)

30.03. Карпаты – Черноморец 4:0 (УПЛ)

11.03. Карпаты – Шахтер 0:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 25 16 5 4 59-22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 24 11 5 8 28-24 38 7 Верес 25 9 8 8 31-33 35 8 Заря 25 11 2 12 30-35 35 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 Колос 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 25 7 5 13 23-35 26 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 25 5 3 17 16-38 18 16 Ингулец 25 3 8 14 16-37 17

"Оболонь" - "Карпаты": ставки и коэффициенты

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"Оболонь" - "Карпаты": прогноз от UA-Футбол

"Карпаты" являются фаворитами встречи по версии букмекеров. Львовская команда поднялась на 5 позицию и всерьез претендует на место в еврокубках. Класс игроков львовского клуба выше, поэтому считаем, что они победят за коэффициент 2,08.