Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь – Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Оболонь" - "Карпаты" в рамках 26-го тура УПЛ
Фото пресслужби ФК "Карпати"
"Оболонь" борется за выживание и каждый матч для киевлян на вес золота. "Карпаты" за счет удачных матчей в последнее время поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы и потенциально могут претендовать на еврокубки.
УПЛ. 24-й тур
26 апреля. Киев. "Оболонь-Арена"
"Оболонь" 18:00 "Карпаты"
Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Оболони"
После поражения 0:3 от "Динамо" в прошлом туре, киевская "Оболонь" пытается перезагрузиться в преддверии важного домашнего матча против "Карпат". "Пивовары" продолжают выступать нестабильно в последних турах и встреча с львовянами может стать шансом для команды набрать очки и подняться в турнирной таблице.
После фиаско в матче с "Александрией" 0:4 и "Шахтером" 0:2, "Оболонь" одолела "Ингулец" на выезде 1:0 и "Черноморец" дома с тем же счетом. Эти успехи подняли команду на 12-й позиции. Однако очередное киевское дерби завершилось разгромом от "Динамо" со счетом 3:0, хотя по игре это не выглядело так безнадежно.
Матч против "Карпат" имеет важное значение в борьбе за выживание - "Оболонь" нуждается в очках, чтобы сохранить прописку в элите украинского футбола.
Новости "Карпат"
"Карпаты" демонстрируют лучший отрезок в сезоне в преддверии матча с "Оболонью" в рамках УПЛ. Подопечные Лупашко за последние пять туров одержали три победы и две ничьи, что позволило существенно укрепить позиции в турнирной таблице.
Самый свежий успех – убедительная победа во львовском дерби против "Руха" со счетом 3:1. Ранее "Карпаты" показали характер в выездных матчах против "Ингульца" 2:1 и "Полесья" 1:1, а также разгромили "Черноморец" дома 4:0. Беспроигрышная серия "зелено-белых" насчитывает уже 7 матчей.
Благодаря стабильной игре в обороне и хорошей реализации голевых моментов, "Карпаты" выглядят одним из сильнейших коллективов весенней части чемпионата. Львовяне попытаются сразиться за еврокубки и для этого обязательно нужно побеждать мотивированную "Оболонь".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Оболони" все ключевые игроки готовы выйти на поле. Против "Динамо" Сергей Шищенко сыграл с тремя центрбеками. Эксперимент получился не слишком удачным, поэтому ожидается возвращение к более классической схеме с двумя центрбеками.
Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Грисьо – Курко, Груша, Черненко – Ильин, Устименко, Бычек.
У "Карпат" из-за травм не сыграют фланговые защитники Булеза и Сыч. В основе выйдет наконец забивший в прошлом туре Игорь Невес, после дисквалификации возвращается Костенко.
Ориентировочный состав "Карпат": Кинарейкин - Мирошниченко, Бабогло, Стецьков, Полегенько - Чачуа, Альварес, Бруниньо - Очеретько, Невес, Костенко.
"Оболонь" - "Карпаты": статистика личных встреч
- 26.10.24. Карпаты – Оболонь 1:0 (УПЛ)
- 27.05.23. Карпаты – Оболонь 1:1 (Первая лига)
- 29.04.23. Оболонь – Карпаты 1:2 (Первая лига)
В новейшей истории команды сыграли 3 поединка, 2 из которых в Первой лиге. "Карпаты" одержали в этих матчах 2 победы, а еще 1 матч завершился вничью. В матче первого круга львовяне обыграли оппонентов со счетом 1:0 благодаря голу Бруниньо.
Последние матчи "Оболони"
- 18.04. Динамо – Оболонь 3:0 (УПЛ)
- 12.04. Оболонь – Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)
- 29.03. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)
- 11.03. Александрия – Оболонь 4:0 (УПЛ)
Последние матчи "Карпат"
- 19.04. Карпаты – Рух 3:1 (УПЛ)
- 14.04. Ингулец – Карпаты 1:2 (УПЛ)
- 07.04. Полесье – Карпаты 1:1 (УПЛ)
- 30.03. Карпаты – Черноморец 4:0 (УПЛ)
- 11.03. Карпаты – Шахтер 0:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|ФК Александрия
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|Шахтер
|25
|16
|5
|4
|59-22
|53
|4
|Полесье
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|Карпаты
|25
|11
|6
|8
|33-26
|39
|6
|Кривбасс
|24
|11
|5
|8
|28-24
|38
|7
|Верес
|25
|9
|8
|8
|31-33
|35
|8
|Заря
|25
|11
|2
|12
|30-35
|35
|9
|Рух
|25
|7
|9
|9
|25-24
|30
|10
|Колос
|25
|6
|9
|10
|22-22
|27
|11
|ЛНЗ
|25
|7
|5
|13
|23-35
|26
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|Левый Берег
|25
|6
|5
|14
|14-29
|23
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|Черноморец
|25
|5
|3
|17
|16-38
|18
|16
|Ингулец
|25
|3
|8
|14
|16-37
|17
"Оболонь" - "Карпаты": ставки и коэффициенты
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
"Оболонь" - "Карпаты": прогноз от UA-Футбол
"Карпаты" являются фаворитами встречи по версии букмекеров. Львовская команда поднялась на 5 позицию и всерьез претендует на место в еврокубках. Класс игроков львовского клуба выше, поэтому считаем, что они победят за коэффициент 2,08.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Все серьезно. Реал рассматривает возможность бойкота финала Кубка Испании
- Александрия продолжает чемпионскую гонку. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- На Евро-2026 по футзалу пробилась и Беларусь. Шевченко ответил на вопрос о возможном бойкоте турнира
- Полесье - Шахтер. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Украины на 23.04.2025
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
Комментарии 1