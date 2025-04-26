Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025

Заключительный и центральный поединок всего 26-го тура чемпионата Украины. Да что там! По сути и по факту главное противостояние всего сезона! Если бы еще "горняки" "феерично" не отлетели бы от ковалевского "Колоса" в предыдущем туре - была бы вообще сказка в контексте чемпионской интриги. А так, имеем что имеем - скорее всего, даже несмотря на результат этого поединка, чемпионство в этом сезоне поедет в столицу.

Тем не менее, в любом случае, это же встреча наших грандов - вечный бой киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Как минимум, битва за имидж и статус. В воскресенье подопечные Александра Шовковского и Марино Пушича встретятся в рамках национального чемпионата, а в середине мая - уже разыграют между собой золотые медали национального Кубка.

Первый матч наших коллективов в этой кампании, который прошел на стадионе Валерия Лобановского, закончился ничьей со счетом 1:1. В этот же раз именно дончане выступят в качестве номинального хозяина.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

26-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 27-е апреля

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Романов Виталий

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Шахтер - Динамо Смотреть трансляцию

"Шахтер": последние новости

За угасание чемпионской интриги перед "Украинским Классическим" да и по сути досрочное выбытие из гонки за золотые медали украинского первенства себя может винить, и только себя, действующий чемпион - в лице донецкого "Шахтера". Как было упомянуто выше, все помнят ту "феерию" от "горняков" в игре с ковалевцами Руслана Костышина. Пересказывать ту историю нет смысла - 2:4. Жирная точка на борьбе за титул. И проиграла команда Марино Пушича ее сама себе.

Потому что с таким подбором исполнителей и такой глубиной состава, "Шахтер" должен как минимум идти на втором месте в турнирной таблице. Это как минимум, не говоря о борьбе за трофей до последнего. Видно, те слова боснийского специалиста о "решенной судьбе чемпионства" после победной игры с киевской "Оболонью" в конце марта стали пророческими, хех. Потому что так все и сложилось.

В любом случае "оранжево-черные" будут иметь еще шанс относительно "сгладить" этот сезон, если выиграют у того же "Динамо" финал национального Кубка (14-го мая). А пока "горняков" ожидает скорее битва за имидж, статус и самоуважение против банды СаШо в чемпионате.

Кстати, на неделе "Шахтер" имел полуфинальную кубковую игру с житомирским "Полесьем", которая перевалила даже в овертайме. И хоть и по игре дончане перевесили "волков" Имада Ашура, но сумел дожать житомирян лишь в дополнительное время (1:0). Поэтому, физических сил у донецкой команды было ощутимо меньше, чем у динамовцев, которые провели свой полуфинал против перволиговой "Буковины" в полу-энергосберегающем режиме.

В матче против "Полесья" "горняков" вновь катастрофически подводила реализация, как и в принципе по ходу всего этого сезона. По сути это лейтмотив всей кампании для донецкого коллектива - "сезон упущенных амбиций и возможностей". По своей вине, и не как иначе. Это и подтвердил непосредственно сам коуч "Шахтера" Марино Пушич.

"Что такое успешный сезон - это ты его завершаешь с титулами или ты играешь очень хорошо, но можешь остаться без трофеев? Это дискуссионный вопрос. Мы играем для титулов и будем бороться до конца в УПЛ и до конца финала Кубка. Для меня очень важен стиль игры. Если ты теряешь стиль - ты теряешь все. У нас много молодых игроков, которым нужно время. Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль. Финал с "Динамо"? Очень жду матчи с киевлянами и в УПЛ, и в Кубке. Это невероятная возможность - встречаться с твоим прямым соперником. Это невероятно Как я уже говорил, но в определенные моменты следует об этом напоминать, мы - "Шахтер", наша ментальность - бороться до конца. Это то, кем мы являемся. И все заканчивается только тогда, когда действительно заканчивается", - рассказал 53-летний специалист тренерского цеха после выигранного полуфинала с "Полесьем".

Если коротко резюмировать весь вышесказанный посыл: может ли "Шахтер" на конец громко хлопнуть дверью, напомнить о себе и обыгрывать "Динамо" сначала в чемпионате, а затем и в Кубке? Конечно, может. Благо, симбиоз многообразия дороварных легионеров и наличие в составе опытных украинских исполнителей позволяют обыгрывать любого соперника на внутренней арене. Однако, "захотят" ли "горняки" это делать, хватит ли у них характера? Готовы ли они умереть на поле за статус и эмблему? Вот это уже большой вопрос.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду.

"Динамо": последние новости

Как и их извечный соперник по футбольному полю, "Динамо" на неделе провело свой полуфинал национального Кубка. Однако, соперник у киевлян был, прямо говоря, в разы скромнее. Как по подбору исполнителей, да и по опыту выступлений на подобном уровне. Историческое достижение "Буковины" - что еще тут добавить. Однако, в то же время, не сказать, что все прям гладко прошло. Хотя и до овертаймов, конечно, дело не дошло. И если в первом тайме с представителем Первой лиги "бело-синие" откровенно проваливали дурака, то во второй половине той встречи, с выходом нескольких основных исполнителей, все стало на свои места. 4:1.

Поэтому, по "сухому" остатку, результат был добыт малой кровью, а лидеры смогли отдохнуть. Пусть и всего лишь один тайм. Ну что же поделать, резерв не может вытянуть перволиговую команду - бывает. В целом же, в "Динамо" все прекрасно. Когда играет основа, то претензий и замечаний к ним минимум. Это они и доказали в том полуфинале. Несколько точечных замен от Шовковского и результат в кармане, так сказать. Хотя и эту недооценку соперника СаШо после того матча признал.

"Ход игры изменили забитые мячи. Возможно, с нашей стороны была какая-то недооценка, но перед матчем мы настраивали ребят на то, что кубковая игра всегда отличается от игры чемпионата. А еще в футболе всегда порядок бьет класс. В первом тайме, к сожалению, мы не были не такими мотивированными, какими были игроки "Буковины". Черновицкая команда провела прекрасный тайм. Возможно, наши игроки вышли на первый тайм с мыслями о следующем туре чемпионата. Только так я могу объяснить наши действия в первом тайме. Но в перерыве матча мы провели определенные замены, сделали определенные выводы, и дальше игра шла уже по нашему сценарию", - так главный тренер "Динамо" прокомментировал итог игры с представителем Черновцов.

Если сравнивать с "Шахтером", то нынешняя версия динамовцев выглядит значительно более сбалансированной командой. И что еще главнее - "бело-синие" значительно реже "бросают" играть. Все же коучу столичного коллектива, даже несмотря на его любимый прием в виде тотальной ротации состава, удается удерживать своих подопечных и их игру в определенных рамках. Чего вообще нельзя сказать о "горняках" под руководством Марино Пушича. Там феерия сменяется апатией и хаосом, и так по кругу.

Монолитность и хорошо отработанную игровую структуру киевлян подтверждает их статистика выступлений. Победная серия "Динамо" во всех турнирах насчитывает уже 6 матчей подряд. А в целом на внутренней арене столичная команда не проиграла ни одной (!) встречи. А что еще нужно для подтверждения стабильности? Лучших аргументов можно не придумывать. Давайте объективно, это сухие факты.

Единственное, что динамовцы уже 4 (четыре!) года не могут обыграть в очных поединках "Шахтер". Вот и в этой кампании команды расписали мировую в первом круге - 1:1. Потому что, как ни крути, а для утверждения доминирующего статуса на всех фронтах все-таки необходимо обыграть прямого исторического конкурента. Тот кто скажет, что это несущественно - лукавит. Это все для красивой картинки. Ни разу не поверим, что как заявляли футболисты "Динамо", матч против "Буковины" имеет такую же смысловую нагрузку и смысл как и противостояние с "горняками". Нигде, и ни разу, ни в одной вселенной. Независимо от положения в турнирной таблице, и статуса матча. "Шахтер" - это "Шахтер".

О мотивации дончан говорили выше. А тут уже как раз вызов для самого "Динамо". Не проиграть для "горняков" киевлянам точно по силам. А вот смогут ли они уверенно обыграть даже такой в определенном смысле обескровленный морально "Шахтер"?

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет, Караваев, Михавко, Попов, Дубинчак, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

"Шахтер" - "Динамо" . Личные встречи

Сказать, что донецкая и киевские команды имеют невероятно огромную историю очных противостояний - это ничего не сказать. Учитывая все турниры, всех времен, и в том числе товарищеские игры, это будет юбилейное, а именно 200-е противостояние украинских грандов.

Статистическое преимущество с ощутимым отрывом именно на стороне динамовцев, однако столичный коллектив в последний раз (представьте себе) побеждал "горняков" аж в 2021-м году - тогда "бело-синих" тренировал еще старый и опытный "лис" Мирча Луческу.

Статистика очных поединков:

Победы: 61:80

61:80 Забитые мячи: 231:264

231:264 В среднем голов за матч: 1.16 - 1.33

1.16 - 1.33 Самая большая победа: 6:0 - 0:5

"Шахтер" - "Динамо" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Динамо":

Турнирное положение команд

Вот тут еще интереснее! Только честно, кто бы мог представить, что перед заключительным "Украинским Классическим" в сезоне один из наших грандов не будет идти как минимум в топ-2. Тем не менее, сейчас мы имеем как раз такую картинку. Более того, разница между киевлянами и дончанами составляет 10 зачетных баллов. А до конца текущего первенства обоим осталось сыграть всего 5 матчей.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 25 16 5 4 59-22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 24 11 5 8 28-24 38 7 Верес 25 9 8 8 31-33 35 8 Заря 25 11 2 12 30-35 35 9 Рух 26 8 9 9 27-25 33 10 Колос 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 25 7 5 13 23-35 26 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 26 5 3 18 17-40 18 16 Ингулец 25 3 8 14 16-37 17

"Шахтер" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

"Шахтер" - "Динамо" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1.

Ситуация неоднозначная. По текущему положению дел, игровой форме и результатам фаворитом закономерно является столичный коллектив. "Горняки" имеют же плюсы в виде домашнего статуса поединка и глубины состава - именно благодаря этим показателям букмекеры и отдают предпочтение донецкой команде. Впрочем, это же "Украинское Классическое" - здесь может произойти что угодно! Каждый подобный матч как новая уникальная нетривиальная история.

Тем более, если смотреть хладнокровно и беспристрастно, учитывая все факторы, подопечные Пушича и Шовковского имеют более-менее равные шансы на победу. А именно поэтому поставим на то, что победит дружба - на боевую ничью. Главная битва будет позже - в финале национального Кубка Украины.