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Ворскла – Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025

Украина
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UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Ворскла" - "Верес" в рамках 26-го тура УПЛ

Ворскла – Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025

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Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла", которая в текущем сезоне неожиданно стала борцом за выживание, в Полтаве будет принимать "Верес". Победа больше нужна "Ворскле", которая рискует покинуть высший дивизион. Ровенчане же имеют разве теоретические шансы на место в еврокубках.

Содержание

УПЛ. 24-й тур
27 апреля. Полтава. "Ворскла им. Бутовского"
"Ворскла" 13:00 "Верес"
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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Трансляція матчу Ворскла - Верес
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Новости "Ворсклы"

"Ворскла" подходит к встрече с "Вересом" в очень сложном положении. Команда из Полтавы потерпела четыре подряд поражения в чемпионате, причем все — на своем поле. В предыдущем туре "Ворскла" уступила "Александрии" 1:3, пропустив три мяча на домашнем стадионе.

Перед этим были неудачные матчи против "Полесья" 0:2, "Зари" 1:2 и "Кривбасса" 0:1, где команде откровенно не хватало организации в обороне и эффективности в атаке. Единственной победой в весенней части стала победа над "Движением" 1:0 еще в середине марта, после чего команда не может набрать очков.

В настоящее время "Ворскла" оказалась в сложной ситуации в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей. Матч против "Вереса" приобретает особое значение: полтавчанам необходимо не только остановить серию поражений, но и вернуть уверенность в собственные силы в конце сезона.

Новости "Вереса"

"Верес" подходит к матчу с "Ворсклой" в отличном настроении, ведь команда одержала две победы подряд в чемпионате. В прошлом туре жители в волевом стиле обыграли "Черноморец" 2:1, а перед этим сенсационно обыграли "Зарю" в гостях 2:1.

До этого серия результатов была неоднозначной: поражение от "Шахтера" 0:3 в чемпионате, минимальное поражение от "Полесья" в Кубке Украины 0:1 и ничью против "Ингульца" 0:0.

Сейчас "Верес" демонстрирует существенное улучшение игры по сравнению с прошлыми сезонами, когда команда боролась за выживание. Текущая 7-я позиция даже дает подопечным Шандрука теоретические шансы побороться за еврокубки.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Ворсклы" до сих пор травмирован основной форвард команды Кулач. Максимов пытается экспериментировать и использует сочетание разных игроков, но результата это пока не дает.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко - Крупский, Павлюк, Хрипчук, Пердута - Авдиль, Скляр, Малыш, Кане - Салабай, Ндукве.

У "Вереса" до сих пор вне игры Нонго, недавно получил травму Куция. Остальные игроки готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич - Дахновский, Харатин, Клец, Луан - Степанюк, Гайдучик.

"Ворскла" - "Верес": статистика личных встреч

  • 27.10.24. Верес - Ворскла 2:2 (УПЛ)
  • 02.03.24. Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)
  • 19.08.23. Верес - Ворскла 1:2 (УПЛ)
  • 12.03.23. Верес - Ворскла 2:2 (УПЛ)
  • 27.08.22. Ворскла - Верес 1:2 (УПЛ)

В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Ворсклы", 2 ничьи и 1 победа "Верес". Матч первого круга в октябре завершился результативной ничьей 2:2.

Последние матчи "Ворсклы"

  • 18.04. Ворскла – Александрия 1:3 (УПЛ)
  • 13.04. Ворскла - Полесье 0:2 (УПЛ)
  • 05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)
  • 30.03. Ворскла – Кривбасс 0:1 (УПЛ)
  • 15.03. Движение – Ворскла 0:1 (УПЛ)

Последние матчи "Вереса"

  • 20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)
  • 13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)
  • 06.04. Шахтер - Верес 3:0 (УПЛ)
  • 02.04. Верес - Полесье 0:1 (Кубок Украины)
  • 28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 25 19 6 0 53-15 63
2 ФК Александрия ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60
3 Шахтер Шахтер 25 16 5 4 59-22 53
4 Полесье Полесье 25 11 9 5 34-24 42
5 Карпаты Карпаты 26 11 7 8 35-28 40
6 Кривбасс Кривбасс 25 11 6 8 28-24 39
7 Верес Верес 25 9 8 8 31-33 35
8 Заря Заря 25 11 2 12 30-35 35
9 Рух Рух 26 8 9 9 27-25 33
10 ЛНЗ ЛНЗ 26 7 6 13 23-35 27
11 Колос Колос 25 6 9 10 22-22 27
12 Оболонь Оболонь 26 6 7 13 16-42 25
13 Левый Берег Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23
14 Ворскла Ворскла 25 5 6 14 19-35 21
15 Черноморец Черноморец 26 5 3 18 17-40 18
16 Ингулец Ингулец 25 3 8 14 16-37 17

"Ворскла" - "Верес": ставки и коэффициенты

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"Ворскла" - "Верес": прогноз от UA-Футбол

"Ворскла" является фаворитом по версии букмекеров, но "Верес" в последнее время выглядит гораздо лучше. "Ворскла" будет много атаковать, ведь команде нечего терять. "Верес" при такой игре будет ловить полтавчан на контратаках. Полагаем, что в матче будет забито больше 2 голов (ТБ 2) и предлагаем это поставить за коэффициент 1,8.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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