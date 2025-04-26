Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла – Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Ворскла" - "Верес" в рамках 26-го тура УПЛ
УПЛ у Telegram
"Ворскла", которая в текущем сезоне неожиданно стала борцом за выживание, в Полтаве будет принимать "Верес". Победа больше нужна "Ворскле", которая рискует покинуть высший дивизион. Ровенчане же имеют разве теоретические шансы на место в еврокубках.
УПЛ. 24-й тур
27 апреля. Полтава. "Ворскла им. Бутовского"
"Ворскла" 13:00 "Верес"
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Ворсклы"
"Ворскла" подходит к встрече с "Вересом" в очень сложном положении. Команда из Полтавы потерпела четыре подряд поражения в чемпионате, причем все — на своем поле. В предыдущем туре "Ворскла" уступила "Александрии" 1:3, пропустив три мяча на домашнем стадионе.
Перед этим были неудачные матчи против "Полесья" 0:2, "Зари" 1:2 и "Кривбасса" 0:1, где команде откровенно не хватало организации в обороне и эффективности в атаке. Единственной победой в весенней части стала победа над "Движением" 1:0 еще в середине марта, после чего команда не может набрать очков.
В настоящее время "Ворскла" оказалась в сложной ситуации в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей. Матч против "Вереса" приобретает особое значение: полтавчанам необходимо не только остановить серию поражений, но и вернуть уверенность в собственные силы в конце сезона.
Новости "Вереса"
"Верес" подходит к матчу с "Ворсклой" в отличном настроении, ведь команда одержала две победы подряд в чемпионате. В прошлом туре жители в волевом стиле обыграли "Черноморец" 2:1, а перед этим сенсационно обыграли "Зарю" в гостях 2:1.
До этого серия результатов была неоднозначной: поражение от "Шахтера" 0:3 в чемпионате, минимальное поражение от "Полесья" в Кубке Украины 0:1 и ничью против "Ингульца" 0:0.
Сейчас "Верес" демонстрирует существенное улучшение игры по сравнению с прошлыми сезонами, когда команда боролась за выживание. Текущая 7-я позиция даже дает подопечным Шандрука теоретические шансы побороться за еврокубки.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Ворсклы" до сих пор травмирован основной форвард команды Кулач. Максимов пытается экспериментировать и использует сочетание разных игроков, но результата это пока не дает.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко - Крупский, Павлюк, Хрипчук, Пердута - Авдиль, Скляр, Малыш, Кане - Салабай, Ндукве.
У "Вереса" до сих пор вне игры Нонго, недавно получил травму Куция. Остальные игроки готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич - Дахновский, Харатин, Клец, Луан - Степанюк, Гайдучик.
"Ворскла" - "Верес": статистика личных встреч
- 27.10.24. Верес - Ворскла 2:2 (УПЛ)
- 02.03.24. Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)
- 19.08.23. Верес - Ворскла 1:2 (УПЛ)
- 12.03.23. Верес - Ворскла 2:2 (УПЛ)
- 27.08.22. Ворскла - Верес 1:2 (УПЛ)
В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Ворсклы", 2 ничьи и 1 победа "Верес". Матч первого круга в октябре завершился результативной ничьей 2:2.
Последние матчи "Ворсклы"
- 18.04. Ворскла – Александрия 1:3 (УПЛ)
- 13.04. Ворскла - Полесье 0:2 (УПЛ)
- 05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)
- 30.03. Ворскла – Кривбасс 0:1 (УПЛ)
- 15.03. Движение – Ворскла 0:1 (УПЛ)
Последние матчи "Вереса"
- 20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)
- 13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)
- 06.04. Шахтер - Верес 3:0 (УПЛ)
- 02.04. Верес - Полесье 0:1 (Кубок Украины)
- 28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|ФК Александрия
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|Шахтер
|25
|16
|5
|4
|59-22
|53
|4
|Полесье
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|Карпаты
|26
|11
|7
|8
|35-28
|40
|6
|Кривбасс
|25
|11
|6
|8
|28-24
|39
|7
|Верес
|25
|9
|8
|8
|31-33
|35
|8
|Заря
|25
|11
|2
|12
|30-35
|35
|9
|Рух
|26
|8
|9
|9
|27-25
|33
|10
|ЛНЗ
|26
|7
|6
|13
|23-35
|27
|11
|Колос
|25
|6
|9
|10
|22-22
|27
|12
|Оболонь
|26
|6
|7
|13
|16-42
|25
|13
|Левый Берег
|25
|6
|5
|14
|14-29
|23
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|Черноморец
|26
|5
|3
|18
|17-40
|18
|16
|Ингулец
|25
|3
|8
|14
|16-37
|17
"Ворскла" - "Верес": ставки и коэффициенты
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
"Ворскла" - "Верес": прогноз от UA-Футбол
"Ворскла" является фаворитом по версии букмекеров, но "Верес" в последнее время выглядит гораздо лучше. "Ворскла" будет много атаковать, ведь команде нечего терять. "Верес" при такой игре будет ловить полтавчан на контратаках. Полагаем, что в матче будет забито больше 2 голов (ТБ 2) и предлагаем это поставить за коэффициент 1,8.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Рух дожимает, Кривбасс играет вничью, Карпаты буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Матч юношеских команд Шахтера и Динамо завершился дракой и пятью красными карточками
- Российские войска начали атаковать Украину новым дроном. Военные эксперты рассказали его характеристики
- Оболонь – Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.04.2025
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира