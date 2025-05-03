Металлист 1925 - Металлист. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 04.05.2025

В первом круге харьковское дерби завершилось неожиданной победой "Металлиста" - 1:0. Смогут ли на этот раз подопечные Анищенко удивить всех и отобрать очки у фаворита?

Первая лига. Пятый тур. Группа "Чемпионская"

04.05.2025. 15:00. "Арена Левый Берег". Киевская обл.

"Металлист 1925" - "Металлист"

Трансляция - Divisport

"Металлист 1925": последние новости

Неделю назад подопечные Патрика ван Леувена наконец-то впервые в 2025 году убедительно победили. Харьковчане не оставили шансов "Агробизнесу" - 4:0. Обращаем внимание на дубль Ари Моуры и дебютный гол Рашицы за новую команду. Гол с пенальти Моуры добавил уверенности "Металлисту 1925" в собственных силах и решил судьбу противостояния. В том матче вопросов к реализации не было. Харьковчане наконец-то поднялись на третье место и на одно очко отстают от "Полтавы". Вся борьба за прямой выход в УПЛ еще впереди. В прошлом туре на позиции правого защитника сыграл Владимир Салюк и со своей задачей он справился. Именно Салюк своей активной игрой заставил соперника сфолить и заработал пенальти. Черноморец в центре защите сыграл надежно, но все же соперник почти не создавал проблем. Безничейная серия "Металлиста 1925" продолжается в чемпионате 11 игр (8 побед и 3 поражения). Это стало повторением клубного рекорда.

- Мы целую неделю работали над тем, чтобы использовать свои моменты, что нам не удавалось в предыдущих матчах. Команда начала игру несколько медленно. Я хотел, чтобы они играли быстрее, особенно, когда ветер в спину, то надо использовать это преимущество. Хорошо, что использовали свои возможности. В перерыве попросил не сбавлять темп и давление, команда продолжила играть и еще забила дважды. Результат наконец тот, на который наиграли, использовали свои моменты и продемонстрировали качественную игру, - сказал Патрик ван Леувен после матча.

"Металлист": последние новости

Команда Андрея Анищенко хорошо начала весеннюю часть сезона, но после последних неудачных результатов опустилась на дно турнирной таблицы. "Металлист" два предыдущих матча проиграл. Нельзя сказать, что против ЮКСА и "Полтавы" команда выглядела обреченной, но достичь положительного результата не удалось. Неделю назад прервалась гостевая голевая серия "Металлиста", которая длилась 8 игр - 13 голов. Очень сложно будет побороться харьковчанам за главную четверку, но этого никто и не требует от молодой команды. Перед Анищенко прежде всего стоит задача развивать собственных воспитанников. С этой задачей тренер справляется. К тому же, попадание в чемпионскую группу это уже успех.

- Если брать нашу команду, то в обороне мы более-менее нормально сыграли, за исключением одного момента. Но там очень классно исполнил завершающий удар игрок команды-соперницы - надо было еще так попасть в ворота. Есть у нас вопросы к игре в атаке. Ждем от ребят больше креатива, больше агрессии, больше остроты. Очень мало сегодня мы создали голевых моментов для того, чтобы хотя бы вничью сыграть, - сказал после матча против "Полтавы" Анищенко.

Последние три матча команд

"Металлист 1925"

"Металлист 1925" - "Агробизнес" 4:0

"Эпицентр" - "Металлист 1925" 2:1

"Металлист 1925" - "Буковина" 2:1

"Металлист"

"Полтава" - "Металлист" 1: 0

"Металлист" - ЮКСА 0:2

"Кудровка" - "Металлист" 1:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли три матча: победа "Металлиста", победа "Металлиста 1925" и ничья. Напомним, что в первом круге гол Гомеса помог "Металлисту" набрать три очка.

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Фаворитами этого противостояния считают хозяева, которые продолжают бороться за прямое повышение в классе. Последняя игра продемонстрировала, что "Металлист 1925" постепенно начинает прогрессировать. Особенно это касается игры в заключительной трети поля. Однако, легко против "Металлиста" им точно не будет. Два последних матча подопечные Анищенко проиграли, но они точно не выглядели обреченными. Не ожидаем разгромной победы "Металлиста 1925". Молодые и амбициозные гости могут снова удивить. Прогноз - обе команды забьют (2.51).