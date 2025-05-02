Кудровка - Буковина. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 03.05.2025

Встреча команд, которые продолжают бороться за повышение в классе. В первом круге "Буковина" победила, но тогда легкой прогулки не было. Ожидаем, что и на этот раз подопечные Баранова смогут навязать борьбу.

Первая лига. Пятый тур. Группа "Чемпионская"

03.05.2025. 12:30. "Юбилейный". Буча

"Кудровка" - "Буковина"

Трансляция - Divisport

"Кудровка": последние новости

В 2025 году подопечные Василия Баранова один матч выиграли, один сыграли вничью и два проиграли. Безусловно, это не лучшие результаты, но стоит учитывать кадровые потери команды. Однако, постепенно травмированные игроки начинают возвращаться. Неделю назад в ворота вернулся опытный голкипер Яшков. Во второй половине встречи вышел нападающий Литовченко, но Сторчоус все еще остается вне игры. В прошлом туре "Кудровка" в конце встречи пропустила и проиграла "Эпицентру". Стоит отметить смелое начало встречи в исполнении подопечных Баранова. Футболисты "Кудровки" не давали лидеру группы выходить из защиты в атаку, но свои моменты коллектив из Черниговской области не реализовал.

"Кудровка" сейчас занимает четвертое место, но до второго места расстояние всего в три очка. Безусловно, игра против "Буковины" будет стратегически важной для команды Баранова. С возвращением лидеров эта команда имеет все шансы даже напрямую повыситься в классе.

"Буковина": последние новости

После поражения в Кубке Украины от "Динамо" коллектив из Черновцов не опустил руки, а наоборот порадовал собственных болельщиков. Неделю назад "Буковина" на выезде разгромила ЮКСА и поднялась с последнего места. В этом матче подопечные Чурилова продемонстрировали свою способность качественно выбегать в контратаки. Коллектив из Черновцов отдал инициативу сопернику, но максимально эффективно выбегал в атаку. Ключевую роль сыграли опытные футболисты. Своим дебютным голом за новую команду отметился Олег Кожушко.

Перед этим туром "Буковина" занимала шестое место, но в случае победы команда Чурилова может подняться в топ-4.

- Рад, что забил дебютный гол за "Буковину". Но самое главное то, что мы сегодня одержали победу. Мы и так мотивированы побеждать в каждом матче, но сейчас, когда существенно улучшили свое турнирное положение, то будем еще более мотивированы в следующих поединках! У нас хорошие шансы побороться за места в четверке, - сказал Кожушко после победы над ЮКСА.

Последние три матча команд

"Кудровка"

"Кудровка" - "Эпицентр“ 0:1

"Агробизнес" - "Кудровка“ 0:2

"Кудровка" - "Металлист“ 1:1

"Буковина"

ЮКСА - "Буковина" 0:3

"Буковина" - "Динамо“ 1:4

"Буковина" - "Полтава“ 1:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли трижды: победа "Кудривки", победа "Буковины" и ничья. Напомним, что в первом круге гол Кольцова принес коллективу из Черновцов три очка.

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч от UA-Футбол

В этой игре сложно кому-то отдать предпочтение. "Буковина" испытывает эмоциональный подъем после разгромной победы в прошлом туре, но и "Кудровка“ постепенно прибавляет. Лидеры коллектива из Черниговской области возвращаются в стартовый состав, поэтому недооценивать эту команду точно нельзя. С турнирной точки зрения переоценить важность этого противостояния невозможно, ведь команды продолжают борьбу за повышение в классе. Не ожидаем от этого противостояния ряда голов. Прогноз - тотал меньше 2.5 (1.50).