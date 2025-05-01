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Левый Берег - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.05.2025
Левый Берег - Карпаты: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы. Игра первого круга завершилась разгромной победой львовян. Однако, будет ли на этот раз все так легко для команды Лупашко?
УПЛ. 27-й тур
"Левый Берег" - "Карпаты"
02.05.2025. 15:30. "Арена Левый Берег". Киевская обл.
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол>> |> |>.
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Левый Берег": последние новости
Очень сложные времена сейчас переживают киевляне: четыре поражения и одна ничья. Последний раз "Левый Берег" побеждал еще в начале марта. Результаты команды не радуют болельщиков, но нельзя сказать что подопечные Первака в проигрышных матчах выглядели беспомощно. Стабильности действительно не хватает, но моментами играли довольно неплохо. Не хватает опыта выступлений на самом высоком уровне. В прошлом туре киевляне уступили 1:2 "Заре", хотя у соперника не было существенного игрового преимущества. Уступая в два мяча, рук подопечные Первака не опустили и сумели сократить счет до минимума. Сами себе проблемы создают футболисты "Левого Берега". С игрой в заключительной трети поля ощущаются существенные проблемы - всего два гола за предыдущие пять туров. Таким образом, киевляне уже опустились на 14-е место. До зоны прямого вылета расстояние всего в три очка. В конце сезона команду Первака ожидают матчи с прямыми конкурентами в борьбе за выживание - "Ингульцом" и "Оболонью". Каждая следующая игра - своеобразный финал
Неделю назад игроки, которые вышли со скамейки запасных существенно оживили игру "Левого Берега". Прежде всего это касается Диего и Сиднея. Также продуктивно сыграл Владислав Войцеховский.
Ориентировочный состав: Механив - Астахов, Семенов, Якымив, Сидней - Приходько, Диего, Банада - Синица, Сухоручко, Шастал
"Карпаты": последние новости
Львовяне решают высокие задачи - серьезно претендуют на еврокубки, лишь тремя очками уступая "Полесью". После поражения от "Динамо" подопечные Лупашко не проигрывают в УПЛ восемь матчей подряд: четыре победы и четыре ничьи. Стоит отметить игру "Карпат" в атаке - 35 забитых мячей. Наконец проснулся после зимней спячки нападающий Игорь Невес, который забивал в двух матчах подряд. Однако, результатом прошлого тура "Карпаты" остались недовольны. Неделю назад львовяне не выезде сыграли вничью с "Оболонью" - 2:2. Спас команду как раз Невес, который забил на последней минуте. Ряд моментов упустили львовяне в том противостоянии. Стоит вспомнить пенальти, который не реализовал Павел Полегенько в первом тайме (выше ворот), и гол Бруниньо во втором тайме, отмененный из-за положения вне игры.
Бразильский легионер Жан Педросо не сможет помочь львовской команде из-за повреждения. Защитник должен вернуться уже в матче 28-го тура.
Ориентировочный состав: Кинарейкин - Мирошниченко, Стецьков, Бабогло, Полегенько - Альварес, Бруниньо, Чачуа - Костенко, Невес, Очеретько
Последние матчи команд
"Левый Берег"
25.04. "Левый Берег" - "Заря" 1:2 (УПЛ)
19.04. Левый Берег - Полесье 1:1 (УПЛ)
13.04. Левый Берег - Колос 0:2 (УПЛ)
06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)
29.03. Левый Берег - Александрия 0:1 (УПЛ)
"Карпаты"
26.04. "Оболонь" - "Карпаты" 2:2 (УПЛ)
19.04. Карпаты - Рух 3:1 (УПЛ)
14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)
07.04. Полесье - Карпаты 1:1 (УПЛ)
30.03. Карпаты - Черноморец 4:0 (УПЛ)
Личные встречи
Команды между собой сыграли четыре матча: три победы "Карпат" и одна ничья. В первом круге львовяне разгромили своих соперников - 3:0.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|26
|19
|7
|0
|55-17
|64
|2
|ФК Александрия
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|Шахтер
|26
|16
|6
|4
|61-24
|54
|4
|Полесье
|26
|11
|10
|5
|35-25
|43
|5
|26
|11
|7
|8
|35-28
|40
|6
|Кривбасс
|25
|11
|6
|8
|28-24
|39
|7
|Верес
|26
|9
|8
|9
|31-36
|35
|8
|Заря
|26
|11
|2
|13
|30-36
|35
|9
|Рух
|26
|8
|9
|9
|27-25
|33
|10
|Колос
|26
|6
|10
|10
|23-23
|28
|11
|ЛНЗ
|26
|7
|6
|13
|23-35
|27
|12
|Оболонь
|26
|6
|7
|13
|16-42
|25
|13
|Ворскла
|26
|6
|6
|14
|22-35
|24
|14
|Левый Берег
|25
|6
|5
|14
|14-29
|23
|15
|Ингулец
|26
|4
|8
|14
|17-37
|20
|16
|Черноморец
|26
|5
|3
|18
|17-40
|18
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз на матч от UA-Футбол
Непростое противостояние ожидает гостей, но они все же должны набирать три очка. В последних матчах "Карпаты" выглядят гораздо солиднее своих соперников. Ответственность за результат давит на киевлян и они с этим не справляются. Немало проблем сами себе создают подопечные Первака. У "Карпат" есть футболисты, которые могут наказать за ошибки. Череды голов в этом противостоянии не ожидаем, но гости должны набирать три очка. Прогноз - победа "Карпат" (2.14).
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