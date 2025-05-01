Левый Берег - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.05.2025

Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы. Игра первого круга завершилась разгромной победой львовян. Однако, будет ли на этот раз все так легко для команды Лупашко?

УПЛ. 27-й тур

"Левый Берег" - "Карпаты"

02.05.2025. 15:30. "Арена Левый Берег". Киевская обл.

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Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Левый Берег": последние новости

Очень сложные времена сейчас переживают киевляне: четыре поражения и одна ничья. Последний раз "Левый Берег" побеждал еще в начале марта. Результаты команды не радуют болельщиков, но нельзя сказать что подопечные Первака в проигрышных матчах выглядели беспомощно. Стабильности действительно не хватает, но моментами играли довольно неплохо. Не хватает опыта выступлений на самом высоком уровне. В прошлом туре киевляне уступили 1:2 "Заре", хотя у соперника не было существенного игрового преимущества. Уступая в два мяча, рук подопечные Первака не опустили и сумели сократить счет до минимума. Сами себе проблемы создают футболисты "Левого Берега". С игрой в заключительной трети поля ощущаются существенные проблемы - всего два гола за предыдущие пять туров. Таким образом, киевляне уже опустились на 14-е место. До зоны прямого вылета расстояние всего в три очка. В конце сезона команду Первака ожидают матчи с прямыми конкурентами в борьбе за выживание - "Ингульцом" и "Оболонью". Каждая следующая игра - своеобразный финал

Неделю назад игроки, которые вышли со скамейки запасных существенно оживили игру "Левого Берега". Прежде всего это касается Диего и Сиднея. Также продуктивно сыграл Владислав Войцеховский.

Ориентировочный состав: Механив - Астахов, Семенов, Якымив, Сидней - Приходько, Диего, Банада - Синица, Сухоручко, Шастал

"Карпаты": последние новости

Львовяне решают высокие задачи - серьезно претендуют на еврокубки, лишь тремя очками уступая "Полесью". После поражения от "Динамо" подопечные Лупашко не проигрывают в УПЛ восемь матчей подряд: четыре победы и четыре ничьи. Стоит отметить игру "Карпат" в атаке - 35 забитых мячей. Наконец проснулся после зимней спячки нападающий Игорь Невес, который забивал в двух матчах подряд. Однако, результатом прошлого тура "Карпаты" остались недовольны. Неделю назад львовяне не выезде сыграли вничью с "Оболонью" - 2:2. Спас команду как раз Невес, который забил на последней минуте. Ряд моментов упустили львовяне в том противостоянии. Стоит вспомнить пенальти, который не реализовал Павел Полегенько в первом тайме (выше ворот), и гол Бруниньо во втором тайме, отмененный из-за положения вне игры.

Бразильский легионер Жан Педросо не сможет помочь львовской команде из-за повреждения. Защитник должен вернуться уже в матче 28-го тура.

Ориентировочный состав: Кинарейкин - Мирошниченко, Стецьков, Бабогло, Полегенько - Альварес, Бруниньо, Чачуа - Костенко, Невес, Очеретько

Последние матчи команд

"Левый Берег"

25.04. "Левый Берег" - "Заря" 1:2 (УПЛ)

19.04. Левый Берег - Полесье 1:1 (УПЛ)

13.04. Левый Берег - Колос 0:2 (УПЛ)

06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)

29.03. Левый Берег - Александрия 0:1 (УПЛ)

"Карпаты"

26.04. "Оболонь" - "Карпаты" 2:2 (УПЛ)

19.04. Карпаты - Рух 3:1 (УПЛ)

14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)

07.04. Полесье - Карпаты 1:1 (УПЛ)

30.03. Карпаты - Черноморец 4:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли четыре матча: три победы "Карпат" и одна ничья. В первом круге львовяне разгромили своих соперников - 3:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 26 19 7 0 55-17 64 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 26 16 6 4 61-24 54 4 Полесье 26 11 10 5 35-25 43 5 Карпаты 26 11 7 8 35-28 40 6 Кривбасс 25 11 6 8 28-24 39 7 Верес 26 9 8 9 31-36 35 8 Заря 26 11 2 13 30-36 35 9 Рух 26 8 9 9 27-25 33 10 Колос 26 6 10 10 23-23 28 11 ЛНЗ 26 7 6 13 23-35 27 12 Оболонь 26 6 7 13 16-42 25 13 Ворскла 26 6 6 14 22-35 24 14 Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23 15 Ингулец 26 4 8 14 17-37 20 16 Черноморец 26 5 3 18 17-40 18

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Непростое противостояние ожидает гостей, но они все же должны набирать три очка. В последних матчах "Карпаты" выглядят гораздо солиднее своих соперников. Ответственность за результат давит на киевлян и они с этим не справляются. Немало проблем сами себе создают подопечные Первака. У "Карпат" есть футболисты, которые могут наказать за ошибки. Череды голов в этом противостоянии не ожидаем, но гости должны набирать три очка. Прогноз - победа "Карпат" (2.14).