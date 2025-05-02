Верес - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Ровно, где местный "Верес" будет принимать "Оболонь". Смогут ли киевляне набрать сверхважные очки в борьбе за выживание?

УПЛ. 27-й тур

"Верес" - "Оболонь"

03.05.2025. 18:00. "Авангард". Ровно

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Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Верес": последние новости

Ровенский коллектив в прошлом туре прервал свою серию из двух подряд побед. "Верес" на выезде неожиданно разгромно уступил "Ворскле“ - 0:3. У "Вереса" после повреждения на правый фланг обороны вернулся Куция, который пропустил два последних матча, но это не помогло. В том матче команда Шандрука сыграла не уверенно, а соперник шансами воспользовался. "Верес" провел 80-й безголевой матч в УПЛ, в том числе 50-й гостевой. Даже несмотря на эту неудачу ровенский коллектив остался на седьмом месте.

- Сегодня все было заметно невооруженным глазом. "Ворскла" больше хотела победить. Минут пять-семь на старте мы неплохо играли. А потом начали проигрывать единоборства. Это сегодня, наверное, стало ключевым фактором, учитывая погодные условия. Из-за сильного ветра поле быстро высыхало, даже полив не помог, - сказал Шандрук после поражения.

Ориентировочный состав: Кожухарь - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция - Дахновский, Харатин, Клец, Луан - Гайдучик, Степанюк

"Оболонь": последние новости

Киевляне в последних матчах играют довольно неплохо. За четыре предыдущих тура "пивовары" проиграли лишь "Динамо" и "Шахтеру". Неделю назад подопечные Шищенко смогли отобрать очки у "Карпат" - 2:2 Игра держала в напряжении до последнего, но на последней минуте "Оболонь" все же пропустила. Тем не менее, такой результат команда может занести себе в актив. Подопечные Шищенко тоже не отсиживались в защите и такую смелую игру стоит отмечать. Таким образом, прервалась безничейная клубная рекордная серия "Оболони" в чемпионате, которая длилась 6 игр: 2 победы и 4 поражения.

Киевляне пока занимают 12-е место, но в турнирной таблице все очень плотно. Каждый зачетный пункт для "Оболони" сейчас на вес золота. Киевляне нуждаются в очках, чтобы сохранить прописку в элите украинского футбола.

Ориентировочный состав: Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин - Витенчук, Курко, Бычек - Груша, Устименко

Последние матчи команд

"Оболонь"

26.04. Оболонь - Карпаты 2:2 (УПЛ)

18.04. Динамо - Оболонь 3:0 (УПЛ)

12.04. Оболонь - Черноморец 1:0 (УПЛ)

04.04. Ингулец - Оболонь 0:1 (УПЛ)

29.03. Оболонь - Шахтер 0:2 (УПЛ)



"Верес"

27.04. Ворскла - Верес 3:0 (УПЛ)

20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)

13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)

06.04. Шахтер - Верес 3:0 (УПЛ)

02.04. Верес - Полесье 0:1 (Кубок Украины)

Личные встречи

Команды между собой сыграли десять матчей: пять побед "Вереса", одна победа "Оболони" и четыре ничьи. Игра первого круга завершилась без голов.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 26 19 7 0 55-17 64 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 26 16 6 4 61-24 54 4 Полесье 26 11 10 5 35-25 43 5 Карпаты 26 11 7 8 35-28 40 6 Кривбасс 25 11 6 8 28-24 39 7 Верес 26 9 8 9 31-36 35 8 Заря 26 11 2 13 30-36 35 9 Рух 26 8 9 9 27-25 33 10 Колос 26 6 10 10 23-23 28 11 ЛНЗ 26 7 6 13 23-35 27 12 Оболонь 26 6 7 13 16-42 25 13 Ворскла 26 6 6 14 22-35 24 14 Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23 15 Ингулец 26 4 8 14 17-37 20 16 Черноморец 26 5 3 18 17-40 18

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

С турнирной точки зрения каждый следующий матч для киевлян в конце сезона сверхважен. У "Вереса" нет такой мотивации, ведь ровенский коллектив уже давно гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон. На стадионе "Авангард" легко никому не бывает. Однако, ожидаем что все же команда Сергея Шищенко может зацепиться за очки. Ряда голов не стоит ожидать, ведь "Оболонь" все же неплохо играет в защите. Прогноз - "Оболонь" не проиграет (1.79).