Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Рух" - "Кривбасс" в рамках 27-го тура УПЛ
Фото: УПЛ
"Кривбасс" продолжает бороться за место в еврокубках с "Полесьем" и "Карпатами", отставая от четвертой позиции на 4 очка при одной игре в запасе. "Рух" после последних удачных результатов обеспечил себе прописку в УПЛ на следующий сезон, поэтому турнирная мотивация у львовян отсутствует.
УПЛ. 27-й тур
2 мая. Львов. "Арена Львов"
"Рух" 18:00 "Кривбасс"
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Руха"
Львовский "Рух" подходит к матчу против "Кривбасса" после гостевой победы над "Черноморцем" (2:1). Этот результат помог команде Пономарьова реабилитироваться за досадное поражение в дерби от "Карпат" (1:3) и фактически обеспечить себе спокойную жизнь на финише сезона.
В апреле "желто-черные" демонстрируют противоречивую форму: с одной стороны - выездные победы над "Колосом" и "Черноморцем", с другой - поражение от "Карпат", домашняя ничья с "Александрией" и вылет из Кубка Украины после поражения от "Динамо" (0:1).
На поединок с "Кривбассом" львовяне будут настраиваться максимально. Об этом накануне матча заявил главный тренер Виталий Пономарев:
"Кривбасс" – это сильный соперник, который сейчас ведет борьбу за еврокубки. Криворожцы – одна из самых интенсивных команд чемпионата, так что это будет непростой для нас матч. Мы разбирали игру соперника, а также вспомнили свои предыдущие поединки с "Кривбассом" - это были неплохие матчи в исполнении "Руха" и по качеству игры, и по результатам. Команда настраивается на серьезный поединок, и хоть криворожцы меняют свою игру по ходу сезона, но мы готовы к этому.
Новости "Кривбасса"
После безголевой ничьей с "ЛНЗ" в Черкассах (0:0), подопечные Юрия Вернидуба готовятся к важному поединку против "Руха". Несмотря на последнюю серию нестабильных результатов, "Кривбасс" сохраняет шансы побороться за еврокубковую зону.
Команда до этого успела одолеть "Зарю" (3:0), но перед этим уступила "Шахтеру" (1:2), "Динамо" (0:2) и "Александрии" (0:1). Очевидно, что стабильности в игре "Кривбасса" пока не хватает, однако тренерский опыт Юрия Вернидуба позволяет надеяться на положительный результат во Львове.
Матч с "Рухом" станет для криворожцев очередным испытанием в борьбе за топ-4. В прошлом туре львовяне одержали победу, поэтому настроение хозяев тоже боевое.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В лазарете львовян продолжают находиться защитники Роман Дидык, Богдан Слюбик и полузащитники Денис Слюсар и Марко Сапуга, вернулись к тренировкам пропустившие предыдущий матч Эдсон и Притула. После дисквалификации вернется Ростислав Лях.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвой – Роман, Холод, Горин, Лях – Эдсон, Подгурский, Пастух – Карабин, Климчук, Рунич.
У "Кривбасса" давно травмированы Владимир Якимец и Ярослав Шевченко. Вернулся в команду после демарша Мендоса, но получил травму, поэтому не сможет помочь команде.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Кузик, Соса, Микитишин.
"Рух" - "Кривбасс": статистика личных встреч
04.11.24. Кривбасс – Рух 1:1 (УПЛ)
13.04.24. Рух – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
01.10.23. Кривбасс – Рух 1:3 (УПЛ)
14.05.23. Кривбасс – Рух 1:0 (УПЛ)
06.11.22. Рух – Кривбасс 2:1 (УПЛ)
За последние пять матчей "Рух" одержал две победы, "Кривбасс" - одну, а еще два матча завершились вничью. Это были предыдущие две игры, завершившиеся со счетом 1:1.
Последние матчи "Руха"
26.04. Черноморец – Рух 1:2 (УПЛ)
19.04. Карпаты – Рух 3:1 (УПЛ)
12.04. Рух – Александрия 1:1 (УПЛ)
07.04. Колос – Рух 0:1 (УПЛ)
02.04. Рух – Динамо 0:1 (Кубок Украины)
Последние матчи "Кривбасса"
- 26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)
- 20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)
- 16.04. Кривбасс – Шахтер 1:2 (УПЛ)
- 12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)
- 06.04. Александрия – Кривбасс 1:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|26
|19
|7
|0
|55-17
|64
|2
|ФК Александрия
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|Шахтер
|26
|16
|6
|4
|61-24
|54
|4
|Полесье
|26
|11
|10
|5
|35-25
|43
|5
|Карпаты
|26
|11
|7
|8
|35-28
|40
|6
|Кривбасс
|25
|11
|6
|8
|28-24
|39
|7
|Верес
|26
|9
|8
|9
|31-36
|35
|8
|Заря
|26
|11
|2
|13
|30-36
|35
|9
|Рух
|26
|8
|9
|9
|27-25
|33
|10
|Колос
|26
|6
|10
|10
|23-23
|28
|11
|ЛНЗ
|26
|7
|6
|13
|23-35
|27
|12
|Оболонь
|26
|6
|7
|13
|16-42
|25
|13
|Ворскла
|26
|6
|6
|14
|22-35
|24
|14
|Левый Берег
|25
|6
|5
|14
|14-29
|23
|15
|Ингулец
|26
|4
|8
|14
|17-37
|20
|16
|Черноморец
|26
|5
|3
|18
|17-40
|18
"Рух" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
"Рух" - "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол
"Кривбасс" выглядит фаворитом встречи и имеет больше мотивации для победы. "Рух" выступает без турнирных задач, но команда сражается в каждом матче. Полагаем, что в матче будет забито менее 3 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,64.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Большие проблемы. Суд оставил в силе 1,5 года тюрьмы для скандального легионера Динамо
- "Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны
- Будущее Таловерова в Плимуте остается неопределенным - Источник
- Левый Берег - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.05.2025
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ