Рух – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.05.2025

"Кривбасс" продолжает бороться за место в еврокубках с "Полесьем" и "Карпатами", отставая от четвертой позиции на 4 очка при одной игре в запасе. "Рух" после последних удачных результатов обеспечил себе прописку в УПЛ на следующий сезон, поэтому турнирная мотивация у львовян отсутствует.

УПЛ. 27-й тур

2 мая. Львов. "Арена Львов"

"Рух" 18:00 "Кривбасс"

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

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Новости "Руха"

Львовский "Рух" подходит к матчу против "Кривбасса" после гостевой победы над "Черноморцем" (2:1). Этот результат помог команде Пономарьова реабилитироваться за досадное поражение в дерби от "Карпат" (1:3) и фактически обеспечить себе спокойную жизнь на финише сезона.

В апреле "желто-черные" демонстрируют противоречивую форму: с одной стороны - выездные победы над "Колосом" и "Черноморцем", с другой - поражение от "Карпат", домашняя ничья с "Александрией" и вылет из Кубка Украины после поражения от "Динамо" (0:1).

На поединок с "Кривбассом" львовяне будут настраиваться максимально. Об этом накануне матча заявил главный тренер Виталий Пономарев:

"Кривбасс" – это сильный соперник, который сейчас ведет борьбу за еврокубки. Криворожцы – одна из самых интенсивных команд чемпионата, так что это будет непростой для нас матч. Мы разбирали игру соперника, а также вспомнили свои предыдущие поединки с "Кривбассом" - это были неплохие матчи в исполнении "Руха" и по качеству игры, и по результатам. Команда настраивается на серьезный поединок, и хоть криворожцы меняют свою игру по ходу сезона, но мы готовы к этому.



Новости "Кривбасса"

После безголевой ничьей с "ЛНЗ" в Черкассах (0:0), подопечные Юрия Вернидуба готовятся к важному поединку против "Руха". Несмотря на последнюю серию нестабильных результатов, "Кривбасс" сохраняет шансы побороться за еврокубковую зону.

Команда до этого успела одолеть "Зарю" (3:0), но перед этим уступила "Шахтеру" (1:2), "Динамо" (0:2) и "Александрии" (0:1). Очевидно, что стабильности в игре "Кривбасса" пока не хватает, однако тренерский опыт Юрия Вернидуба позволяет надеяться на положительный результат во Львове.

Матч с "Рухом" станет для криворожцев очередным испытанием в борьбе за топ-4. В прошлом туре львовяне одержали победу, поэтому настроение хозяев тоже боевое.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете львовян продолжают находиться защитники Роман Дидык, Богдан Слюбик и полузащитники Денис Слюсар и Марко Сапуга, вернулись к тренировкам пропустившие предыдущий матч Эдсон и Притула. После дисквалификации вернется Ростислав Лях.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвой – Роман, Холод, Горин, Лях – Эдсон, Подгурский, Пастух – Карабин, Климчук, Рунич.

У "Кривбасса" давно травмированы Владимир Якимец и Ярослав Шевченко. Вернулся в команду после демарша Мендоса, но получил травму, поэтому не сможет помочь команде.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Кузик, Соса, Микитишин.

"Рух" - "Кривбасс": статистика личных встреч

04.11.24. Кривбасс – Рух 1:1 (УПЛ)

13.04.24. Рух – Кривбасс 1:1 (УПЛ)

01.10.23. Кривбасс – Рух 1:3 (УПЛ)

14.05.23. Кривбасс – Рух 1:0 (УПЛ)

06.11.22. Рух – Кривбасс 2:1 (УПЛ)

За последние пять матчей "Рух" одержал две победы, "Кривбасс" - одну, а еще два матча завершились вничью. Это были предыдущие две игры, завершившиеся со счетом 1:1.

Последние матчи "Руха"

26.04. Черноморец – Рух 1:2 (УПЛ)

19.04. Карпаты – Рух 3:1 (УПЛ)

12.04. Рух – Александрия 1:1 (УПЛ)

07.04. Колос – Рух 0:1 (УПЛ)

02.04. Рух – Динамо 0:1 (Кубок Украины)

Последние матчи "Кривбасса"

26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)

16.04. Кривбасс – Шахтер 1:2 (УПЛ)

12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)

06.04. Александрия – Кривбасс 1:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 26 19 7 0 55-17 64 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 26 16 6 4 61-24 54 4 Полесье 26 11 10 5 35-25 43 5 Карпаты 26 11 7 8 35-28 40 6 Кривбасс 25 11 6 8 28-24 39 7 Верес 26 9 8 9 31-36 35 8 Заря 26 11 2 13 30-36 35 9 Рух 26 8 9 9 27-25 33 10 Колос 26 6 10 10 23-23 28 11 ЛНЗ 26 7 6 13 23-35 27 12 Оболонь 26 6 7 13 16-42 25 13 Ворскла 26 6 6 14 22-35 24 14 Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23 15 Ингулец 26 4 8 14 17-37 20 16 Черноморец 26 5 3 18 17-40 18

"Рух" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты

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"Рух" - "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол

"Кривбасс" выглядит фаворитом встречи и имеет больше мотивации для победы. "Рух" выступает без турнирных задач, но команда сражается в каждом матче. Полагаем, что в матче будет забито менее 3 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,64.