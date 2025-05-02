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Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025

Украина

Ингулец - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025

Фото: Оксана Васильєва

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Незнающее поражений в этом сезоне УПЛ "Динамо" сыграет с уступающим чаще чем в каждом втором поединке "Ингульцом". В ноябре "бело-синие" подопечных Кобина не пощадили совсем, но в концовке чемпионата может случиться всякое.

"Ингулец" - "Динамо" 15:30

VBET Лига. 27-й тур

3 марта. Александрия. "Ника"

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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Трансляція матчу Інгулець - Динамо
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Содержание

"Ингулец": последние новости

Если в первой половине сезона "Ингулец", хоть и болтался в зоне вылета, но при этом показывал футбол весьма симпатичный, то в весенней части многое изменилось.

В девяти играх после зимнего перерыва разница мячей петровцев составляет 4:6 не в их пользу. Создание моментов коллективу Кобина стало даваться еще тяжелее, чем раньше, но, по крайней мере, оборона стала действовать гораздо слаженнее. Основная заслуга таких успехов в последнем элементе принадлежит одному из главных героев сезона УПЛ голкиперу Паламарчуку.

На этой неделе "Ингулец" отыграл второй тайм перенесенной встречи 16-го тура с "Зарей", в котором сумел сохранить победный для себя результат - 1:0. Таким образом, безголевая серия "казаков" составляет уже 2,5 матча, а в турнирной таблице они на три очка отстают от зоны переходных игр.

На оставшиеся поединки президент клуба Поворознюк удвоит премиальные за достижение нужного результата, что должно увеличить и без того высокую мотивацию игроков.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Свистун, Жовтенко, Дихтярук, Катрич - Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный - Сад

"Динамо": последние новости

На прошлых выходных "Динамо" впервые с 11 марта потеряло очки. Вырвать ничью после провального первого тайма с "Шахтером" киевлянам удалось аж на 90+3 минуте благодаря голу Кабаева.

"Два совершенно разных тайма, но за характер я бы поставил 10 из 10.

Есть главная задача на сезон. Это наша цель, и мы к ней идем. Насколько тернист может быть этот путь – это другой вопрос. Если вы помните, хотя неправильно возвращаться в прошлое, но для меня самая важная игра – это следующая", - сказал после "Класического" главный тренер Шовковский.

За четыре тура до конца сезона УПЛ "Динамо" опережает "Александрию" в таблице на четыре очка, и с очень высокой вероятностью заберет этот розыгрыш турнира. Уверенности в этом добавляет и сравнение их календарей - противостоять подопечным Ротаня в следующих матчах будут 4-я, 5-я и 7-я команды чемпионата.

Помимо прочего, сегодня стало известно, что летом "Динамо" заявит колумбийского вингера Анхеля Торреса, который уже проводит тренировки с "бело-синими".

Учитывая статус "Ингульца" и изматывающий до этого поединок с "Шахтер", Шовковский наверняка проведет существенную ротацию состава.

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Михавко, Дячук, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко, Пихаленок - Волошин, Кабаев, Герреро

"Ингулец" - "Динамо". Последние матчи

"Ингулец":

  • 30.04. Ингулец - Заря 1:0 (УПЛ)
  • 25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)
  • 20.04. Ингулец - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
  • 14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)
  • 04.04. Ингулец - Оболонь 0:1 (УПЛ)

"Динамо":

  • 27.04. Динамо - Шахтер 2:2 (УПЛ)
  • 23.04. Буковина - Динамо 1:4 (кубок Украины)
  • 18.04. Динамо - Оболонь 3:0 (УПЛ)
  • 12.04. Кривбасс - Динамо 0:2 (УПЛ)
  • 06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)

Личные встречи

В шести официальных матчах с "Ингульцом" "Динамо" одержало четыре победы при одной ничье и одном поражении. Их встреча в прошлом круге текущего сезона завершилась голевой феерией с итоговым триумфом "бело-синих" - 5:2.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 4Динамо

 26 19 7 0 55-17 64
2

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 5ФК Александрия

 26 18 6 2 40-18 60
3

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 6Шахтер

 26 16 6 4 61-24 54
4

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 7Полесье

 26 11 10 5 35-25 43
5

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 8Карпаты

 27 12 7 8 38-30 43
6

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 9Кривбасс

 25 11 6 8 28-24 39
7

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 10Верес

 26 9 8 9 31-36 35
8

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 11Заря

 26 11 2 13 30-36 35
9

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 12Рух

 26 8 9 9 27-25 33
10

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 13Колос

 26 6 10 10 23-23 28
11

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 14ЛНЗ

 26 7 6 13 23-35 27
12

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 15Оболонь

 26 6 7 13 16-42 25
13

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 16Ворскла

 26 6 6 14 22-35 24
14

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 17Левый Берег

 26 6 5 15 16-32 23
15

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 18Ингулец

 26 4 8 14 17-37 20
16

Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025 - изображение 19Черноморец

 26 5 3 18 17-40 18

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"Ингулец" - "Динамо". Прогноз от UA-Футбол

С разницей в более чем один мяч "Ингулец" проигрывал еще в прошлом году, так что мальчиками для битья, как в предыдущем матче с "бело-синими", они вряд ли станут.

Наш прогноз - фора на "Ингулец" (+2,0) и тотал матча больше (1,5) с общим коэффициентом 2,1.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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