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Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025
Ингулец - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Оксана Васильєва
Незнающее поражений в этом сезоне УПЛ "Динамо" сыграет с уступающим чаще чем в каждом втором поединке "Ингульцом". В ноябре "бело-синие" подопечных Кобина не пощадили совсем, но в концовке чемпионата может случиться всякое.
"Ингулец" - "Динамо" 15:30
VBET Лига. 27-й тур
3 марта. Александрия. "Ника"
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Ингулец": последние новости
Если в первой половине сезона "Ингулец", хоть и болтался в зоне вылета, но при этом показывал футбол весьма симпатичный, то в весенней части многое изменилось.
В девяти играх после зимнего перерыва разница мячей петровцев составляет 4:6 не в их пользу. Создание моментов коллективу Кобина стало даваться еще тяжелее, чем раньше, но, по крайней мере, оборона стала действовать гораздо слаженнее. Основная заслуга таких успехов в последнем элементе принадлежит одному из главных героев сезона УПЛ голкиперу Паламарчуку.
На этой неделе "Ингулец" отыграл второй тайм перенесенной встречи 16-го тура с "Зарей", в котором сумел сохранить победный для себя результат - 1:0. Таким образом, безголевая серия "казаков" составляет уже 2,5 матча, а в турнирной таблице они на три очка отстают от зоны переходных игр.
На оставшиеся поединки президент клуба Поворознюк удвоит премиальные за достижение нужного результата, что должно увеличить и без того высокую мотивацию игроков.
Ориентировочный состав: Паламарчук - Свистун, Жовтенко, Дихтярук, Катрич - Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный - Сад
"Динамо": последние новости
На прошлых выходных "Динамо" впервые с 11 марта потеряло очки. Вырвать ничью после провального первого тайма с "Шахтером" киевлянам удалось аж на 90+3 минуте благодаря голу Кабаева.
"Два совершенно разных тайма, но за характер я бы поставил 10 из 10.
Есть главная задача на сезон. Это наша цель, и мы к ней идем. Насколько тернист может быть этот путь – это другой вопрос. Если вы помните, хотя неправильно возвращаться в прошлое, но для меня самая важная игра – это следующая", - сказал после "Класического" главный тренер Шовковский.
За четыре тура до конца сезона УПЛ "Динамо" опережает "Александрию" в таблице на четыре очка, и с очень высокой вероятностью заберет этот розыгрыш турнира. Уверенности в этом добавляет и сравнение их календарей - противостоять подопечным Ротаня в следующих матчах будут 4-я, 5-я и 7-я команды чемпионата.
Помимо прочего, сегодня стало известно, что летом "Динамо" заявит колумбийского вингера Анхеля Торреса, который уже проводит тренировки с "бело-синими".
Учитывая статус "Ингульца" и изматывающий до этого поединок с "Шахтер", Шовковский наверняка проведет существенную ротацию состава.
Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Михавко, Дячук, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко, Пихаленок - Волошин, Кабаев, Герреро
"Ингулец" - "Динамо". Последние матчи
"Ингулец":
- 30.04. Ингулец - Заря 1:0 (УПЛ)
- 25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)
- 20.04. Ингулец - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
- 14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)
- 04.04. Ингулец - Оболонь 0:1 (УПЛ)
"Динамо":
- 27.04. Динамо - Шахтер 2:2 (УПЛ)
- 23.04. Буковина - Динамо 1:4 (кубок Украины)
- 18.04. Динамо - Оболонь 3:0 (УПЛ)
- 12.04. Кривбасс - Динамо 0:2 (УПЛ)
- 06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)
Личные встречи
В шести официальных матчах с "Ингульцом" "Динамо" одержало четыре победы при одной ничье и одном поражении. Их встреча в прошлом круге текущего сезона завершилась голевой феерией с итоговым триумфом "бело-синих" - 5:2.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|26
|19
|7
|0
|55-17
|64
|2
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|26
|16
|6
|4
|61-24
|54
|4
|26
|11
|10
|5
|35-25
|43
|5
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|6
|25
|11
|6
|8
|28-24
|39
|7
|26
|9
|8
|9
|31-36
|35
|8
|26
|11
|2
|13
|30-36
|35
|9
|26
|8
|9
|9
|27-25
|33
|10
|26
|6
|10
|10
|23-23
|28
|11
|26
|7
|6
|13
|23-35
|27
|12
|26
|6
|7
|13
|16-42
|25
|13
|26
|6
|6
|14
|22-35
|24
|14
|26
|6
|5
|15
|16-32
|23
|15
|26
|4
|8
|14
|17-37
|20
|16
|26
|5
|3
|18
|17-40
|18
Ставки и коэффициенты
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"Ингулец" - "Динамо". Прогноз от UA-Футбол
С разницей в более чем один мяч "Ингулец" проигрывал еще в прошлом году, так что мальчиками для битья, как в предыдущем матче с "бело-синими", они вряд ли станут.
Наш прогноз - фора на "Ингулец" (+2,0) и тотал матча больше (1,5) с общим коэффициентом 2,1.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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