Черноморец – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025

"Черноморец" и "Шахтер" имеют высокую мотивацию в заключительных матчах сезона. Одесситы опустились на последнюю позицию турнирной таблицы, но еще имеют шанс спастись. "Шахтер" выступает очень неудачно в текущем сезоне и рискует не только проиграть чемпионство, но и финишировать на 3-й позиции.

УПЛ. 27-й тур

3 мая. Одесса. "Черноморец"

"Черноморец" 13:00 "Шахтер"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

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Новости "Черноморца"

"Черноморец" подходит к сверхсложному матчу против "Шахтера" в статусе аутсайдера УПЛ. Команда замыкает турнирную таблицу с 18 очками, и каждый последующий поединок имеет для нее вес “золота” в борьбе за выживание.

После победы над ЛНЗ (1:0), подопечные Александра Кучера поочередно уступили "Оболони" (0:1), "Вересу" (1:2) и "Руху" (1:2). Команде катастрофически не хватает стабильности как в игре, так и в результатах.

Несмотря на статус домашнего поединка, шансов в матче против мотивированного "Шахтера" немного. Дончане ведут борьбу за вторую позицию и будут мотивированы к победе.

Особым будет матч для главного тренера одесситов – Александра Кучера, ведь именно в футболке донецкого клуба прошли его лучшие футбольные годы.



Новости "Шахтера"

"Шахтер" подходит к выездному матчу против "Черноморца" в низменном статусе — "горняки" занимают третье место в таблице УПЛ, уступая не только "Динамо", но и "Александрии". Потери очков на финише чемпионата могут стоить команде даже второй позиции, так что каждая игра превращается в финал.

Подопечные Марино Пушича не слишком стабильны в последнее время. В предыдущем туре они сыграли в боевую ничью с главным соперником - "Динамо" (2:2), а к тому сенсационно уступили "Колосу" (2:4). Между этими матчами "Шахтер" сумел победить в кубковом противостоянии с "Полесьем" (1:0) в дополнительное время. Именно дополнительная тридцатиминутка сыграла злую шутку с "горняками", ведь во втором тайме "Динамо" выглядело свежее своего оппонента и сумело вырвать ничью.

Матч против последней команды турнирной таблицы выглядит как возможность вернуть уверенность в своих силах и продолжить давление на лидеров. Но расслабляться дончанам не стоит, ведь одесситы как загнанный зверь в тупик – ведут отчаянную борьбу за выживание и не имеют права на ошибку.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Черноморца" из-за дисквалификации не сыграет Евгений Скиба, ставший важным игроком "моряков" в текущем сезоне. Особым матч будет также для Ярослава Ракицкого, сыграющего против своей родной команды.

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько – Кисиль, Ермаков, Ракицкий, Бутко – Габелок, Сигеев, Попов, Янаков – Мустафаев, Хобленко.

У "Шахтера" проблемы на правом фланге защиты. Из-за травмы не сыграет Конопля, Винисиус Тобиас получил повреждение в игре с "Динамо". Если бразилец не восстановится, то справа в защите сыграет Грамм.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Грамм, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон, Бондаренко, Судаков - Кевин, Эгиналдо, Педриньо.

"Черноморец" - "Шахтер": статистика личных встреч

02.11.24. Шахтер – Черноморец 2:1 (УПЛ)

05.05.24. Шахтер – Черноморец 3:0 (УПЛ)

01.05.24. Черноморец – Шахтер 1:4 (УПЛ)

03.04.24. Шахтер – Черноморец 4:1 (Кубок Украины)

02.04.23. Черноморец – Шахтер 2:2 (УПЛ)

"Черноморец" является удобным соперником для дончан. В последних 5-ти встречах команд зафиксировано 4 победы "Шахтера" и 1 ничья. Матч первого круга в ноябре завершился победой "Шахтера" со счетом 2:1.

Последние матчи "Черноморца"

26.04. Черноморец – Рух 1:2 (УПЛ)

20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)

12.04. Оболонь – Черноморец 1:0 (УПЛ)

05.04. Черноморец – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

30.03. Карпаты – Черноморец 4:0 (УПЛ)

Последние матчи "Шахтера"

27.04. Шахтер – Динамо 2:2 (УПЛ)

23.04. Полесье – Шахтер 0:1 (Кубок Украины)

19.04. Шахтер – Колос 2:4 (УПЛ)

16.04. Кривбасс – Шахтер 1:2 (УПЛ)

11.04. ЛНЗ – Шахтер 1:4 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 26 19 7 0 55-17 64 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 26 16 6 4 61-24 54 4 Полесье 26 11 10 5 35-25 43 5 Карпаты 26 11 7 8 35-28 40 6 Кривбасс 25 11 6 8 28-24 39 7 Верес 26 9 8 9 31-36 35 8 Заря 26 11 2 13 30-36 35 9 Рух 26 8 9 9 27-25 33 10 Колос 26 6 10 10 23-23 28 11 ЛНЗ 26 7 6 13 23-35 27 12 Оболонь 26 6 7 13 16-42 25 13 Ворскла 26 6 6 14 22-35 24 14 Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23 15 Ингулец 26 4 8 14 17-37 20 16 Черноморец 26 5 3 18 17-40 18

"Кривбасс" - "Шахтер": ставки и коэффициенты

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"Черноморец" - "Шахтер": прогноз от UA-Футбол

"Шахтер" безусловный фаворит матча и должен побеждать одесситов. Не исключено, что последует разгром. Считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2,5) за коэффициент 1,66.