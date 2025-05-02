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Черноморец – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Черноморец" - "Шахтер" в рамках 5-го тура УПЛ
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Черноморец" и "Шахтер" имеют высокую мотивацию в заключительных матчах сезона. Одесситы опустились на последнюю позицию турнирной таблицы, но еще имеют шанс спастись. "Шахтер" выступает очень неудачно в текущем сезоне и рискует не только проиграть чемпионство, но и финишировать на 3-й позиции.
- Новости "Черноморца"
- Новости "Шахтера"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Черноморец" - "Шахтер": статистика личных встреч
- Последние матчи "Черноморца"
- Последние матчи "Шахтера"
- Турнирное положение команд
- "Кривбасс" - "Шахтер": ставки и коэффициенты
- "Черноморец" - "Шахтер": прогноз от UA-Футбол
УПЛ. 27-й тур
3 мая. Одесса. "Черноморец"
"Черноморец" 13:00 "Шахтер"
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол>>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Черноморца"
"Черноморец" подходит к сверхсложному матчу против "Шахтера" в статусе аутсайдера УПЛ. Команда замыкает турнирную таблицу с 18 очками, и каждый последующий поединок имеет для нее вес “золота” в борьбе за выживание.
После победы над ЛНЗ (1:0), подопечные Александра Кучера поочередно уступили "Оболони" (0:1), "Вересу" (1:2) и "Руху" (1:2). Команде катастрофически не хватает стабильности как в игре, так и в результатах.
Несмотря на статус домашнего поединка, шансов в матче против мотивированного "Шахтера" немного. Дончане ведут борьбу за вторую позицию и будут мотивированы к победе.
Особым будет матч для главного тренера одесситов – Александра Кучера, ведь именно в футболке донецкого клуба прошли его лучшие футбольные годы.
Новости "Шахтера"
"Шахтер" подходит к выездному матчу против "Черноморца" в низменном статусе — "горняки" занимают третье место в таблице УПЛ, уступая не только "Динамо", но и "Александрии". Потери очков на финише чемпионата могут стоить команде даже второй позиции, так что каждая игра превращается в финал.
Подопечные Марино Пушича не слишком стабильны в последнее время. В предыдущем туре они сыграли в боевую ничью с главным соперником - "Динамо" (2:2), а к тому сенсационно уступили "Колосу" (2:4). Между этими матчами "Шахтер" сумел победить в кубковом противостоянии с "Полесьем" (1:0) в дополнительное время. Именно дополнительная тридцатиминутка сыграла злую шутку с "горняками", ведь во втором тайме "Динамо" выглядело свежее своего оппонента и сумело вырвать ничью.
Матч против последней команды турнирной таблицы выглядит как возможность вернуть уверенность в своих силах и продолжить давление на лидеров. Но расслабляться дончанам не стоит, ведь одесситы как загнанный зверь в тупик – ведут отчаянную борьбу за выживание и не имеют права на ошибку.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Черноморца" из-за дисквалификации не сыграет Евгений Скиба, ставший важным игроком "моряков" в текущем сезоне. Особым матч будет также для Ярослава Ракицкого, сыграющего против своей родной команды.
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько – Кисиль, Ермаков, Ракицкий, Бутко – Габелок, Сигеев, Попов, Янаков – Мустафаев, Хобленко.
У "Шахтера" проблемы на правом фланге защиты. Из-за травмы не сыграет Конопля, Винисиус Тобиас получил повреждение в игре с "Динамо". Если бразилец не восстановится, то справа в защите сыграет Грамм.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Грамм, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон, Бондаренко, Судаков - Кевин, Эгиналдо, Педриньо.
"Черноморец" - "Шахтер": статистика личных встреч
- 02.11.24. Шахтер – Черноморец 2:1 (УПЛ)
- 05.05.24. Шахтер – Черноморец 3:0 (УПЛ)
- 01.05.24. Черноморец – Шахтер 1:4 (УПЛ)
- 03.04.24. Шахтер – Черноморец 4:1 (Кубок Украины)
- 02.04.23. Черноморец – Шахтер 2:2 (УПЛ)
"Черноморец" является удобным соперником для дончан. В последних 5-ти встречах команд зафиксировано 4 победы "Шахтера" и 1 ничья. Матч первого круга в ноябре завершился победой "Шахтера" со счетом 2:1.
Последние матчи "Черноморца"
- 26.04. Черноморец – Рух 1:2 (УПЛ)
- 20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)
- 12.04. Оболонь – Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 05.04. Черноморец – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 30.03. Карпаты – Черноморец 4:0 (УПЛ)
Последние матчи "Шахтера"
- 27.04. Шахтер – Динамо 2:2 (УПЛ)
- 23.04. Полесье – Шахтер 0:1 (Кубок Украины)
- 19.04. Шахтер – Колос 2:4 (УПЛ)
- 16.04. Кривбасс – Шахтер 1:2 (УПЛ)
- 11.04. ЛНЗ – Шахтер 1:4 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|26
|19
|7
|0
|55-17
|64
|2
|ФК Александрия
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|Шахтер
|26
|16
|6
|4
|61-24
|54
|4
|Полесье
|26
|11
|10
|5
|35-25
|43
|5
|Карпаты
|26
|11
|7
|8
|35-28
|40
|6
|Кривбасс
|25
|11
|6
|8
|28-24
|39
|7
|Верес
|26
|9
|8
|9
|31-36
|35
|8
|Заря
|26
|11
|2
|13
|30-36
|35
|9
|Рух
|26
|8
|9
|9
|27-25
|33
|10
|Колос
|26
|6
|10
|10
|23-23
|28
|11
|ЛНЗ
|26
|7
|6
|13
|23-35
|27
|12
|Оболонь
|26
|6
|7
|13
|16-42
|25
|13
|Ворскла
|26
|6
|6
|14
|22-35
|24
|14
|Левый Берег
|25
|6
|5
|14
|14-29
|23
|15
|Ингулец
|26
|4
|8
|14
|17-37
|20
|16
|Черноморец
|26
|5
|3
|18
|17-40
|18
"Кривбасс" - "Шахтер": ставки и коэффициенты
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"Черноморец" - "Шахтер": прогноз от UA-Футбол
"Шахтер" безусловный фаворит матча и должен побеждать одесситов. Не исключено, что последует разгром. Считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2,5) за коэффициент 1,66.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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