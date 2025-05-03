Полесье - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2025

В Житомире сыграют центральный матч 27-го тура УПЛ. "Полесье" будет принимать "Александрию“. Для обеих команд это важнейший матч с турнирной точки зрения.

"Полесье" - "Александрия"

VBET Лига. 27-й тур

4 мая, Житомир, "Центральный городской стадион", 18:00

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Полесье": последние новости

Житомирский коллектив в последнее время не радует собственных болельщиков. "Полесье" в последних пяти матчах одержало всего одну победу. Команда Ашура на выезде победила "Ворсклу" на выезде. После того житомиряне сыграли вничью с "Колосом" и "Левым Берегом", а также уступили "Шахтеру" в Кубке Украины. Такие результаты не могли не сказаться на турнирном положении команды. "Полесье" все еще занимает четвертое место, но "Карпаты" уже сравнялись по очкам, а "Кривбасс" отстает всего на три очка. Очень непростая концовка сезона ожидает подопечных Ашура. До конца чемпионата "Полесье" встретится с "Александрией", "Динамо", "Зарей" и "Кривбассом". Учитывая календарь эта команда отнюдь не выглядит фаворитом в борьбе за четвертое место. Однако, необходимо было не терять очки там, где от "Полесья" ожидали побед. На этой неделе стало известно, что 28-летний голкипер Олег Кудрик подписал контракт с клубом сроком на 2 года.

В прошлом туре против "Колоса" подопечные Ашура интереснее играли в течение часа игрового времени, но на весь матч их не хватило. К тому же, своими шансами надо пользоваться. Ничья - справедливый результат, ведь поражения точно никто не заслуживал.

Ориентировочный состав: Волынец - Тейлор, Чоботенко, Матич, Майсурадзе - Сарапий, Бабенко, Крушинский - Гуцуляк, Назаренко, Батиста

"Александрия": последние новости

После поражения в Кубке Украины от "Шахтера" подопечные Руслана Ротаня не проигрывают четыре игры подряд - три победы и ничья. В прошлом туре "Александрия" на домашнем стадионе переиграла "Ингулец" - 1:0. Игра была непростой, но "горожане" смогли на классе набрать три очка. Уже не впервые в этом сезоне говорим о том, что команда Ротаня научилась побеждать на классе. В психологическом плане футболистам "Александрии" непросто, ведь ответственность за результат на них существенно давит. Однако, пока им удается справляться с этим давлением. За четыре тура до завершения "Александрия" на четыре очка отстает от "Динамо" и имеет преимущество в шесть очков над "Шахтером". Если удастся удержать второе место, то это уже существенное достижение для команды, в которую мало кто верил перед стартом сезона.

Неделю назад снова даже в заявку команды не попал Александр Филиппов, который восстанавливался после травмы. Возможно, уже на этот раз Александр все же поможет своей команде в важнейшем матче.

Ориентировочный состав: Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Скорко - Калюжный - Цара, Смирный, Шепелев, Козак - Ковалец

Последние матчи команд

"Александрия"

25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)

18.04. Ворскла - Александрия 1:3 (УПЛ)

12.04. Рух - Александрия 1:1 (УПЛ)

02.04. Александрия - Шахтер 0:1 (Кубок)

29.03. Левый Берег - Александрия 0:1 (УПЛ)

"Полесье"

27.04. Колос - Полесье 1:1 (УПЛ)

23.04. Полесье - Шахтер 0:1 (Кубок Украины)

19.04. Левый Берег - Полесье 1:1 (УПЛ)

13.04. Ворскла - Полесье 0:2 (УПЛ)

07.04. Полесье - Карпаты 1:1 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой уже успели сыграть 20-ть матчей: восемь побед "Александрии", пять побед "Полесья" и семь ничьих. В первом круге "Александрия" минимально победила дома - 1:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 26 19 7 0 55-17 64 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 26 16 6 4 61-24 54 4 Полесье 26 11 10 5 35-25 43 5 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 6 Кривбасс 26 11 7 8 28-24 40 7 Верес 26 9 8 9 31-36 35 8 Заря 26 11 2 13 30-36 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 26 6 10 10 23-23 28 11 ЛНЗ 26 7 6 13 23-35 27 12 Оболонь 26 6 7 13 16-42 25 13 Ворскла 26 6 6 14 22-35 24 14 Левый Берег 26 6 5 15 16-32 23 15 Ингулец 26 4 8 14 17-37 20 16 Черноморец 26 5 3 18 17-40 18

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Полесье" - "Александрия" от UA-Футбол

Букмекеры не могут определить фаворита в этом поединке. С ними можно согласиться, ведь встретятся две достойные команды. Безусловно, последние результаты у "Александрии" намного лучше, но недооценивать "Полесье" не стоит. Подопечные Ашура дома способны отобрать очки у второй команды чемпионата. Сложно спрогнозировать результат игры, но ожидаем на забитые мячи. Ничья никого не устроит и турнирное положение будет заставлять команды атаковать. Прогноз - обе команды забьют (2.04).