Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2025
Полесье - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
В Житомире сыграют центральный матч 27-го тура УПЛ. "Полесье" будет принимать "Александрию“. Для обеих команд это важнейший матч с турнирной точки зрения.
"Полесье" - "Александрия"
VBET Лига. 27-й тур
4 мая, Житомир, "Центральный городской стадион", 18:00
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
"Полесье": последние новости
Житомирский коллектив в последнее время не радует собственных болельщиков. "Полесье" в последних пяти матчах одержало всего одну победу. Команда Ашура на выезде победила "Ворсклу" на выезде. После того житомиряне сыграли вничью с "Колосом" и "Левым Берегом", а также уступили "Шахтеру" в Кубке Украины. Такие результаты не могли не сказаться на турнирном положении команды. "Полесье" все еще занимает четвертое место, но "Карпаты" уже сравнялись по очкам, а "Кривбасс" отстает всего на три очка. Очень непростая концовка сезона ожидает подопечных Ашура. До конца чемпионата "Полесье" встретится с "Александрией", "Динамо", "Зарей" и "Кривбассом". Учитывая календарь эта команда отнюдь не выглядит фаворитом в борьбе за четвертое место. Однако, необходимо было не терять очки там, где от "Полесья" ожидали побед. На этой неделе стало известно, что 28-летний голкипер Олег Кудрик подписал контракт с клубом сроком на 2 года.
В прошлом туре против "Колоса" подопечные Ашура интереснее играли в течение часа игрового времени, но на весь матч их не хватило. К тому же, своими шансами надо пользоваться. Ничья - справедливый результат, ведь поражения точно никто не заслуживал.
Ориентировочный состав: Волынец - Тейлор, Чоботенко, Матич, Майсурадзе - Сарапий, Бабенко, Крушинский - Гуцуляк, Назаренко, Батиста
"Александрия": последние новости
После поражения в Кубке Украины от "Шахтера" подопечные Руслана Ротаня не проигрывают четыре игры подряд - три победы и ничья. В прошлом туре "Александрия" на домашнем стадионе переиграла "Ингулец" - 1:0. Игра была непростой, но "горожане" смогли на классе набрать три очка. Уже не впервые в этом сезоне говорим о том, что команда Ротаня научилась побеждать на классе. В психологическом плане футболистам "Александрии" непросто, ведь ответственность за результат на них существенно давит. Однако, пока им удается справляться с этим давлением. За четыре тура до завершения "Александрия" на четыре очка отстает от "Динамо" и имеет преимущество в шесть очков над "Шахтером". Если удастся удержать второе место, то это уже существенное достижение для команды, в которую мало кто верил перед стартом сезона.
Неделю назад снова даже в заявку команды не попал Александр Филиппов, который восстанавливался после травмы. Возможно, уже на этот раз Александр все же поможет своей команде в важнейшем матче.
Ориентировочный состав: Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Скорко - Калюжный - Цара, Смирный, Шепелев, Козак - Ковалец
Последние матчи команд
"Александрия"
25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)
18.04. Ворскла - Александрия 1:3 (УПЛ)
12.04. Рух - Александрия 1:1 (УПЛ)
02.04. Александрия - Шахтер 0:1 (Кубок)
29.03. Левый Берег - Александрия 0:1 (УПЛ)
"Полесье"
27.04. Колос - Полесье 1:1 (УПЛ)
23.04. Полесье - Шахтер 0:1 (Кубок Украины)
19.04. Левый Берег - Полесье 1:1 (УПЛ)
13.04. Ворскла - Полесье 0:2 (УПЛ)
07.04. Полесье - Карпаты 1:1 (УПЛ)
Личные встречи
Команды между собой уже успели сыграть 20-ть матчей: восемь побед "Александрии", пять побед "Полесья" и семь ничьих. В первом круге "Александрия" минимально победила дома - 1:0.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|26
|19
|7
|0
|55-17
|64
|2
|ФК Александрия
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|Шахтер
|26
|16
|6
|4
|61-24
|54
|4
|Полесье
|26
|11
|10
|5
|35-25
|43
|5
|Карпаты
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|6
|Кривбасс
|26
|11
|7
|8
|28-24
|40
|7
|Верес
|26
|9
|8
|9
|31-36
|35
|8
|Заря
|26
|11
|2
|13
|30-36
|35
|9
|Рух
|27
|8
|10
|9
|27-25
|34
|10
|Колос
|26
|6
|10
|10
|23-23
|28
|11
|ЛНЗ
|26
|7
|6
|13
|23-35
|27
|12
|Оболонь
|26
|6
|7
|13
|16-42
|25
|13
|Ворскла
|26
|6
|6
|14
|22-35
|24
|14
|Левый Берег
|26
|6
|5
|15
|16-32
|23
|15
|Ингулец
|26
|4
|8
|14
|17-37
|20
|16
|Черноморец
|26
|5
|3
|18
|17-40
|18
Ставки и коэффициенты
РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
Прогноз на матч "Полесье" - "Александрия" от UA-Футбол
Букмекеры не могут определить фаворита в этом поединке. С ними можно согласиться, ведь встретятся две достойные команды. Безусловно, последние результаты у "Александрии" намного лучше, но недооценивать "Полесье" не стоит. Подопечные Ашура дома способны отобрать очки у второй команды чемпионата. Сложно спрогнозировать результат игры, но ожидаем на забитые мячи. Ничья никого не устроит и турнирное положение будет заставлять команды атаковать. Прогноз - обе команды забьют (2.04).
Популярное сейчас
- Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025
- Победа Карпат в меньшинстве, потери Кривбасса и новичок-дебютант в УПЛ. Главные новости за 2 мая
- Пономарев: Многие говорят о развитии молодых игроков, но клубы покупают некачественных легионеров
- Ингулец – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.04.2025
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле