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Колос - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2025
Ждем боевую игру от обеих команд
Фото: ФК Ворскла
В воскресенье, 4 мая, в рамках 27-го тура УПЛ "Колос" будет принимать "Ворсклу".
У ковалевцев после возвращения Костышина дела несколько стабилизировались и команда несколько отдалилась от опасной зоны. "Ворскла" же по-прежнему нестабильна и балансирует на гране зоны переходных матчей.
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Тем не менее, матч ожидается боевым и даже в какой-то степени принципиальным.
Что ж, разбираемся, к чем команды подходят к поединку.
"Колос" (Ковалевка) – "Ворскла" (Полтава)
VBET Лига. 27-й тур
4 мая, Ковалевка, стадион "Колос", 15:30
Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Колос", последние новости:
"Колос" после возвращения Костышина преобразился, встряхнулся и выдал серию хороших результатов, отдалившись от зоны вылета, куда грозился скатиться при Поздееве.
В 6 матчах при Костышине ковалевцы взяли 10 очков, при этом смогли сенсационно обыграть "Шахтер" и неделю назад не проиграть "Полесью". Команда поднялась на 10-е место в таблице и хоть еще не убереглась от зоны переходных матчей, но явно может дышать свободнее.
Смена тренера явно пошла на пользу команде, в первую очередь – в ментальном плане. "Колос" сейчас бежит и при этом игроки явно чувствуют себя одной командой.
В свете всего этого Костышин был включен в четверку претендентов на звание лучшего тренера апреля. И учитывая победы над "Шахтером" и ничья с "Полесьем", побороться за почетное звание у тренера ковалевцев, как кажется, неплохие.
"Что касается сейва от Батисты - это наше дело, работа голкипера. Кто-то забивает, а кто-то выручает команду. Из этого и состоит коллектив!", - говорил после матча с "Полесьем" кипер Пахолюк.
Это высказывание приводится больше для того, чтобы еще раз показать, что в коллективе все хорошо.
По составу у ковалевцев все хорошо – дисквалифицированных нет, травмированных также не замечено, так что ждем основной и боевой состав на "Ворсклу".
Отдельно стоит отметить Ковталюка, который зимой перешел в "Колос" именно из "Ворсклы". В "Колосе" он играет не так уж и много, в основном выходя на замену, но мотивация игрока на свою прошлую команду должна быть запредельной. Интересно, учтет ли это Костышин и кого поставит в центр нападения?
Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Сухар, Красничи, Ррапай, Гагно, Третьяков, Велетень, Ковталюк
"Ворскла", последние новости:
"Ворскла" даже с приходом Максимова продолжает выдавать нестабильные результаты, но разгромная победа над "Вересом" 3:0 в прошлому туре дает болельщикам команды некоторую надежду, хотя полтавчане и остаются в зоне переходных матчей.
Впрочем, кризис "Ворсклы" связан не столько с игрой команды, сколько с положением дел в самом клубе. Только тот, кто совершенно не интересуется украинским футболом, не знает о финансовых проблемах клуба, задолженностях перед игроками. Выдаветь на поле фферию в таких условиях очень сложно. А тут еще добавился и трансферный бан от ФИФА за долги перед бывшими легионерами. Но бан – баном, он как накладывается, так и снимается, если рассчитаться с долгами, сейчас для "Ворсклы" не это главное. Главное – не вылететь из УПЛ, а потом уже разбираться с деньгами, долгами, да и самим дальнейшим существованием клуба. Об этом не так давно говорил и Юрий Максимов.
Ну а по игре Полтава остается очень нестабильной – 2 победы и 4 поражения в шести последних матчах. Тем не менее, повторюсь, победа над "Вересом" 3:0, после которой Максимов был признан лучшим тренером тура, вселяет некоторую надежду.
"Эта победа для нас – маленькое счастье, поэтому поблагодарил ребят, что поверили в себя. Дальше четыре важные игры, и нужно играть, чтобы остаться в Премьер-лиге.
Хотелось бы, чтобы три игры было по 1:0, а здесь 3:0… Отлично. Сейчас будем думать о следующей игре", - говорил после матча Юрий Максимов.
Мотивации на матч с "Колосом" Полтаве не занимать. Поражение в первом круге, само турнирное положение, да и в целом, матч ожидается боевым.
Из-за перебора желтых у "Ворсклы" пропустит матч основной центрбек Павлюк. Также неизвестно, сможет ли по условиям контракта сыграть Салабай, который у полтавчан в аренде именно из "Колоса". Интересно, что именно Салабай забил "Ворскле" единственный и победный гол "Колоса" в матче первого круга.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута, Кане, Малыш, Скляр, Мякушко, Иеде, Ндукве
Турнирная таблица
"Колос" с приходом Костышина стабилизировал свое положение в турнирной таблице и несколько отдалился от опасной зоны. У команды 10-е место и 28 набранных очков, с отрывом от зоны переходных матчей в 4 балла. Впрочем, расслабляться и курить бамбук еще рано. Нужно брать очки здесь и сейчас, в матче с "Ворсклой", потому что затем по календарю у ковалевцев идут "Кривбасс", "Карпаты" и "Динамо", с которыми будет намного сложнее.
"Ворскла" продолжает свою борьбу за выживание и на данный момент находится в зоне переходных матчей – 24 очка и 13-е место в таблице. Полтавчане в прошлом туре разгромили "Верес" 3:0 и явно будут намерены поживиться очками ив матче с "Колосом". У Полтавы сейчас каждый матч как последний бой, потому что после "Колоса" по графику идут "Черноморец", ЛНЗ и "Ингулец".
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|26
|19
|7
|0
|55-17
|64
|2
|ФК Александрия
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|Шахтер
|26
|16
|6
|4
|61-24
|54
|4
|Полесье
|26
|11
|10
|5
|35-25
|43
|5
|Карпаты
|26
|11
|7
|8
|35-28
|40
|6
|Кривбасс
|25
|11
|6
|8
|28-24
|39
|7
|Верес
|26
|9
|8
|9
|31-36
|35
|8
|Заря
|25
|11
|2
|12
|30-35
|35
|9
|Рух
|26
|8
|9
|9
|27-25
|33
|10
|Колос
|26
|6
|10
|10
|23-23
|28
|11
|ЛНЗ
|26
|7
|6
|13
|23-35
|27
|12
|Оболонь
|26
|6
|7
|13
|16-42
|25
|13
|Ворскла
|26
|6
|6
|14
|22-35
|24
|14
|Левый Берег
|25
|6
|5
|14
|14-29
|23
|15
|Черноморец
|26
|5
|3
|18
|17-40
|18
|16
|Ингулец
|25
|3
|8
|14
|16-37
|17
Последние матчи
В шести последних матчах у "Колоса" 3 победы, 1 ничья и 2 поражения с разницей мячей 10:6.
- ЛНЗ – "Колос" 2:0
- "Заря" – "Колос" 0:3
- "Колос" – "Рух" 0:1
- "Левый Берег" – "Колос" 0:2
- "Шахтер" – "Колос" 2:4
- "Колос" – "Полесье" 1:1
"Ворскла" в последних шести матчах одержала 2 победы и 4 поединка проиграла с разницей мячей 6:8.
- "Рух" – "Ворскла" 0:1
- "Ворскла" – "Кривбасс" 0:1
- "Ворскла" – "Заря" 1:2
- "Ворскла" – "Полесье" 0:2
- "Ворскла" – "Александрия" 1:3
- "Ворскла" – "Верес" 3:0
В матче первого круга в Полтаве ковалевцы праздновали победу 1:0.
Это матч будет двенадцатым в истории противостояний. До этого команды 10 раз встречались в чемпионате УПЛ и однажды в Кубке Украины - 7 побед у "Ворсклы", одна ничья и 3 победы у "Колоса".
"Колос" – "Ворскла": ставки и коэффициенты
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Прогноз на матч "Колос" – "Ворскла" от UA-Футбол
Довольно тяжелый матч для прогнозов. Букмекеры видят некоторым фаворитом "Колос", но коэффициенты на все три исхода довольно высоки – 2.45 - 3.05 - 3.30.
В целом, ждем много борьбы и вряд ли много голов. Вряд ли обе команды будут без оглядки бежать вперед, оголяя тылы. В первую очередь, это касается гостей.
Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1.0 за 1.51.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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