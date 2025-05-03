Колос - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2025

В воскресенье, 4 мая, в рамках 27-го тура УПЛ "Колос" будет принимать "Ворсклу".

У ковалевцев после возвращения Костышина дела несколько стабилизировались и команда несколько отдалилась от опасной зоны. "Ворскла" же по-прежнему нестабильна и балансирует на гране зоны переходных матчей.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Тем не менее, матч ожидается боевым и даже в какой-то степени принципиальным.

Что ж, разбираемся, к чем команды подходят к поединку.

"Колос" (Ковалевка) – "Ворскла" (Полтава)

VBET Лига. 27-й тур

4 мая, Ковалевка, стадион "Колос", 15:30

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Колос - Ворскла Смотреть трансляцию

"Колос", последние новости:

"Колос" после возвращения Костышина преобразился, встряхнулся и выдал серию хороших результатов, отдалившись от зоны вылета, куда грозился скатиться при Поздееве.

В 6 матчах при Костышине ковалевцы взяли 10 очков, при этом смогли сенсационно обыграть "Шахтер" и неделю назад не проиграть "Полесью". Команда поднялась на 10-е место в таблице и хоть еще не убереглась от зоны переходных матчей, но явно может дышать свободнее.

Смена тренера явно пошла на пользу команде, в первую очередь – в ментальном плане. "Колос" сейчас бежит и при этом игроки явно чувствуют себя одной командой.

В свете всего этого Костышин был включен в четверку претендентов на звание лучшего тренера апреля. И учитывая победы над "Шахтером" и ничья с "Полесьем", побороться за почетное звание у тренера ковалевцев, как кажется, неплохие.

"Что касается сейва от Батисты - это наше дело, работа голкипера. Кто-то забивает, а кто-то выручает команду. Из этого и состоит коллектив!", - говорил после матча с "Полесьем" кипер Пахолюк.

Это высказывание приводится больше для того, чтобы еще раз показать, что в коллективе все хорошо.

По составу у ковалевцев все хорошо – дисквалифицированных нет, травмированных также не замечено, так что ждем основной и боевой состав на "Ворсклу".

Отдельно стоит отметить Ковталюка, который зимой перешел в "Колос" именно из "Ворсклы". В "Колосе" он играет не так уж и много, в основном выходя на замену, но мотивация игрока на свою прошлую команду должна быть запредельной. Интересно, учтет ли это Костышин и кого поставит в центр нападения?

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Сухар, Красничи, Ррапай, Гагно, Третьяков, Велетень, Ковталюк

"Ворскла", последние новости:

"Ворскла" даже с приходом Максимова продолжает выдавать нестабильные результаты, но разгромная победа над "Вересом" 3:0 в прошлому туре дает болельщикам команды некоторую надежду, хотя полтавчане и остаются в зоне переходных матчей.

Впрочем, кризис "Ворсклы" связан не столько с игрой команды, сколько с положением дел в самом клубе. Только тот, кто совершенно не интересуется украинским футболом, не знает о финансовых проблемах клуба, задолженностях перед игроками. Выдаветь на поле фферию в таких условиях очень сложно. А тут еще добавился и трансферный бан от ФИФА за долги перед бывшими легионерами. Но бан – баном, он как накладывается, так и снимается, если рассчитаться с долгами, сейчас для "Ворсклы" не это главное. Главное – не вылететь из УПЛ, а потом уже разбираться с деньгами, долгами, да и самим дальнейшим существованием клуба. Об этом не так давно говорил и Юрий Максимов.

Ну а по игре Полтава остается очень нестабильной – 2 победы и 4 поражения в шести последних матчах. Тем не менее, повторюсь, победа над "Вересом" 3:0, после которой Максимов был признан лучшим тренером тура, вселяет некоторую надежду.

"Эта победа для нас – маленькое счастье, поэтому поблагодарил ребят, что поверили в себя. Дальше четыре важные игры, и нужно играть, чтобы остаться в Премьер-лиге. Хотелось бы, чтобы три игры было по 1:0, а здесь 3:0… Отлично. Сейчас будем думать о следующей игре", - говорил после матча Юрий Максимов.

Мотивации на матч с "Колосом" Полтаве не занимать. Поражение в первом круге, само турнирное положение, да и в целом, матч ожидается боевым.

Из-за перебора желтых у "Ворсклы" пропустит матч основной центрбек Павлюк. Также неизвестно, сможет ли по условиям контракта сыграть Салабай, который у полтавчан в аренде именно из "Колоса". Интересно, что именно Салабай забил "Ворскле" единственный и победный гол "Колоса" в матче первого круга.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута, Кане, Малыш, Скляр, Мякушко, Иеде, Ндукве

Турнирная таблица

"Колос" с приходом Костышина стабилизировал свое положение в турнирной таблице и несколько отдалился от опасной зоны. У команды 10-е место и 28 набранных очков, с отрывом от зоны переходных матчей в 4 балла. Впрочем, расслабляться и курить бамбук еще рано. Нужно брать очки здесь и сейчас, в матче с "Ворсклой", потому что затем по календарю у ковалевцев идут "Кривбасс", "Карпаты" и "Динамо", с которыми будет намного сложнее.

"Ворскла" продолжает свою борьбу за выживание и на данный момент находится в зоне переходных матчей – 24 очка и 13-е место в таблице. Полтавчане в прошлом туре разгромили "Верес" 3:0 и явно будут намерены поживиться очками ив матче с "Колосом". У Полтавы сейчас каждый матч как последний бой, потому что после "Колоса" по графику идут "Черноморец", ЛНЗ и "Ингулец".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 26 19 7 0 55-17 64 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 26 16 6 4 61-24 54 4 Полесье 26 11 10 5 35-25 43 5 Карпаты 26 11 7 8 35-28 40 6 Кривбасс 25 11 6 8 28-24 39 7 Верес 26 9 8 9 31-36 35 8 Заря 25 11 2 12 30-35 35 9 Рух 26 8 9 9 27-25 33 10 Колос 26 6 10 10 23-23 28 11 ЛНЗ 26 7 6 13 23-35 27 12 Оболонь 26 6 7 13 16-42 25 13 Ворскла 26 6 6 14 22-35 24 14 Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23 15 Черноморец 26 5 3 18 17-40 18 16 Ингулец 25 3 8 14 16-37 17

Последние матчи

В шести последних матчах у "Колоса" 3 победы, 1 ничья и 2 поражения с разницей мячей 10:6.

ЛНЗ – "Колос" 2:0

"Заря" – "Колос" 0:3

"Колос" – "Рух" 0:1

"Левый Берег" – "Колос" 0:2

"Шахтер" – "Колос" 2:4

"Колос" – "Полесье" 1:1

"Ворскла" в последних шести матчах одержала 2 победы и 4 поединка проиграла с разницей мячей 6:8.

"Рух" – "Ворскла" 0:1

"Ворскла" – "Кривбасс" 0:1

"Ворскла" – "Заря" 1:2

"Ворскла" – "Полесье" 0:2

"Ворскла" – "Александрия" 1:3

"Ворскла" – "Верес" 3:0

В матче первого круга в Полтаве ковалевцы праздновали победу 1:0.

Это матч будет двенадцатым в истории противостояний. До этого команды 10 раз встречались в чемпионате УПЛ и однажды в Кубке Украины - 7 побед у "Ворсклы", одна ничья и 3 победы у "Колоса".

"Колос" – "Ворскла": ставки и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Прогноз на матч "Колос" – "Ворскла" от UA-Футбол

Довольно тяжелый матч для прогнозов. Букмекеры видят некоторым фаворитом "Колос", но коэффициенты на все три исхода довольно высоки – 2.45 - 3.05 - 3.30.

В целом, ждем много борьбы и вряд ли много голов. Вряд ли обе команды будут без оглядки бежать вперед, оголяя тылы. В первую очередь, это касается гостей.

Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1.0 за 1.51.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.