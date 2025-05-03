ЛНЗ – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2025

"ЛНЗ" плохо выступает в весенней части сезона и после последних успехов "Оболони" и "Колоса" опустилось на 12-ю позицию вплотную к зоне переходных матчей. Заря находится в середине турнирной таблицы и уже глобально никуда не переместится до конца сезона.

УПЛ. 27-й тур

4 мая. Симферополь. "Центральный стадион"

"ЛНЗ" 13:00 "Заря"

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатская область)

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Новости "ЛНЗ"

Команда из Черкасс продолжает неприятную серию в весенней части сезона. После нулевой ничьей против "Кривбасса" в 26-м туре "ЛНЗ" не может выиграть уже пять матчей подряд. За этот период команда лишь дважды смогла набрать очки (против "Кривбасса" и "Ингульца") и трижды терпела поражения — от "Шахтера", "Черноморца" и "Полесья".

Больше всего тревожит отсутствие голов: всего один мяч в пяти поединках и тот — в разгромном матче против "Шахтера" (1:4). Такая нестабильность в атаке, вместе с общим спадом формы, привела к падению "ЛНЗ" на 12-ю строчку турнирной таблицы, что вплотную приблизило команду к зоне переходных матчей.

"ЛНЗ" ждет встреча с "Зарей", которая находится в середине таблицы и уже не имеет турнирной мотивации. Однако даже в таких условиях матч не будет легкой прогулкой. Для "ЛНЗ" этот поединок имеет принципиальное значение, ведь последующая серия без побед может сделать черкасскую команду борцом за сохранение прописки в УПЛ.

Новости "Зари"

Луганская "Заря" подходит к матчу с "ЛНЗ" в статусе команды, которая уже практически решила свои турнирные вопросы. Коллектив находится внутри таблицы УПЛ и к завершению сезона вряд ли сможет существенно подняться или опуститься в турнирной сетке. Тем не менее, команда продолжает бороться за престиж и очки.

Последние результаты луганцев оставляют неоднозначное впечатление: за пять туров "Заря" одержала лишь две победы - над "Левым Берегом" (2:1) и "Ворсклой" (2:1), но проиграла три других матча - "Ингульцу" (0:1), "Кривбассу" (0:3). Команда дежурит удачные матчи с неуверенными выступлениями, что говорит о нестабильности в игре.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, "Заря" имеет кадровый потенциал и амбиции, которые могут создать серьезные проблемы неожиданно борющемуся за выживание "ЛНЗ". Так что матч в Черкассах обещает быть принципиальным, особенно с учетом того, что все предыдущие матчи выиграл "ЛНЗ".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "ЛНЗ" особых кадровых проблем нет, все сильнейшие готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "ЛНЗ": Кучеренко - Путря, Дайко, Муравский, Каплиенко - Яшари, Танковский, Тиль - Пасич, Момо, Эйнел Соареш.

У "Зари" не смогут сыграть травмированные Владислав Вакула и Владислав Супряга. После травмы постепенно восстанавливается Тронтель, но вряд ли он получится в основе.



Ориентировочный состав "Зари": Сапутин - Башич, Эскинья, Джордан, Жуниньо - Дришлюк, Яцик, Мичин - Горбач, Будковский, Антюх.

"ЛНЗ" - "Заря": статистика личных встреч

04.11.24. Заря – ЛНЗ 1:2 (УПЛ)

19.05.24. ЛНЗ – Заря 2:1 (УПЛ)

12.11.23. Заря – ЛНЗ 1:2 (УПЛ)

Команды за всю историю сыграли между собой 3 поединка. Все они завершились победами "ЛНЗ" со счетом 2:1.

Последние матчи "ЛНЗ"

26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

20.04. Ингулец – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

11.04. ЛНЗ – Шахтер 1:4 (УПЛ)

05.04. Черноморец – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

28.03. ЛНЗ – Полесье 0:1 (УПЛ)



Последние матчи "Зари"

30.04. Ингулец – Заря 1:0 (УПЛ)

25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)

20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)

13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)

05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 27 20 7 0 59-17 67 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 27 17 6 4 64-24 57 4 Полесье 26 11 10 5 35-25 43 5 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 6 Кривбасс 26 11 7 8 28-24 40 7 Верес 27 9 8 10 31-38 35 8 Заря 26 11 2 13 30-36 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 26 6 10 10 23-23 28 11 Оболонь 27 7 7 13 18-42 28 12 ЛНЗ 26 7 6 13 23-35 27 13 Ворскла 26 6 6 14 22-35 24 14 Левый Берег 26 6 5 15 16-32 23 15 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20 16 Черноморец 27 5 3 19 17-43 18

"ЛНЗ" - "Заря": ставки и коэффициенты

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"ЛНЗ" - "Заря": прогноз от UA-Футбол

"ЛНЗ" является фаворитом противостояния по мнению букмекеров. Но подопечные Григорчука выглядят очень слабо, особенно не клеится игра в атаке. "Заря" тоже не феерит в атаке, поэтому предлагаем поставить, что в матче будет забито менее 3 голов (ТМ 2.5) за коэффициент 1,6.