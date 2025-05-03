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ЛНЗ – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "ЛНЗ" - "Заря" в рамках 27-го тура УПЛ
Фото пресслужби ФК "Зоря"
"ЛНЗ" плохо выступает в весенней части сезона и после последних успехов "Оболони" и "Колоса" опустилось на 12-ю позицию вплотную к зоне переходных матчей. Заря находится в середине турнирной таблицы и уже глобально никуда не переместится до конца сезона.
УПЛ. 27-й тур
4 мая. Симферополь. "Центральный стадион"
"ЛНЗ" 13:00 "Заря"
Арбитр: Михаил Райда (Закарпатская область)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "ЛНЗ"
Команда из Черкасс продолжает неприятную серию в весенней части сезона. После нулевой ничьей против "Кривбасса" в 26-м туре "ЛНЗ" не может выиграть уже пять матчей подряд. За этот период команда лишь дважды смогла набрать очки (против "Кривбасса" и "Ингульца") и трижды терпела поражения — от "Шахтера", "Черноморца" и "Полесья".
Больше всего тревожит отсутствие голов: всего один мяч в пяти поединках и тот — в разгромном матче против "Шахтера" (1:4). Такая нестабильность в атаке, вместе с общим спадом формы, привела к падению "ЛНЗ" на 12-ю строчку турнирной таблицы, что вплотную приблизило команду к зоне переходных матчей.
"ЛНЗ" ждет встреча с "Зарей", которая находится в середине таблицы и уже не имеет турнирной мотивации. Однако даже в таких условиях матч не будет легкой прогулкой. Для "ЛНЗ" этот поединок имеет принципиальное значение, ведь последующая серия без побед может сделать черкасскую команду борцом за сохранение прописки в УПЛ.
Новости "Зари"
Луганская "Заря" подходит к матчу с "ЛНЗ" в статусе команды, которая уже практически решила свои турнирные вопросы. Коллектив находится внутри таблицы УПЛ и к завершению сезона вряд ли сможет существенно подняться или опуститься в турнирной сетке. Тем не менее, команда продолжает бороться за престиж и очки.
Последние результаты луганцев оставляют неоднозначное впечатление: за пять туров "Заря" одержала лишь две победы - над "Левым Берегом" (2:1) и "Ворсклой" (2:1), но проиграла три других матча - "Ингульцу" (0:1), "Кривбассу" (0:3). Команда дежурит удачные матчи с неуверенными выступлениями, что говорит о нестабильности в игре.
Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, "Заря" имеет кадровый потенциал и амбиции, которые могут создать серьезные проблемы неожиданно борющемуся за выживание "ЛНЗ". Так что матч в Черкассах обещает быть принципиальным, особенно с учетом того, что все предыдущие матчи выиграл "ЛНЗ".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "ЛНЗ" особых кадровых проблем нет, все сильнейшие готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "ЛНЗ": Кучеренко - Путря, Дайко, Муравский, Каплиенко - Яшари, Танковский, Тиль - Пасич, Момо, Эйнел Соареш.
У "Зари" не смогут сыграть травмированные Владислав Вакула и Владислав Супряга. После травмы постепенно восстанавливается Тронтель, но вряд ли он получится в основе.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин - Башич, Эскинья, Джордан, Жуниньо - Дришлюк, Яцик, Мичин - Горбач, Будковский, Антюх.
"ЛНЗ" - "Заря": статистика личных встреч
- 04.11.24. Заря – ЛНЗ 1:2 (УПЛ)
- 19.05.24. ЛНЗ – Заря 2:1 (УПЛ)
- 12.11.23. Заря – ЛНЗ 1:2 (УПЛ)
Команды за всю историю сыграли между собой 3 поединка. Все они завершились победами "ЛНЗ" со счетом 2:1.
Последние матчи "ЛНЗ"
- 26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)
- 20.04. Ингулец – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
- 11.04. ЛНЗ – Шахтер 1:4 (УПЛ)
- 05.04. Черноморец – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 28.03. ЛНЗ – Полесье 0:1 (УПЛ)
Последние матчи "Зари"
- 30.04. Ингулец – Заря 1:0 (УПЛ)
- 25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)
- 20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)
- 13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)
- 05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|27
|20
|7
|0
|59-17
|67
|2
|ФК Александрия
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|Шахтер
|27
|17
|6
|4
|64-24
|57
|4
|Полесье
|26
|11
|10
|5
|35-25
|43
|5
|Карпаты
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|6
|Кривбасс
|26
|11
|7
|8
|28-24
|40
|7
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31-38
|35
|8
|Заря
|26
|11
|2
|13
|30-36
|35
|9
|Рух
|27
|8
|10
|9
|27-25
|34
|10
|Колос
|26
|6
|10
|10
|23-23
|28
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18-42
|28
|12
|ЛНЗ
|26
|7
|6
|13
|23-35
|27
|13
|Ворскла
|26
|6
|6
|14
|22-35
|24
|14
|Левый Берег
|26
|6
|5
|15
|16-32
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17-41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17-43
|18
"ЛНЗ" - "Заря": ставки и коэффициенты
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"ЛНЗ" - "Заря": прогноз от UA-Футбол
"ЛНЗ" является фаворитом противостояния по мнению букмекеров. Но подопечные Григорчука выглядят очень слабо, особенно не клеится игра в атаке. "Заря" тоже не феерит в атаке, поэтому предлагаем поставить, что в матче будет забито менее 3 голов (ТМ 2.5) за коэффициент 1,6.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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