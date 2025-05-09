Буковина - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 10.05.2025

В Черновцах четвертая команда группы будет принимать шестую. Это последний реальный шанс для "Буковины" остаться в борьбе за плей-офф. Смогут ли хозяева победить соперника, который переживает не лучшие времена?

Первая лига. Шестой тур. Группа "Чемпионская"

10.05.2025. 16:00. "Буковина". Черновцы

"Буковина" - "Металлист 1925"

Трансляция - Divisport

"Буковина": последние новости

После разгромной победы над ЮКСА подопечные Григория Чурилова неделю назад уступили "Кудровке" - 0:2. После этой неудачи коллектив из Черновцов опустился на шестое место. "Буковина" же все еще не может использовать защитника Безуглого, вингера Голуба, форварда Горного. Тем не менее, состав у этой команды вполне боеспособный. В Кудровке не внимательно играли подопечные Чурилова у своих ворот, но стоит отдать должное, что они не опускали руки и боролись до последнего. Моменты были, но реализовать их не удалось. Без классического центрфорварда усилия гостей были напрасными. Во второй половине встречи работы у Яшкова было немало, поэтому назвать игру "Буковины" провальной нельзя. Потенциал у этого коллектива есть, но не всегда удается его реализовать.

- Конечно, быстрый пропущенный гол повлиял на дальнейший ход событий на поле. Мы не имеем права так начинать игру. Мы хорошо подготовились к сопернику, к этому матчу. В моменте с первым голом в наши ворота была подача с углового на дальнюю штангу, откуда мяч сбросили в центр штрафной. Это не потеря концентрации, но стоит отметить, что мы вышли на поле без нужной агрессии. Пропустили первый мяч на пятой минуте, а второй гол вообще "подарили" сопернику. Это в итоге и решило судьбу этого матча, - сказал Чурилов после поражения своей команды.

Обращаем внимание, что в этом туре хозяевам не сможет помочь дисквалифицированный полузащитник Иван Тищенко. Это существенная потеря для "Буковины".

"Металлист 1925": последние новости

Как можно с такими финансами и таким кадровым потенциалом занимать четвертое место в группе? "Металлист 1925" весной откровенно разочаровывает, ведь именно подопечных Патрика ван Леувена считали главными фаворитами в борьбе за повышение в классе. Казалось, что разгромная победа над "Агробизнесом" придаст харьковчанам уверенности. но не так случилось, как думалось. Неделю назад в дерби "Металлист 1925" даже проигрывал 0:2, но все же удалось сыграть вничью - 2:2. В конце встречи игроки "Металлиста 1925" начали апеллировать к арбитру и выпрашивать пенальти в спорных эпизодах. Это выглядело не солидно. А слова Патрика ван Леувена после матча о проблемах в украинском футболе вообще позорны. Не это зона ответственности Патрика ван Леувена, поэтому ему не надо об этом говорить и давать свои оценки. Почему-то об откровенно "левых" пенальти в ворота соперников "Металлиста 1925" он ничего не говорит...

Большие проблемы с игрой у "Металлиста 1925" и здесь вопрос именно к главному тренеру. Команда к весенней части сезона подошла не готовой. Харьковчане в трех матчах теряли очки и в этом они должны винить только себя.

Последние три матча команд

"Буковина"

"Кудровка" - "Буковина" 2:0

ЮКСА - "Буковина" 0:3

"Буковина" - "Динамо" 1:4

"Металлист 1925"

"Металлист 1925" - "Металлист" 2:2

"Металлист 1925" - "Агробизнес" 4:0

"Эпицентр" - "Металлист 1925" 2:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли три матча: две ничьи и победа "Металлиста 1925". В первом круге харьковчане победили после очень спорного пенальти в ворота "Буковины" - 2:1.

Факты и цифры

Завершилась безничейная клубная рекордная серия "Металлиста 1925", которая длилась в чемпионате 11 игр: 8 побед и 3 поражения;

Неделю назад завершилась голевая серия Владлена Юрченко, который забивал три матча подряд;

В прошлом туре "Буковина" провела 500-й матч в Первой лиге;

Для Григория Чурилова это был десятый матч в Первой лиге в качестве тренера.

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

По составу "Металлист 1925" лучшая команда Первой лиги, но не по игре. Немало проблем сейчас у харьковчан и соперники этим умело пользуются. Игра в Черновцах является сверхважной для обеих команд, поэтому ожидать ряда голов не стоит. "Буковину" устроит только победа, но бежать вперед с первых минут подопечные Чурилова вряд ли будут. Коллектив из Черновцов имеет все шансы набирать очки против соперника, который не поражает стабильностью. Прогноз - "Буковина" не проиграет (1.80).