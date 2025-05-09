Эпицентр - Полтава. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 10.05.2025

В Каменце-Подольском сыграют центральный матч шестого тура чемпионской группы. С турнирной точки зрения это сверхважная игра для полтавчан. Хватит ли мотивации у "Эпицентра" в последних матчах сезона, ведь команда уже гарантировала себе повышение в классе?

Первая лига. Шестой тур. Группа "Чемпионская"

10.05.2025. 12:00. Стадион "им. Г.Тонкочеева". Каменец-Подольский

"Эпицентр" - "Полтава"

Трансляция - Divisport

"Эпицентр": последние новости

Историческое достижение покорилось "Эпицентру" на прошлой неделе. Победа над ЮКСА гарантировала команде досрочное повышение в классе. Нагорняк возглавил команду перед сезоном 2022-2023, как раз после ее повышения в классе и переезда из Дунаевцев. Владельцы клуба запаслись терпением и не увольняли тренера после первых же неудач. И Нагорняк отблагодарил за это доверие. "Эпицентр" впервые в своей истории будет играть в элитном дивизионе. Победная клубная рекордная серия "Эпицентра" в Первой лиге продолжается 9 игр. К тому же, команда забивает 15-ть матчей подряд (29 голов). Хватит ли мотивации у команды на заключительную часть сезона? Обращаем внимание, что самая большая победная серия в истории Первой лиги - это десять матчей подряд. Возможно, именно это дополнительно будет мотивировать команду Нагорняка на последние туры в сезоне?

- Вы знаете, какая за нашей спиной компания большая, мощная. Но не будет такого, что мы будем скупать звезд. Будем идти шаг за шагом. В следующем сезоне цель - закрепиться в УПЛ, это задача номер один. А дальше развиваться, улучшать инфраструктуру. 50 тысяч долларов зарплаты? Такого точно не будет. 60% игроков останутся, но нужно несколько новичков для конкуренции, - сказал Сергей Нагорняк.

"Полтава": последние новости

Полтавчане приятно радуют собственных болельщиков в весенней части сезона. "Полтава" три матча выиграла, один сыграла вничью и в борьбе минимально уступила „Эпицентру“. Перед шестым туром "Полтава" занимает второе место и на три очка опережает ближайших конкурентов в борьбе за прямой выход в УПЛ. Неделю назад полтавчане дома достаточно уверенно разобрались с "Агробизнесом" - 2:0. Этот коллектив прежде всего силен своей командной игрой. Обращаем внимание, что уже шесть мячей забил центральный защитник Евгений Мисюра. Правый защитник Бужин вернулся в основу после короткой дисквалификации. Безусловно, это добавило надежности команде в защите.

С лучшей стороны в прошлом туре проявил себя хавбек Владимир Одарюк. Владимир забил сам и подал угловой, после которого Мисюра закрепил преимущество на добивании. Также стоит отметить существенное влияние на игру "Полтавы" Галенкова. Работа тренерского штаба Сысенко и Мисюры заслуживает только положительных отзывов, ведь звезд у этой команды нет. Тем не менее, именно "Полтава" сейчас продолжает бороться за прямое повышение в классе.

Последние три матча команд

"Полтава"

"Полтава" - "Агробизнес“ 2:0

"Полтава" - "Металлист“ 1:0

"Буковина" - "Полтава“ 1:1

"Эпицентр"

ЮКСА - "Эпицентр" 0:1

"Кудровка" - "Эпицентр“ 1:0

"Эпицентр" - "Металлист 1925“ 2:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли три матча: две победы "Эпицентра" и нулевая ничья. Обращаем внимание, что дважды "Эпицентр" выиграл со счетом 3:2.

Личные встречи

Команды между собой сыграли три матча: две победы "Эпицентра" и нулевая ничья. Обращаем внимание, что дважды "Эпицентр" выиграл со счетом 3:2.

Факты и цифры

"Эпицентр" досрочно вышел в УПЛ;

"Эпицентр" выиграл девять матчей подряд в УПЛ;

Команда Сергея Нагорняка забивает 15-ть матчей подряд (29 голов);

"Полтава" выиграла два матча подряд;

В последних двух турах полтавчане не пропускали.

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

В первом круге "Полтава" была близка к тому, чтобы прервать победную серию лидера. Полтавчане по игре превосходили своих соперников, даже не смогли набрать один зачетный пункт. В той встрече у подопечных Сергея Нагорняка были существенные проблемы на втором этаже. "Полтава" сейчас занимает второе место и имеет все шансы сохранить за собой это место. Первая встреча между этими соперниками порадовала ярким футболом. Ожидаем, что и в этот раз будет интересное. У гостей есть все шансы отобрать очки у лидера. Прогноз - "Полтава" не проиграет (1.7).