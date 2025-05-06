Кривбасс – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.05.2025

"Кривбасс" и "Левый Берег" начали матч 21-го тура еще 15 марта, но успели сыграть только 2 минуты, после которых была длительная воздушная тревога. У обеих команд турнирные задачи: "Кривбасс" борется за еврокубки, а "Левый Берег" находится в зоне переходных матчей.

УПЛ. 21-й тур

7 мая. Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" 13:00 "Левый Берег"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

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Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" подходит к доигрыванию матча 21-го тура УПЛ против "Левого Берега" с четкой турнирной мотивацией. После серии тяжелых поединков команда Юрия Вернидуба сохраняет шансы на выход в еврокубки, но потери очков в апрельских встречах могут стоить дорого.

За последние пять туров "Кривбасс" одержал лишь одну победу - над "Зарей" (3:0), но не сумел забить в трех из четырех других матчей, сыграв две нулевые ничьи подряд с "ЛНЗ" и "Рухом". До этого были поражения от прямых конкурентов - "Шахтера" (1:2) и "Динамо" (0:2). Атакующая линия команды переживает спад, но оборона выглядит более собранной.

Матч с "Левым Берегом", прерванный из-за воздушной тревоги еще в марте, имеет большое значение для обеих команд. Для криворожцев это шанс набрать столь нужные очки в борьбе за зону еврокубков. Ожидается, что команда выйдет на поле максимально мотивированной, ведь от результата может зависеть итоговая позиция в турнирной таблице.

Новости "Левого Берега"

"Левый Берег" очень удачно начал вторую половину сезона. Перед матчем 21-го тура "Левый Берег" имел 4 победы в 5 матчах и находился на 10-й позиции в турнирной таблице. С тех пор ситуация кардинально изменилась, ведь в шести матчах киевская команда заработала 1 очко и снова опустилась в зону переходных матчей.

Единственное очко киевляне завоевали в домашней ничьей с "Полесьем" (1:1). Зато команда уступила "Заре" (1:2), "Карпатам" (2:3), "Колосу" (0:2) и "Динамо" (0:2). Особенно неприятным было поражение от "Карпат", ведь львовяне в меньшинстве забили в ворота "Левого Берега" трижды.

Матч против "Кривбасса" имеет большое значение для "Левого Берега". Это возможность вырваться из зоны стыковых матчей и приблизиться к прямому сохранению места в УПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Из выходивших в основе 15 марта игроков "Кривбасса" не помогут команде травмированы Хомченовский и Мендоса. Их заменят Илич и Вакулко.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Кузык, Соса, Микитишин.

У "Левого Берега" не сможет сыграть травмированный Игорь Дедух, которого формально заменит Якимив, который сыграет в центре обороны, а Банада поднимется в опорную зону.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механов – Шаповал, Якимив, Семенов, Соколов – Банада, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал.

"Кривбасс" - "Левый Берег": статистика личных встреч

15.09.24. Левый Берег – Кривбасс 0:1 (УПЛ)

Команды встречались только однажды в истории. Это был матч первого круга в сентябре, завершившийся минимальной победой "Кривбасса" 1:0. На 81-й минуте единственный гол во встрече забил Задерака.

Последние матчи "Кривбасса"

02.05. Рух – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)

16.04. Кривбасс – Шахтер 1:2 (УПЛ)

12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)



Последние матчи "Левого Берега"

02.05. Левый Берег – Карпаты 2:3 (УПЛ)

25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)

19.04. Левый Берег – Полесье 1:1 (УПЛ)

13.04. Левый Берег - Колос 0:2 (УПЛ)

06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 27 20 7 0 59-17 67 2 ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63 3 Шахтер 27 17 6 4 64-24 57 4 Полесье 27 11 10 6 36-27 43 5 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 6 Кривбасс 26 11 7 8 28-24 40 7 Заря 27 11 3 13 31-37 36 8 Верес 27 9 8 10 31-38 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 27 6 11 10 23-23 29 11 Оболонь 27 7 7 13 18-42 28 12 ЛНЗ 27 7 7 13 24-36 28 13 Ворскла 27 6 7 14 22-35 25 14 Левый Берег 26 6 5 15 16-32 23 15 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20 16 Черноморец 27 5 3 19 17-43 18

"Кривбасс" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты

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"Кривбасс" - "Левый берег": прогноз от UA-Футбол

"Кривбасс" является фаворитом встречи по мнению букмекеров и мы с ними согласны, учитывая форму "Левого Берега". Подопечные Вернидуба должны побеждать и обострить борьбу за последнюю еврокубковую позицию. Считаем, что "Кривбасс" победит и в матче будет забито минимум 2 гола (П1+ТБ 1,5) за коэффициент 1,92.