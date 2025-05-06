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Кривбасс – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от доигрывания матча "Кривбасс" - "Левый Берег" в рамках 21-го тура УПЛ
Фото: Лівий Берег
"Кривбасс" и "Левый Берег" начали матч 21-го тура еще 15 марта, но успели сыграть только 2 минуты, после которых была длительная воздушная тревога. У обеих команд турнирные задачи: "Кривбасс" борется за еврокубки, а "Левый Берег" находится в зоне переходных матчей.
- Новости "Кривбасса"
- Новости "Левого Берега"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Кривбасс" - "Левый Берег": статистика личных встреч
- Последние матчи "Кривбасса"
- Последние матчи "Левого Берега"
- Турнирное положение команд
- "Кривбасс" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты
- "Кривбасс" - "Левый берег": прогноз от UA-Футбол
УПЛ. 21-й тур
7 мая. Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" 13:00 "Левый Берег"
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" подходит к доигрыванию матча 21-го тура УПЛ против "Левого Берега" с четкой турнирной мотивацией. После серии тяжелых поединков команда Юрия Вернидуба сохраняет шансы на выход в еврокубки, но потери очков в апрельских встречах могут стоить дорого.
За последние пять туров "Кривбасс" одержал лишь одну победу - над "Зарей" (3:0), но не сумел забить в трех из четырех других матчей, сыграв две нулевые ничьи подряд с "ЛНЗ" и "Рухом". До этого были поражения от прямых конкурентов - "Шахтера" (1:2) и "Динамо" (0:2). Атакующая линия команды переживает спад, но оборона выглядит более собранной.
Матч с "Левым Берегом", прерванный из-за воздушной тревоги еще в марте, имеет большое значение для обеих команд. Для криворожцев это шанс набрать столь нужные очки в борьбе за зону еврокубков. Ожидается, что команда выйдет на поле максимально мотивированной, ведь от результата может зависеть итоговая позиция в турнирной таблице.
Новости "Левого Берега"
"Левый Берег" очень удачно начал вторую половину сезона. Перед матчем 21-го тура "Левый Берег" имел 4 победы в 5 матчах и находился на 10-й позиции в турнирной таблице. С тех пор ситуация кардинально изменилась, ведь в шести матчах киевская команда заработала 1 очко и снова опустилась в зону переходных матчей.
Единственное очко киевляне завоевали в домашней ничьей с "Полесьем" (1:1). Зато команда уступила "Заре" (1:2), "Карпатам" (2:3), "Колосу" (0:2) и "Динамо" (0:2). Особенно неприятным было поражение от "Карпат", ведь львовяне в меньшинстве забили в ворота "Левого Берега" трижды.
Матч против "Кривбасса" имеет большое значение для "Левого Берега". Это возможность вырваться из зоны стыковых матчей и приблизиться к прямому сохранению места в УПЛ.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Из выходивших в основе 15 марта игроков "Кривбасса" не помогут команде травмированы Хомченовский и Мендоса. Их заменят Илич и Вакулко.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Кузык, Соса, Микитишин.
У "Левого Берега" не сможет сыграть травмированный Игорь Дедух, которого формально заменит Якимив, который сыграет в центре обороны, а Банада поднимется в опорную зону.
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механов – Шаповал, Якимив, Семенов, Соколов – Банада, Косовский, М. Когут – Синица, Сухоручко, Шастал.
"Кривбасс" - "Левый Берег": статистика личных встреч
- 15.09.24. Левый Берег – Кривбасс 0:1 (УПЛ)
Команды встречались только однажды в истории. Это был матч первого круга в сентябре, завершившийся минимальной победой "Кривбасса" 1:0. На 81-й минуте единственный гол во встрече забил Задерака.
Последние матчи "Кривбасса"
- 02.05. Рух – Кривбасс 0:0 (УПЛ)
- 26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)
- 20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)
- 16.04. Кривбасс – Шахтер 1:2 (УПЛ)
- 12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)
Последние матчи "Левого Берега"
- 02.05. Левый Берег – Карпаты 2:3 (УПЛ)
- 25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)
- 19.04. Левый Берег – Полесье 1:1 (УПЛ)
- 13.04. Левый Берег - Колос 0:2 (УПЛ)
- 06.04. Динамо - Левый Берег 2:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|27
|20
|7
|0
|59-17
|67
|2
|ФК Александрия
|27
|19
|6
|2
|42-19
|63
|3
|Шахтер
|27
|17
|6
|4
|64-24
|57
|4
|Полесье
|27
|11
|10
|6
|36-27
|43
|5
|Карпаты
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|6
|Кривбасс
|26
|11
|7
|8
|28-24
|40
|7
|Заря
|27
|11
|3
|13
|31-37
|36
|8
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31-38
|35
|9
|Рух
|27
|8
|10
|9
|27-25
|34
|10
|Колос
|27
|6
|11
|10
|23-23
|29
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18-42
|28
|12
|ЛНЗ
|27
|7
|7
|13
|24-36
|28
|13
|Ворскла
|27
|6
|7
|14
|22-35
|25
|14
|Левый Берег
|26
|6
|5
|15
|16-32
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17-41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17-43
|18
"Кривбасс" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты
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"Кривбасс" - "Левый берег": прогноз от UA-Футбол
"Кривбасс" является фаворитом встречи по мнению букмекеров и мы с ними согласны, учитывая форму "Левого Берега". Подопечные Вернидуба должны побеждать и обострить борьбу за последнюю еврокубковую позицию. Считаем, что "Кривбасс" победит и в матче будет забито минимум 2 гола (П1+ТБ 1,5) за коэффициент 1,92.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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