Заря – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025

В стартовом матче 28-го тура седьмая команда нынешнего сезона будет принимать третью. "Шахтер" должен только побеждать, ведь на шесть очков отстает от "Александрии“. Смогут ли подопечные Пушича порадовать собственных болельщиков и выиграть второй тур подряд?

УПЛ. 28-й тур

09.05.2025. 15:30. Стадион "Динамо им. Лобановского". Киев

"Заря" - "Шахтер"

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"Заря": последние новости

Подопечные Младена Бартуловича два матча подряд выиграть не могут. Сначала "Заря" во время доигровки минимально уступила "Ингульцу", а в прошлом туре на выезде сыграла вничью с ЛНЗ. Очень не стабильно играет луганский коллектив в весенней части сезона. Коллектив находится в середине таблицы УПЛ и до завершения сезона вряд ли сможет существенно подняться или опуститься в турнирной таблице. Останется ли Младен Бартулович на следующий сезон? Это сейчас главный вопрос и все ожидают решения руководства клуба. Если в последних трех матчах этого чемпионата "Заря" сыграет неудачно, то вряд ли Геллер примет решение продолжить сотрудничество с этим тренерским штабом.

В Черкассах у "Зари" неожиданно в запасе оказался Денис Антюх, который ярко выглядел в последних матчах. И такое решение тренерского штаба не пошло на пользу команде, ведь луганский коллектив в первой половине встречи выглядел не убедительно в атаке. Спас "Зарю" от поражения Будковский, который забил в пустые ворота, стоит отметить Мичина, который перехватил пас Кучеренко и отдал на капитана.

Большим плюсом для "Зари" на матч против "Шахтера" будет отсутствие дисквалифицированных. Особенно это касается защиты, ведь в предыдущих турах с этим были проблемы.

Ориентировочный состав: Сапутин - Вантух, Джордан, Башич, Тронтель - Кораблин, Попара, Мичин - Яцык, Будковский, Антюх

"Шахтер": последние новости

Откровенно провальный сезон для донецкого клуба, ведь неделю назад "Шахтер" официально прекратил борьбу за чемпионство. Расстояние до второго места - шесть очков. Перед началом чемпионата это сложно было представить, но в таких результатах "горняки" могут винить только себя. Реально ли отыграть шесть очков у "Александрии" за три тура? В футболе бывает всякое, но стоит надеяться на существенные подарки от конкурента. В прошлом туре "Шахтер" на выезде разгромил "Черноморец". Первый тайм был непростой для команды Пушича, но все изменил гол Бондаренко после перерыва. С лучшей стороны в том матче проявил себя бразильский вингер Невертон, который вышел в стартовом составе и отметился дублем. Последний раз Невертон в УПЛ забивал в декабре 2024 года. Также с первых минут вышел голкипер Фесюн и он не пропустил. Однако, стоит также учитывать уровень соперника. Даже в заявку на игру прошлого тура не попали Судаков и Матвиенко.

Подопечные Марино Пушича не слишком стабильны в последнее время, поэтому от них можно ожидать всего. В некоторых матчах "Шахтер" достигает результаты благодаря индивидуальному мастерству своих лидеров. Прежде всего стоит отметить Кевина. А вот к командной игре есть немало вопросов. Дисквалифицированных на матч 28-го тура у "Шахтера" нет.

Ориентировочный состав: Фесюн - Азаров, Грам, Бондарь, Винисиус Тобиас - Марлон, Крыськив, Бондаренко - Невертон, Кауан Элиас, Педриньо

Последние матчи команд

"Заря"

04.05. ЛНЗ - Заря 1:1 (УПЛ)

30.04. Ингулец - Заря 1:0 (УПЛ)

25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)

20.04. Кривбасс - Заря 3:0 (УПЛ)

13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)

"Шахтер"

03.05. Черноморец - Шахтер 0:3 (УПЛ)

27.04. Шахтер - Динамо 2:2 (УПЛ)

23.04. Полесье - Шахтер 0:1 (Кубок Украины)

19.04. Шахтер - Колос 2:4 (УПЛ)

16.04. Кривбасс - Шахтер 1:2 (УПЛ)

Личные встречи

В УПЛ команды между собой сыграли 52 матча: 41 победа "Шахтера", 7 побед "Зари" и 4 ничьи. В первом круге "Шахтер" победил - 3:1.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 27 20 7 0 59-17 67 2 ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63 3 Шахтер 27 17 6 4 64-24 57 4 Кривбасс 27 12 7 8 32-24 43 5 Полесье 27 11 10 6 36-27 43 6 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 7 Заря 27 11 3 13 31-37 36 8 Верес 27 9 8 10 31-38 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 27 6 11 10 23-23 29 11 Оболонь 27 7 7 13 18-42 28 12 ЛНЗ 27 7 7 13 24-36 28 13 Ворскла 27 6 7 14 22-35 25 14 Левый Берег 27 6 5 16 16-36 23 15 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20 16 Черноморец 27 5 3 19 17-43 18

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, на бумаге "горняки" выглядят очевидными фаворитами. Однако, в этом сезоне "Шахтер" уже немало очков потерял там, где должен был побеждать. Подопечные Пушича в нынешнем сезоне играют не стабильно, поэтому ожидать легкой прогулки для них не стоит. "Шахтер" продолжает борьбу за второе место и не имеет права терять очки, а на „Зарю“ уже ничего не давит. Забить в ворота такого "Шахтера" луганский коллектив может. Прогноз - обе команды забьют (2.03).