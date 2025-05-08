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Заря – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
Заря – Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
В стартовом матче 28-го тура седьмая команда нынешнего сезона будет принимать третью. "Шахтер" должен только побеждать, ведь на шесть очков отстает от "Александрии“. Смогут ли подопечные Пушича порадовать собственных болельщиков и выиграть второй тур подряд?
УПЛ. 28-й тур
09.05.2025. 15:30. Стадион "Динамо им. Лобановского". Киев
"Заря" - "Шахтер"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол>> |> |>.
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Заря": последние новости
Подопечные Младена Бартуловича два матча подряд выиграть не могут. Сначала "Заря" во время доигровки минимально уступила "Ингульцу", а в прошлом туре на выезде сыграла вничью с ЛНЗ. Очень не стабильно играет луганский коллектив в весенней части сезона. Коллектив находится в середине таблицы УПЛ и до завершения сезона вряд ли сможет существенно подняться или опуститься в турнирной таблице. Останется ли Младен Бартулович на следующий сезон? Это сейчас главный вопрос и все ожидают решения руководства клуба. Если в последних трех матчах этого чемпионата "Заря" сыграет неудачно, то вряд ли Геллер примет решение продолжить сотрудничество с этим тренерским штабом.
В Черкассах у "Зари" неожиданно в запасе оказался Денис Антюх, который ярко выглядел в последних матчах. И такое решение тренерского штаба не пошло на пользу команде, ведь луганский коллектив в первой половине встречи выглядел не убедительно в атаке. Спас "Зарю" от поражения Будковский, который забил в пустые ворота, стоит отметить Мичина, который перехватил пас Кучеренко и отдал на капитана.
Большим плюсом для "Зари" на матч против "Шахтера" будет отсутствие дисквалифицированных. Особенно это касается защиты, ведь в предыдущих турах с этим были проблемы.
Ориентировочный состав: Сапутин - Вантух, Джордан, Башич, Тронтель - Кораблин, Попара, Мичин - Яцык, Будковский, Антюх
"Шахтер": последние новости
Откровенно провальный сезон для донецкого клуба, ведь неделю назад "Шахтер" официально прекратил борьбу за чемпионство. Расстояние до второго места - шесть очков. Перед началом чемпионата это сложно было представить, но в таких результатах "горняки" могут винить только себя. Реально ли отыграть шесть очков у "Александрии" за три тура? В футболе бывает всякое, но стоит надеяться на существенные подарки от конкурента. В прошлом туре "Шахтер" на выезде разгромил "Черноморец". Первый тайм был непростой для команды Пушича, но все изменил гол Бондаренко после перерыва. С лучшей стороны в том матче проявил себя бразильский вингер Невертон, который вышел в стартовом составе и отметился дублем. Последний раз Невертон в УПЛ забивал в декабре 2024 года. Также с первых минут вышел голкипер Фесюн и он не пропустил. Однако, стоит также учитывать уровень соперника. Даже в заявку на игру прошлого тура не попали Судаков и Матвиенко.
Подопечные Марино Пушича не слишком стабильны в последнее время, поэтому от них можно ожидать всего. В некоторых матчах "Шахтер" достигает результаты благодаря индивидуальному мастерству своих лидеров. Прежде всего стоит отметить Кевина. А вот к командной игре есть немало вопросов. Дисквалифицированных на матч 28-го тура у "Шахтера" нет.
Ориентировочный состав: Фесюн - Азаров, Грам, Бондарь, Винисиус Тобиас - Марлон, Крыськив, Бондаренко - Невертон, Кауан Элиас, Педриньо
Последние матчи команд
"Заря"
04.05. ЛНЗ - Заря 1:1 (УПЛ)
30.04. Ингулец - Заря 1:0 (УПЛ)
25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)
20.04. Кривбасс - Заря 3:0 (УПЛ)
13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)
"Шахтер"
03.05. Черноморец - Шахтер 0:3 (УПЛ)
27.04. Шахтер - Динамо 2:2 (УПЛ)
23.04. Полесье - Шахтер 0:1 (Кубок Украины)
19.04. Шахтер - Колос 2:4 (УПЛ)
16.04. Кривбасс - Шахтер 1:2 (УПЛ)
Личные встречи
В УПЛ команды между собой сыграли 52 матча: 41 победа "Шахтера", 7 побед "Зари" и 4 ничьи. В первом круге "Шахтер" победил - 3:1.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|27
|20
|7
|0
|59-17
|67
|2
|ФК Александрия
|27
|19
|6
|2
|42-19
|63
|3
|Шахтер
|27
|17
|6
|4
|64-24
|57
|4
|Кривбасс
|27
|12
|7
|8
|32-24
|43
|5
|Полесье
|27
|11
|10
|6
|36-27
|43
|6
|Карпаты
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|7
|Заря
|27
|11
|3
|13
|31-37
|36
|8
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31-38
|35
|9
|Рух
|27
|8
|10
|9
|27-25
|34
|10
|Колос
|27
|6
|11
|10
|23-23
|29
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18-42
|28
|12
|ЛНЗ
|27
|7
|7
|13
|24-36
|28
|13
|Ворскла
|27
|6
|7
|14
|22-35
|25
|14
|Левый Берег
|27
|6
|5
|16
|16-36
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17-41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17-43
|18
Ставка и коэффициенты
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Прогноз на матч от UA-Футбол
Безусловно, на бумаге "горняки" выглядят очевидными фаворитами. Однако, в этом сезоне "Шахтер" уже немало очков потерял там, где должен был побеждать. Подопечные Пушича в нынешнем сезоне играют не стабильно, поэтому ожидать легкой прогулки для них не стоит. "Шахтер" продолжает борьбу за второе место и не имеет права терять очки, а на „Зарю“ уже ничего не давит. Забить в ворота такого "Шахтера" луганский коллектив может. Прогноз - обе команды забьют (2.03).
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