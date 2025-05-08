Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025

Обе команды максимально мотивированы, ведь решают свои турнирные задания. "Полесье" потеряло преимущество над конкурентами и позволило догнать себя "Карпатам" и "Кривбассу". "Динамо" лидирует в чемпионской гонке и не настроено отдавать желанное чемпионство.

УПЛ. 28-й тур

9 мая. Житомир. "Центральный стадион"

"Полесье" 18:00 "Динамо"

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

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Новости "Полесья"

Житомирское "Полесье" вступает в решающую фазу сезона - команда Имада Ашура продолжает борьбу за еврокубковую зону, однако результаты последних туров усложнили эту задачу. Перед матчем с "Динамо" житомиряне лишились очкового преимущества над конкурентами, ведь "Карпаты" и "Кривбасс" уже догнали "волков" в турнирной таблице.

После уверенной победы над "Ворсклой" (2:0) "Полесье" не может выиграть уже четыре матча подряд. В чемпионате команда дважды сыграла вничью - с "Левым Берегом" (1:1) и "Колосом" (1:1), а в последнем туре уступила дома "Александрии" (1:2), что стало серьезным ударом по амбициям клуба. Кроме того, житомиряне вылетели из Кубка Украины после минимального поражения от "Шахтера".

Несмотря на спад результатов, "Полесье" сохраняет шансы на попадание в еврокубки. Для этого нужно завоевать очки в матче против лидера чемпионата — "Динамо". В первом круге киевляне были сильнее, но дома "волки" уже обыгрывали киевлян. Амбиции владельца "Полесья" нужно реализовывать, иначе Имад Ашур рискует потерять свой пост.



Новости "Динамо"

"Динамо" подходит к матчу против "Полесья" в отличной форме и с максимальной мотивацией - команда Александра Шовковского лидирует в УПЛ и не собирается отдавать инициативу в борьбе за золото. Победа в Житомире – еще один шаг к долгожданному чемпионству.

"Бело-синие" проводят мощную весеннюю часть сезона. После боевой ничьей с "Шахтером" (2:2) киевляне одержали разгромную победу над "Ингульцем" (4:0), а до этого уверенно обыграли "Оболонь" (3:0) и "Кривбасс" (2:0). В Кубке Украины "Динамо" без особого труда прошло "Буковину" (4:1), выйдя в финал, который состоится как раз на стадионе в Житомире.

Главным оружием киевлян в апреле-мае стала высокая результативность - команда регулярно забивает 3-4 мяча за матч. Вместе с тем оборона постепенно стабилизируется, и если не учитывать голы от "Шахтера", киевляне почти не пропускают.

В матче против "Полесья" "Динамо" максимально мотивировано, ведь "Александрия" не дремлет и любая осечка может стоить первого места.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



У "Полесья" вне игры травмированный Бескоровайный и дисквалифицированный Майсурадзе.

Ориентировочный состав "Полесья": Кудрик – Лукас Тейлор, Матич, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Сарапий, Крушинский – Гуцуляк, Батиста, Назаренко.

В "Динамо" доступны все игроки, восстановившийся от травмы Тимчик, но ждать его в основе еще не стоит. Состав "Динамо" будет основным, несмотря на финал кубка в ближайшую среду, ведь завоевание чемпионства точно приоритетнее для киевлян, чем завоевание кубка.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет – Караваев, Михавко, Попов, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко, Буяльский – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

"Полесье" - "Динамо": статистика личных встреч

10.11.25. Динамо - Полесье 2:1 (УПЛ)

21.04.24. Динамо - Полесье 3:0 (УПЛ)

06.10.23. Полесье – Динамо 3:2 (УПЛ)



Команды сыграли 3 поединка в официальных матчах. На счету "Динамо" две победы, "Полесье" выиграло один раз. Эту. победу житомиряне одержали в дебютном для себя сезоне УПЛ. Матч первого круга сезона завершился победой киевлян со счетом 2:1.

Последние матчи "Полесья"

04.05. Полесье – Александрия 1:2 (УПЛ)

27.04. Колос - Полесье 1:1 (УПЛ)

23.04. Полесье – Шахтер 0:1 (Кубок Украины)

19.04. Левый Берег – Полесье 1:1 (УПЛ)

13.04. Ворскла - Полесье 0:2 (УПЛ)

Последние матчи "Динамо"

03.05. Ингулец – Динамо 0:4 (УПЛ)

27.04. Шахтер – Динамо 2:2 (УПЛ)

23.04. Буковина – Динамо 1:4 (Кубок Украины)

18.04. Динамо - Оболонь 3:0 (УПЛ)

12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 27 20 7 0 59-17 67 2 ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63 3 Шахтер 27 17 6 4 64-24 57 4 Кривбасс 27 12 7 8 32-24 43 5 Полесье 27 11 10 6 36-27 43 6 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 7 Заря 27 11 3 13 31-37 36 8 Верес 27 9 8 10 31-38 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 27 6 11 10 23-23 29 11 Оболонь 27 7 7 13 18-42 28 12 ЛНЗ 27 7 7 13 24-36 28 13 Ворскла 27 6 7 14 22-35 25 14 Левый Берег 27 6 5 16 16-36 23 15 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20 16 Черноморец 27 5 3 19 17-43 18

"Полесье" - "Динамо": ставки и коэффициенты

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"Полесье" - "Динамо": прогноз от UA-Футбол

Обе команды максимально мотивированы, ведь на финише решается судьба всего сезона. Ожидаем открытый матч с несколькими забитыми мячами и прогнозируем, что в матче будут забиты 2 и более гола (ТБ 2) за коэффициент 1,64.