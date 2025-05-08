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Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Полесье" - "Динамо" в рамках 28-го тура УПЛ
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Обе команды максимально мотивированы, ведь решают свои турнирные задания. "Полесье" потеряло преимущество над конкурентами и позволило догнать себя "Карпатам" и "Кривбассу". "Динамо" лидирует в чемпионской гонке и не настроено отдавать желанное чемпионство.
УПЛ. 28-й тур
9 мая. Житомир. "Центральный стадион"
"Полесье" 18:00 "Динамо"
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
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Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Полесья"
Житомирское "Полесье" вступает в решающую фазу сезона - команда Имада Ашура продолжает борьбу за еврокубковую зону, однако результаты последних туров усложнили эту задачу. Перед матчем с "Динамо" житомиряне лишились очкового преимущества над конкурентами, ведь "Карпаты" и "Кривбасс" уже догнали "волков" в турнирной таблице.
После уверенной победы над "Ворсклой" (2:0) "Полесье" не может выиграть уже четыре матча подряд. В чемпионате команда дважды сыграла вничью - с "Левым Берегом" (1:1) и "Колосом" (1:1), а в последнем туре уступила дома "Александрии" (1:2), что стало серьезным ударом по амбициям клуба. Кроме того, житомиряне вылетели из Кубка Украины после минимального поражения от "Шахтера".
Несмотря на спад результатов, "Полесье" сохраняет шансы на попадание в еврокубки. Для этого нужно завоевать очки в матче против лидера чемпионата — "Динамо". В первом круге киевляне были сильнее, но дома "волки" уже обыгрывали киевлян. Амбиции владельца "Полесья" нужно реализовывать, иначе Имад Ашур рискует потерять свой пост.
Новости "Динамо"
"Динамо" подходит к матчу против "Полесья" в отличной форме и с максимальной мотивацией - команда Александра Шовковского лидирует в УПЛ и не собирается отдавать инициативу в борьбе за золото. Победа в Житомире – еще один шаг к долгожданному чемпионству.
"Бело-синие" проводят мощную весеннюю часть сезона. После боевой ничьей с "Шахтером" (2:2) киевляне одержали разгромную победу над "Ингульцем" (4:0), а до этого уверенно обыграли "Оболонь" (3:0) и "Кривбасс" (2:0). В Кубке Украины "Динамо" без особого труда прошло "Буковину" (4:1), выйдя в финал, который состоится как раз на стадионе в Житомире.
Главным оружием киевлян в апреле-мае стала высокая результативность - команда регулярно забивает 3-4 мяча за матч. Вместе с тем оборона постепенно стабилизируется, и если не учитывать голы от "Шахтера", киевляне почти не пропускают.
В матче против "Полесья" "Динамо" максимально мотивировано, ведь "Александрия" не дремлет и любая осечка может стоить первого места.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Полесья" вне игры травмированный Бескоровайный и дисквалифицированный Майсурадзе.
Ориентировочный состав "Полесья": Кудрик – Лукас Тейлор, Матич, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Сарапий, Крушинский – Гуцуляк, Батиста, Назаренко.
В "Динамо" доступны все игроки, восстановившийся от травмы Тимчик, но ждать его в основе еще не стоит. Состав "Динамо" будет основным, несмотря на финал кубка в ближайшую среду, ведь завоевание чемпионства точно приоритетнее для киевлян, чем завоевание кубка.
Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет – Караваев, Михавко, Попов, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко, Буяльский – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.
"Полесье" - "Динамо": статистика личных встреч
- 10.11.25. Динамо - Полесье 2:1 (УПЛ)
- 21.04.24. Динамо - Полесье 3:0 (УПЛ)
- 06.10.23. Полесье – Динамо 3:2 (УПЛ)
Команды сыграли 3 поединка в официальных матчах. На счету "Динамо" две победы, "Полесье" выиграло один раз. Эту. победу житомиряне одержали в дебютном для себя сезоне УПЛ. Матч первого круга сезона завершился победой киевлян со счетом 2:1.
Последние матчи "Полесья"
- 04.05. Полесье – Александрия 1:2 (УПЛ)
- 27.04. Колос - Полесье 1:1 (УПЛ)
- 23.04. Полесье – Шахтер 0:1 (Кубок Украины)
- 19.04. Левый Берег – Полесье 1:1 (УПЛ)
- 13.04. Ворскла - Полесье 0:2 (УПЛ)
Последние матчи "Динамо"
- 03.05. Ингулец – Динамо 0:4 (УПЛ)
- 27.04. Шахтер – Динамо 2:2 (УПЛ)
- 23.04. Буковина – Динамо 1:4 (Кубок Украины)
- 18.04. Динамо - Оболонь 3:0 (УПЛ)
- 12.04. Кривбасс – Динамо 0:2 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|27
|20
|7
|0
|59-17
|67
|2
|ФК Александрия
|27
|19
|6
|2
|42-19
|63
|3
|Шахтер
|27
|17
|6
|4
|64-24
|57
|4
|Кривбасс
|27
|12
|7
|8
|32-24
|43
|5
|Полесье
|27
|11
|10
|6
|36-27
|43
|6
|Карпаты
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|7
|Заря
|27
|11
|3
|13
|31-37
|36
|8
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31-38
|35
|9
|Рух
|27
|8
|10
|9
|27-25
|34
|10
|Колос
|27
|6
|11
|10
|23-23
|29
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18-42
|28
|12
|ЛНЗ
|27
|7
|7
|13
|24-36
|28
|13
|Ворскла
|27
|6
|7
|14
|22-35
|25
|14
|Левый Берег
|27
|6
|5
|16
|16-36
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17-41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17-43
|18
"Полесье" - "Динамо": ставки и коэффициенты
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"Полесье" - "Динамо": прогноз от UA-Футбол
Обе команды максимально мотивированы, ведь на финише решается судьба всего сезона. Ожидаем открытый матч с несколькими забитыми мячами и прогнозируем, что в матче будут забиты 2 и более гола (ТБ 2) за коэффициент 1,64.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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