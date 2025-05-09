Рух - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.05.2025

Итак, сезон в УПЛ накатывает на финиш. Командам осталось сыграть по три тура, и в 28-м туре 10 мая "Рух" во Львове примет "Верес".

Обе команды являются соседями в середине турнирной таблицы, их разделяет всего одно очко, и фактически, уже просто доигрывают чемпионат. Зона еврокубков, как и зона вылета и для "Вереса" и для "Руха", уже недоcтижима, и обе команды фактически просто завершают сезон.

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Пожалуй, это главная канва матча, но при ней мы все-таки надеемся, что соперники хотя бы выдадут хорошую, ярку игру, а не будут просто пинать мяч.

Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному противостоянию.

"Рух" (Львов) – "Верес" (Ровно)

VBET Лига. 28-й тур

9 мая, Львов, стадион "Арена Львов", 18:00

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкассы)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Рух", последние новости:

Несмотря не зимние пертурбации с "Карпатами", "Рух" довольно неплохо проводит весеннюю часть сезона. Потеряв сразу несколько лидеров, команда, подтянув молодежь, продолжает находиться на плаву, исправно набирая очки.

Конечно, говорить о каких-то еврокубковых амбициях не приходится, да и неизвестно, что с клубом будет летом, но львовяне за три тура до финиша уже точно не вылетят и могут спокойно доигрывать сезон.

В прошлом матче против "Кривбасса" (0:0), "Рух" насоздавал моментов на пару типичных матчей УПЛ, но не забил ни одного гола. А один только Карабин мог забивать минимум трижды. Но не смотря на итоговые нули на табло, играла команда весело и активно.

Из интересных новостей на неделе – СМИ начали писать об интересе к тренеру львовян Виталию Пономареву со стороны польской "Лехии". Сам коуч традиционно пространно не подтвердил интерес, но и не опроверг. Посмотрим… Потому что контракт специалиста с "Рухом" рассчитан до конца текущего сезона. Посмотрим, что с командой, тренером, да и с клубом будет летом.

Интересный статистический нюанс - "Рух" уже довольно давно не выигрывал на своем поле. Ничья против "Кривбасса" на "Арене Львов" стала для команды уже седьмым домашним матчем без побед. До антирекорда клуба, который состоит из 8 матчей, осталась одна игра. Последний раз "Рух" побеждал дома 24 ноября 2024 года, обыграв "Левый Берег" 1:0.

По кадрам – пропустит матч с "Вересом" Артур Ременяк, который из-за микронадрыва связок бедра пропустил и матч с "Кривбассом". А вот Богдан Слюбик залечил ушиб и будет готов сыграть с ровенчанами.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Лях, Холод, Слюбик, Китела, Пидгурский, Рябов, Пастух, Рунич, Карабин, Климчук

"Верес", последние новости:

"Верес", показывая весной, в принципе, неплохую игру, кажется, по достижению нужного результата в сезоне, просто бросил играть. Обеспечив себе прописку в элите, ровенчане проиграли два последних матча чемпионата, уступив в двух последних поединках и "Ворскле" и "Оболони". Тем, видимо, просто нужнее.

Ну а матч с "Оболонью" и вовсе запомнился не столько игрой или результатом "Вереса", сколько очередным скандалом с болельщиками, которые в очередной раз с трибун скандировали нелицеприятные вещи в адрес судьи. Судьи Кубряка, который был врачом на "Азовстали" и побывал в плену у россиян. Сам клуб после матча в очередной раз попытался выдать что-то несуразное, призвав "избегать манипуляций на тему войны", тем самым попытавшись выкрутить "тему войны" на свою сторону.

Что ж, посмотрим, как отреагирует УАФ, для которой эта тема должна быть очень острой, тем более что болельщики "Вереса" уже не первый раз "отличились" подобными выходками.

Все помнят "Мы наделаем вам гробы, ваш футбол нам до п***ды" в матче с "Шахтером". Так что "Вересу" лучше все-таки проводить работу с болельщиками, которым футбол "до п***ды", а не рассказывать про войну.

Возвращаясь к футбольным новостям – ровенчане, как пишут СМИ, согласовали продажу своего форварда Николая Гайдучика в "Полесье", который летом перейдет в житомиркий клуб за 300 тысяч долларов. Неплохая продажа для ровенчан, тем более что будет чем платить штрафы за поведение фанатов в следующем сезоне.

Из кадровых потерь "Вереса" на матч с "Рухом" - дисквалификация Куции и кипера Когута, который свою красную карточку получил с лавки запасных. Впрочем, сам настав ник команды Олег Шандрук признал, что задачи на сезон уже выполнены и ротация не является чем-то неожиданным.

"Мы хотим посмотреть игроков, которые меньше получали игровую практику в весенней части, потому что нам нужна информация – с чем и с кем мы заходим в новый сезон. Поэтому да, эти ротации, учитывая, что мы основную задачу выполнили, логические. Мы действительно много пропускаем для команды, которая хочет стабилизировать результат. У нас 2 поражения подряд – и это нас должно немного приземлить" - говорил Шандрук после поражения от "Оболони".

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Протасевич, Вовченко, Гончаренко, Шевченко, Клец, Харатин, Луан, Дахновский, Гайдучик, Степанюк

Турнирная таблица

Обе команды выполнили свои задачи на сезон и расположившись в середине таблицы, могут спокойно доигрывать сезон. И "Рух" и "Верес" уже не вылетят, но и в зону еврокубков не попадут. У "Вереса" перед очным поединком 8 место в таблице и 35 очков, у "Руха" - 34 балла и 9-я позиция. Такое вот соседство.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 27 20 7 0 59-17 67 2 ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63 3 Шахтер 27 17 6 4 64-24 57 4 Полесье 27 11 10 6 36-27 43 5 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 6 Кривбасс 26 11 7 8 28-24 40 7 Заря 27 11 3 13 31-37 36 8 Верес 27 9 8 10 31-38 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 27 6 11 10 23-23 29 11 Оболонь 27 7 7 13 18-42 28 12 ЛНЗ 27 7 7 13 24-36 28 13 Ворскла 27 6 7 14 22-35 25 14 Левый Берег 26 6 5 15 16-32 23 15 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20 16 Черноморец 27 5 3 19 17-43 18

Последние матчи

В шести последних матчах у "Руха" 2 победы, 2 ничья и 2 поражения с разницей мячей 5:6.

"Рух" – "Динамо" 0:1

"Колос" – "Рух" 0:1

"Рух" – "Александрия" 1:1

"Карпаты" – "Рух" 3:1

"Черноморец" – "Рух" 1:2

"Рух" – "Кривбасс" 0:0

"Верес" в последних шести матчах одержал 2 победы, 1 матч сыграл вничью и потерпел 3 поражения с разницей мячей 4:10.

"Ингулец" – "Верес" 0:0

"Шахтер" – "Верес" 3:0

"Заря" – "Верес" 1:2

"Верес" – "Черноморец" 2:1

"Ворскла" – "Верес" 3:0

"Верес" – "Оболонь" 0:2

В матче первого круга в Ровно "Верес" обыграл "Рух" 2:0.

"Рух" не выигрывает на домашнем стадионе уже 7 матчей подряд. Последний раз львовяне побеждали дома 24 ноября 2024 года, обыграв "Левый Берег" 1:0. 8 домашних матчей без побед – это будет повторение антирекорда "Руха".

"Рух" – "Верес": ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Рух" – "Верес" от UA-Футбол

Учитывая апатичную ситуацию для обеих команд в турнирной таблице, матч ожидается непредсказуемым, и поэтому очень сложным для прогнозов. В какую сторону качнется игра – вряд ли кто-то сможет смело предположить, хотя букмекеры и видят фаворитом, причем довольно уверенным, именно "Рух".

И это интересно, потому что "Верес" после двух поражений подряд будет довольно злым. Да и играть вторым номером ровенчанам намного удобнее и веселее.

Ну а мы надеемся, что команды, не имея турнирных задач, хотя бы выдадут хороший голевой матч.

Прогноз UA-Футбол: Тотал больше 2.0 за 1.72.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.