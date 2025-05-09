Ворскла - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.05.2025

"Черноморец" не может победить "Ворсклу" 6 лет. В последних 5-ти очных поединках полтавчане забирали у одесситов 3 очка. Печальная статистика для "Черноморца". Да и нынешняя форма команды не внушает надежды на какие-то изменения.

УПЛ. 28-й тур

10.05.2025. Стадион "Ворскла" (Полтава)

Главный арбитр: К. Заброда (Киев)

Ворскла - Черноморец. 13:00

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Чорноморець Смотреть трансляцию

Ворскла

Перед последними тремя турами полтавчане занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Это зона переходных матчей. К счастью для Юрия Максимова, в последнее время команда начала немного ожила.

После четырех подряд поражений, "Ворскла" разгромила безмотивационный "Верес“ (3:0) и взяла очко с "Колосом" (0:0). Календарь последних запланированных поединков вполне приемлемый (игры с прямыми конкурентами), поэтому шансы на сохранение прописки в УПЛ достаточно высоки.

Проблемой для достижения результата могут стать кадры. Руководитель команды Юрий Максимов после игры с ковалевцами намекал, что рассчитывает не на всех. "У нас на скамейке было всего 4 игрока. Не хочется каких-то туристов брать, чтобы ехали те, на кого не рассчитываю. Беру на выездную игру тех ребят, которые тренируются, стараются, отдаются на 100 процентов", - сказал тренер.

Черноморец

Одесситы - в яме. Никак не удается Кучеру вытащить команду из кризиса. После зимней паузы "Черноморец" одержал лишь 2 победы и аж 8 раз проиграл. Уступают, к слову, кому угодно: и командам из верхов таблицы, и из низов.

Последний раз положительные эмоции у одесситов были месяц назад, когда обыграли "ЛНЗ" (1:0). После того - 4 подряд поражения. Такой уровень команды, отмечает тренер: "Без Ракицкого в защите все плохо? Я же говорю, это наш уровень такой сейчас. Если не хватает Ярослава - конечно, должен кто-то брать на себя ответственность, подсказывать, кричать, помогать. Но мы все молчим и друг на друга перекладываем какие-то обязанности, "моя хата с краю". Футбол - это командная игра, и надо играть командно прежде всего".

Ко всей ситуации добавляется еще и сложный календарь на завершение сезона: "Ворскла", "Динамо“ и "Александрия". Очевидно, что именно в ближайшую субботу надо стараться брать максимум. Ведь в противном случае с последней строчки таблицы выбраться будет очень трудно. Стоит добавить, что "Черноморец" стал первым в чемпионате, кто потерял шансы подняться на безопасное 13-е место. Таким образом, здесь либо вылет, либо переходные матчи.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Ворсклы:

04.05. Колос - Ворскла 0:0 (УПЛ)

27.04. Ворскла - Верес 3:0 (УПЛ)

18.04. Ворскла - Александрия 1:3 (УПЛ)

Последние 3 встречи Черноморца:

03.05. Черноморец - Шахтер 0:3 (УПЛ)

26.04. Черноморец - Рух 1:2 (УПЛ)

20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)

Последние 3 очные встречи:

2024. Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)

2024. Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)

2023. Ворскла - Черноморец 2:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 27 20 7 0 59-17 67 2 ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63 3 Шахтер 27 17 6 4 64-24 57 4 Кривбасс 27 12 7 8 32-24 43 5 Полесье 27 11 10 6 36-27 43 6 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 7 Заря 27 11 3 13 31-37 36 8 Верес 27 9 8 10 31-38 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 27 6 11 10 23-23 29 11 Оболонь 27 7 7 13 18-42 28 12 ЛНЗ 27 7 7 13 24-36 28 13 Ворскла 27 6 7 14 22-35 25 14 Левый Берег 27 6 5 16 16-36 23 15 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20 16 Черноморец 27 5 3 19 17-43 18

Ставки и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Прогноз на матч Ворскла - Черноморец от UA-Футбол

Одесситы прекрасно понимают, что этот матч - самый важный для них из всех оставшихся. Уверены, что они попытаются отдать все силы. Вот только "Ворскла" тоже намерена выходить из опасной зоны. Последние результаты это подтверждают. Учитывая ситуацию, наш прогноз - боевая ничья (коф. 4,05). Да, первая в этом году для гостей.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша