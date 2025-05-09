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Оболонь – ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Оболонь" - "ЛНЗ" в рамках 28-го тура УПЛ
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть интересной, ведь каждой из команд необходимы очки, чтобы спокойно чувствовать себя в двух последних турах. Победа любой из команд обеспечит сохранение прописки в УПЛ следующего сезона, а поражение может повлечь за собой падение в зону переходных матчей.
УПЛ. 28-й тур
10 мая. Киев. "Оболонь-Арена"
"Оболонь" 15:30 "ЛНЗ"
Арбитр: Олег Когут (Тернополь)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Оболони"
В преддверии важного матча против "ЛНЗ" "Оболонь" подходит в лучшем настроении, чем ее ближайший соперник. Обе команды имеют по 28 очков и расположились прямо над зоной переходных матчей.
Форма "пивоваров" в последних турах радует болельщиков. Команда Сергея Шищенко сумела одержать важные победы над прямыми конкурентами - "Ингульцем" (1:0), "Черноморцем" (1:0) и "Вересом" (2:0), что позволило киевлянам покинуть зону переходных матчей. Единственной серьезной неудачей стало поражение в игре с "Динамо" (0:3), однако в матче против лидера чемпионата от "Оболони" никто ничего чрезвычайного не ожидал.
В прошлом туре "зелено-белые" дома расписали результативную ничью с "Карпатами" (2:2), продемонстрировав характер. Этот матч стал очередным доказательством того, что "Оболонь" снова набрала форму в нужный момент сезона.
В случае победы над "ЛНЗ", киевляне могут практически гарантировать себе место в УПЛ на следующий сезон. Для этого им нужно сохранить текущую концентрацию, ведь соперник хоть и в кризисе, но очень мотивирован.
Новости "ЛНЗ"
В преддверии сверхважного противостояния в нижней части турнирной таблицы УПЛ команда Романа Григорчука оказалась под серьезным давлением. "ЛНЗ" не может выиграть уже шесть матчей подряд и последние результаты свидетельствуют о кризисе, из которого коллектив пока не находит выхода.
После разгромного домашнего поражения от "Шахтера" (1:4) команда сыграла 3 ничьих против "Ингульца", "Кривбасса" и "Зари".
Черкащане не побеждали с 16 марта, а в последних пяти турах забили всего два гола — очевидная проблема с креативом и реализацией моментов. Перед матчем с "Оболонью" главный вопрос - сможет ли Роман Григорчук вывести команду из психологического и игрового кризиса в решающий момент сезона.
Поражение в Киеве может серьезно усложнить жизнь "ЛНЗ" и фактически погрузить команду в борьбу за выживание по полной.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Оболони" будет отсутствовать Петр Стасюк, который арендован как раз у "ЛНЗ". По условиям соглашения между клубами Петр может сыграть, но "пивовары" должны заплатить за это определенную сумму денег. Этой возможностью хозяева пользоваться не будут. Потерей для киевлян станет дисквалификация Таранухи, отличившегося в двух последних матчах после выхода на замены.
Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Осман, Приймак, Карась, Дубко, Ильин – Курко, Витенчук, Бычек – Груша, Устименко.
У "ЛНЗ" после дисквалификации должен вернуться в основу Путря, в молодежную команду отправили Момо, которого ранее публично критиковал Григорчук. Повреждение в игре с "Зарей" получил Яшари, но он должен восстановиться до матча с "Оболонью".
Ориентировочный состав "ЛНЗ": Кучеренко - Драмбаев, Дайко, Салиху, Путря - Танковский, Тиль, Яшари - Топалов, Авагимян, Пасич.
"Оболонь" - "ЛНЗ": статистика личных встреч
- 09.11.24. ЛНЗ – Оболонь 0:1 (УПЛ)
- 20.07.24. Оболонь - ЛНЗ 2:0 (Товарищеский матч)
- 09.07.24. ЛНЗ - Оболонь 2:0 (Товарищеский матч)
- 04.05.24. Оболонь – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 29.10.23. ЛНЗ – Оболонь 3:0 (УПЛ)
Команды часто встречаются в товарищеских матчах, ведь географически расположены недалеко. В последних 5 встречах "Оболонь" побеждала трижды, на счету "ЛНЗ" две победы. Матч первого круга завершился минимальной победой "пивоваров", единственный гол на счету Олега Слободяна.
Последние матчи "Оболони"
- 03.05. Верес - Оболонь 0:2 (УПЛ)
- 26.04. Оболонь – Карпаты 2:2 (УПЛ)
- 18.04. Динамо – Оболонь 3:0 (УПЛ)
- 12.04. Оболонь – Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)
Последние матчи "ЛНЗ"
- 04.05. ЛНЗ – Заря 1:1 (УПЛ)
- 26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)
- 20.04. Ингулец – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
- 11.04. ЛНЗ – Шахтер 1:4 (УПЛ)
- 05.04. Черноморец – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|ФК Александрия
|27
|19
|6
|2
|42-19
|63
|3
|Шахтер
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|Полесье
|28
|11
|11
|6
|36-27
|44
|5
|Карпаты
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|6
|Кривбасс
|27
|12
|7
|8
|32-24
|43
|7
|Заря
|28
|11
|4
|13
|31-37
|37
|8
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31-38
|35
|9
|Рух
|27
|8
|10
|9
|27-25
|34
|10
|Колос
|27
|6
|11
|10
|23-23
|29
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18-42
|28
|12
|ЛНЗ
|27
|7
|7
|13
|24-36
|28
|13
|Ворскла
|27
|6
|7
|14
|22-35
|25
|14
|Левый Берег
|27
|6
|5
|16
|16-36
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17-41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17-43
|18
"Оболонь" - "ЛНЗ": ставки и коэффициенты
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"Оболонь" - "ЛНЗ": прогноз от UA-Футбол
По версии букмекеров, команды имеют равные шансы на победу. Цена ошибки слишком велика, поэтому соперники будут играть осторожно. Ничья устроит обе команды, потому считаем, что команды распишут мировую и предлагаем поставить на это за коэффициент 2,94.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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