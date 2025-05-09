Оболонь – ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.05.2025

Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть интересной, ведь каждой из команд необходимы очки, чтобы спокойно чувствовать себя в двух последних турах. Победа любой из команд обеспечит сохранение прописки в УПЛ следующего сезона, а поражение может повлечь за собой падение в зону переходных матчей.

УПЛ. 28-й тур

10 мая. Киев. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 15:30 "ЛНЗ"

Арбитр: Олег Когут (Тернополь)

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Новости "Оболони"

В преддверии важного матча против "ЛНЗ" "Оболонь" подходит в лучшем настроении, чем ее ближайший соперник. Обе команды имеют по 28 очков и расположились прямо над зоной переходных матчей.

Форма "пивоваров" в последних турах радует болельщиков. Команда Сергея Шищенко сумела одержать важные победы над прямыми конкурентами - "Ингульцем" (1:0), "Черноморцем" (1:0) и "Вересом" (2:0), что позволило киевлянам покинуть зону переходных матчей. Единственной серьезной неудачей стало поражение в игре с "Динамо" (0:3), однако в матче против лидера чемпионата от "Оболони" никто ничего чрезвычайного не ожидал.

В прошлом туре "зелено-белые" дома расписали результативную ничью с "Карпатами" (2:2), продемонстрировав характер. Этот матч стал очередным доказательством того, что "Оболонь" снова набрала форму в нужный момент сезона.

В случае победы над "ЛНЗ", киевляне могут практически гарантировать себе место в УПЛ на следующий сезон. Для этого им нужно сохранить текущую концентрацию, ведь соперник хоть и в кризисе, но очень мотивирован.

Новости "ЛНЗ"

В преддверии сверхважного противостояния в нижней части турнирной таблицы УПЛ команда Романа Григорчука оказалась под серьезным давлением. "ЛНЗ" не может выиграть уже шесть матчей подряд и последние результаты свидетельствуют о кризисе, из которого коллектив пока не находит выхода.

После разгромного домашнего поражения от "Шахтера" (1:4) команда сыграла 3 ничьих против "Ингульца", "Кривбасса" и "Зари".

Черкащане не побеждали с 16 марта, а в последних пяти турах забили всего два гола — очевидная проблема с креативом и реализацией моментов. Перед матчем с "Оболонью" главный вопрос - сможет ли Роман Григорчук вывести команду из психологического и игрового кризиса в решающий момент сезона.

Поражение в Киеве может серьезно усложнить жизнь "ЛНЗ" и фактически погрузить команду в борьбу за выживание по полной.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Оболони" будет отсутствовать Петр Стасюк, который арендован как раз у "ЛНЗ". По условиям соглашения между клубами Петр может сыграть, но "пивовары" должны заплатить за это определенную сумму денег. Этой возможностью хозяева пользоваться не будут. Потерей для киевлян станет дисквалификация Таранухи, отличившегося в двух последних матчах после выхода на замены.

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Осман, Приймак, Карась, Дубко, Ильин – Курко, Витенчук, Бычек – Груша, Устименко.

У "ЛНЗ" после дисквалификации должен вернуться в основу Путря, в молодежную команду отправили Момо, которого ранее публично критиковал Григорчук. Повреждение в игре с "Зарей" получил Яшари, но он должен восстановиться до матча с "Оболонью".

Ориентировочный состав "ЛНЗ": Кучеренко - Драмбаев, Дайко, Салиху, Путря - Танковский, Тиль, Яшари - Топалов, Авагимян, Пасич.

"Оболонь" - "ЛНЗ": статистика личных встреч

09.11.24. ЛНЗ – Оболонь 0:1 (УПЛ)

20.07.24. Оболонь - ЛНЗ 2:0 (Товарищеский матч)

09.07.24. ЛНЗ - Оболонь 2:0 (Товарищеский матч)

04.05.24. Оболонь – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

29.10.23. ЛНЗ – Оболонь 3:0 (УПЛ)

Команды часто встречаются в товарищеских матчах, ведь географически расположены недалеко. В последних 5 встречах "Оболонь" побеждала трижды, на счету "ЛНЗ" две победы. Матч первого круга завершился минимальной победой "пивоваров", единственный гол на счету Олега Слободяна.

Последние матчи "Оболони"

03.05. Верес - Оболонь 0:2 (УПЛ)

26.04. Оболонь – Карпаты 2:2 (УПЛ)

18.04. Динамо – Оболонь 3:0 (УПЛ)

12.04. Оболонь – Черноморец 1:0 (УПЛ)

04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)

Последние матчи "ЛНЗ"

04.05. ЛНЗ – Заря 1:1 (УПЛ)

26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

20.04. Ингулец – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

11.04. ЛНЗ – Шахтер 1:4 (УПЛ)

05.04. Черноморец – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Полесье 28 11 11 6 36-27 44 5 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 6 Кривбасс 27 12 7 8 32-24 43 7 Заря 28 11 4 13 31-37 37 8 Верес 27 9 8 10 31-38 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 27 6 11 10 23-23 29 11 Оболонь 27 7 7 13 18-42 28 12 ЛНЗ 27 7 7 13 24-36 28 13 Ворскла 27 6 7 14 22-35 25 14 Левый Берег 27 6 5 16 16-36 23 15 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20 16 Черноморец 27 5 3 19 17-43 18

"Оболонь" - "ЛНЗ": ставки и коэффициенты

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"Оболонь" - "ЛНЗ": прогноз от UA-Футбол

По версии букмекеров, команды имеют равные шансы на победу. Цена ошибки слишком велика, поэтому соперники будут играть осторожно. Ничья устроит обе команды, потому считаем, что команды распишут мировую и предлагаем поставить на это за коэффициент 2,94.