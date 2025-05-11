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Ингулец – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.05.2025
Ингулец – Левый Берег: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
С турнирной точки зрения невозможно переоценить важность этого противостояния, ведь обе команды продолжают бороться за сохранение прописки в УПЛ. Результат в этом матче выходит на первый план, поэтому череды голов ожидать не стоит.
"Ингулец" - "Левый Берег“ 15:30
VBET Лига. 28-й тур
12.05.2025. Александрия. "Ника"
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Ингулец": последние новости
Команда продолжает находиться в зоне прямого вылета. После победы "Черноморца" коллектив Кобина опустился на последнее место. В прошлом туре "Ингулец" разгромно уступил "Динамо", но ожидали ли другого от этого противостояния? За последние семь матчей подопечные Кобина выиграли всего один - доигровку против "Зари". Безусловно, такие результаты существенно повлияли на турнирные перспективы команды. Однако, также следует учитывать ограниченный кадровый потенциал. Состав у "Ингульца" явно не соответствует уровню УПЛ. Прежде всего стоит отметить проблемы с игрой в заключительной трети поля. "Ингулец" забивает слишком мало, а вот в защите все довольно неплохо (если не брать во внимание игру с „Динамо“).
Перед этим туром "Ингулец" от зоны переходных матчей отставал на три очка. На 14-м месте как раз находился "Левый Берег". На оставшиеся поединки президент клуба Поворознюк удвоит премиальные за достижение нужного результата, что должно увеличить и без того высокую мотивацию игроков.
Ориентировочный состав: Паламарчук - Свистун, Жовтенко, Дыхтярук, Катрич - Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный - Сад
"Левый Берег": последние новости
В последних матчах "ЛЕвый Берег" откровенно разочаровывает: шесть поражений и одна ничья. Последний раз киевляне побеждали еще в конце марта, когда дома переиграли "Верес". Такие результаты опустили команду на 14-е место, а это зона переходных матчей. Тем не менее, "Левый Берег" имеет все шансы напрямую даже вылететь из УПЛ. В перенесенном матче 21-го тура подопечные Первака на выезде разгромно уступили "Кривбассу" - 0:4. За предыдущие три игры киевляне пропустили сразу девять голов. Ранее у "Левого Берега" были проблемы в атаке, а теперь еще добавились и проблемы с защитой.
Матч против "Ингульца" имеет большое значение для для "Левого Берега". Это возможность не отпускать обойти "Ворсклу" и приблизиться к прямому сохранению места в УПЛ.
- Относительно игры: особо нечего комментировать. "Кривбасс" нас переиграл, но мы еще и умудрились пропустить четыре мяча. Считаю, это слишком много. Но мы не опускаем головы, работаем и будем бороться до конца, - сказал Первак после матча с "Кривбассом".
Ориентировочный состав: Механив - Соколов, Якымив, Самар, Сидней - Синица, Диего, Банада - Шастал, И. Когут, Сухоручко
Последние матчи команд
"Ингулец"
- 03.05. Ингулец - Динамо 0:4 (УПЛ)
- 30.04. Ингулец - Заря 1:0 (УПЛ)
- 25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)
- 20.04. Ингулец - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
- 14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)
"Левый Берег"
- 07.05. Кривбасс - Левый Берег 4:0 (УПЛ)
- 02.05. Левый Берег - Карпаты 2:3 (УПЛ)
- 25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)
- 19.04. Левый Берег - Полесье 1:1 (УПЛ)
- 13.04. Левый Берег - Колос 0:2 (УПЛ)
Личные встречи
Команды между собой сыграли три матча: победа "Левого Берега", победа "Ингульца" и ничья. Игра первого круга на "Арене Левый Берег" завершилась без голов.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|ФК Александрия
|27
|19
|6
|2
|42-19
|63
|3
|Шахтер
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|Полесье
|28
|11
|11
|6
|36-27
|44
|5
|Карпаты
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|6
|Кривбасс
|27
|12
|7
|8
|32-24
|43
|7
|Заря
|28
|11
|4
|13
|31-37
|37
|8
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31-38
|35
|9
|Рух
|27
|8
|10
|9
|27-25
|34
|10
|Колос
|27
|6
|11
|10
|23-23
|29
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18-42
|28
|12
|ЛНЗ
|27
|7
|7
|13
|24-36
|28
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23-37
|25
|14
|Левый Берег
|27
|6
|5
|16
|16-36
|23
|15
|Черноморец
|28
|6
|3
|19
|19-44
|21
|16
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17-41
|20
Ставка и коэффициенты
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Прогноз на матч от UA-Футбол
Это типичный матч за шесть очков, ведь на кону стоит очень многое. Обе команды продолжают бороться за сохранение прописки в УПЛ, но последние их результаты не радуют. Когда еще побеждать, как не в матче с прямым конкурентом? От результата этого противостояния зависит судьба команд, поэтому ожидаем ожесточенной борьбы до последнего. Игра первого круга завершилась без голов и на этот раз не ожидаем череды голов, ведь на первый план выходит результат. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям, но очень сложно с этим согласиться. "Левый Берег" сейчас переживает откровенно не лучшие времена и на роль фаворита противостояния не заслуживает. Прогноз - "Ингулец" не проиграет (1.54).
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