Ингулец – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.05.2025

С турнирной точки зрения невозможно переоценить важность этого противостояния, ведь обе команды продолжают бороться за сохранение прописки в УПЛ. Результат в этом матче выходит на первый план, поэтому череды голов ожидать не стоит.

"Ингулец" - "Левый Берег“ 15:30

VBET Лига. 28-й тур

12.05.2025. Александрия. "Ника"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Інгулець - Лівий Берег Смотреть трансляцию

"Ингулец": последние новости

Команда продолжает находиться в зоне прямого вылета. После победы "Черноморца" коллектив Кобина опустился на последнее место. В прошлом туре "Ингулец" разгромно уступил "Динамо", но ожидали ли другого от этого противостояния? За последние семь матчей подопечные Кобина выиграли всего один - доигровку против "Зари". Безусловно, такие результаты существенно повлияли на турнирные перспективы команды. Однако, также следует учитывать ограниченный кадровый потенциал. Состав у "Ингульца" явно не соответствует уровню УПЛ. Прежде всего стоит отметить проблемы с игрой в заключительной трети поля. "Ингулец" забивает слишком мало, а вот в защите все довольно неплохо (если не брать во внимание игру с „Динамо“).

Перед этим туром "Ингулец" от зоны переходных матчей отставал на три очка. На 14-м месте как раз находился "Левый Берег". На оставшиеся поединки президент клуба Поворознюк удвоит премиальные за достижение нужного результата, что должно увеличить и без того высокую мотивацию игроков.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Свистун, Жовтенко, Дыхтярук, Катрич - Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный - Сад

"Левый Берег": последние новости

В последних матчах "ЛЕвый Берег" откровенно разочаровывает: шесть поражений и одна ничья. Последний раз киевляне побеждали еще в конце марта, когда дома переиграли "Верес". Такие результаты опустили команду на 14-е место, а это зона переходных матчей. Тем не менее, "Левый Берег" имеет все шансы напрямую даже вылететь из УПЛ. В перенесенном матче 21-го тура подопечные Первака на выезде разгромно уступили "Кривбассу" - 0:4. За предыдущие три игры киевляне пропустили сразу девять голов. Ранее у "Левого Берега" были проблемы в атаке, а теперь еще добавились и проблемы с защитой.

Матч против "Ингульца" имеет большое значение для для "Левого Берега". Это возможность не отпускать обойти "Ворсклу" и приблизиться к прямому сохранению места в УПЛ.

- Относительно игры: особо нечего комментировать. "Кривбасс" нас переиграл, но мы еще и умудрились пропустить четыре мяча. Считаю, это слишком много. Но мы не опускаем головы, работаем и будем бороться до конца, - сказал Первак после матча с "Кривбассом".

Ориентировочный состав: Механив - Соколов, Якымив, Самар, Сидней - Синица, Диего, Банада - Шастал, И. Когут, Сухоручко

Последние матчи команд

"Ингулец"

03.05. Ингулец - Динамо 0:4 (УПЛ)

30.04. Ингулец - Заря 1:0 (УПЛ)

25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)

20.04. Ингулец - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)

"Левый Берег"

07.05. Кривбасс - Левый Берег 4:0 (УПЛ)

02.05. Левый Берег - Карпаты 2:3 (УПЛ)

25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)

19.04. Левый Берег - Полесье 1:1 (УПЛ)

13.04. Левый Берег - Колос 0:2 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли три матча: победа "Левого Берега", победа "Ингульца" и ничья. Игра первого круга на "Арене Левый Берег" завершилась без голов.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Полесье 28 11 11 6 36-27 44 5 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 6 Кривбасс 27 12 7 8 32-24 43 7 Заря 28 11 4 13 31-37 37 8 Верес 27 9 8 10 31-38 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 27 6 11 10 23-23 29 11 Оболонь 27 7 7 13 18-42 28 12 ЛНЗ 27 7 7 13 24-36 28 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Левый Берег 27 6 5 16 16-36 23 15 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21 16 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20



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Прогноз на матч от UA-Футбол

Это типичный матч за шесть очков, ведь на кону стоит очень многое. Обе команды продолжают бороться за сохранение прописки в УПЛ, но последние их результаты не радуют. Когда еще побеждать, как не в матче с прямым конкурентом? От результата этого противостояния зависит судьба команд, поэтому ожидаем ожесточенной борьбы до последнего. Игра первого круга завершилась без голов и на этот раз не ожидаем череды голов, ведь на первый план выходит результат. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям, но очень сложно с этим согласиться. "Левый Берег" сейчас переживает откровенно не лучшие времена и на роль фаворита противостояния не заслуживает. Прогноз - "Ингулец" не проиграет (1.54).