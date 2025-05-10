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Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025
Карпаты - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександрія
Противостояние команд, не проигрывающих в УПЛ уже более двух месяцев. Любой результат кроме победы сведет шансы "Александрии" на чемпионство к минимуму, в то время как "Карпаты" ведут ожесточенную борьбу за четвертое еврокубковое место.
"Карпаты" - "Александрия" 18:00
VBET Лига. 28-й тур
11 марта. Львов. Стадион "Украина"
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Карпаты": последние новости
Выезд в столицу на прошлой неделе обернулся для "Карпат" сложнейшим испытанием. Уже на 19-й минуте львовяне остались в меньшинстве, но даже несмотря на это, смогли минимально обыграть "Левый Берег".
После четырехматчевой безголевой серии в начале весенней части сезона "Карпаты" значительно улучшили свою игру в атаке, забив в последних шести матчах 15 голов. Также на счету "зелено-белых" 9 поединков без поражений. Именно благодаря нахождению в такой отличной форме, подопечные Лупашко добрались до борьбы за четвертое место в таблице УПЛ.
"Это третий сезон тренерского штаба Ротаня. Они к этой игре шли на протяжении длительного срока. Наверное, это редкость в нашем футболе, когда есть такое доверие к идее, несмотря на результат, который был в предыдущих чемпионатах.
Они стали более качественными в своих исполнителях, сыграннее, увереннее – это чувствуется", - сказал главный тренер "Карпат".
Из-за дисквалификации встречу с "Александрией" пропустит Альварес, также в лазарете у львовского коллектива находятся Стецьков, Педрозо и Булеза.
Ориентировочный состав: Кинарейкин - Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко - Танда, Бруниньо, Чачуа - Костенко, Очеретько, Невес
"Александрия": последние новости
Если "Карпаты" на прошлых выходных остались в своем матче в меньшинстве, то "Александрия" - в большинстве. После удаления Майсурадзе в начале второго тайма при счете 1:1 "желто-черные" дожали "Полесье" на 78-й минуте.
Несмотря на все голоса скептиков, "Александрия" продолжает проходить испытание за испытанием, и никак не позволяет завоевать "Динамо" досрочное чемпионство. А учитывая то, что киевляне на пару с "Шахтером" синхронно потеряли очки в пятницу, подопечные Ротаня в случае победы в воскресенье подберутся к лидеру таблицы на расстояние в два очка и обеспечат себе как минимум серебряную медаль.
Стоит отметить, что после единственного поражения во втором круге УПЛ от "Шахтера" далее "Александрия" потеряла очки только во Львове - в поединке с "Рухом".
Впервые в мае у "желто-черных" будут готовы появиться на поле восстановившиеся после травм Филиппов и Джевани. Не смогут принять участие в предстоящем матче дисквалифицированный Мартынюк и вылетевшие до конца сезона Безерра и Шулянский.
Ориентировочный состав: Ермаков - Кравченко, Шабанов, Кампуш, Ндика - Калюжный - Козак, Мишнев, Шепелев, Цара - Ковалец
"Карпаты" - "Александрия". Последние матчи
"Карпаты":
- 02.05. Левый Берег - Карпаты 2:3 (УПЛ)
- 26.04. Оболонь - Карпаты 2:2 (УПЛ)
- 19.04. Карпаты - Рух 3:1 (УПЛ)
- 14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)
- 07.04. Полесье - Карпаты 1:1 (УПЛ)
"Александрия":
- 04.05. Полесье - Александрия 1:2 (УПЛ)
- 25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)
- 18.04. Ворскла - Александрия 1:2 (УПЛ)
- 12.04. Рух - Александрия 1:1 (УПЛ)
- 06.04. Александрия - Кривбасс 1:0 (УПЛ)
Личные встречи
В 20-и очных матчах 10 раз выиграла "Александрия", лишь дважды - "Карпаты", и еще 8 игр завершились вничью. Все последние шесть встреч остались за командой из Кировоградской области.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|27
|19
|6
|2
|42-19
|63
|3
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|28
|11
|11
|6
|36-27
|44
|5
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|6
|27
|12
|7
|8
|32-24
|43
|7
|28
|11
|4
|13
|31-37
|37
|8
|27
|9
|8
|10
|31-38
|35
|9
|27
|8
|10
|9
|27-25
|34
|10
|28
|7
|8
|13
|18-42
|29
|11
|28
|7
|8
|13
|24-36
|29
|12
|27
|6
|11
|10
|23-23
|29
|13
|28
|6
|7
|15
|23-37
|25
|14
|27
|6
|5
|16
|16-36
|23
|15
|28
|6
|3
|19
|19-44
|21
|16
|27
|4
|8
|15
|17-41
|20
Ставки и коэффициенты
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"Карпаты" - "Александрия". Прогноз от UA-Футбол
C не самой стабильной и ослабленной кадровыми потерями обороной "Карпатам" вряд ли удастся сохранить ворота в неприкосновенности. Однако, и сами львовяне не у дел не останутся.
Наш прогноз - обе команды забьют (да) с коэффициентом 2.12.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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