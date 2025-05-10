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Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025

Украина

Карпаты - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025

Олександрія

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Противостояние команд, не проигрывающих в УПЛ уже более двух месяцев. Любой результат кроме победы сведет шансы "Александрии" на чемпионство к минимуму, в то время как "Карпаты" ведут ожесточенную борьбу за четвертое еврокубковое место.

"Карпаты" - "Александрия" 18:00

VBET Лига. 28-й тур

11 марта. Львов. Стадион "Украина"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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Трансляція матчу Карпати - Олександрія
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Содержание

"Карпаты": последние новости

Выезд в столицу на прошлой неделе обернулся для "Карпат" сложнейшим испытанием. Уже на 19-й минуте львовяне остались в меньшинстве, но даже несмотря на это, смогли минимально обыграть "Левый Берег".

После четырехматчевой безголевой серии в начале весенней части сезона "Карпаты" значительно улучшили свою игру в атаке, забив в последних шести матчах 15 голов. Также на счету "зелено-белых" 9 поединков без поражений. Именно благодаря нахождению в такой отличной форме, подопечные Лупашко добрались до борьбы за четвертое место в таблице УПЛ.

"Это третий сезон тренерского штаба Ротаня. Они к этой игре шли на протяжении длительного срока. Наверное, это редкость в нашем футболе, когда есть такое доверие к идее, несмотря на результат, который был в предыдущих чемпионатах.

Они стали более качественными в своих исполнителях, сыграннее, увереннее – это чувствуется", - сказал главный тренер "Карпат".

Из-за дисквалификации встречу с "Александрией" пропустит Альварес, также в лазарете у львовского коллектива находятся Стецьков, Педрозо и Булеза.

Ориентировочный состав: Кинарейкин - Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко - Танда, Бруниньо, Чачуа - Костенко, Очеретько, Невес

"Александрия": последние новости

Если "Карпаты" на прошлых выходных остались в своем матче в меньшинстве, то "Александрия" - в большинстве. После удаления Майсурадзе в начале второго тайма при счете 1:1 "желто-черные" дожали "Полесье" на 78-й минуте.

Несмотря на все голоса скептиков, "Александрия" продолжает проходить испытание за испытанием, и никак не позволяет завоевать "Динамо" досрочное чемпионство. А учитывая то, что киевляне на пару с "Шахтером" синхронно потеряли очки в пятницу, подопечные Ротаня в случае победы в воскресенье подберутся к лидеру таблицы на расстояние в два очка и обеспечат себе как минимум серебряную медаль.

Стоит отметить, что после единственного поражения во втором круге УПЛ от "Шахтера" далее "Александрия" потеряла очки только во Львове - в поединке с "Рухом".

Впервые в мае у "желто-черных" будут готовы появиться на поле восстановившиеся после травм Филиппов и Джевани. Не смогут принять участие в предстоящем матче дисквалифицированный Мартынюк и вылетевшие до конца сезона Безерра и Шулянский.

Ориентировочный состав: Ермаков - Кравченко, Шабанов, Кампуш, Ндика - Калюжный - Козак, Мишнев, Шепелев, Цара - Ковалец

"Карпаты" - "Александрия". Последние матчи

"Карпаты":

  • 02.05. Левый Берег - Карпаты 2:3 (УПЛ)
  • 26.04. Оболонь - Карпаты 2:2 (УПЛ)
  • 19.04. Карпаты - Рух 3:1 (УПЛ)
  • 14.04. Ингулец - Карпаты 1:2 (УПЛ)
  • 07.04. Полесье - Карпаты 1:1 (УПЛ)

"Александрия":

  • 04.05. Полесье - Александрия 1:2 (УПЛ)
  • 25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)
  • 18.04. Ворскла - Александрия 1:2 (УПЛ)
  • 12.04. Рух - Александрия 1:1 (УПЛ)
  • 06.04. Александрия - Кривбасс 1:0 (УПЛ)

Личные встречи

В 20-и очных матчах 10 раз выиграла "Александрия", лишь дважды - "Карпаты", и еще 8 игр завершились вничью. Все последние шесть встреч остались за командой из Кировоградской области.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 4Динамо

 28 20 8 0 59-17 68
2

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 5ФК Александрия

 27 19 6 2 42-19 63
3

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 6Шахтер

 28 17 7 4 64-24 58
4

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 7Полесье

 28 11 11 6 36-27 44
5

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 8Карпаты

 27 12 7 8 38-30 43
6

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 9Кривбасс

 27 12 7 8 32-24 43
7

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 10Заря

 28 11 4 13 31-37 37
8

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 11Верес

 27 9 8 10 31-38 35
9

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 12Рух

 27 8 10 9 27-25 34
10

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 13Оболонь

 28 7 8 13 18-42 29
11

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 14ЛНЗ

 28 7 8 13 24-36 29
12

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 15Колос

 27 6 11 10 23-23 29
13

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 16Ворскла

 28 6 7 15 23-37 25
14

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 17Левый Берег

 27 6 5 16 16-36 23
15

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 18Черноморец

 28 6 3 19 19-44 21
16

Карпаты - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025 - изображение 19Ингулец

 27 4 8 15 17-41 20

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"Карпаты" - "Александрия". Прогноз от UA-Футбол

C не самой стабильной и ослабленной кадровыми потерями обороной "Карпатам" вряд ли удастся сохранить ворота в неприкосновенности. Однако, и сами львовяне не у дел не останутся.

Наш прогноз - обе команды забьют (да) с коэффициентом 2.12.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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