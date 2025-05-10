Кривбасс – Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025

Обе команды максимально мотивированы на финише сезона, ведь "Кривбасс" борется за еврокубки, а "Колос" находится рядом с зоной переходных матчей.

УПЛ. 28-й тур

7 мая. Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" 13:00 "Колос"

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

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Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" подходит к матчу 28-го тура УПЛ против "Колоса" в статусе одного из претендентов на место в еврокубках и демонстрирует хорошую форму в конце сезона. После разгромной победы над "Левым Берегом" со счетом 4:0 команда Юрия Вернидуба поднялась в турнирной таблице на 4-ю позицию и продолжает претендовать на еврокубки.

В пяти последних поединках "Кривбасс" одержал три "сухих" матча подряд: нулевые ничьи против "Руха" и "ЛНЗ", а также убедительную победу над "Зарей" (3:0). Эти результаты, в сочетании с боевым поражением от "Шахтера" (1:2), подтверждают стабильность команды в последнее время.

Особенно мощно выглядит оборона криворожцев, которая в пяти последних турах пропустила всего дважды. При этом атака снова заработала: 7 забитых мячей в двух последних домашних матчах.

Игра с "Колосом" - это шанс закрепить позиции в топ-4 и снова сыграть в еврокубках. Кривбасс мотивирован, в хорошей форме и настроен на очередную победу.



Новости "Колоса"

"Колос" подходит к выездному поединку в Кривом Роге с задачей закрепиться над зоной переходных матчей. После важных побед над "Левым Берегом" и "Шахтером", команда из Ковалевки несколько притормозила, дважды сыграв вничью - с "Полисьем" (1:1) и "Ворсклой" (0:0). Впрочем, в этих матчах "Колос" показал организованную игру в обороне и характере.

Наиболее резонансным для команды Костышина стал матч против "Шахтера", в котором "Колос" неожиданно одержал победу со счетом 4:2, продемонстрировав лучшую атакующую игру в сезоне. Этот результат дал команде психологическое преимущество в борьбе за выживание. Под руководством Костышина команда играет "с душой" и выбралась из зоны переходных матчей.

Пока "Колос" имеет всего 4 очка преимущества над зоной переходных матчей, поэтому каждый следующий матч имеет важное значение. Игра против "Кривбасса", который находится в топ-5, станет серьезным испытанием для амбиций ковалевцев. Впрочем, форма команды на весеннем отрезке дает повод для осторожного оптимизма.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Кривбассу" не помогут травмированные Хомченовский, Шевченко и Мендоса.



Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Кузык, Соса, Микитишин.

У "Колоса" все основные игроки готовы выйти на поле.



Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк – Цуриков, Красничи, Бурда, Козик – Демченко, Ррапай, Гагнидзе – Великан, Боливар, Третьяков.

"Кривбасс" - "Колос": статистика личных встреч

09.11.24. Колос – Кривбасс 1:1 (УПЛ)

16.03.24. Кривбасс – Колос 1:0 (УПЛ)

03.09.23. Колос – Кривбасс 0:3 (УПЛ)

03.03.23. Кривбасс – Колос 1:0 (УПЛ)

23.08.22. Колос – Кривбасс 1:0 (УПЛ)

За последние 5 матчей "Кривбасс" одержал 3 победы, 1 матч завершился вничью и 1 матч выиграл "Колос". Матч первого круга в ноябре завершился вничью 1:1.

Последние матчи "Кривбасса"

07.05. Кривбасс - Левый Берег 4:0 (УПЛ)

02.05. Рух – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)

16.04. Кривбасс – Шахтер 1:2 (УПЛ)

Последние матчи "Колоса"

04.05. Колос – Ворскла 0:0 (УПЛ)

27.04. Колос - Полесье 1:1 (УПЛ)

19.04. Шахтер – Колос 2:4 (УПЛ)

13.04. Левый Берег - Колосс 0:2 (УПЛ)

07.04. Колос – Рух 0:1 (УПЛ)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Полесье 28 11 11 6 36-27 44 5 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 6 Кривбасс 27 12 7 8 32-24 43 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 28 11 4 13 31-37 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Оболонь 28 7 8 13 18-42 29 11 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 12 Колос 27 6 11 10 23-23 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Левый Берег 27 6 5 16 16-36 23 15 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21 16 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20

"Кривбасс" - "Колос": ставки и коэффициенты

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"Кривбасс" - "Колос": прогноз от UA-Футбол

"Кривбасс" является фаворитом встречи по мнению букмекеров и мы с ними согласны, учитывая форму и мотивацию команд. Подопечные Вернидуба должны побеждать и обострить борьбу за последнюю еврокубковую позицию. Считаем, что "Кривбасс" победит (П1) за коэффициент 2,04.