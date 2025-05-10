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Кривбасс – Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Кривбасс" - "Колос" в рамках 28-го тура УПЛ
Фото пресслужби ФК "Колос"
Обе команды максимально мотивированы на финише сезона, ведь "Кривбасс" борется за еврокубки, а "Колос" находится рядом с зоной переходных матчей.
УПЛ. 28-й тур
7 мая. Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" 13:00 "Колос"
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" подходит к матчу 28-го тура УПЛ против "Колоса" в статусе одного из претендентов на место в еврокубках и демонстрирует хорошую форму в конце сезона. После разгромной победы над "Левым Берегом" со счетом 4:0 команда Юрия Вернидуба поднялась в турнирной таблице на 4-ю позицию и продолжает претендовать на еврокубки.
В пяти последних поединках "Кривбасс" одержал три "сухих" матча подряд: нулевые ничьи против "Руха" и "ЛНЗ", а также убедительную победу над "Зарей" (3:0). Эти результаты, в сочетании с боевым поражением от "Шахтера" (1:2), подтверждают стабильность команды в последнее время.
Особенно мощно выглядит оборона криворожцев, которая в пяти последних турах пропустила всего дважды. При этом атака снова заработала: 7 забитых мячей в двух последних домашних матчах.
Игра с "Колосом" - это шанс закрепить позиции в топ-4 и снова сыграть в еврокубках. Кривбасс мотивирован, в хорошей форме и настроен на очередную победу.
Новости "Колоса"
"Колос" подходит к выездному поединку в Кривом Роге с задачей закрепиться над зоной переходных матчей. После важных побед над "Левым Берегом" и "Шахтером", команда из Ковалевки несколько притормозила, дважды сыграв вничью - с "Полисьем" (1:1) и "Ворсклой" (0:0). Впрочем, в этих матчах "Колос" показал организованную игру в обороне и характере.
Наиболее резонансным для команды Костышина стал матч против "Шахтера", в котором "Колос" неожиданно одержал победу со счетом 4:2, продемонстрировав лучшую атакующую игру в сезоне. Этот результат дал команде психологическое преимущество в борьбе за выживание. Под руководством Костышина команда играет "с душой" и выбралась из зоны переходных матчей.
Пока "Колос" имеет всего 4 очка преимущества над зоной переходных матчей, поэтому каждый следующий матч имеет важное значение. Игра против "Кривбасса", который находится в топ-5, станет серьезным испытанием для амбиций ковалевцев. Впрочем, форма команды на весеннем отрезке дает повод для осторожного оптимизма.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Кривбассу" не помогут травмированные Хомченовский, Шевченко и Мендоса.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Кузык, Соса, Микитишин.
У "Колоса" все основные игроки готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк – Цуриков, Красничи, Бурда, Козик – Демченко, Ррапай, Гагнидзе – Великан, Боливар, Третьяков.
"Кривбасс" - "Колос": статистика личных встреч
- 09.11.24. Колос – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
- 16.03.24. Кривбасс – Колос 1:0 (УПЛ)
- 03.09.23. Колос – Кривбасс 0:3 (УПЛ)
- 03.03.23. Кривбасс – Колос 1:0 (УПЛ)
- 23.08.22. Колос – Кривбасс 1:0 (УПЛ)
За последние 5 матчей "Кривбасс" одержал 3 победы, 1 матч завершился вничью и 1 матч выиграл "Колос". Матч первого круга в ноябре завершился вничью 1:1.
Последние матчи "Кривбасса"
- 07.05. Кривбасс - Левый Берег 4:0 (УПЛ)
- 02.05. Рух – Кривбасс 0:0 (УПЛ)
- 26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)
- 20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)
- 16.04. Кривбасс – Шахтер 1:2 (УПЛ)
Последние матчи "Колоса"
- 04.05. Колос – Ворскла 0:0 (УПЛ)
- 27.04. Колос - Полесье 1:1 (УПЛ)
- 19.04. Шахтер – Колос 2:4 (УПЛ)
- 13.04. Левый Берег - Колосс 0:2 (УПЛ)
- 07.04. Колос – Рух 0:1 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|ФК Александрия
|27
|19
|6
|2
|42-19
|63
|3
|Шахтер
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|Полесье
|28
|11
|11
|6
|36-27
|44
|5
|Карпаты
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|6
|Кривбасс
|27
|12
|7
|8
|32-24
|43
|7
|Рух
|28
|9
|10
|9
|29-25
|37
|8
|Заря
|28
|11
|4
|13
|31-37
|37
|9
|Верес
|28
|9
|8
|11
|31-40
|35
|10
|Оболонь
|28
|7
|8
|13
|18-42
|29
|11
|ЛНЗ
|28
|7
|8
|13
|24-36
|29
|12
|Колос
|27
|6
|11
|10
|23-23
|29
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23-37
|25
|14
|Левый Берег
|27
|6
|5
|16
|16-36
|23
|15
|Черноморец
|28
|6
|3
|19
|19-44
|21
|16
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17-41
|20
"Кривбасс" - "Колос": ставки и коэффициенты
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"Кривбасс" - "Колос": прогноз от UA-Футбол
"Кривбасс" является фаворитом встречи по мнению букмекеров и мы с ними согласны, учитывая форму и мотивацию команд. Подопечные Вернидуба должны побеждать и обострить борьбу за последнюю еврокубковую позицию. Считаем, что "Кривбасс" победит (П1) за коэффициент 2,04.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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