Кудровка - Агробизнес. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 18.05.2025

С турнирной точки зрения стратегически важный матч для обеих команд. Соперники набрали по 32 зачетных пункта и только по дополнительным показателям "Кудровка" опережает своего конкурента. Игра первого круга завершилась победой "Кудровки" - 2:0.

Первая лига. Седьмой тур. Группа "Чемпионская"

18.05.2025. 14:00. "Кудровка-Арена". Кудровка

"Кудровка" - "Агробизнес"

Трансляция - Divisport

"Кудровка": последние новости

Коллектив из Черниговской области в прошлом туре разочаровал. "Кудровка" очень активно начала игру против "Металлиста“, но свои моменты эта команда не реализовала. А вот у соперника с реализацией проблем не было - 0:2. Второй пропущенный мяч сразу после перерыва морально надломил команду Баранова и после этого "Кудровка" уже не смогла вернуться в игру. Опорник Думанюк пропускал тур из-за перебора карточек, но вряд ли это существенно повлияло на результат. Постепенно вернулись в игру все лидеры "Кудровки", но стабильности все же не хватает. В матче в Ужгороде не нашлось лидера, который смог бы повести команду за собой. Замены тренерского штаба не смогли перевернуть ход противостояния. После этого поражения существенно усложнила себе жизнь "Кудровка". Команде теперь стоит сосредоточиться на сохранении четвертого места, ведь реальных шансов напрямую повыситься в классе немного.

Неделю назад самобытный клуб из Черниговской области сыграл свой 50-й матч в Первой лиге. То что "Кудровка" претендует на повышение в классе - это уже достижение. Можно с уверенностью сказать, что клуб движется в правильном направлении. Дисквалифицированных на матч против "Агробизнеса" у хозяев нет.

"Агробизнес": последние новости

Коллектив из Волочиска неделю назад наконец впервые в 2025 году победил. Подопечные Чижевского благодаря голу с пенальти Войцеховского победили ЮКСА -1:0. "Агробизнес" выиграл впервые за октябрь - после 10 туров безвыигрышной серии. Эти три очка оставили команду в борьбе за плей-офф. Чижевский в матче против ЮКСА удивил, ведь в запасе впервые весной остался нападающий Войтиховский. Однако, именно Максим и стал героем матча, ведь он заработал пенальти и реализовал его. Войтиховский из-за дисквалификации не сыграет в Кудровке и это большая проблема. Победу нельзя назвать не заслуженной, ведь "Агробизнес" играл интереснее. Особенно это касается первой половины встречи. От этой команды не стоит ожидать ряда моментов, но свой шанс футболисты "Агробизнеса" всегда найдут. Вопрос в том, что не всегда все удается с реализацией.

Против команды Чижевского непросто играть, ведь прежде всего "Агробизнес" силен своей игрой в защите. После неудачных матчей против "Металлиста 1925" и "Полтавы" были сделаны выводы и удалось впервые за четыре тура не пропустить. "Агробизнес" остается в борьбе за топ-4, но проигрывать прямому конкуренту нельзя.

Последние матчи команд

"Кудровка"

11.05. "Металлист" - "Кудровка" 2:0

03.05. "Кудровка" - "Буковина" 2:0

27.04. "Кудровка" - "Эпицентр" 0:1

"Агробизнес"

10.05. "Агробизнес" - ЮКСА 1:0

04.05. "Полтава" - "Агробизнес" 2:0

26.04. "Металлист 1925" - "Агробизнес" 4:0

Личные встречи

Команды между собой встречались трижды: две победы "Кудровки" и победа "Агробизнеса". В первом круге "Кудровка" победила - 2:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Эпицентр 20 14 5 1 34-13 47 2 Металлист 1925 20 11 6 5 27-16 35 3 Полтава 20 11 6 5 28-19 35 4 Кудривка 20 11 5 6 22-16 32 5 Агробизнес 20 10 2 8 18-23 32 6 Металлист 20 8 6 6 26-17 30 7 Буковина 20 7 6 7 18-18 27 8 ЮКСА 20 9 5 8 30-30 26

Ставка та коефіцієнти

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Важность этого матча с турнирной точки зрения переоценить сложно. Команде которая проигрывает сложно рассчитывать на борьбу за повышение в классе. К тому же, в последнем туре этим коллективам придется сыграть против "Эпицентра" и "Металлиста 1925". Ключевым фактором в игре может стать отсутствие нападающего гостей Максима Войтиховского, который уже не раз доказывал свою способность решать судьбы противостояний. Ряда голов не ожидаем, но больше шансов на победу все же у хозяев. Прогноз - победа "Кудровки" (2.10).