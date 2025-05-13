Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз финала Кубка Украины на 14.05.2025

Вот и оно - "Украинское Классическое" в финале национального Кубка! Первое противостояние в подобном формате аж с сезона 2017/18 (тогда трофей забрали именно "горняки", обыграв динамовцев со счетом 2:0).

В конце апреля прошла генеральная репетиция этого противостояния - тогда во Львове команда Александра Шовковского героически свела тот поединок в ничью (2:2) и по сути похоронила шансы дончан на защиту титула чемпиона. Более того, первая встреча наших грандов в текущей кампании УПЛ также закончилась ничьей - 1:1 в Киеве.

Впрочем, на этот раз уже "полюбовного" результата точно не будет. Как говорится: "Пан или пропал" . Возможна только победа. В частности, для "Динамо" - это шанс впервые обыграть донецкую команду с 2021-го года и догнать своего извечного конкурента по количеству добытых кубков Украины. Ну а "Шахтер" имеет возможность на конец спас этот сезон от провала.

Финал Кубка Украины сезона 2024/25

Среда, 14-е мая

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Балакин Николай

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"Шахтер": последние новости

Делать какие-то выводы по текущей форме "Шахтера" по последнему матчу с луганской "Зарей" все же не стоит. Хотя опять же, уже наверное в тысячный раз повторимся, что снова "горняки" привезли проблемы сами себе, на собственную голову. Проиграли сами себе. В частности, речь идет о нелепом удалении африканца Грама уже в начале поединка против подопечных Младена Бартуловича.

"Несмотря на этот результат, 0:0, который является для нас неутешительным, но учитывая обстоятельства - большое уважение моим игрокам за то, что они сегодня показали. Я очень гордый тренер сегодня, и я действительно наслаждался со стороны тем, как мы играли и принимали решения, на самом деле, всем, что делалиМы действовали несколько иначе, чем в последний раз, и у меня была эта идея уже несколько недель. К сожалению, сегодня так сложилось, что мне было сложно ее реализовать, но все получилось - мы очень хорошо поработали и выполнили задачи. Повторюсь, если рассматривать то, как моя команда играла в меньшинстве, я очень ими горжусь", - так зарубежный специалист подытожил действия своих подопечных в игре против "Зари".

По сути те слова Пушича о "решенной судьбе чемпионства" после победной игры с киевской "Оболонью" в конце марта стали пророческими. "Шахтер" мало того, что однозначно потерял титул, так еще и скорее всего с большой вероятностью впервые за огромный (!) временной период (с 1996-го года) не добыл даже серебро первенства. Этот финал Кубка - по сути, да и по факту хоть как-то сгладить послевкусие и впечатления для "горняков" от этой кампании.

Однако, даже несмотря на судьбу и итоговый результат этого противостояния, лейтмотивом всего этого сезона являются упущенные возможности и амбиции. Это и непосредственно подтверждал сам боснийский специалист, на одной из своих послематчевых пресс-конференций. Потому что так оно и есть. При этом, абсолютно по своей вине.

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Определенная халатность, расслабленность, потеря концентрации и банальное "пижонство" - не раз играли злую шутку с футболистами "Шахтера" в этой кампании. Стоит только вспомнить недавнее "Украинское Классическое". "Шахтер" здорово начал, благо уровень и мастерство латиноамериканских легионеров позволяют задавать высокий темп. Но что было дальше? А дальше просто проваленная опорная зона, разбалансированная структура и как следствие: хаос (управляемый, условно).

Поэтому, вывод напрашивается один. Может ли "Шахтер" обыграть "Динамо" и взять кубок? Да конечно. Благо, симбиоз дорогостоящих талантливых бразильцев и опытных украинских исполнителей позволяет обыгрывать любого соперника на внутренней арене. Однако, захочет ли это делать текущий ростер "горняков", продемонстрирует ли в конце концов характер? Вот это уже большой вопрос, учитывая, мягко говоря, определенные проблемы с микроклиматом внутри донецкой команды.

"Давление на тренера? В такой команде, как "Шахтер", очень тонкая линия между успехом и неудачей, и в сезоне было много матчей, где мы заслужили победить", - поделился мыслями Пушич накануне финального поединка с "Динамо".

Относительно кадровой ситуации, то под вопросом находится участие в финале Ризныка. В принципе, как показали последние матчи, Дмитрия без прям существенной потери качества может заменить молодой Фесюн. В то же время есть и позитивные новости, как заверил главный тренер донецкого клуба, Судаков и Матвиенко все-таки будут готовы к финалу. И это радует - для максимально интриги нужна полная боевая готовность обоих участников.

Ориентировочный состав "Шахтера": Фесюн, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Кевин, Эгиналду.

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"Динамо": последние новости

У "Динамо" же другого характера есть проблемы. Столичная команда откровенно не проваливается на дистанции и выдерживает стабильность, благодаря методичной ротации от их наставника. Однако, здесь совсем другая история - статусный соперник и всего один поединок. И как киевляне это продемонстрировали в недавнем "Классическом", и в матче последнего тура с житомирским "Полесьем" - в поединках такого калибра есть вопросы. Это и понимает сам коуч "Динамо".

"Я недоволен действиями игроков, особенно в плане решений - много брака, много не того, о чем мы договаривались и что должны делать. Мы снова недовольны. Я не понимаю, в чем причина тех решений, которые они принимали, особенно в первом тайме. Персонально ни о ком говорить не буду. План был - победить. Я не знаю, что повлияло на действия игроков, но они должны выходить и играть так, как мы договорились. Мне здесь многое непонятно. Будем разбираться. Я не знаю, в каком состоянии будут наши футболисты после сегодняшней игры. Возможно, изменения будут, возможно - нет. На этот вопрос ответит ситуация и тренировочный процесс", - так наставник киевлян прокомментировал блеклую ничью с житомирскими "волками".

Динамовцы хорошо ведут игру против заведомо более слабых визави. Однако, в противостояниях, где за инициативу и контроль за ходом встречи возникают определенные трудности. Прежде всего, в переходных фазах. В такие моменты текущий лидер (да и что там, по сути уже чемпион ) достаточно долго "просыпается".

Потому что сокрушить, при всем уважении, условного аутсайдера УПЛ в лице "Ингульца" (4:0) или представителя низшего дивизиона (перволиговую "Буковину" - 4:1) - это одно. А вот переиграть на классе равных себе по подбору исполнителей и определенным набором креативных идей соперников - это уже вообще нетривиальная задача для текущего состава "Динамо". Сразу 8 ничейных результатов в текущем сезоне украинского регулярного чемпионата и мягко говоря "тяжеловатый" (титанический со знаком минус!) старт во втором по рангу еврокубке только подтверждают этот тезис.

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В остальном же, команда Александра Шовковского выглядит как единый и слаженный механизм. В атаке киевляне точно создадут и найдут свое у ворот "горняков". А итоговый результат финального поединка решит как раз то, насколько оборонительное звено "бело-синих" выдержит давление и сумеет нивелировать скоростных бразильцев.

Однако, в любом случае повторимся. Опять же, как и в случае с "горняками", все в руках, то есть ногах футболистов столичной команды. Не допускай ошибок, выдерживай структуру, а соперник точно даст шансы. Главное их дождаться с "нулем" в графе пропущенных. "Динамо" имеет исторический шанс, несмотря на все невзгоды, сложности и критику экспертов и болельщиков, вернуться на вершину украинского футбола, оформив "золотой дубль". Пора уже доказывать свой уровень, класс и амбиции. Вперед!

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет, Дубинчак, Попов, Михавко, Тымчик, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ванат, Ярмоленко.

"Шахтер" - "Динамо" . Личные встречи

Сказать, что "горняки" и "бело-синие" имеют богатую историю очных противостояний - это абсолютно ничего не сказать! На всех уровнях, в разные времена и в рамках различных турниров наши гранды успели сыграть между собой уже аж 200 поединков.

Из них 74 в рамках УПЛ и 16 - в национальном Кубке Украины. Статистическое преимущество именно на стороне динамовцев: 80 побед против 61. При этом, столичный коллектив в последний раз (представьте себе) побеждал дончан аж в далеком 2021-м году - тогда "Динамо" тренировал еще старый знакомый "Шахтера" и опытный "лис" Мирча Луческу.

Статистика очных поединков:

Победы: 61:80

61:80 Забитые мячи: 233:266

233:266 В среднем голов за матч: 1.17 - 1.33

1.17 - 1.33 Самая большая победа: 6:0 - 0:5

"Шахтер" - "Динамо" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Динамо":

Кубковый путь

Ни для кого не будет секретом, что по праву сильного наши мастодонты начали свой кубковый путь сразу со стадии 1/8.

На пути к решающему поединку динамовцы поочередно одолели: полтавскую "Ворсклу" (благодаря голу Ваната в овертаймах с итоговым счетом 2:1), минимально львовский "Рух" (1:0) и перволиговую "Буковину" (первыми пропустили, но разгромили со счетом 4:1).

В свою очередь, все еще действующий чемпион и действующий обладатель Кубка на свою путевку в финал завоевал в противостояниях со следующими командами: в 1/8 была переиграна луганская "Заря", в четвертьфинале "горняки" одолели "Александрию", а в полуфинале дончане переиграли житомирское "Полесье". При этом все эти победы команды Марино Пушича были минимальными и закончились с идентичным счетом - 1:0. Хотя и против "горожан" и "волков" эти триумфы были добыты лишь в дополнительное время.

"Шахтер" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты

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"Шахтер" - "Динамо" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "горняков" в овертаймах. Букмекеры считают фаворитом именно донецкую команду. Хотя, будем откровенными, шансы обеих команд выглядят как примерно равные.

Тем более, это "Украинское Классическое", и это финал. Может произойти все, что угодно. На стороне "Шахтера" индивидуальное мастерство его латиноамериканских легионеров. На руку же "Динамо" играет их однозначно лучшая, особенно на фоне подопечных Пушича, организованность и структура игры.

В свою очередь, на команду боснийского наставника давит потенциально полностью проваленный сезон, а на столичный коллектив - безвыигрышная серия в матчах с извечным соперником с 2021-го года...

Поэтому, свои сильные и слабые стороны есть у обоих. Впрочем, поставим на то, что все еще действующий чемпион и действующий обладатель национального Кубка хотя бы на последний важный матч соберется и докажет свой статус. В любом случае, все решится в деталях и мелких эпизодах. Кто сделает меньше невынужденных и элементарных ошибок - тот и заберет трофей.