Кривбасс - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2025

Одна из трех стартовых параллельных встреч предпоследнего тура УПЛ кампании образца 2024/25. Речь идет о противостоянии криворожан Юрия Вернидуба и "пивоваров" Сергея Шищенко. Первая встреча этих коллективов в текущем сезоне украинского первенства завершилась минимальной гостевой победой "Кривбасса". Этот же матч пройдет уже именно в Кривом Роге.

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29-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 17-е мая

Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр: Омельченко Александр

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Трансляция матча В эфире Трансляция матчаКривбасс - Оболонь Смотреть трансляцию

"Кривбасс": последние новости

"Кривбасс" на финишной прямой текущего первенства откровенно буксует, демонстрируя вообще не форму прямого претендента на зону еврокубков. У криворожан есть определенные проблемы с микроклиматом и атмосферой внутри команды, и что главнее - с реализацией. Подопечные Юрия Вернидуба банально не могут реализовать то, что создают впереди.

"Трудно что-то говорить после таких игр. На поле были две неплохие команды. Одна быстро забила после стандарта, а вторая все время хотела отыграться и выиграть, но не смогла забить. Хочу поздравить "Колос" с победой. После таких матчей мне не стыдно. Если ребята будут с таким желанием выходить на поле и играть, то это однозначно для них будет шаг вперед. Какие выводы? Надо всегда выходить на поле, работать и достигать тех результатов, которые перед тобой ставят, и к которым ты сам стремишься. Я всегда хотел и хочу работать ради достижения результата. Просто работать без цели - неинтересно. Думаю, что вот так и отвечу, все остальное не имеет большого значения", - так коуч "Кривбасса" прокомментировал последнее поражение от ковалевцев Костышина.

Подтверждением этому лишь три победы "Кривбасса" во всей второй части УПЛ. Речь идет о минимальной гостевой победе над полтавской "Ворсклой" Юрия Максимова (1:0), домашний триумф в игре с луганской "Зарей" Младена Бартуловича (3:0) и недавний погром над "Левым Берегом" Виталия Первака - 4:0.

И если поражения от лидеров таблицы в лице "Александрии", донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" можно относительно легко объяснить. Все-таки сказывается разница в классе и качественном подборе исполнителей. То, мягко говоря, блеклые фиаско против откровенных аутсайдеров, или же представителей подвала турнирной таблицы, как вот в матчах с "Ингульцом" (0:2) в начале марта и последние 0:1 от ковалевского "Колоса" - описать сложновато.

Команда Юрия Вернидуба все еще сохраняет шансы на еврокубковую зону, однако уже все далеко не в руках ее футболистов. В любом случае, при всем уважении, если "Кривбасс" все еще декларирует перед собой высокие цели, такого соперника как киевская "Оболонь", тем более в родных стенах", должен обыгрывать без всяких "но". Пора уже демонстрировать характер и футбольную гордость, отступать просто некуда...

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузык, Илич, Вакулко, Задерака, Твердохлеб, Микитишин, Соса.

"Оболонь": последние новости

"Оболонь" же, в отличие от криворожан, в последнее время (конечно, по меркам вчерашнего аутсайдера) набрала солидную форму. В частности, в последних 6-ти турах "пивовары" одержали сразу три победы и две ничьи, проиграв за этот временной промежуток лишь в киевском дерби для "Динамо" Александра Шовковского (0:3).

И самое главное то, что команда Сергея Шищенко отбирала очки и побеждала прямых конкурентов в борьбе за сохранение прописки в элите. В частности, речь идет о минимальных победах на "Ингульцом" и одесским "Черноморцем" (по 1:0) и достаточно неожиданном гостевом триумфе в игре с ровенским "Вересом" (2:0). К тому же, была результативная ничья с львовскими "Карпатами" (2:2) - подопечные Лупашко спаслись от поражения лишь на 90-й минуте. И последние "нули" против черкасского ЛНЗ Романа Григорчука.

Это позволило киевлянам оттолкнуться от зоны стыков (даже не от зоны вылета) сразу на четыре зачетных балла. По сути, можно уже констатировать, что "Оболонь" практически уберегла себя от понижения в классе. И что точно, сейчас киевская команда однозначно на правильном пути своего локального развития. Каких-то кардинальных проблем у "Оболони" на завершающей стадии этого сезона не должно возникнуть. Тем более, в последнем туре подопечные Шищенко будут принимать "Левый Берег". Если не в Кривом Роге, то там очки точно "пивовары" точно должны забирать.

"У нас очень хорошая атмосфера в команде - ежедневно, на каждой тренировке. Я уже говорил: здесь очень хороший коллектив ребят, теплая атмосфера. Мы ее поддерживаем. И то, что мы набираем зачетные баллы - это результат того, что мы понимаем, насколько важно выйти из этой ситуации. Еще осталось два тура. Будет непросто, будет трудно. Но с тем отношением, которое есть у ребят, с пониманием того, что они делают на поле - я считаю, что мы можем выполнить задачу и не попасть в переходные матчи", - поделился положительными эмоциями наставник столичного коллектива после ничьей с ЛНЗ.

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Витенчук, Курко, Черненко, Близниченко, Устименко.

"Кривбасс" - "Оболонь" . Личные встречи

В своей новейшей истории криворожская и киевская команды провели между собой не так много очных матчей. А если точнее - всего 4 поединка. Трижды "Кривбасс" и "Оболонь" пересекались в рамках элитного украинского дивизиона, и еще однажды - в Первой лиге Украины. При этом, "пивоварам" еще ни разу не удавалось победить в этой паре. Более того, столичный коллектив даже не провел ни одного гола.

Статистика очных поединков:

Победы: 2:0

2:0 Забитые мячи: 2:0

2:0 В среднем голов за матч: 0.50 - 0.00

0.50 - 0.00 Самая большая победа: 1:0

"Кривбасс" - "Оболонь" . Последние официальные матчи

"Кривбасс":

"Оболонь":

Турнирное положение команд

Имеем дело с претендентом на еврокубки и представителем нижней части турнирной таблицы украинского первенства. На данный момент, а именно за два тура до финиша чемпионата, команда Юрия Вернидуба занимает 6-е место, имея в своем активе 43 зачетных балла. Ну а подопечные Сергея Шищенко с 29 очками расположились на 11-й позиции.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Карпаты 28 13 7 8 40-31 46 5 Полесье 28 11 11 6 36-27 44 6 Кривбасс 28 12 7 9 32-25 43 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 28 11 4 13 31-37 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колос 28 7 11 10 24-23 32 11 Оболонь 28 7 8 13 18-42 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19-42 23 15 Левый Берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

"Кривбасс" - "Оболонь" . Ставка и коэффициенты

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"Кривбасс" - "Оболонь" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа подопечных Вернидуба - 2:1. Имеем довольно интересную картинку: на бумаге и по мнению букмекеров безусловным фаворитом этого противостояния является именно криворожане. Более того, они будут действовать на домашней арене. С другой стороны - "Оболонь" сейчас находится в ощутимо лучших игровых кондициях. В любом случае очки необходимы обоим коллективам. Поставим на то, что забьют обе стороны, но три очка останутся именно в Кривом Роге. Все-таки, разница в классе должна взять свое.