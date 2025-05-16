Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2025
Львовяне стремятся к еврокубкам
Фото пресслужби ФК "Карпати"
Сезон УПЛ потихоньку подходит к завершению. В предпоследнем туре встретятся "Колос" и "Карпаты", которые имеют немного разную мотивацию на этот матч. Обо всем, что нужно знать - расскажем далее.
УПЛ. 29-й тур
17.05.2025. Стадион "Колос" (Ковалевка)
Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Колос - Карпаты. 13:00
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Колос
Безвыигрышная домашняя серия "Колоса" в УПЛ достигает уже 10-ти игр подряд (6 ничьих и 4 поражения). Это антирекорд клуба. В текущем сезоне у команды остался только один домашний матч - следующий против "Карпат". Вероятно, захочется распрощаться с этой серией, чтобы не затягивать ее еще на месяцы.
В прошлом туре ковалевцы решили первоочередную свою задачу - сохранили место в УПЛ на следующий сезон. Это удалось сделать благодаря выездной победе над "Кривбассом" (1:0). Теперь главное не расслабиться, а спокойно доиграть последние матчи. Тем более, что мотивация прервать негативную серию, как на нас, очень неплохая.
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин как раз на этом и будет делать акцент: "Я буду настраивать их. Потому что команда столько провела времени в негативе, столько в негативных эмоциях, что совсем не время как-то подходить к игре вызывающе. И, во-первых, мы уже дома не выигрываем, я не знаю, там уже где-то год, наверное. Ну точно 10 матчей дома не можем выиграть. Болельщик ждет победы. Это, во-вторых. А, понимаете, сейчас, возможно, психологически будет намного легче играть, когда не будет груза потерянных очков".
Ковалевцы остаются в борьбе за 7-12 место. Это еще одна причина, чтобы продолжать отдавать на поле все силы. Можно завершить сезон на мажорной ноте. Но это все зависит от футболистов.
Карпаты
В памяти еще до сих пор феерическая победа "Карпат" над "Александрией". До 80-й минуты львовяне уступали 0:1, но реализованный пенальти Краснопиром подарил очень горячие последние минуты. Команда Лупашко была настроена только на победу, поэтому на кураже неслась забивать еще раз. И это получилось! Решающий гол Чачуа на 90+5 вызвал у болельщиков на стадионе "Украина" просто сумасшедший взрыв эмоций.
Победить претендента на чемпионство и существенно увеличить свои шансы в борьбе за еврокубковое, четвертое место - отличный результат. "Полесье" отстает на 2 очка, "Кривбасс" - на 3.
"Карпаты" не проигрывают в УПЛ уже 10 игр подряд (6 побед и 4 ничьи). Среди них были 5 матчей в гостях (2 победы и 3 ничьи). Словом, команда Лупашко в хорошей форме на заключительный отрезок чемпионата.
Единственная проблема - из-за перебора желтых карточек игру с "Колосом" пропустит неизменный, основной центральный защитник Владислав Бабогло.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Колоса:
04.05. Колос - Ворскла 0:0 (УПЛ)
27.04. Ворскла - Верес 3:0 (УПЛ)
18.04. Ворскла - Александрия 1:3 (УПЛ)
- Последние 3 встречи Карпат:
03.05. Черноморец - Шахтер 0:3 (УПЛ)
26.04. Черноморец - Рух 1:2 (УПЛ)
20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)
- Последние очные встречи:
2024. Карпаты - Колос 1:0 (УПЛ)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|ФК Александрия
|28
|19
|6
|3
|43-21
|63
|3
|Шахтер
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|Карпаты
|28
|13
|7
|8
|40-31
|46
|5
|Полесье
|28
|11
|11
|6
|36-27
|44
|6
|Кривбасс
|28
|12
|7
|9
|32-25
|43
|7
|Рух
|28
|9
|10
|9
|29-25
|37
|8
|Заря
|28
|11
|4
|13
|31-37
|37
|9
|Верес
|28
|9
|8
|11
|31-40
|35
|10
|Колос
|28
|7
|11
|10
|24-23
|32
|11
|Оболонь
|28
|7
|8
|13
|18-42
|29
|12
|ЛНЗ
|28
|7
|8
|13
|24-36
|29
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23-37
|25
|14
|Ингулец
|28
|5
|8
|15
|19-42
|23
|15
|Левый Берег
|28
|6
|5
|17
|17-38
|23
|16
|Черноморец
|28
|6
|3
|19
|19-44
|21
Ставки и коэффициенты
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Прогноз на матч Колос - Карпаты от UA-Футбол
Цель "Карпат" понятна. Надеемся, что футболисты "Колоса", в свою очередь, захотят большего, чем имеют. И тогда этот матч нам принесет настоящую борьбу за победу от обеих команд. Несмотря на это, не верится, что ковалевцы прервут свою рекордную серию. Максимум - ничья при коф. 3,30.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- "Очень хочу, чтобы он ушел именно сейчас": журналист – о желаемом трансфере из УПЛ
- Бущан рассказал, что пошло не так у Динамо под руководством Луческу
- Будковский – об отношении к Полесью: В Житомире говорил, что кто будет убирать ноги – будем разговаривать в раздевалке
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз финала Кубка Украины на 14.05.2025
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров