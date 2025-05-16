Колос - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2025

Сезон УПЛ потихоньку подходит к завершению. В предпоследнем туре встретятся "Колос" и "Карпаты", которые имеют немного разную мотивацию на этот матч. Обо всем, что нужно знать - расскажем далее.

УПЛ. 29-й тур

17.05.2025. Стадион "Колос" (Ковалевка)

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Колос - Карпаты. 13:00

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Колос

Безвыигрышная домашняя серия "Колоса" в УПЛ достигает уже 10-ти игр подряд (6 ничьих и 4 поражения). Это антирекорд клуба. В текущем сезоне у команды остался только один домашний матч - следующий против "Карпат". Вероятно, захочется распрощаться с этой серией, чтобы не затягивать ее еще на месяцы.

В прошлом туре ковалевцы решили первоочередную свою задачу - сохранили место в УПЛ на следующий сезон. Это удалось сделать благодаря выездной победе над "Кривбассом" (1:0). Теперь главное не расслабиться, а спокойно доиграть последние матчи. Тем более, что мотивация прервать негативную серию, как на нас, очень неплохая.

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин как раз на этом и будет делать акцент: "Я буду настраивать их. Потому что команда столько провела времени в негативе, столько в негативных эмоциях, что совсем не время как-то подходить к игре вызывающе. И, во-первых, мы уже дома не выигрываем, я не знаю, там уже где-то год, наверное. Ну точно 10 матчей дома не можем выиграть. Болельщик ждет победы. Это, во-вторых. А, понимаете, сейчас, возможно, психологически будет намного легче играть, когда не будет груза потерянных очков".

Ковалевцы остаются в борьбе за 7-12 место. Это еще одна причина, чтобы продолжать отдавать на поле все силы. Можно завершить сезон на мажорной ноте. Но это все зависит от футболистов.

Карпаты

В памяти еще до сих пор феерическая победа "Карпат" над "Александрией". До 80-й минуты львовяне уступали 0:1, но реализованный пенальти Краснопиром подарил очень горячие последние минуты. Команда Лупашко была настроена только на победу, поэтому на кураже неслась забивать еще раз. И это получилось! Решающий гол Чачуа на 90+5 вызвал у болельщиков на стадионе "Украина" просто сумасшедший взрыв эмоций.

Победить претендента на чемпионство и существенно увеличить свои шансы в борьбе за еврокубковое, четвертое место - отличный результат. "Полесье" отстает на 2 очка, "Кривбасс" - на 3.

"Карпаты" не проигрывают в УПЛ уже 10 игр подряд (6 побед и 4 ничьи). Среди них были 5 матчей в гостях (2 победы и 3 ничьи). Словом, команда Лупашко в хорошей форме на заключительный отрезок чемпионата.

Единственная проблема - из-за перебора желтых карточек игру с "Колосом" пропустит неизменный, основной центральный защитник Владислав Бабогло.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Колоса:

04.05. Колос - Ворскла 0:0 (УПЛ)

27.04. Ворскла - Верес 3:0 (УПЛ)

18.04. Ворскла - Александрия 1:3 (УПЛ)

Последние 3 встречи Карпат:

03.05. Черноморец - Шахтер 0:3 (УПЛ)

26.04. Черноморец - Рух 1:2 (УПЛ)

20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)

Последние очные встречи:

2024. Карпаты - Колос 1:0 (УПЛ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Карпаты 28 13 7 8 40-31 46 5 Полесье 28 11 11 6 36-27 44 6 Кривбасс 28 12 7 9 32-25 43 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 28 11 4 13 31-37 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колос 28 7 11 10 24-23 32 11 Оболонь 28 7 8 13 18-42 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19-42 23 15 Левый Берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Колос - Карпаты от UA-Футбол

Цель "Карпат" понятна. Надеемся, что футболисты "Колоса", в свою очередь, захотят большего, чем имеют. И тогда этот матч нам принесет настоящую борьбу за победу от обеих команд. Несмотря на это, не верится, что ковалевцы прервут свою рекордную серию. Максимум - ничья при коф. 3,30.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша