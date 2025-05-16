Заря – Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2025

"Заря", которая фактически уже играет без турнирных задач, будет принимать "Полесье", которое уволило главного тренера и борется за путевку в еврокубки.

УПЛ. 29-й тур

17 мая. Киев. "Динамо им. Лобановского"

"Заря" 18:00 "Полесье"

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

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Новости "Зари"

Луганская "Заря" уже давно не имеет турнирных задач и выступает соответственно — только одна победа в последних пяти матчах и безыгрышная серия в УПЛ продолжается уже четыре тура.



В прошлом туре луганчане сумели сохранить свои ворота "сухими" в матче против "Шахтера" (0:0), находясь с 17-й минуты в большинстве. С одной стороны, это позитив, ведь "Заря" только второй раз за месяц не пропустила. С другой стороны, подопечные Бартуловича не смогли реализовать численное преимущество и могли еще пропустить.

Ранее команда сыграла вничью с ЛНЗ (1:1) и уступила "Ингульцу" в доигрывании второго тайма (0:1). Луганская команда комфортно себя чувствует на 8-й позиции без значительных перспектив подняться или опуститься в таблице.

Новости "Полесья"

За 2 тура до завершения сезона в "Полесье" настоящая кадровая революция. Команду покинул тренерский штаб накануне самых ответственных матчей. Очень интересно, как это повлияет на игроков, ведь всем это была полная неожиданность. На увольнение Ашура положительно отреагировали бывшие игроки "Полесья", а вот реакцию действующих игроков мы увидим на поле.

В пяти последних официальных встречах команда не смогла одержать ни одной победы — 3 ничьих и 2 поражения, включая драматический вылет из Кубка Украины от "Шахтера" (0:1).

В прошлом туре подопечные тогда еще Ашура дали бой "Динамо", завершив домашний матч с фаворитом нулевой ничьей. Это уже второй подряд тур, когда "Полесье" не проиграет, но для сохранения шансов на еврокубковую зону нужны именно победы. "Карпаты" уже впереди на 2 очка и



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Среди потерь "Зари" можно отметить Супрягу и Эскинью, другие игроки готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Жуниньо, Джордан, Башич, Тронтель – Дришлюк, Папара, Мичин – Яцик, Будковский, Антюх.



У "Полесья" травмирован Бескорированный, должен окончательно восстановиться Михайличенко, пропустивший несколько последних матчей. После дисквалификации вернется Майсурадзе. Очень интересно, как игроки примут идеи нового тренера Александра Максимова.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Крушинский, Андриевский – Гуцуляк, Батиста, Назаренко.

"Заря" - "Полесье": статистика личных встреч

25.11.24. Полесье – Заря 1:1 (УПЛ)

05.05.24. Полесье – Заря 1:1 (УПЛ)

28.10.23. Заря - Полесье 0:1 (УПЛ)

Команды встречались в официальных матчах три раза в истории. Два поединка завершились со счетом 1:1. В частности, так закончился матч первого круга в текущем сезоне. Осенью 2023 года победу праздновали житомиряне.

Последние матчи "Зари"

09.05. Заря - Шахтер 0:0 (УПЛ)

04.05. ЛНЗ – Заря 1:1 (УПЛ)

30.04. Ингулец – Заря 1:0 (УПЛ)

25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)

20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)



Последние матчи "Полесья"

09.05. Полесье – Динамо 0:0 (УПЛ)

04.05. Полесье – Александрия 1:2 (УПЛ)

27.04. Колос - Полесье 1:1 (УПЛ)

23.04. Полесье – Шахтер 0:1 (Кубок Украины)

19.04. Левый Берег – Полесье 1:1 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Карпаты 28 13 7 8 40-31 46 5 Полесье 28 11 11 6 36-27 44 6 Кривбасс 28 12 7 9 32-25 43 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 28 11 4 13 31-37 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колос 28 7 11 10 24-23 32 11 Оболонь 28 7 8 13 18-42 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19-42 23 15 Левый Берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

"Заря" - "Полесье": ставки и коэффициенты

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"Заря" - "Полесье": прогноз от UA-Футбол

Обе команды выступают не совсем удачно в последнее время, но фаворитом противостояния является "Полесье". Класс игроков житомирской команды выше, победа им нужнее. После смены тренера команды на эмоциях обычно выдают хорошие первые матчи. Считаем, что "Полесье" победит и предлагаем поставить на это коэффициент 1,85.