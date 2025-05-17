Левый Берег - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025

Сезон в УПЛ, словно паровоз без тормозов, накатывает на финиш. Команды, которые решают каждые свои задачи, становятся все злее и не приемлют компромиссов. В предпоследнем, 29-и туре, проходных матчей нет, и в одном из этих поединков "Левый Берег" в воскресенье, 18 мая, будет принимать "Рух".

"Аисты" находятся в затяжном кризисе и отчаянно борются за выживание.

Команде Пономарева с турнирной точки зрения уже ничего не нужно, но "руховцы", за что им нужно отдать должное, не "сливают" последние матчи, и выдали очень неплохую серию в недавних поединках.

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Что ж, разбираемся более детально, с чем команды подходят к очному поединку.

"Левый Берег" (Киев) – "Рух" (Львов)

VBET Лига. 29-й тур

18 мая, Киев, стадион "Левый Берег", 15:30

Арбитр: Александр Соловьян (Киевская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Лівий Берег - Рух Смотреть трансляцию

"Левый Берег", последние новости:

У "Левого Берега" сейчас все плохо. Очень плохо. С возобновление весенней части сезона команда, казалось, выбралась из подвала и даже покинула зону переходных матчей, но затем последовала просто ужасная серия из 8 матчей без побед (7 поражений и й ничья). В последний раз киевляне праздновали победу 7 марта в матче с "Вересом".

Ну а в прошлом туре ЛБ и вовсе очень обидно проиграл прямому конкуренту "Ингульцу" 1:2, пропустив решающий гол уже в компенсированное ко второму тайму время. Вдвойне обидно должно быть команде Первака и потому что именно с "Ингульцом" "Левый Берег" поменялся в таблице и опустился в прямую зону вылета.

Конечно, серия киевлян просто ужасная, но не все еще потеряно. Бери очки в матче с немотивированным "Рухом", в последнем туре обыгрывай "Оболонь" - и все возможно. Борьба за выживание плотная и выскочить "аистам" можно не только в хопу переходных матчей, но и выше.

Правда, как всегда, это проще говорить, чем сделать. Уже миллион раз говорилось о главной проблеме команды – низкой результативности. О чем говорить, если главный бомбард ЛБ в сезоне – левый защитник Сидней.

Но борьба за выживание будет. Будет и в матче с немотивированным "Рухом", и в матче с "Оболонью". А как может бороться "Левый Берег", мы все знаем.

"Ждем забитых мячей от нападающих, а они не могут отличиться. Пока у нас самый лучший бомбардир – защитник Сидней. Хорошо, что сравняли счет, но результат на табло. Надо работать и сыграть свой лучший матч сезона против "Руха". А дальше будем уже смотреть и готовиться к последнему туру", – говорил после матча с "Ингульцом" тренер "аистов" Виталий Первак.

Из кадровых потерь команды – пропустит игру из-за перебора желтых карточек капитан и хавбек Руслан Дедух. Остальные все на месте и рвутся в бой.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Сидней, Якымив, Семенов, Соколов, Диего, Банада, Синица, Шастал, Приходько, Сухоручко

"Рух", последние новости:

Несмотря не зимние пертурбации с "Карпатами", "Рух" очень неплохо проводит весеннюю часть сезона. Потеряв сразу несколько лидеров, команда, подтянув молодежь, исправно набирает очки. Львовяне уже обеспечили участие в УПЛ в следующем сезоне. И хоть и не претендуют на еврокубки, не просто отбывают номер, а играют для себя и для души.

Так, в прошлом туре "Рух" уверенно со счетом 2:0 обыграл "Верес", которому также уже ничего не нужно. И разница в подходе команд по этому матчу очевидна.

Может, молодежь "Руха" просто продает себя (судьба клуба все еще неочевидна), может просто парни играют в футбол, который им еще не приелся. В любом случае, команду и тренера нужно похвалить за такой подход.

Ну и матч с "Левым Берегом" "Рух" вряд ли будет "сливать". Возможно, где-то не будет достаточной мотивации, но откровенно наплевательского отношения не будет. Во всяком случае, в это хочется верить. Так что легкой прогулки для киевлян в воскресенье не предвидится.

"Успехи в предыдущих матчах не должны расслаблять наших футболистов, поэтому надо ответственно готовиться к следующему поединку. "Левый Берег" сейчас борется за сохранение прописки в УПЛ, поэтому для них каждая игра как финал. Это соперник, который будет максимально настроен, будет играть дома, поэтому мы ожидаем сложный матч. "Рух" решил свои турнирные задачи. В середине сезона мы перестраивались, и если проанализировать всю дистанцию этой кампании, то команда существенно изменилась. Поэтому нам не хватало стабильности, а именно стабильность важна для достижения высоких целей и решения серьезных задач. Однако в целом мы довольны результатами — последние матчи показали, что "Рух" может быть очень конкурентным", - говорил перед матчем главный тренер "Руха" Виталий Пономарев.

Кадровые проблемы у "Руха" есть – из за травм до конца сезона вылетели Климчук и Слюсар, но последние матчи команда играла уже без них, причем играла довольно успешно.

Поэтому стартовый состав львовян на матч воскресенья выглядит вполне прогнозируемым.

Ориентировочный состав "Руха": Герета, Китела, Холод, Горин, Лях, Пидгурский, Пастух, Рябов, Карабин, Рунич, Фаал

Турнирная таблица

"Левый Берег" продолжает свою отчаянную борьбу за выживание. Команда не может победить 8 матчей подряд (1 ничья и 7 поражений). Ну а после поражения в прошлом туре от "Ингульца" ЛБ опустился в зону прямого вылета – 23 очка и 15-е место в таблице.

Впрочем, календарь у команды Первака благоприятный – бери очки (желательно - побеждай) в матче с немотивированным "Рухом" ив последнем туре с "Оболонью", и сезон можно считать спасенным.

"Руху" уже ничего, по большому счету, не нужно – команда просто доигрывает сезон. Еврокубки не светят, из УПЛ не вылетят – играй и радуйся. Что в последних турах "руховцы" и делают, исправно набирая очки. 7 место в таблице и 37 очков на данный момент – золотая середина.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Карпаты 28 13 7 8 40-31 46 5 Полесье 28 11 11 6 36-27 44 6 Кривбасс 28 12 7 9 32-25 43 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 28 11 4 13 31-37 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колос 28 7 11 10 24-23 32 11 Оболонь 28 7 8 13 18-42 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19-42 23 15 Левый Берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

Последние матчи

"Левый Берег" в последних шести матчах одержал без побед, 1 матч сыграл вничью и потерпел 5 поражений с разницей мячей 5:14.

"Левый Берег" – "Колос" 0:2

"Левый Берег" – "Полесье" 1:1

"Заря" – "Левый Берег" 2:1

"Левый Берег" – "Карпаты" 2:3

"Кривбасс" – "Левый Берег" 4:0

"Ингулец" – "Левый Берег" 2:1

В шести последних матчах у "Руха" 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение с разницей мячей 7:5.

"Колос" – "Рух" 0:1

"Рух" – "Александрия" 1:1

"Карпаты" – "Рух" 3:1

"Черноморец" – "Рух" 1:2

"Рух" – "Кривбасс" 0:0

"Рух" – "Верес" 2:0

В матче первого круга во Львове "Рух" обыграл "Левый Берег" со счетом 1:0.

"Левый Берег" не выигрывает 8 матчей подряд - 1 ничья и 7 поражений с разницей мячей 5:17.

Всего команды сыграли между собой 1 матч – победа "Руха" 1:0. На поле "Левого Берег" соперники раньше не встречались.

Проигрышная серия "Левого Берега" составляет 4 матча.

Безничейная гостевая серия "Руха" продолжается в УПЛ 6 игр (4 победы и 2 поражения) и до повторения клубного рекорда еще один матч.

"Левый Берег" пропускает голы в чемпионате на протяжении 8 игр — 17 голов.

"Рух" при Виталии Пономареве может в 30-й раз сыграть вничью в чемпионате.

"Левый Берег" при Виталии Перваке может потерпеть 20-е поражение на топ-уровне.

15-й гол в УПЛ может забить Дмитрий Шастал ("Левый Берег"), 10-й – Артур Ременяк ("Рух").

Вратарь "Левого Берега" Максим Механив с начала чемпионата выступает без замен.

20-й "сухой" матч в УПЛ может провести Дмитрий Ледвий ("Рух").

"Левый Берег" – "Рух": ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Левый Берег" – "Рух" от UA-Футбол

Букмекеры видят "рабочим" фаворитом матча "Левый Берег" с коэффициентом на победу хозяев 1.82.

С одной стороны это понятно, но с другой – матч не такой уж и простой для прогнозов. "Рух", которому ничего особо не нужно, сейчас выдает неплохой отрезок, играет для души и откровенно не "сливает" матчи.

Поэтому ждем упорной борьбы. Вероятно, с небольшим количеством голов.

Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1.0 за 1.57.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.