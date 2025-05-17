Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025

Скорее всего, последний тур для "Александрии" в качестве претендента на золотые медали. Противостоять подопечным Руслана Ротаня в воскресенье будет кризисный "Верес".

"Александрия" - "Верес" 15:30

VBET Лига. 29-й тур

18 мая. Александрия. "Ника"

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Александрия": последние новости

На прошлой неделе во Львове обидно для "Александрии" прервалась ее восьмиматчевая беспроигрышная серия в УПЛ. Ведя минимально в счете к 80-й минуте, гости позволили "Карпатам" до конца поединка забить два гола. По итогам встречи у представителей "горожан" возникло много претензий к работе главного арбитра:

"Пенальти, карточка незаслуженная... Бывало, что арбитры делали пару судьбоносных решений и отпускали, но в игре с "Карпатами" этот человек "гнал" нас всю игру", - сказал, в частности, удаленный с поля Калюжный.

К предпоследнему туру "Александрия" подходит на расстоянии в 5 очков как от первого, так и от третьего места. Добыть чемпионство подопечным Ротаня при таких раскладах может помочь только чудо, но зато есть отличная возможность досрочно обеспечить себе вторую строчку.

Пропустят матч с "Вересом" дисквалифицированные Кравченко (перебор желтых карточек), ранее упомянутый Калюжный, а также находящиеся в лазарете Безерра и Шулянский.

Ориентировочный состав: Ермаков - Копына, Шабанов, Кампуш, Мартынюк - Джевани, Смирный, Мишнев, Шепелев, Цара - Филиппов

"Верес": последние новости

Имея месяц назад теоретические шансы зацепиться за четвертую еврокубковую позицию и будучи одним из открытий весенней части сезона, к концовке чемпионата "Верес" подходит с отсутствием турнирных задач.

Последние три поединка завершились для "Верес" с общим счетом 0:8. Причем, поражения ровенский клуб терпел от команд из нижней половины турнирной таблицы: "Ворсклы", "Оболони" и "Руха".

"Понимаем проблему, но решить ее пока не можем. Это наш настрой на игру. Уже в третьем подряд поединке у нас есть с этим проблемы. Мы же не разучились играть в футбол за три недели. Это моя зона ответственности. Что ж, попробуем еще раз на следующей неделе", - сказал наставник "народных" Шандрук после последнего фиаско.

Также на этой неделе стало известно, что летом "Верес" скорее всего покинет Гайдучик. Главный претендент на нападающего - "Полесье".

Недоступны к следующей игре у команды дисквалифицированный Когут и травмированные Нонго с Гакманом.

Ориентировочный состав: Кожухарь - Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко - Клец, Харатин, Луан, Дахновский - Гайдучик, Степанюк

"Александрия" - "Верес". Последние матчи

"Александрия":

11.05. Карпаты - Александрия 2:1 (УПЛ)

04.05. Полесье - Александрия 1:2 (УПЛ)

25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)

18.04. Ворскла - Александрия 1:2 (УПЛ)

12.04. Рух - Александрия 1:1 (УПЛ)

"Верес":

10.05. Рух - Верес 2:0 (УПЛ)

03.05. Верес - Оболонь 0:2 (УПЛ)

27.04. Ворскла - Верес 3:0 (УПЛ)

20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)

13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)

Личные встречи

В 15 очных матчах 6 раз побеждала "Александрия", столько же раз была зафиксирована ничья, и трижды (еще в прошлом веке) брал верх "Верес". В первом круге команды разошлись миром - 1:1.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 Оболонь 29 7 8 14 18-43 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19-42 23 15 Левый Берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

Ставки и коэффициенты

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"Александрия" - "Верес". Прогноз от UA-Футбол

Учитывая последние результаты, почти нет сомнений, что "Верес" пропустит. Но и сами подопечные Шандрука вполне могут найти мотивацию, чтобы провести достойный перфоманс и самим поразить ворота "Александрии". Помочь в этом может отсутствие Калюжного и Кравченко.

Наш прогноз - обе команды забьют (да) с коэффициентом 2.77.