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Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025
Александрия - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
Скорее всего, последний тур для "Александрии" в качестве претендента на золотые медали. Противостоять подопечным Руслана Ротаня в воскресенье будет кризисный "Верес".
"Александрия" - "Верес" 15:30
VBET Лига. 29-й тур
18 мая. Александрия. "Ника"
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Александрия": последние новости
На прошлой неделе во Львове обидно для "Александрии" прервалась ее восьмиматчевая беспроигрышная серия в УПЛ. Ведя минимально в счете к 80-й минуте, гости позволили "Карпатам" до конца поединка забить два гола. По итогам встречи у представителей "горожан" возникло много претензий к работе главного арбитра:
"Пенальти, карточка незаслуженная... Бывало, что арбитры делали пару судьбоносных решений и отпускали, но в игре с "Карпатами" этот человек "гнал" нас всю игру", - сказал, в частности, удаленный с поля Калюжный.
К предпоследнему туру "Александрия" подходит на расстоянии в 5 очков как от первого, так и от третьего места. Добыть чемпионство подопечным Ротаня при таких раскладах может помочь только чудо, но зато есть отличная возможность досрочно обеспечить себе вторую строчку.
Пропустят матч с "Вересом" дисквалифицированные Кравченко (перебор желтых карточек), ранее упомянутый Калюжный, а также находящиеся в лазарете Безерра и Шулянский.
Ориентировочный состав: Ермаков - Копына, Шабанов, Кампуш, Мартынюк - Джевани, Смирный, Мишнев, Шепелев, Цара - Филиппов
"Верес": последние новости
Имея месяц назад теоретические шансы зацепиться за четвертую еврокубковую позицию и будучи одним из открытий весенней части сезона, к концовке чемпионата "Верес" подходит с отсутствием турнирных задач.
Последние три поединка завершились для "Верес" с общим счетом 0:8. Причем, поражения ровенский клуб терпел от команд из нижней половины турнирной таблицы: "Ворсклы", "Оболони" и "Руха".
"Понимаем проблему, но решить ее пока не можем. Это наш настрой на игру. Уже в третьем подряд поединке у нас есть с этим проблемы. Мы же не разучились играть в футбол за три недели. Это моя зона ответственности. Что ж, попробуем еще раз на следующей неделе", - сказал наставник "народных" Шандрук после последнего фиаско.
Также на этой неделе стало известно, что летом "Верес" скорее всего покинет Гайдучик. Главный претендент на нападающего - "Полесье".
Недоступны к следующей игре у команды дисквалифицированный Когут и травмированные Нонго с Гакманом.
Ориентировочный состав: Кожухарь - Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко - Клец, Харатин, Луан, Дахновский - Гайдучик, Степанюк
"Александрия" - "Верес". Последние матчи
"Александрия":
- 11.05. Карпаты - Александрия 2:1 (УПЛ)
- 04.05. Полесье - Александрия 1:2 (УПЛ)
- 25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)
- 18.04. Ворскла - Александрия 1:2 (УПЛ)
- 12.04. Рух - Александрия 1:1 (УПЛ)
"Верес":
- 10.05. Рух - Верес 2:0 (УПЛ)
- 03.05. Верес - Оболонь 0:2 (УПЛ)
- 27.04. Ворскла - Верес 3:0 (УПЛ)
- 20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)
- 13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)
Личные встречи
В 15 очных матчах 6 раз побеждала "Александрия", столько же раз была зафиксирована ничья, и трижды (еще в прошлом веке) брал верх "Верес". В первом круге команды разошлись миром - 1:1.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|28
|19
|6
|3
|43-21
|63
|3
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|28
|9
|10
|9
|29-25
|37
|8
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|28
|9
|8
|11
|31-40
|35
|10
|29
|8
|11
|10
|26-24
|35
|11
|29
|7
|8
|14
|18-43
|29
|12
|28
|7
|8
|13
|24-36
|29
|13
|28
|6
|7
|15
|23-37
|25
|14
|28
|5
|8
|15
|19-42
|23
|15
|28
|6
|5
|17
|17-38
|23
|16
|28
|6
|3
|19
|19-44
|21
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"Александрия" - "Верес". Прогноз от UA-Футбол
Учитывая последние результаты, почти нет сомнений, что "Верес" пропустит. Но и сами подопечные Шандрука вполне могут найти мотивацию, чтобы провести достойный перфоманс и самим поразить ворота "Александрии". Помочь в этом может отсутствие Калюжного и Кравченко.
Наш прогноз - обе команды забьют (да) с коэффициентом 2.77.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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