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Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025

Украина
Обновлено

Александрия - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Скорее всего, последний тур для "Александрии" в качестве претендента на золотые медали. Противостоять подопечным Руслана Ротаня в воскресенье будет кризисный "Верес".

"Александрия" - "Верес" 15:30

VBET Лига. 29-й тур

18 мая. Александрия. "Ника"

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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Трансляція матчу Олександрія - Верес
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Содержание

"Александрия": последние новости

На прошлой неделе во Львове обидно для "Александрии" прервалась ее восьмиматчевая беспроигрышная серия в УПЛ. Ведя минимально в счете к 80-й минуте, гости позволили "Карпатам" до конца поединка забить два гола. По итогам встречи у представителей "горожан" возникло много претензий к работе главного арбитра:

"Пенальти, карточка незаслуженная... Бывало, что арбитры делали пару судьбоносных решений и отпускали, но в игре с "Карпатами" этот человек "гнал" нас всю игру", - сказал, в частности, удаленный с поля Калюжный.

К предпоследнему туру "Александрия" подходит на расстоянии в 5 очков как от первого, так и от третьего места. Добыть чемпионство подопечным Ротаня при таких раскладах может помочь только чудо, но зато есть отличная возможность досрочно обеспечить себе вторую строчку.

Пропустят матч с "Вересом" дисквалифицированные Кравченко (перебор желтых карточек), ранее упомянутый Калюжный, а также находящиеся в лазарете Безерра и Шулянский.

Ориентировочный состав: Ермаков - Копына, Шабанов, Кампуш, Мартынюк - Джевани, Смирный, Мишнев, Шепелев, Цара - Филиппов

"Верес": последние новости

Имея месяц назад теоретические шансы зацепиться за четвертую еврокубковую позицию и будучи одним из открытий весенней части сезона, к концовке чемпионата "Верес" подходит с отсутствием турнирных задач.

Последние три поединка завершились для "Верес" с общим счетом 0:8. Причем, поражения ровенский клуб терпел от команд из нижней половины турнирной таблицы: "Ворсклы", "Оболони" и "Руха".

"Понимаем проблему, но решить ее пока не можем. Это наш настрой на игру. Уже в третьем подряд поединке у нас есть с этим проблемы. Мы же не разучились играть в футбол за три недели. Это моя зона ответственности. Что ж, попробуем еще раз на следующей неделе", - сказал наставник "народных" Шандрук после последнего фиаско.

Также на этой неделе стало известно, что летом "Верес" скорее всего покинет Гайдучик. Главный претендент на нападающего - "Полесье".

Недоступны к следующей игре у команды дисквалифицированный Когут и травмированные Нонго с Гакманом.

Ориентировочный состав: Кожухарь - Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко - Клец, Харатин, Луан, Дахновский - Гайдучик, Степанюк

"Александрия" - "Верес". Последние матчи

"Александрия":

  • 11.05. Карпаты - Александрия 2:1 (УПЛ)
  • 04.05. Полесье - Александрия 1:2 (УПЛ)
  • 25.04. Ингулец - Александрия 0:1 (УПЛ)
  • 18.04. Ворскла - Александрия 1:2 (УПЛ)
  • 12.04. Рух - Александрия 1:1 (УПЛ)

"Верес":

  • 10.05. Рух - Верес 2:0 (УПЛ)
  • 03.05. Верес - Оболонь 0:2 (УПЛ)
  • 27.04. Ворскла - Верес 3:0 (УПЛ)
  • 20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)
  • 13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)

Личные встречи

В 15 очных матчах 6 раз побеждала "Александрия", столько же раз была зафиксирована ничья, и трижды (еще в прошлом веке) брал верх "Верес". В первом круге команды разошлись миром - 1:1.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 4Динамо

 28 20 8 0 59-17 68
2

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 5ФК Александрия

 28 19 6 3 43-21 63
3

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 6Шахтер

 28 17 7 4 64-24 58
4

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 7Полесье

 29 12 11 6 37-27 47
5

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 8Карпаты

 29 13 7 9 41-33 46
6

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 9Кривбасс

 29 13 7 9 33-25 46
7

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 10Рух

 28 9 10 9 29-25 37
8

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 11Заря

 29 11 4 14 31-38 37
9

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 12Верес

 28 9 8 11 31-40 35
10

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 13Колос

 29 8 11 10 26-24 35
11

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 14Оболонь

 29 7 8 14 18-43 29
12

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 15ЛНЗ

 28 7 8 13 24-36 29
13

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 16Ворскла

 28 6 7 15 23-37 25
14

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 17Ингулец

 28 5 8 15 19-42 23
15

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 18Левый Берег

 28 6 5 17 17-38 23
16

Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025 - изображение 19Черноморец

 28 6 3 19 19-44 21

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"Александрия" - "Верес". Прогноз от UA-Футбол

Учитывая последние результаты, почти нет сомнений, что "Верес" пропустит. Но и сами подопечные Шандрука вполне могут найти мотивацию, чтобы провести достойный перфоманс и самим поразить ворота "Александрии". Помочь в этом может отсутствие Калюжного и Кравченко.

Наш прогноз - обе команды забьют (да) с коэффициентом 2.77.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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