Ингулец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025

18 мая состоится матч между "Ингульцом", который всеми силами пытается удержаться в УПЛ и "Шахтером", завоевавшим несколько дней назад Кубок Украины. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но у каждой есть, что доказывать. Сможет ли команда Василия Кобина испортить настроение обладателю Кубка Украины?

УПЛ. 29-й тур

Петрово. Стадион "Ингулец"

Арбитр в поле: Анастасия Романюк

"Ингулец" 15:30 "Шахтер"

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Новости "Ингульца"

По результатам сезона 2023/2024 "Ингулец" получил путевку в УПЛ. Перед стартом сезона 2024/2025 покинул пост главного тренера Владислав Лупашко. Команду возглавил Василий Кобин, перед которым поставили задачу пройти сезон так, чтобы не попадать в зону вылета и избежать стыковых матчей. К сожалению, задача пока не выполнена. Оказалось, борьба в Премьер-лиге не под силу "красно-желтым". В 28-ми матчах команда одержала всего пять побед, проиграла 15 раз и завершила восемь матчей вничью. На счету "Ингульца" всего 19 забитых мячей против 42-х пропущенных.

После победы над "Зарей" 30 апреля (1:0) "красно-желтые" принимали на своем стадионе в приподнятом настроении киевское "Динамо". Но киевляне максимально испортили настроение "Ингульцу", разгромив его со счетом 0:4. В 28-ом туре команде Кобина удалось вырвать победу у такого же аутсайдера УПЛ – "Левого берега" (2:1), что дало возможность подняться на 14-е место и надежду на стыковые матчи.

В предыдущей встрече 23 ноября "красно-черные" были разгромлены "горняками" со счетом 6:0. В воскресенье "Ингулец" будет бороться до последнего и делать все возможное, чтобы "Шахтер" забил как можно меньше голов. Правда, на защиту, которая допускает множество ошибок, надежда минимальная.

Ожидать несколько голов от "красно-желтых" не стоит. Даже если команда и создает моменты, то реализация их очень минимальная. Статистика говорит сама за себя – лучший бомбардир "Ингульца" Александр Пятов (центральный полузащитник) имеет в своем активе всего три гола и два ассиста за весь сезон. Догоняет Пятова Иван Лосенко (центральный полузащитник) с двумя голами и одним ассистом. Лосенко стал одним из героев матча с "Левым берегом". Его гол открыл счет в матче и подарил веру в победу, которую собственно "Ингулец" и вырвал на 90+2 минуте.

Новости "Шахтера"

"Шахтер" в нынешнем сезоне упустил главный трофей УПЛ. Но смог взять Кубок Украины, победив в серии пенальти киевское "Динамо". К футболу команды Пушича много вопросов. Но матч с аутсайдером чемпионата, по идее, не должен расстроить болельщиков.

В нынешнем сезоне "горняки" заняли третье место в УПЛ. В 28-ми матчах одержали 17 побед, четыре раза проиграли, семь игр завершили вничью. "Горняки" забили больше всех команд УПЛ – 64 гола. Но это не дало им возможность выйти на финишную прямую первым номером. На протяжении всего сезона команде Пушича не хватило стабильности. Об этом ярко свидетельствуют ничьи с "Зарей" (0:0), "Динамо" (2:2), "Карпатами" (0:0), "Кривбассом" (1:1). Команда, которая претендует на чемпионство, "Заре" и "Карпатам" точно должна была забивать. Тем более, что в составе "горняков" есть Георгий Судаков, занимающий третью позицию среди бомбардиров УПЛ (11 голов в 24-х матчах УПЛ).

Есть вопросы к защите "Шахтера". Очень часто игроки теряют концентрацию и допускают детские ошибки. Героем всего сезона, который неоднократно спасал команду, является голкипер Дмитрий Ризнык.

Кадровая ситуация, ориентировочный состав

Обе команды подходят к матчу без проблем в составах. "Шахтеру" не сможет помочь защитник Алаа Грам (красная карточка).

"Ингулец" (ориентировочный состав): Паламарчук — Катрич, Иалыш, Дубилей, Свистун — Лосенко — Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Пушкарев — Кисленко

"Шахтер" (ориентировочный состав): Ризнык — Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Крыськив — П. Д. да Силва, Бондаренко, Гомес, Невертон — Эгиналду

"Ингулец" – "Шахтер". Статистика личных встреч

Команды провели восемь матчей. Ни в одном из них "Ингулец" не побеждал. Всего было забито 22 гола, из них 22 – "Шахтером". Последний матч команды провели 23 ноября 2024 года. "Шахтер" одержал победу со счетом 6:0.

"Ингулец" – "Шахтер". Последние матчи команд

Последние пять матчей "Ингульца"

20.04.2025. Чемпионат Украины

"Ингулец" – ЛНЗ 0:0

25. 04. 2025. Чемпионат Украины

"Ингулец" – "Александрия" 0:1

30.04.2025. Чемпионат Украины

"Ингулец" – "Заря" 1:0

03.05.2025. Чемпионат Украины

"Ингулец" – "Динамо" 0:4

12.05.2025. Чемпионат Украины

"Ингулец" – "Левый берег" 2:1

Последние пять матчей "Шахтера"

23.04.2025. Кубок Украины. Полуфинал

"Полесье" – "Шахтер" 0:1

27.04.2025. Чемпионат Украины

"Шахтер" – "Динамо" 2:2

03.05.2025. Чемпионат Украины

"Черноморец" – "Шахтер" 0:3

09.05.2025. Чемпионат Украины

"Заря" – "Шахтер" 0:0

14.05.2025. Кубок Украины. Финал

"Шахтер" – "Динамо" 1:1 (6:5 по пенальти)

"Ингулец" – "Шахтер". Турнирное положение команд

"Ингулец" занимает 14-е место в УПЛ. Есть все шансы, что команда будет бороться за путевку на следующий сезон в элиту в стыковых матчах.

"Шахтер" занимает третью позицию в турнирной таблице УПЛ.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 Оболонь 29 7 8 14 18-43 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19-42 23 15 Левый Берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

"Ингулец" – "Шахтер". Ставки и коэффициенты

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"Ингулец" – "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Несмотря на то, что "Шахтер" превосходит "Ингулец" по многим параметрам, нет гарантии, что оборона "горняков" не совершит ошибки и не пропустит гол в свои ворота. "Ингулец" в матче с "Левым берегом" доказал, что готов бороться до последнего. Есть вероятность, что голы будут от обеих команд, соответственно, ставка "обе забьют – да" может сработать. Фаворит матча – "Шахтер".