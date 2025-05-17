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Ингулец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025
Ингулец - Шахтер Прогноз и анонс матча ⋉ 18.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
18 мая состоится матч между "Ингульцом", который всеми силами пытается удержаться в УПЛ и "Шахтером", завоевавшим несколько дней назад Кубок Украины. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но у каждой есть, что доказывать. Сможет ли команда Василия Кобина испортить настроение обладателю Кубка Украины?
- "Ингулец" 15:30 "Шахтер"
- Новости "Ингульца"
- Новости "Шахтера"
- Кадровая ситуация, ориентировочный состав
- "Ингулец" – "Шахтер". Статистика личных встреч
- "Ингулец" – "Шахтер". Последние матчи команд
- "Ингулец" – "Шахтер". Турнирное положение команд
- "Ингулец" – "Шахтер". Ставки и коэффициенты
- "Ингулец" – "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 29-й тур
Петрово. Стадион "Ингулец"
Арбитр в поле: Анастасия Романюк
"Ингулец" 15:30 "Шахтер"
Текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Новости "Ингульца"
По результатам сезона 2023/2024 "Ингулец" получил путевку в УПЛ. Перед стартом сезона 2024/2025 покинул пост главного тренера Владислав Лупашко. Команду возглавил Василий Кобин, перед которым поставили задачу пройти сезон так, чтобы не попадать в зону вылета и избежать стыковых матчей. К сожалению, задача пока не выполнена. Оказалось, борьба в Премьер-лиге не под силу "красно-желтым". В 28-ми матчах команда одержала всего пять побед, проиграла 15 раз и завершила восемь матчей вничью. На счету "Ингульца" всего 19 забитых мячей против 42-х пропущенных.
После победы над "Зарей" 30 апреля (1:0) "красно-желтые" принимали на своем стадионе в приподнятом настроении киевское "Динамо". Но киевляне максимально испортили настроение "Ингульцу", разгромив его со счетом 0:4. В 28-ом туре команде Кобина удалось вырвать победу у такого же аутсайдера УПЛ – "Левого берега" (2:1), что дало возможность подняться на 14-е место и надежду на стыковые матчи.
В предыдущей встрече 23 ноября "красно-черные" были разгромлены "горняками" со счетом 6:0. В воскресенье "Ингулец" будет бороться до последнего и делать все возможное, чтобы "Шахтер" забил как можно меньше голов. Правда, на защиту, которая допускает множество ошибок, надежда минимальная.
Ожидать несколько голов от "красно-желтых" не стоит. Даже если команда и создает моменты, то реализация их очень минимальная. Статистика говорит сама за себя – лучший бомбардир "Ингульца" Александр Пятов (центральный полузащитник) имеет в своем активе всего три гола и два ассиста за весь сезон. Догоняет Пятова Иван Лосенко (центральный полузащитник) с двумя голами и одним ассистом. Лосенко стал одним из героев матча с "Левым берегом". Его гол открыл счет в матче и подарил веру в победу, которую собственно "Ингулец" и вырвал на 90+2 минуте.
Новости "Шахтера"
"Шахтер" в нынешнем сезоне упустил главный трофей УПЛ. Но смог взять Кубок Украины, победив в серии пенальти киевское "Динамо". К футболу команды Пушича много вопросов. Но матч с аутсайдером чемпионата, по идее, не должен расстроить болельщиков.
В нынешнем сезоне "горняки" заняли третье место в УПЛ. В 28-ми матчах одержали 17 побед, четыре раза проиграли, семь игр завершили вничью. "Горняки" забили больше всех команд УПЛ – 64 гола. Но это не дало им возможность выйти на финишную прямую первым номером. На протяжении всего сезона команде Пушича не хватило стабильности. Об этом ярко свидетельствуют ничьи с "Зарей" (0:0), "Динамо" (2:2), "Карпатами" (0:0), "Кривбассом" (1:1). Команда, которая претендует на чемпионство, "Заре" и "Карпатам" точно должна была забивать. Тем более, что в составе "горняков" есть Георгий Судаков, занимающий третью позицию среди бомбардиров УПЛ (11 голов в 24-х матчах УПЛ).
Есть вопросы к защите "Шахтера". Очень часто игроки теряют концентрацию и допускают детские ошибки. Героем всего сезона, который неоднократно спасал команду, является голкипер Дмитрий Ризнык.
Кадровая ситуация, ориентировочный состав
Обе команды подходят к матчу без проблем в составах. "Шахтеру" не сможет помочь защитник Алаа Грам (красная карточка).
"Ингулец" (ориентировочный состав): Паламарчук — Катрич, Иалыш, Дубилей, Свистун — Лосенко — Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Пушкарев — Кисленко
"Шахтер" (ориентировочный состав): Ризнык — Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Крыськив — П. Д. да Силва, Бондаренко, Гомес, Невертон — Эгиналду
"Ингулец" – "Шахтер". Статистика личных встреч
Команды провели восемь матчей. Ни в одном из них "Ингулец" не побеждал. Всего было забито 22 гола, из них 22 – "Шахтером". Последний матч команды провели 23 ноября 2024 года. "Шахтер" одержал победу со счетом 6:0.
"Ингулец" – "Шахтер". Последние матчи команд
Последние пять матчей "Ингульца"
- 20.04.2025. Чемпионат Украины
"Ингулец" – ЛНЗ 0:0
- 25. 04. 2025. Чемпионат Украины
"Ингулец" – "Александрия" 0:1
- 30.04.2025. Чемпионат Украины
"Ингулец" – "Заря" 1:0
- 03.05.2025. Чемпионат Украины
"Ингулец" – "Динамо" 0:4
- 12.05.2025. Чемпионат Украины
"Ингулец" – "Левый берег" 2:1
Последние пять матчей "Шахтера"
- 23.04.2025. Кубок Украины. Полуфинал
"Полесье" – "Шахтер" 0:1
- 27.04.2025. Чемпионат Украины
"Шахтер" – "Динамо" 2:2
- 03.05.2025. Чемпионат Украины
"Черноморец" – "Шахтер" 0:3
- 09.05.2025. Чемпионат Украины
"Заря" – "Шахтер" 0:0
- 14.05.2025. Кубок Украины. Финал
"Шахтер" – "Динамо" 1:1 (6:5 по пенальти)
"Ингулец" – "Шахтер". Турнирное положение команд
"Ингулец" занимает 14-е место в УПЛ. Есть все шансы, что команда будет бороться за путевку на следующий сезон в элиту в стыковых матчах.
"Шахтер" занимает третью позицию в турнирной таблице УПЛ.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|ФК Александрия
|28
|19
|6
|3
|43-21
|63
|3
|Шахтер
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпаты
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|Рух
|28
|9
|10
|9
|29-25
|37
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|Верес
|28
|9
|8
|11
|31-40
|35
|10
|Колос
|29
|8
|11
|10
|26-24
|35
|11
|Оболонь
|29
|7
|8
|14
|18-43
|29
|12
|ЛНЗ
|28
|7
|8
|13
|24-36
|29
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23-37
|25
|14
|Ингулец
|28
|5
|8
|15
|19-42
|23
|15
|Левый Берег
|28
|6
|5
|17
|17-38
|23
|16
|Черноморец
|28
|6
|3
|19
|19-44
|21
"Ингулец" – "Шахтер". Ставки и коэффициенты
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"Ингулец" – "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
Несмотря на то, что "Шахтер" превосходит "Ингулец" по многим параметрам, нет гарантии, что оборона "горняков" не совершит ошибки и не пропустит гол в свои ворота. "Ингулец" в матче с "Левым берегом" доказал, что готов бороться до последнего. Есть вероятность, что голы будут от обеих команд, соответственно, ставка "обе забьют – да" может сработать. Фаворит матча – "Шахтер".
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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