Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025

Встреча текущего лидера (да и по сути будущего чемпиона ) с тотальным аутсайдером. Идеальная картинка для вывески, хех. Очки нужны обоим: команде Александра Шовковского, чтобы официально повесить на шею себе золотые медали украинского первенства, подопечным Александра Кучера - для продолжения борьбы за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Первая встреча между динамовцами и "моряками" завершилась результативной победой столичного коллектива - со счетом 3:1. Тот поединок проходил в Киеве, этот же состоится в Одессе.

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29-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 18-е мая

Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Пасхал Игорь

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"Черноморец": последние новости

После гола нападающего полтавской "Ворсклы" Ндукве в конце поединка прошлого тура, казалось, что это все. Что многолетняя история "моряков" в элите украинского футбола подошла к концу. Однако, после разговора в раздевалке в перерыве, одесситы воскресли из пепла как феникс! В итоге, подопечные Александра Кучера дважды поразили ворота команды Юрия Максимова за шесть минут и вырвали волевую победу

Впрочем, по большому счету даже это не изменило ситуацию от слова совсем. "Черноморец" все еще последний. И за два тура до завершения чемпионата все еще имеет в своем активе наименьшее количество очков. И как следствие: меньше всего шансов на фоне конкурентов остаться в элите украинского футбола. Особенно, учитывая календарь. Особенно, глядя на календарь...

А кто там? А там дальше у "Черноморца" матчи с двумя лидерами первенства... При чем с лидерами, которые до конца свои задачи еще не решили, и которым также нужны очки. Конечно, речь идет о киевском "Динамо" и "Александрии".

Если говорить максимально сухо и бесстрастно, "Черноморцу" нужно чудо. "Морякам" в этих двух "финалах" нужно не только выложиться на 100%, но даже на все 200%! И то, даже в таком случае, без огромной доли удачи, ничего не получится. На бумаге текущий состав одесситов просто не имеет шансов остаться в УПЛ - одесский клуб может спасти только футбольный Бог и его милость. Не иначе.

Однако, даже несмотря на патовую ситуацию, сам коуч одесситов после триумфа над Полтавой все еще сохраняет оптимизм и верит в силы своих подопечных. В их способность сотворить чудо.

"Я изначально говорил, что мы никому не будем дарить очки и будем бороться до конца. И я верю в то, что мы можем добиться результата. И вижу, что и сами ребята начали в это верить. Так что все возможно. Конечно, мы знаем, что в двух заключительных турах против нас будут играть очень сильные соперники, но мы будем отдавать все ради побед в этих поединках. А наше эмоциональное состояние после матча с "Ворсклой" нам в этом поможет: победы всегда придают уверенности в себе", - так характерно подвел итоги победы над полтавчанами коуч "моряков".

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Ракицкий, Джарджу, Скиба, Райан, Мустафаев, Сигеев, Когут, Бутко, Попов, Хобленко.

"Динамо": последние новости

Несмотря на определенный игровой и ментальный спад динамовцев, мы все еще говорим о лидере украинского первенства и команде, которая в этом сезоне чемпионата еще не проигрывала. Да что там, без двух минут чемпиона. Поскольку "Динамо" для получения золотых медалей нужно набрали лишь один зачетный балл в двух финальных турах. А на фоне, невероятно мягко (!) говоря, кризисного "Черноморца", это выглядит просто взрывной смесью.

Можно сказать, что после поражения в решающем матче национального Кубка от извечного соперника в лице донецкого "Шахтера", команда СаШо пала духом. Однако, это как раз тот случай, когда следующему оппоненту "бело-синих" можно только посочувствовать. Киевляне высвободят всю свою злость на одесситах после ничьих (в основное время) с житомирским "Полесьем" и "горняками".

"Обидно проигрывать в серии послематчевых пенальти. Индивидуальное мастерство имеет большое значение. Но также большое значение имеют ошибки, которые допускают игроки. Мы снова пропустили гол после собственной ошибки, дали возможность провести сопернику быструю контратаку и не доиграли эпизод до конца, когда нам забивали. Будем делать выводы, но ошибка лишила нас Кубка", - поделился мыслями наставник „Динамо“ после проигранного "Украинского Классического".

И когда под руку попадает абсолютный аутсайдер, становится по-настоящему страшно...

Но если говорить без метафор, разнообразных эпитетов и эмоций. То это "Динамо" сейчас просто-напросто сильнее этого "Черноморца". Как на бумаге, так и по результатам, а тем более по подбору исполнителей. Столичный коллектив выглядит за одесскую команду на две головы выше. Во всех игровых компонентах, стадиях и компонентах игры.

Как бы нам, простым болельщикам, не хотелось интриги - в этом противостоянии у хозяев просто нет шансов. Никаких.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Ванат.

"Черноморец" - "Динамо" . Личные встречи

"Моряки" и динамовцы имеют невероятно богатую историю очных противостояний. На всех уровнях, в разное время и в рамках различных турниров одесская и киевская команды провели между собой аж 113 поединков. Очная статистика побед, совершенно ожидаемо, именно на стороне столичного коллектива.

Примечательно, что в 2023-м году "Черноморцу" дважды подряд удалось обыграть "Динамо": в Киеве, и в Одессе. Обе встречи закончились со счетом 3:2 в пользу одесситов.

Статистика очных поединков:

Победы: 21:70

21:70 Забитые мячи: 95:220

95:220 В среднем голов за матч: 0.84 - 1.95

0.84 - 1.95 Самая большая победа: 3:0 - 0:8

"Черноморец" - "Динамо" . Последние официальные матчи

"Черноморец":

"Динамо":

Турнирное положение команд

Как было уже упомянуто выше, имеем дело с абсолютными противоположностями. Лидер чемпионата, и его тотальный аутсайдера. Киевляне планомерно идут к золоту, а одесситы - ведут борьбу за выживание Разница между командами в таблице составляет сразу 47 зачетных баллов.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 Оболонь 29 7 8 14 18-43 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19-42 23 15 Левый Берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

"Черноморец" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты

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"Черноморец" - "Динамо" . Прогноз на матч від UA-Футбол

Результативная победа киевлян. "Динамо" является тотальным фаворитом этой пары. Просто посмотрите на положение команд в турнирной таблице и распределение коэффициентов от букмекеров... Слова здесь излишни. К сожалению, при всем уважении, для текущего ростера "моряков" не видим никаких шансов в этом противостоянии. Без всяких "но", столичный коллектив должен выходить, забирать свое и официально закрывать судьбу золотых медалей в кампании УПЛ образца 2024/25 годов.