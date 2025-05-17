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Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025
Черноморец - Динамо. Прогноз и анонс матча ⋉ 18.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Встреча текущего лидера (да и по сути будущего чемпиона) с тотальным аутсайдером. Идеальная картинка для вывески, хех. Очки нужны обоим: команде Александра Шовковского, чтобы официально повесить на шею себе золотые медали украинского первенства, подопечным Александра Кучера - для продолжения борьбы за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Первая встреча между динамовцами и "моряками" завершилась результативной победой столичного коллектива - со счетом 3:1. Тот поединок проходил в Киеве, этот же состоится в Одессе.
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- "Черноморец" 15:30 "Динамо"
- "Черноморец": последние новости
- "Динамо": последние новости
- "Черноморец" - "Динамо" . Личные встречи
- "Черноморец" - "Динамо" . Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Черноморец" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты
- "Черноморец" - "Динамо" . Прогноз на матч від UA-Футбол
29-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 18-е мая
Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: Пасхал Игорь
"Черноморец" 15:30 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
"Черноморец": последние новости
После гола нападающего полтавской "Ворсклы" Ндукве в конце поединка прошлого тура, казалось, что это все. Что многолетняя история "моряков" в элите украинского футбола подошла к концу. Однако, после разговора в раздевалке в перерыве, одесситы воскресли из пепла как феникс! В итоге, подопечные Александра Кучера дважды поразили ворота команды Юрия Максимова за шесть минут и вырвали волевую победу
Впрочем, по большому счету даже это не изменило ситуацию от слова совсем. "Черноморец" все еще последний. И за два тура до завершения чемпионата все еще имеет в своем активе наименьшее количество очков. И как следствие: меньше всего шансов на фоне конкурентов остаться в элите украинского футбола. Особенно, учитывая календарь. Особенно, глядя на календарь...
А кто там? А там дальше у "Черноморца" матчи с двумя лидерами первенства... При чем с лидерами, которые до конца свои задачи еще не решили, и которым также нужны очки. Конечно, речь идет о киевском "Динамо" и "Александрии".
Если говорить максимально сухо и бесстрастно, "Черноморцу" нужно чудо. "Морякам" в этих двух "финалах" нужно не только выложиться на 100%, но даже на все 200%! И то, даже в таком случае, без огромной доли удачи, ничего не получится. На бумаге текущий состав одесситов просто не имеет шансов остаться в УПЛ - одесский клуб может спасти только футбольный Бог и его милость. Не иначе.
Однако, даже несмотря на патовую ситуацию, сам коуч одесситов после триумфа над Полтавой все еще сохраняет оптимизм и верит в силы своих подопечных. В их способность сотворить чудо.
"Я изначально говорил, что мы никому не будем дарить очки и будем бороться до конца. И я верю в то, что мы можем добиться результата. И вижу, что и сами ребята начали в это верить. Так что все возможно.
Конечно, мы знаем, что в двух заключительных турах против нас будут играть очень сильные соперники, но мы будем отдавать все ради побед в этих поединках. А наше эмоциональное состояние после матча с "Ворсклой" нам в этом поможет: победы всегда придают уверенности в себе", - так характерно подвел итоги победы над полтавчанами коуч "моряков".
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Ракицкий, Джарджу, Скиба, Райан, Мустафаев, Сигеев, Когут, Бутко, Попов, Хобленко.
"Динамо": последние новости
Несмотря на определенный игровой и ментальный спад динамовцев, мы все еще говорим о лидере украинского первенства и команде, которая в этом сезоне чемпионата еще не проигрывала. Да что там, без двух минут чемпиона. Поскольку "Динамо" для получения золотых медалей нужно набрали лишь один зачетный балл в двух финальных турах. А на фоне, невероятно мягко (!) говоря, кризисного "Черноморца", это выглядит просто взрывной смесью.
Можно сказать, что после поражения в решающем матче национального Кубка от извечного соперника в лице донецкого "Шахтера", команда СаШо пала духом. Однако, это как раз тот случай, когда следующему оппоненту "бело-синих" можно только посочувствовать. Киевляне высвободят всю свою злость на одесситах после ничьих (в основное время) с житомирским "Полесьем" и "горняками".
"Обидно проигрывать в серии послематчевых пенальти. Индивидуальное мастерство имеет большое значение. Но также большое значение имеют ошибки, которые допускают игроки. Мы снова пропустили гол после собственной ошибки, дали возможность провести сопернику быструю контратаку и не доиграли эпизод до конца, когда нам забивали. Будем делать выводы, но ошибка лишила нас Кубка", - поделился мыслями наставник „Динамо“ после проигранного "Украинского Классического".
И когда под руку попадает абсолютный аутсайдер, становится по-настоящему страшно...
Но если говорить без метафор, разнообразных эпитетов и эмоций. То это "Динамо" сейчас просто-напросто сильнее этого "Черноморца". Как на бумаге, так и по результатам, а тем более по подбору исполнителей. Столичный коллектив выглядит за одесскую команду на две головы выше. Во всех игровых компонентах, стадиях и компонентах игры.
Как бы нам, простым болельщикам, не хотелось интриги - в этом противостоянии у хозяев просто нет шансов. Никаких.
Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Ванат.
"Черноморец" - "Динамо" . Личные встречи
"Моряки" и динамовцы имеют невероятно богатую историю очных противостояний. На всех уровнях, в разное время и в рамках различных турниров одесская и киевская команды провели между собой аж 113 поединков. Очная статистика побед, совершенно ожидаемо, именно на стороне столичного коллектива.
Примечательно, что в 2023-м году "Черноморцу" дважды подряд удалось обыграть "Динамо": в Киеве, и в Одессе. Обе встречи закончились со счетом 3:2 в пользу одесситов.
Статистика очных поединков:
- Победы: 21:70
- Забитые мячи: 95:220
- В среднем голов за матч: 0.84 - 1.95
- Самая большая победа: 3:0 - 0:8
"Черноморец" - "Динамо" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Как было уже упомянуто выше, имеем дело с абсолютными противоположностями. Лидер чемпионата, и его тотальный аутсайдера. Киевляне планомерно идут к золоту, а одесситы - ведут борьбу за выживание Разница между командами в таблице составляет сразу 47 зачетных баллов.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|ФК Александрия
|28
|19
|6
|3
|43-21
|63
|3
|Шахтер
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпаты
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|Рух
|28
|9
|10
|9
|29-25
|37
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|Верес
|28
|9
|8
|11
|31-40
|35
|10
|Колос
|29
|8
|11
|10
|26-24
|35
|11
|Оболонь
|29
|7
|8
|14
|18-43
|29
|12
|ЛНЗ
|28
|7
|8
|13
|24-36
|29
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23-37
|25
|14
|Ингулец
|28
|5
|8
|15
|19-42
|23
|15
|Левый Берег
|28
|6
|5
|17
|17-38
|23
|16
|Черноморец
|28
|6
|3
|19
|19-44
|21
"Черноморец" - "Динамо" . Ставка и коэффициенты
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"Черноморец" - "Динамо" . Прогноз на матч від UA-Футбол
Результативная победа киевлян. "Динамо" является тотальным фаворитом этой пары. Просто посмотрите на положение команд в турнирной таблице и распределение коэффициентов от букмекеров... Слова здесь излишни. К сожалению, при всем уважении, для текущего ростера "моряков" не видим никаких шансов в этом противостоянии. Без всяких "но", столичный коллектив должен выходить, забирать свое и официально закрывать судьбу золотых медалей в кампании УПЛ образца 2024/25 годов.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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