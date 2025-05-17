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ЛНЗ – Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "ЛНЗ" - "Ворскла" в рамках 29-го тура УПЛ
Фото: УПЛ
"ЛНЗ" и "Ворскла" неожиданно находятся среди борцов за выживание, поэтому максимально мотивированы получить положительный результат. Черкасскую команду устроит и ничья, а вот полтавчанам нужна только победа.
УПЛ. 29-й тур
18 мая. Черкассы. "Центральный стадион"
"ЛНЗ" 15:30 "Ворскла"
Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "ЛНЗ"
Черкасский "ЛНЗ" подходит к ключевому матчу с "Ворсклой" в условиях затяжной безвыигрышной серии - семь матчей без побед, но и без поражений в четырех последних. Команда демонстрирует стабильность в обороне, однако испытывает большие трудности в атаке.
В крайнем туре "ЛНЗ" расписал нулевую ничью с "Оболонью", а до этого сыграл вничью с "Зарей" (1:1), "Кривбассом" (0:0) и "Ингульцем" (0:0). За последние четыре поединка подопечные Григорчука пропустили только один мяч, но и забили тоже один.
Надежная игра в обороне стала фирменной чертой "ЛНЗ" во второй половине сезона, однако нехватка голов не позволила команде гарантировать себе сохранение прописки в УПЛ за 2 тура до окончания сезона. Матч против "Ворсклы" - лобовой поединок, ведь полтавчане идут сразу за черкащанами в таблице.
Новости "Ворсклы"
Полтавская "Ворскла" продолжает рисковать вылетом из УПЛ, находясь на 13-й строчке, которая заставляет играть переходные матчи за сохранение прописки в элите. После 28 туров у команды всего 25 очков и ситуация крайне напряженная.
Команда Максимова проиграла два из последних трех матчей. В прошлом туре полтавчане уступили дома "Черноморцу" со счетом 1:2 — это уже третье домашнее поражение за месяц. До этого была ничья с "Колосом" (0:0) и убедительной победой над "Вересом" (3:0), которая пока остается редким позитивом на фоне всеобщего спада.
Уязвимость обороны остается одной из главных проблем: команда пропускала в 4 из 5 последних матчей, а на собственном поле не может сохранить ворота сухими уже три игры.
Матч против "ЛНЗ" приобретает характер жизненно важного, ведь соперник на 4 очка впереди. При поражении или ничьей "Ворскле" при определенных обстоятельствах может даже вылететь напрямую.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "ЛНЗ" травмирован Эйнел Соареш, в молодежную команду отправлен Момо.
Ориентировочный состав "ЛНЗ": Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Кушниренко, Яшари, Танковский – Пасич, Тиль, Топалов.
В "Ворскле" не смогут сыграть травмированные Владислав Кулач и Сергей Мякушко.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Крупский, Павлюк, Хрипчук, Бацула – Кане, Скляр, Пердута, Салабай – Ндукве, Иеде.
"ЛНЗ" - "Ворскла": статистика личных встреч
- 23.11.24. Ворскла – ЛНЗ 2:0 (УПЛ)
- 24.05.24. ЛНЗ – Ворскла 1:0 (УПЛ)
- 25.11.23. Ворскла – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
Команды за всю историю сыграли между собой 3 поединка. Между ними паритет: одна ничья и одна победа каждого из соперников. Матч первого круга завершился победой "Ворсклы".
Последние матчи "ЛНЗ"
- 10.05. Оболонь – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
- 04.05. ЛНЗ – Заря 1:1 (УПЛ)
- 26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)
- 20.04. Ингулец – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
- 11.04. ЛНЗ – Шахтер 1:4 (УПЛ)
Последние матчи "Ворсклы"
- 10.05. Ворскла – Черноморец 1:2 (УПЛ)
- 04.05. Колос – Ворскла 0:0 (УПЛ)
- 27.04. Ворскла - Верес 3:0 (УПЛ)
- 18.04. Ворскла – Александрия 1:3 (УПЛ)
- 13.04. Ворскла - Полесье 0:2 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|ФК Александрия
|28
|19
|6
|3
|43-21
|63
|3
|Шахтер
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпаты
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|Рух
|28
|9
|10
|9
|29-25
|37
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|Верес
|28
|9
|8
|11
|31-40
|35
|10
|Колос
|29
|8
|11
|10
|26-24
|35
|11
|Оболонь
|29
|7
|8
|14
|18-43
|29
|12
|ЛНЗ
|28
|7
|8
|13
|24-36
|29
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23-37
|25
|14
|Ингулец
|28
|5
|8
|15
|19-42
|23
|15
|Левый Берег
|28
|6
|5
|17
|17-38
|23
|16
|Черноморец
|28
|6
|3
|19
|19-44
|21
"ЛНЗ" - "Ворскла": ставки и коэффициенты
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"ЛНЗ" - "Ворскла": прогноз от UA-Футбол
"ЛНЗ" является небольшим фаворитом противостояния по мнению букмекеров. Обе команды смотрятся очень слабо, особенно не клеится игра в атаке. Предлагаем поставить, что в матче будет забито менее 2 голов (ТМ 2) за коэффициент 1,75. Для любителей рискнуть можем предложить ставку на ничью в матче за 2,91.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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