ЛНЗ – Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025

"ЛНЗ" и "Ворскла" неожиданно находятся среди борцов за выживание, поэтому максимально мотивированы получить положительный результат. Черкасскую команду устроит и ничья, а вот полтавчанам нужна только победа.

УПЛ. 29-й тур

18 мая. Черкассы. "Центральный стадион"

"ЛНЗ" 15:30 "Ворскла"

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)

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Новости "ЛНЗ"

Черкасский "ЛНЗ" подходит к ключевому матчу с "Ворсклой" в условиях затяжной безвыигрышной серии - семь матчей без побед, но и без поражений в четырех последних. Команда демонстрирует стабильность в обороне, однако испытывает большие трудности в атаке.

В крайнем туре "ЛНЗ" расписал нулевую ничью с "Оболонью", а до этого сыграл вничью с "Зарей" (1:1), "Кривбассом" (0:0) и "Ингульцем" (0:0). За последние четыре поединка подопечные Григорчука пропустили только один мяч, но и забили тоже один.

Надежная игра в обороне стала фирменной чертой "ЛНЗ" во второй половине сезона, однако нехватка голов не позволила команде гарантировать себе сохранение прописки в УПЛ за 2 тура до окончания сезона. Матч против "Ворсклы" - лобовой поединок, ведь полтавчане идут сразу за черкащанами в таблице.

Новости "Ворсклы"

Полтавская "Ворскла" продолжает рисковать вылетом из УПЛ, находясь на 13-й строчке, которая заставляет играть переходные матчи за сохранение прописки в элите. После 28 туров у команды всего 25 очков и ситуация крайне напряженная.

Команда Максимова проиграла два из последних трех матчей. В прошлом туре полтавчане уступили дома "Черноморцу" со счетом 1:2 — это уже третье домашнее поражение за месяц. До этого была ничья с "Колосом" (0:0) и убедительной победой над "Вересом" (3:0), которая пока остается редким позитивом на фоне всеобщего спада.

Уязвимость обороны остается одной из главных проблем: команда пропускала в 4 из 5 последних матчей, а на собственном поле не может сохранить ворота сухими уже три игры.

Матч против "ЛНЗ" приобретает характер жизненно важного, ведь соперник на 4 очка впереди. При поражении или ничьей "Ворскле" при определенных обстоятельствах может даже вылететь напрямую.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "ЛНЗ" травмирован Эйнел Соареш, в молодежную команду отправлен Момо.

Ориентировочный состав "ЛНЗ": Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Кушниренко, Яшари, Танковский – Пасич, Тиль, Топалов.

В "Ворскле" не смогут сыграть травмированные Владислав Кулач и Сергей Мякушко.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Крупский, Павлюк, Хрипчук, Бацула – Кане, Скляр, Пердута, Салабай – Ндукве, Иеде.

"ЛНЗ" - "Ворскла": статистика личных встреч

23.11.24. Ворскла – ЛНЗ 2:0 (УПЛ)

24.05.24. ЛНЗ – Ворскла 1:0 (УПЛ)

25.11.23. Ворскла – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

Команды за всю историю сыграли между собой 3 поединка. Между ними паритет: одна ничья и одна победа каждого из соперников. Матч первого круга завершился победой "Ворсклы".

Последние матчи "ЛНЗ"

10.05. Оболонь – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

04.05. ЛНЗ – Заря 1:1 (УПЛ)

26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

20.04. Ингулец – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

11.04. ЛНЗ – Шахтер 1:4 (УПЛ)

Последние матчи "Ворсклы"

10.05. Ворскла – Черноморец 1:2 (УПЛ)

04.05. Колос – Ворскла 0:0 (УПЛ)

27.04. Ворскла - Верес 3:0 (УПЛ)

18.04. Ворскла – Александрия 1:3 (УПЛ)

13.04. Ворскла - Полесье 0:2 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 ФК Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 Оболонь 29 7 8 14 18-43 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19-42 23 15 Левый Берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

"ЛНЗ" - "Ворскла": ставки и коэффициенты

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"ЛНЗ" - "Ворскла": прогноз от UA-Футбол

"ЛНЗ" является небольшим фаворитом противостояния по мнению букмекеров. Обе команды смотрятся очень слабо, особенно не клеится игра в атаке. Предлагаем поставить, что в матче будет забито менее 2 голов (ТМ 2) за коэффициент 1,75. Для любителей рискнуть можем предложить ставку на ничью в матче за 2,91.