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Эпицентр - Кудровка. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 24.05.2025
Эпицентр - Кудровка: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.05.2025 ⋊ Первая лига на UA-Футбол
Фото: ФК Епіцентр
В последнем туре чемпион Первой лиги будет принимать команду, которая перед туром занимала третье место и продолжала бороться за повышение в классе. В первом круге "Эпицентр" минимально победил, но игра тогда не была легкой.
Первая лига. Восьмой тур. Группа "Чемпионская"
24.05.2025. 12:00. Стадион "им. Тонкочеева". Каменец-Подольский
"Эпицентр" - "Кудровка"
Трансляция - Divisport
"Эпицентр": последние новости
"Эпицентр" одержал 11 побед подряд и не проигрывал 15 туров - аж с сентября прошлого года. Ожидалось, что возможно "Металлист 1925" сможет прервать эту серию, но харьковчане не смогли остановить чемпиона Первой лиги. Подопечные Сергея Нагорняка победили - 3:1. Свой 13-й гол в чемпионате забил нападающий Даниил Кравчук. Одиннадцатая подряд победа "Эпицентра" - это не только клубный рекорд, но и лучший показатель в Первой лиге после полномасштабного вторжения (победная серия "Полесья" в сезоне 2022/23 завершилась на 10 матчах). Голевая клубная рекордная серия "Эпицентра" длится в Первой лиге 17 игр (34 гола).
Даже несмотря на досрочное чемпионство Сергей Нагорняк не проводит ротацию в составе, а выпускает всех лидеров. Возможно, в последних матчах тренер пытается понять на кого он может рассчитывать уже в следующем сезоне. В последнем туре из-за дисквалификации не сможет сыграть Кравчук.
"Кудровка": последние новости
Этот сезон коллектив из Черниговской области уже может считать успешным, но аппетит приходит во время еды. "Кудровка" остается в борьбе за повышение в классе. Ей надо только выигрывать в Каменце-Подольском, а также ждать новостей от СК "Полтава" (сыграет в гостях с "Металлистом") и "Металлиста 1925" (выезд в Волочиск). Тем не менее, даже участие в переходных матчах это уже достижение для команды, которая по кадровому потенциалу уступает многим конкурентам.
В прошлом туре подопечные Баранова дома победили "Агробизнес" - 2:0. Героем матча стал вингер Валерий Рогозинский, который забил и отдал результативную передачу. В начале весенней части сезона у команды были существенные проблемы с травмированными, но сейчас могут уже играть все сильнейшие. В последних пяти матчах "Кудровки" одна из команд не забивает.
Последние три матча команд
"Кудровка"
- 18.05. "Кудровка" - "Агробизнес" 2:0
- 11.05. "Металлист" - "Кудровка" 2:0
- 03.05. "Кудровка" - "Буковина" 2:0
"Эпицентр"
- 17.05. "Металлист 1925" - "Эпицентр" 1:3
- 10.05. "Эпицентр" - "Полтава" 2:0
- 02.05. ЮКСА - "Эпицентр" 0:1
Личные встречи
Команды между собой встречались четыре раза: две победы "Эпицентра", победа "Кудровки" и ничья. В первом круге "Эпицентр" победил - 1:0.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Эпицентр
|21
|15
|5
|1
|37-14
|50
|2
|Полтава
|21
|12
|6
|5
|30-19
|38
|3
|Металлист 1925
|21
|11
|6
|6
|28-19
|35
|4
|Кудривка
|21
|12
|5
|6
|24-16
|35
|5
|Агробизнес
|21
|10
|2
|9
|18-25
|32
|6
|Металлист
|21
|8
|7
|6
|29-20
|31
|7
|Буковина
|21
|7
|6
|8
|18-20
|27
|8
|ЮКСА
|21
|9
|6
|8
|33-33
|27
Ставка и коэффициенты
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Прогноз на матч от UA-Футбол
Сможет ли "Эпицентр" на мажорной ноте завершить фантастический сезон и продолжить свою победную серию? Безусловно, легко подопечным Нагорняка не будет. К тому же, хозяева не смогут рассчитывать на лучшего бомбардира Кравчука. "Кудровка" все еще стремится напрямую повыситься в классе, но не все зависит от подопечных Баранова. Прежде всего им надо побеждать в Каменце-Подольском, а это очень непростая задача. По игре "Эпицентр" превосходит своих соперников, но "Кудровка" может удивить. Прогноз - обе команды забьют (1.80).
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