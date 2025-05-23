Эпицентр - Кудровка. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 24.05.2025

В последнем туре чемпион Первой лиги будет принимать команду, которая перед туром занимала третье место и продолжала бороться за повышение в классе. В первом круге "Эпицентр" минимально победил, но игра тогда не была легкой.

Первая лига. Восьмой тур. Группа "Чемпионская"

24.05.2025. 12:00. Стадион "им. Тонкочеева". Каменец-Подольский

"Эпицентр" - "Кудровка"

Трансляция - Divisport

"Эпицентр": последние новости

"Эпицентр" одержал 11 побед подряд и не проигрывал 15 туров - аж с сентября прошлого года. Ожидалось, что возможно "Металлист 1925" сможет прервать эту серию, но харьковчане не смогли остановить чемпиона Первой лиги. Подопечные Сергея Нагорняка победили - 3:1. Свой 13-й гол в чемпионате забил нападающий Даниил Кравчук. Одиннадцатая подряд победа "Эпицентра" - это не только клубный рекорд, но и лучший показатель в Первой лиге после полномасштабного вторжения (победная серия "Полесья" в сезоне 2022/23 завершилась на 10 матчах). Голевая клубная рекордная серия "Эпицентра" длится в Первой лиге 17 игр (34 гола).

Даже несмотря на досрочное чемпионство Сергей Нагорняк не проводит ротацию в составе, а выпускает всех лидеров. Возможно, в последних матчах тренер пытается понять на кого он может рассчитывать уже в следующем сезоне. В последнем туре из-за дисквалификации не сможет сыграть Кравчук.

"Кудровка": последние новости

Этот сезон коллектив из Черниговской области уже может считать успешным, но аппетит приходит во время еды. "Кудровка" остается в борьбе за повышение в классе. Ей надо только выигрывать в Каменце-Подольском, а также ждать новостей от СК "Полтава" (сыграет в гостях с "Металлистом") и "Металлиста 1925" (выезд в Волочиск). Тем не менее, даже участие в переходных матчах это уже достижение для команды, которая по кадровому потенциалу уступает многим конкурентам.

В прошлом туре подопечные Баранова дома победили "Агробизнес" - 2:0. Героем матча стал вингер Валерий Рогозинский, который забил и отдал результативную передачу. В начале весенней части сезона у команды были существенные проблемы с травмированными, но сейчас могут уже играть все сильнейшие. В последних пяти матчах "Кудровки" одна из команд не забивает.

Последние три матча команд

"Кудровка"

18.05. "Кудровка" - "Агробизнес" 2:0

11.05. "Металлист" - "Кудровка" 2:0

03.05. "Кудровка" - "Буковина" 2:0

"Эпицентр"

17.05. "Металлист 1925" - "Эпицентр" 1:3

10.05. "Эпицентр" - "Полтава" 2:0

02.05. ЮКСА - "Эпицентр" 0:1

Личные встречи

Команды между собой встречались четыре раза: две победы "Эпицентра", победа "Кудровки" и ничья. В первом круге "Эпицентр" победил - 1:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Эпицентр 21 15 5 1 37-14 50 2 Полтава 21 12 6 5 30-19 38 3 Металлист 1925 21 11 6 6 28-19 35 4 Кудривка 21 12 5 6 24-16 35 5 Агробизнес 21 10 2 9 18-25 32 6 Металлист 21 8 7 6 29-20 31 7 Буковина 21 7 6 8 18-20 27 8 ЮКСА 21 9 6 8 33-33 27

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Сможет ли "Эпицентр" на мажорной ноте завершить фантастический сезон и продолжить свою победную серию? Безусловно, легко подопечным Нагорняка не будет. К тому же, хозяева не смогут рассчитывать на лучшего бомбардира Кравчука. "Кудровка" все еще стремится напрямую повыситься в классе, но не все зависит от подопечных Баранова. Прежде всего им надо побеждать в Каменце-Подольском, а это очень непростая задача. По игре "Эпицентр" превосходит своих соперников, но "Кудровка" может удивить. Прогноз - обе команды забьют (1.80).