Металлист - Полтава. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 24.05.2025

Исторический матч для полтавчан, ведь даже в случае ничьей они смогут повыситься в классе. Смогут ли подопечные Сысенко и Тимченко достичь своей цели против соперника, который уже не решает турнирных задач?

Первая лига. Восьмой тур. Группа "Чемпионская"

24.05.2025. 12:00. "Авангард". Ужгород

"Металлист" - "Полтава"

Трансляция - Divisport

"Металлист": последние новости

В прошлом туре харьковчане потеряли даже теоретические шансы побороться за плей-офф. Подопечные Анищенко в сумасшедшем матче сыграли вничью с ЮКСА -3:3. В прошлом туре "Металлист" играл в экспериментальном составе и это сказалось. Незаменимого Рыбака в воротах заменил юный дебютант Плетнев. Много изменений было в каждой из линий. Особенно это сказалось на надежности обороны. Даже несмотря на отсутствие шансов подняться в топ-4 этот сезон для молодой команды можно считать успешным. Мало кто ожидал увидеть "Металлист" в чемпионской группе, а они даже боролись за повышение в классе. Хочется прежде всего отметить работу тренерского штаба Анищенко, ведь при нем прогрессируют молодые воспитанники клуба. К тому же, удавалось совместить индивидуальный прогресс игроков и результат. Весной провальных матчей у харьковчан не было.

- В перерыве поговорили по-простому: есть характер или нет? И второй тайм показал, что есть. Ребята очень неплохо перестроились - прежде всего каждый в себе, в своей голове. Потому что игра выходила почти без средней линии во втором тайме. Мы должны были отыгрываться - и все усилия направили на это. Забили первый, второй, третий. Но не удержали победу - снова стандарт нас подвел. Немножко не хватило прочности, чтобы дожать игру. Но в целом можно сказать, что результат по игре, - сказал Анищенко после ничьей с ЮКСА.

"Полтава": последние новости

Мало кто ожидал увидеть "Полтаву" на втором месте перед последним туром. Сейчас все в руках полтавчан и только они решат свою судьбу. Победа или ничья в Ужгороде гарантирует команде историческое повышение в классе. И если откровенно, то "Полтава" этого заслуживает. Весной эта команда выглядит очень качественно, без явных провалов. Возможно, только в Каменце-Подольском сыграли слабо. В прошлом туре "Полтава" дома переиграла "Буковину" - 2:0. Для команды это была третья домашняя победа подряд. С лучшей стороны себя проявил Марусич. Он забил свой 15-й гол в Первой лиге - четвертый гол при трех голевых передачах именно в этом чемпионате.

Возвращение в стартовый состав Мисюры пошло на пользу "Полтаве". Также стоит обратить внимание на ротации на правом фланге защиты. Вместо Бужина вышел Савенков. В целом команда Сысенко сыграла солидно и заслуженно набрала сверхважные три очка.

Последние матчи команд

"Полтава"

04.05. "Полтава" - "Агробизнес" 2:0

10.05. "Эпицентр" - "Полтава" 2:0

18.05. "Полтава" - "Буковина" 2:0

"Металлист"

04.05. "Металлист 1925" - "Металлист" 2:2

11.05. "Металлист" - "Кудровка" 2:0

18.05. ЮКСА - "Металлист" 3:3

Личные встречи

Команды между собой встречались однажды и было это в первом круге весенней части сезона. В Полтаве минимально победили хозяева - 1:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Эпицентр 21 15 5 1 37-14 50 2 Полтава 21 12 6 5 30-19 38 3 Металлист 1925 21 11 6 6 28-19 35 4 Кудривка 21 12 5 6 24-16 35 5 Агробизнес 21 10 2 9 18-25 32 6 Металлист 21 8 7 6 29-20 31 7 Буковина 21 7 6 8 18-20 27 8 ЮКСА 21 9 6 8 33-33 27

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Важнейший матч для "Полтавы" за всю историю клуба. Еще никогда в своей историй этот клуб не играл в УПЛ и до осуществления мечты остался всего один шаг. "Полтаве" в Ужгороде просто необходимо не проиграть, но играть на ничью гостям точно не стоит. "Металлист" в этом сезоне доказал, что может создать существенные проблемы любому сопернику. Харьковчане не имеют турнирной мотивации, но сдаваться без боя они точно не будут. "Полтава" не имеет права не воспользоваться своим историческим шансом, ведь больше такого может не быть. Прогноз - ничья (4.70).