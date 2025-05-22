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Ингулец - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2025

Украина

Финал низов таблицы

Ингулец - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2025

Фото: Ворскла

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На носу - последний тур УПЛ. Мы подходим к развязке сезона. Чемпион уже определен, призеры тоже. Остается безумная борьба за еврокубковое, четвертое место, а также за сохранение места в УПЛ. Поединок "Ингульца" и "Ворсклы" - как раз является одной из битв за высший дивизион.

Содержание

УПЛ. 30-й тур

23.05.2025. КСК "Ника" (Александрия)

Главный арбитр: Шандор Александр (Львов)

Ингулец - Ворскла. 15:30

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Прямая трансляция: УПЛ ТВ (2)

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Ингулец

Во второй части сезона "Ингулец" набрал неплохое количество очков, которые вывели его с последнего места, а теперь даже могут помочь избежать вылета. За последние 13 матчей команда одержала 4 победы и 2 ничьи (и еще 7 поражений). Для петровцев это очень неплохой результат.

Перед последним туром "Ингулец" занимает 15-е место (вылет) с возможностью подняться в зону переходных матчей. Команду Кобина устроит в 30-м туре только победа.

Можно отметить, что "Ингулец" почти не имеет шансов в матчах с командами верхней части таблицы. Об этом свидетельствуют результаты. Однако игры с прямыми конкурентами и командами чуть выше опасной зоны - служат главными возможностями брать очки. Таким образом, с "Ворсклой" есть все шансы на успех.

"Мы уже ввязались в эту историю и здесь не надо искать крайних или падать в крайности. Мы психологически готовы ко всему, хотя поначалу было тяжело. Но эта команда, которая у нас с зимы, готова к любым вызовам", - сказал главный тренер Василий Кобин.

Ворскла

Полтавчане, хотя и сейчас занимают 13-е место, выше "Левого Берега" и "Ингульца“, тоже могут оказаться "за бортом УПЛ". Главная задача полтавчан - не проиграть. Ведь тогда команда точно вылетает.

"Ворскла" уже потеряла возможности для выхода в безопасную зону. Теперь либо переходные матчи, либо придется говорить "до свидания".

Коллектив Максимова не побеждает почти месяц. Разгром "Вереса" (3:0) вообще выглядит, как чистая случайность, глядя на результаты до и после. До было 4 поражения подряд, а после - 2 ничьи и проигрыш. Причем неудача произошла в Полтаве, в матче с аутсайдером "Черноморцем".

В полтавском клубе есть серьезные проблемы с выплатой зарплаты. Это сказывается на результатах. "Есть задолженности. Массажистам 10 месяцев, врачам, администрации. У футболистов - шесть, пять, четыре, три месяца. Такая задолженность. Конечно, это влияет на команду. Это рычаги влияния. Иностранцев вообще надо уговаривать выходить на поле. Вообще непонятно, что дальше будет. Никто не знает, даже руководство. Знает только один человек - Константин Валентинович [Жеваго]. Такая ситуация", - рассказал главный тренер Юрий Максимов.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Ингульца:

18.05. Ингулец - Шахтер 1:4 (УПЛ)

12.05. Ингулец - Левый Берег 2:1 (УПЛ)

03.05. Ингулец - Динамо 0:4 (УПЛ)

  • Последние 3 встречи Ворсклы:

18.05. ЛНЗ - Ворскла 0:0 (УПЛ)

10.05. Ворскла - Черноморец 1:2 (УПЛ)

04.05. Колос - Ворскла 0:0 (УПЛ)

  • Последние 3 очные встречи:

2024. Ворскла - Ингулец 0:3 (УПЛ)

2023. Ворскла - Ингулец1:0 (УПЛ)

2022. Ингулец - Ворскла 0:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 29 20 9 0 60-18 69
2 ФК Александрия ФК Александрия 29 20 6 3 46-22 66
3 Шахтер Шахтер 29 18 7 4 68-25 61
4 Полесье Полесье 29 12 11 6 37-27 47
5 Карпаты Карпаты 29 13 7 9 41-33 46
6 Кривбасс Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46
7 Рух Рух 29 9 10 10 29-26 37
8 Заря Заря 29 11 4 14 31-38 37
9 Верес Верес 29 9 8 12 32-43 35
10 Колос Колос 29 8 11 10 26-24 35
11 ЛНЗ ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30
12 Оболонь Оболонь 29 7 8 14 18-43 29
13 Ворскла Ворскла 29 6 8 15 23-37 26
14 Левый Берег Левый Берег 29 7 5 17 18-38 26
15 Ингулец Ингулец 29 5 8 16 20-46 23
16 Черноморец Черноморец 29 6 4 19 20-45 22

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Прогноз на матч Ингулец - Ворскла от UA-Футбол

Что-то спрогнозировать очень тяжело. У команд примерно одинаковая цель. Поставим на то, что "Ингулец" и "Ворскла" сойдутся лбами и победу друг другу не отдадут (ничья по коф. 3,20).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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