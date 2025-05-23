Рух - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2025

Возможно, нас ожидает последний матч Марино Пушича в качестве главного тренера "Шахтера". Сезон для "горняков" неудачный, поэтому решение об увольнении тренера будет логичным. Команды уже не будут решать турнирные задачи, поэтому ожидаем результативный футбол.

УПЛ. 30-й тур

24.05.2025. "Арена Львов". Львов

"Рух" - "Шахтер". 15:30

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рух - Шахтер Смотреть трансляцию

"Рух": последние новости

В прошлом туре львовяне прервали свою серию из трех матчей без поражений. Подопечные Пономарева на выезде минимально уступили "Левому Берегу" - 0:1. "Рух" уже давно решил свои турнирные задачи, но даже несмотря на это в последних турах эта команда играла довольно неплохо и очки набирала. Неделю назад в стартовом составе вышел 17-летний голкипер Егор Клименко, для которого это был первый матч в рамках УПЛ. К вратарю претензий быть не может, а вот с конструктивом у львовян были существенные проблемы. Для того чтобы рассчитывать на зачетные пункты стоит создавать моменты. Во второй половине встречи владели инициативой подопечные Пономарева, но проблем у Механива не было.

Перед игрой с "Шахтером" у львовской команды существенные кадровые проблемы. К травмированным Юрию Климчуку и Денису Слюсарю присоединился Юрий Тлумак, который не избежал мышечного повреждения. Также под вопросом участие и двух легионеров: бразильца Эдсона и киргиза Бекназа Алмазбекова.

Ориентировочный состав: Клименко, Слюбик, Холод, Китела, Роман, Пидгурский, Дидык, Пастух, Карабин, Рунич, Фаал

"Шахтер": последние новости

Марино Пушич может все что угодно говорить о неплохом сезоне, но третье место для "Шахтера" - это позорный результат. Раньше "горняки" славились своим зрелищным футболом, но в последнее время с этим проблемы. Не стоит обращать внимания на четыре гола в ворота "Ингульца", ведь все в том матче решилось в конце встречи. До 69-й минуты результат был ничейным. Ключевым в той встрече стал дубль Георгия Судакова. Все же класс есть класс. Это была третья разгромная победа "Шахтера" над "Ингульцом".

В гостях в УПЛ "горняки" не проигрывают семь туров подряд: пять побед и две ничьи. Против "Ингульца" шанс проявить себя получили голкипер Твардовский и защитник Фарина. Безусловно, во Львове также ожидаем приличную ротацию в стартовом составе "Шахтера".

Ориентировочный состав: Твардовский - Азаров, Фарина, Арройо, Тобиас - Крыськив - Невертон, Цуканов, Бондаренко, Алиссон - Траоре

Последние три матча команд

"Рух"

18.05. "Левый Берег" - "Рух" 1:0

10.05. "Рух" - "Верес" 2:0

02.05. "Рух" - "Кривбасс" 0:0

"Шахтер"

18.05. "Ингулец" - "Шахтер" 1:4

14.05. "Шахтер" - "Динамо" 1:1 (6:5, пен)

09.05. "Заря" - "Шахтер" 0:0

Личные встречи

Команды между собой сыграть 11-ть матчей: 7 побед "Шахтера", 3 ничьи и победа "Руха". В первом круге "горняки" довольно неожиданно потеряли очки -1:1.

Ставка и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями

Прогноз на матч от UA-Футбол

Турнирных задач команды не решают, поэтому ожидаем открытый футбол. Донецкий клуб постарается на мажорной ноте завершить этот непростой сезон, но и львовяне будут стремиться заявить о себе. Шанс проявить себя получат футболисты, которые не так много играли в этом сезоне. Стоит все же отдать предпочтение "Шахтеру", но разгромной победы не ожидаем. Подопечные Пономарева точно попытаются навязать борьбу фавориту. Ожидаем минимальную победу гостей. Прогноз - победа "Шахтера" (1.53).