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Оболонь – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Оболонь" - "Левый Берег" в рамках 30-го тура УПЛ
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Киевское дерби обещает быть интересным, ведь каждой из команд необходимы очки, чтобы сохранить прописку в УПЛ в следующем сезоне. "Оболони" хватит и ничьи, а вот "Левому Берегу" очень нужна победа.
- Новости "Оболони"
- Новости "Левого Берега"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Оболонь" - "Левый Берег": статистика личных встреч
- Последние матчи "Оболони"
- Последние матчи "Левого Берега"
- Турнирное положение команд
- "Оболонь" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты
- "Оболонь" - "Левый Берег": прогноз от UA-Футбол
УПЛ. 30-й тур
23 мая. Киев. "Оболонь-Арена"
"Оболонь" 15:30 "Левый Берег"
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Оболони"
Футболисты "Оболони" находятся в шаге от того, чтобы официально обеспечить себе место в УПЛ на следующий сезон. Перед последним домашним матчем чемпионата против "Левого Берега" подопечные Юрия Шищенко занимают 12-ю строчку с 29 очками и имеют преимущество в 3 пункта над своим соперником, который сейчас находится в зоне стыковых матчей.
Форма "пивоваров" в последнее время стабильна, хотя и не слишком результативна: в 5 предыдущих турах команда одержала одну победу, две ничьи и дважды проиграла. Особенно важным был выездной триумф над Вересом (2:0), который позволил команде обойти сразу нескольких конкурентов.
В предыдущем туре Оболонь достойно противостояла претенденту на еврокубки - Кривбассу, уступив лишь со счетом 0:1, продемонстрировав компактную игру в обороне.
В матче против "Левого Берега" "Оболонь" устроит даже ничья, гарантирующая команде 12 место и прямую прописку в УПЛ. Впрочем, тренерский штаб настраивает команду исключительно на победу, ведь риски еще сохраняются: в случае поражения и побед конкурентов ситуация может резко измениться.
Новости "Левого Берега"
"Левый Берег" подходит к заключительному матчу сезона в УПЛ с четким осознанием: результат игры против "Оболони" определит дальнейшую судьбу клуба. После победы над "Рухом" со счетом 1:0 в 29-м туре, у команды Первака есть шансы на сохранение прописки в элите. Сейчас "Левый Берег" имеет 26 очков и находится на 14-й позиции, которая предполагает стыковые матчи с командой Первой лиги.
Форма "лебедей" в мае была далеко не лучшей. Команда проиграла четыре матча подряд, в том числе "Ингульцу" (1:2), "Кривбассу" (0:4), "Карпатам" (2:3) и "Заре" 1:2.
Лишь в последнем матче подопечные Первака смогли реабилитироваться, одержав сверхважную победу над крепким "Рухом" 1:0.
Перед решающим туром ситуация проста: поражение от "Оболони" и одновременная победа "Ингульца" над "Ворсклой" отправят "Левый Берег" в Первую лигу. Ничья гарантирует переходные матчи, а победа откроет шанс даже на 12-е место, если "Ворскла" не обыгрывает "Ингулец".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Оболони" отсутствует дисквалифицированный правый латераль Олег Ильин. Это большая потеря для "пивоваров", ведь Олег – один из ключевых игроков команды весной. Заменит его Грисьо или Стасюк, тогда как слева может сыграть Осман.
Ориентировочный состав "Оболони": Марченко - Стасюк, Приймак, Карась, Дубко, Гриша - Курко, Витенчук, Черненко - Тарануха, Устименко.
У "Левого Берега" не сможет сыграть травмированный Эрнест Астахов.
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механов – Сидней, Акимов, Семенов, Соколов – Банада, Косовский, Диего – Синица, Сухоручко, Шастал.
"Оболонь" - "Левый Берег": статистика личных встреч
- 30.11.24. Левый Берег – Оболонь 1:1 (УПЛ)
- 02.06.24. Левый Берег – Оболонь 1:1 (УПЛ)
- 29.05.24. Оболонь – Левый Берег 1:0 (УПЛ)
Соперники сыграли между собой 3 матча в официальных поединках. Почти год назад команды встречались в играх плей–офф за право играть в УПЛ. По итогам двухматчевого противостояния место в УПЛ тогда сохранила "Оболонь", а "Левый Берег" попал в высший дивизион позже из-за снятия с турнира "Днепра-1". Матч первого круга завершился вничью1:1.
Последние матчи "Оболони"
- 17.05. Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)
- 10.05. Оболонь – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
- 03.05. Верес - Оболонь 0:2 (УПЛ)
- 26.04. Оболонь – Карпаты 2:2 (УПЛ)
- 18.04. Динамо – Оболонь 3:0
Последние матчи "Левого Берега"
- 18.05. Левый Берег – Рух 1:0 (УПЛ)
- 12.05. Ингулец – Левый Берег 2:1 (УПЛ)
- 07.05. Кривбасс - Левый Берег 4:0 (УПЛ)
- 02.05. Левый Берег – Карпаты 2:3 (УПЛ)
- 25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|29
|20
|9
|0
|60-18
|69
|2
|ФК Александрия
|29
|20
|6
|3
|46-22
|66
|3
|Шахтер
|29
|18
|7
|4
|68-25
|61
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпаты
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|Рух
|29
|9
|10
|10
|29-26
|37
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|Верес
|29
|9
|8
|12
|32-43
|35
|10
|Колос
|29
|8
|11
|10
|26-24
|35
|11
|ЛНЗ
|29
|7
|9
|13
|24-36
|30
|12
|Оболонь
|29
|7
|8
|14
|18-43
|29
|13
|Ворскла
|29
|6
|8
|15
|23-37
|26
|14
|Левый Берег
|29
|7
|5
|17
|18-38
|26
|15
|Ингулец
|29
|5
|8
|16
|20-46
|23
|16
|Черноморец
|29
|6
|4
|19
|20-45
|22
"Оболонь" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты
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"Оболонь" - "Левый Берег": прогноз от UA-Футбол
Матч последнего тура является очень важным для обеих команд. Цена ошибки слишком велика, поэтому команды будут играть осторожно. Считаем, что в матче будет минимум моментов и соответственно голов, поэтому предлагаем поставить, что будет забито не более 2 голов (ТМ 2) за коэффициент 1,52.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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