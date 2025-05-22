Оболонь – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2025

Киевское дерби обещает быть интересным, ведь каждой из команд необходимы очки, чтобы сохранить прописку в УПЛ в следующем сезоне. "Оболони" хватит и ничьи, а вот "Левому Берегу" очень нужна победа.

УПЛ. 30-й тур

23 мая. Киев. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 15:30 "Левый Берег"

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

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Новости "Оболони"

Футболисты "Оболони" находятся в шаге от того, чтобы официально обеспечить себе место в УПЛ на следующий сезон. Перед последним домашним матчем чемпионата против "Левого Берега" подопечные Юрия Шищенко занимают 12-ю строчку с 29 очками и имеют преимущество в 3 пункта над своим соперником, который сейчас находится в зоне стыковых матчей.

Форма "пивоваров" в последнее время стабильна, хотя и не слишком результативна: в 5 предыдущих турах команда одержала одну победу, две ничьи и дважды проиграла. Особенно важным был выездной триумф над Вересом (2:0), который позволил команде обойти сразу нескольких конкурентов.

В предыдущем туре Оболонь достойно противостояла претенденту на еврокубки - Кривбассу, уступив лишь со счетом 0:1, продемонстрировав компактную игру в обороне.

В матче против "Левого Берега" "Оболонь" устроит даже ничья, гарантирующая команде 12 место и прямую прописку в УПЛ. Впрочем, тренерский штаб настраивает команду исключительно на победу, ведь риски еще сохраняются: в случае поражения и побед конкурентов ситуация может резко измениться.

Новости "Левого Берега"

"Левый Берег" подходит к заключительному матчу сезона в УПЛ с четким осознанием: результат игры против "Оболони" определит дальнейшую судьбу клуба. После победы над "Рухом" со счетом 1:0 в 29-м туре, у команды Первака есть шансы на сохранение прописки в элите. Сейчас "Левый Берег" имеет 26 очков и находится на 14-й позиции, которая предполагает стыковые матчи с командой Первой лиги.

Форма "лебедей" в мае была далеко не лучшей. Команда проиграла четыре матча подряд, в том числе "Ингульцу" (1:2), "Кривбассу" (0:4), "Карпатам" (2:3) и "Заре" 1:2.

Лишь в последнем матче подопечные Первака смогли реабилитироваться, одержав сверхважную победу над крепким "Рухом" 1:0.

Перед решающим туром ситуация проста: поражение от "Оболони" и одновременная победа "Ингульца" над "Ворсклой" отправят "Левый Берег" в Первую лигу. Ничья гарантирует переходные матчи, а победа откроет шанс даже на 12-е место, если "Ворскла" не обыгрывает "Ингулец".



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Оболони" отсутствует дисквалифицированный правый латераль Олег Ильин. Это большая потеря для "пивоваров", ведь Олег – один из ключевых игроков команды весной. Заменит его Грисьо или Стасюк, тогда как слева может сыграть Осман.

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко - Стасюк, Приймак, Карась, Дубко, Гриша - Курко, Витенчук, Черненко - Тарануха, Устименко.

У "Левого Берега" не сможет сыграть травмированный Эрнест Астахов.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механов – Сидней, Акимов, Семенов, Соколов – Банада, Косовский, Диего – Синица, Сухоручко, Шастал.

"Оболонь" - "Левый Берег": статистика личных встреч

30.11.24. Левый Берег – Оболонь 1:1 (УПЛ)

02.06.24. Левый Берег – Оболонь 1:1 (УПЛ)

29.05.24. Оболонь – Левый Берег 1:0 (УПЛ)

Соперники сыграли между собой 3 матча в официальных поединках. Почти год назад команды встречались в играх плей–офф за право играть в УПЛ. По итогам двухматчевого противостояния место в УПЛ тогда сохранила "Оболонь", а "Левый Берег" попал в высший дивизион позже из-за снятия с турнира "Днепра-1". Матч первого круга завершился вничью1:1.

Последние матчи "Оболони"

17.05. Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)

10.05. Оболонь – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

03.05. Верес - Оболонь 0:2 (УПЛ)

26.04. Оболонь – Карпаты 2:2 (УПЛ)

18.04. Динамо – Оболонь 3:0

Последние матчи "Левого Берега"

18.05. Левый Берег – Рух 1:0 (УПЛ)

12.05. Ингулец – Левый Берег 2:1 (УПЛ)

07.05. Кривбасс - Левый Берег 4:0 (УПЛ)

02.05. Левый Берег – Карпаты 2:3 (УПЛ)

25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 29 20 9 0 60-18 69 2 ФК Александрия 29 20 6 3 46-22 66 3 Шахтер 29 18 7 4 68-25 61 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 29 9 10 10 29-26 37 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 29 9 8 12 32-43 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30 12 Оболонь 29 7 8 14 18-43 29 13 Ворскла 29 6 8 15 23-37 26 14 Левый Берег 29 7 5 17 18-38 26 15 Ингулец 29 5 8 16 20-46 23 16 Черноморец 29 6 4 19 20-45 22

"Оболонь" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты

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"Оболонь" - "Левый Берег": прогноз от UA-Футбол

Матч последнего тура является очень важным для обеих команд. Цена ошибки слишком велика, поэтому команды будут играть осторожно. Считаем, что в матче будет минимум моментов и соответственно голов, поэтому предлагаем поставить, что будет забито не более 2 голов (ТМ 2) за коэффициент 1,52.